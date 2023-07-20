В июле на HeadHunter представлено более 3,7 тыс. позиций в стартапах. Более 1,5 тыс. приходится на ИТ-стартапы и более 260 предложений — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 530 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает более трети компаний.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,9 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 560 и республика Татарстан – около 120 предложений. Зарплатная вилка более 160 вакансий начинается от 305 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий июля в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в стартапах