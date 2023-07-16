Сопроводительное письмо, которое оценит работодатель — разбор от HR-эксперта «Точки»

Лидер подбора в адресном найме в «Точке» Елена Заусова отмечает, что почти 90% кандидатов, откликаясь на вакансию через электронную почту, присылают сопроводительное письмо. При этом, отмечает она, чаще всего такое письмо пишут представители «креативных» профессий (копирайтеры, редакторы, продюсеры и так далее). Представители IT-сферы пишут такое письмо реже.

Сопроводительное письмо — это дополнительный документ, в котором соискатель объясняет свою мотивацию работать в компании. В отличие от резюме, которое кандидат может одновременно отправить в несколько компаний, сопроводительное письмо он пишет под конкретного работодателя.

Чем сопроводительное письмо отличается от резюме

Резюме – это выжимка вашего профессионального опыта и навыков. А сопроводительное письмо – дополнительная информация, позволяющая подчеркнуть навыки, мотивацию, а также сделать отклик более персонализированным.

Как правило, сопроводительное письмо — необязательный элемент коммуникации с работодателем, хотя бывают случаи, когда работодатель сразу запрашивает его при отклике на вакансию.

В каких случаях нужно сопроводительное письмо

Письмо поможет вам выделиться среди других кандидатов в глазах нанимающего менеджера ли рекрутера. Оно позволяет рассказать, почему именно вас должен рассмотреть работодатель.

Также сопроводительное письмо можно использовать в качестве инструмента дополнительного информирования о вашем опыте, мотивации и прочим факторам, которые вы по каким-либо причинам не внесли в резюме.

Особо рекомендую использовать сопроводительное письмо в следующих случаях:

Вы — новичок в сфере и у вас пока нет нужного опыта для вакансии, которая вас заинтересовала. В этом случае в письме нужно объяснить, почему вы считаете, что справитесь с данной должностью. Также не будет лишним указать, какие материалы вы изучили по нужной тематике.

Вы заранее знаете, что вам подходит только определенный формат работы, например — удаленный. Эту информацию важно отразить в вашем сопроводительном письме. Это позволит рекрутеру и нанимающему менеджеру сразу оценить, насколько они готовы предложить вам такие условия.

Вы понимаете, что у вас есть релевантный для этой должности опыт, но не можете рассказать об этом в резюме из-за NDA (соглашения о неразглашении). В сопроводительном письме вы можете обозначить, что проект, над которым вы работали ранее, очень похож по специфике на вакантную должность (естественно, в рамках NDA).

Вы откликаетесь на вакансию в зарубежную компанию или в тексте вакансии есть запрос на получение сопроводительного письма.

Вы откликаетесь через электронную почту, а не через агрегатор вакансий. В таком случае сопроводительное письмо обязательно, так как оно мотивирует рекрутера ознакомиться с вашим резюме.

Как правильно написать сопроводительное письмо

По объёму сопроводительное письмо должно быть не более пяти небольших абзацев. Важное правило такого письма – это полнота содержания и ёмкость повествования.

Начать сопроводительное письмо лучше всего нейтрально: с приветствия и обозначения заинтересованности в вакансии. Например: «Добрый день/Здравствуйте. Меня зовут Елена, заинтересовала вакансия тестировщика».

Стиль написания письма лучше адаптировать к принятому в компании стилю общения. Подходящую интонацию можно понять, изучив исходящие коммуникации от компании, а также стиль самой вакансии. Если она написана простым языком, без канцеляризмов и клише — вы смело можете писать письмо в неформальном стиле.

Если вы не уверены, какой tone of voice будет уместен в письме, то можно придерживаться нейтрального стиля. Но в любом случае рекомендую избегать излишней официальности и некорректных выражений, таких как «Доброго времени суток». Обязательно проверяйте письмо на грамотность и согласованность текста. В этом вам могут помочь специальные ресурсы.

Содержание письма должно соответствовать вакансии, на которую вы претендуете. Оно обязательно должно быть адресным, так как шаблоны легко распознаются.

Внимательно прочитайте требования к кандидату и, отталкиваясь от них, напишите факты, которые выделяют вас среди других соискателей. Например, «Каждый месяц я стабильно перевыполняю план продаж на 110%». Также не будет лишней и краткая выжимка ваших навыков (более пяти лет работы в сфере EDtech).

Рекомендую в письме обозначить мотивацию, почему вы хотите работать именно на этой должности и конкретно в этой компании. Здесь важно не переборщить с объёмом текста. Для этой части письма достаточно выделить буквально один абзац в 3-4 предложения.

Хорошим завершением письма будет стандартное «С уважением, фамилия имя, номер для связи», но также можно добавить фразу «Буду благодарен(на) за обратную связь».

Как адаптировать письмо к конкретной вакансии и работодателю

Во-первых, тщательно изучите вакансию. Если какие-то из требуемых навыков не описаны в вашем резюме, то стоит рассказать о них в СП. Во-вторых, изучите информацию о компании, которая есть в открытом доступе: какие у бренда ценности, какие он выпускает продукты. Обязательно отметьте в СП, что вы ознакомились с работой компании.

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Чего нельзя допускать в сопроводительном письме

Чего точно не стоит делать – это негативить,манипулировать потенциальным работодателем, переходить границы делового общения. Например, точно нельзя говорить, что «На рынке не осталось нормальных работодателей, кроме вас», «Ответьте мне, если не хотите упустить ценного специалиста».

Не стоит писать сопроводительное-пустышку — «хочу работать в приятном коллективе, возьмите меня». Всё это оттолкнет вашего потенциального работодателя.

Важно помнить, что ваша задача — вызвать интерес у рекрутера и увеличить шансы на получение желаемой должности. Проявление негативных эмоций или использование манипулятивных методов может создать невыгодное впечатление о вашей профессиональности и этике работы. Поэтому рекомендую избегать таких подходов, чтобы сохранить хорошую репутацию.

В различных компаниях сопроводительное письмо будет оцениваться как «привлекательное и запоминающиеся» по-разному. Кто-то будет рад ссылке на инстаграм ваших котиков, а кто-то посчитает это неуместным.

Однако ссылка на портфолио и дипломы от пройденных курсов по специальности будет высоко оценена.

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