Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июля в стартапах

В июле на HeadHunter представлено более 3,7 тыс. позиций в стартапах. Более 1,5 тыс. приходится на ИТ-стартапы и более 260 предложений — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 530 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает более трети компаний.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,9 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 560 и республика Татарстан – около 120 предложений. Зарплатная вилка более 160 вакансий начинается от 305 тыс. рублей.
Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий июля в стартапах.
Перейти к вакансии:
- Лид-разработчик
- Senior Flutter Developer
- Senior Machine Learning Engineer
- Исполнительный директор
- Руководитель IT-проектов
- Ведущий разработчик бэкэнда (NodeJS)
- Senior Python Developer
- Senior Java Developer
- Senior Python бэкенд разработчик приложений или Backend developer apps
Лид-разработчик
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От $6 тыс. до $8 тыс. на руки, Москва
Стартап «СтерЛоб» в поисках лид-разработчика, которому предстоит:
- руководить полным циклом разработки,
- своевременно предоставлять высококачественный код,
- взаимодействовать с командой.
От кандидата потребуется более пяти лет опыта разработки программного обеспечения, не менее трех лет опыта руководства командой разработчиков и понимание принципов работы криптокошельков.
Senior Flutter Developer
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От $3 тыс. до $8 тыс. до вычета налогов, Санкт-Петербург
Стартап Picnic приглашает в команду Senior Flutter Developer.
Среди требований:
- не менее четырех лет в разработке мобильных приложений как для iOS, так и для Android,
- навыки работы на Flutter или других языках,
- знание языка программирования Dart, Rest API,
- интеграции различных API от сторонних разработчиков.
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Senior Machine Learning Engineer
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От 4 500 евро до вычета налогов, Москва
Стартап Ventra IT Solutions открывает конкурс на позицию Senior Machine Learning Engineer.
Кандидат должен обладать:
- Высшим образованием в области математических наук;
- Релевантным опытом работы не менее шести лет;
- Знаниями в области машинного обучения;
- Навыками работы с Python и Spark.
Компания предлагает гибкий график работы, медицинскую страховку и конкурентную заработную плату с возможностью релокации.
Исполнительный директор
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От 500 тыс. руб. до вычета налогов, Таганрог
MarketGuru.io, сервис аналитики на маркетплейсах, приглашает на работу исполнительного директора.
Работодателю важно:
- наличие у соискателя опыта управления IT-компанией,
- успешного управления штатом от 500 человек,
- работы на зарубежных рынках.
Среди условий релокационный пакет, гибридный формат работы и прозрачная система мотивации.
Руководитель IT-проектов
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От 500 тыс. руб. на руки, Москва
ООО «Бизау» ищет руководителя IT-проектов, в задачи которого войдет оценка объема работ для организации работы стартапа и подбор команды.
Успешному кандидату предлагается конкурентный уровень заработной платы, офисная рабочая неделя и перспектива релокации.
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Ведущий разработчик бэкэнда (NodeJS)
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От 350 тыс. до 500 тыс. руб. на руки, Москва
ООО «Грин-Апи» в поисках ведущего backend-разработчика, который будет заниматься:
- Разработкой бэкенда на NodeJS;
- Интеграцией с RabbitMQ, MondoBD;
- Доработкой существующих и написанием своих модулей.
Компания предлагает удаленный формат занятости, сложные и интересные задачи, коллектив единомышленников с возможностью релокации.
Senior Python Developer
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От 350 тыс. руб. на руки, Москва
Стартап Anabar ищет Senior Python Developer с опытом написания тестов (pytest), оптимизации производительности приложений и запросов в базы данных, работы с высоконагруженными проектами.
Специалисту предстоит:
- разрабатывать многопоточный нагруженный скрапер данных на AWS-like стеке,
- разрабатывать приложения в микросервисной архитектуре,
- собирать инструментарий, из которого аналитики и data scientist смогут без boilerplate кода собирать удобные и красивые инструменты для поставщиков и работы с данными.
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Senior Java Developer
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От 350 тыс. руб. на руки, Москва
Стартап Aimers приглашает на работу Senior Java Developer, в обязанности которого войдет проектирование, разработка, тестирование ПО, написанного на Java, участие в улучшении процесса разработки и повышение эффективности работы команды.
Среди условий возможность удаленной работы, ДМС по итогам испытательного срока и оформление по ТК РФ.
Senior Python бэкенд разработчик приложений или Backend developer apps
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От 350 тыс. руб. на руки, Москва
Компания Gost.Agency находится в поисках старшего backend-разработчика приложений, в задачи которого войдет:
- работа с системами обработки текстовой информации,
- применение существующих моделей,
- осуществление продуктовой и технической реализации проекта.
Среди требований:
- Опыт коммерческой разработки клиент-серверных мобильных приложений;
- Понимание вертикального среза архитектуры проектов;
- Знание Python;
- Опыт работы с фреймворками Django или Flask.
Фото на обложке: Unsplash
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