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Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в стартапах

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Ирина Святицкая
Ирина Святицкая

Руководитель молодежного направления hh.ru

Анастасия Удальцова

В июле на HeadHunter представлено более 3,7 тыс. позиций в стартапах. Более 1,5 тыс. приходится на ИТ-стартапы и более 260 предложений — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 530 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает более трети компаний. 

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,9 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 560 и республика Татарстан – около 120 предложений. Зарплатная вилка более 160 вакансий начинается от 305 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий июля в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в стартапах

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Лид-разработчик

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От $6 тыс. до $8 тыс. на руки, Москва

Стартап «СтерЛоб» в поисках лид-разработчика, которому предстоит:

  • руководить полным циклом разработки, 
  • своевременно предоставлять высококачественный код, 
  • взаимодействовать с командой.

От кандидата потребуется более пяти лет опыта разработки программного обеспечения, не менее трех лет опыта руководства командой разработчиков и понимание принципов работы криптокошельков.

 

Senior Flutter Developer

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От $3 тыс. до $8 тыс. до вычета налогов, Санкт-Петербург

Стартап Picnic приглашает в команду Senior Flutter Developer. 

Среди требований:

  • не менее четырех лет в разработке мобильных приложений как для iOS, так и для Android, 
  • навыки работы на Flutter или других языках, 
  • знание языка программирования Dart, Rest API,
  • интеграции различных API от сторонних разработчиков. 

Читайте по теме: С чего начать работу на новой руководящей позиции

 

Senior Machine Learning Engineer

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От 4 500 евро до вычета налогов, Москва

Стартап Ventra IT Solutions открывает конкурс на позицию Senior Machine Learning Engineer. 

Кандидат должен обладать: 

  1. Высшим образованием в области математических наук;
  2. Релевантным опытом работы не менее шести лет;
  3. Знаниями в области машинного обучения;
  4. Навыками работы с Python и Spark. 

Компания предлагает гибкий график работы, медицинскую страховку и конкурентную заработную плату с возможностью релокации. 

 

Исполнительный директор

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От 500 тыс. руб. до вычета налогов, Таганрог

MarketGuru.io, сервис аналитики на маркетплейсах, приглашает на работу исполнительного директора. 

Работодателю важно:

  • наличие у соискателя опыта управления IT-компанией, 
  • успешного управления штатом от 500 человек, 
  • работы на зарубежных рынках. 

Среди условий релокационный пакет, гибридный формат работы и прозрачная система мотивации. 

 

Руководитель IT-проектов

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От 500 тыс. руб. на руки, Москва

ООО «Бизау» ищет руководителя IT-проектов, в задачи которого войдет оценка объема работ для организации работы стартапа и подбор команды. 

Успешному кандидату предлагается конкурентный уровень заработной платы, офисная рабочая неделя и перспектива релокации. 

Читайте по теме: Паралич собеседования. Почему мы мешаем себе получить желанную работу

 

Ведущий разработчик бэкэнда (NodeJS)

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От 350 тыс. до 500 тыс. руб. на руки, Москва

ООО «Грин-Апи» в поисках ведущего backend-разработчика, который будет заниматься:

  1. Разработкой бэкенда на NodeJS;
  2. Интеграцией с RabbitMQ, MondoBD;
  3. Доработкой существующих и написанием своих модулей. 

Компания предлагает удаленный формат занятости, сложные и интересные задачи, коллектив единомышленников с возможностью релокации. 

 

Senior Python Developer

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От 350 тыс. руб. на руки, Москва

Стартап Anabar ищет Senior Python Developer с опытом написания тестов (pytest), оптимизации производительности приложений и запросов в базы данных, работы с высоконагруженными проектами. 

Специалисту предстоит:

  • разрабатывать многопоточный нагруженный скрапер данных на AWS-like стеке, 
  • разрабатывать приложения в микросервисной архитектуре, 
  • собирать инструментарий, из которого аналитики и data scientist смогут без boilerplate кода собирать удобные и красивые инструменты для поставщиков и работы с данными. 

Читайте по теме: Планируете работать в стартапе? Обратите внимание на эти 6 факторов

 

Senior Java Developer

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От 350 тыс. руб. на руки, Москва

Стартап Aimers приглашает на работу Senior Java Developer, в обязанности которого войдет проектирование, разработка, тестирование ПО, написанного на Java, участие в улучшении процесса разработки и повышение эффективности работы команды. 

Среди условий возможность удаленной работы, ДМС по итогам испытательного срока и оформление по ТК РФ. 

 

Senior Python бэкенд разработчик приложений или Backend developer apps

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От 350 тыс. руб. на руки, Москва

Компания Gost.Agency находится в поисках старшего backend-разработчика приложений, в задачи которого войдет:

  • работа с системами обработки текстовой информации, 
  • применение существующих моделей, 
  • осуществление продуктовой и технической реализации проекта. 

Среди требований:

  1. Опыт коммерческой разработки клиент-серверных мобильных приложений;
  2. Понимание вертикального среза архитектуры проектов;
  3. Знание Python;
  4. Опыт работы с фреймворками Django или Flask. 

 

Фото на обложке: Unsplash

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