Сопроводительное письмо, которое оценит работодатель — разбор от HR-эксперта «Точки»

Сопроводительное письмо — это дополнительный документ, в котором соискатель объясняет свою мотивацию работать в компании. В отличие от резюме, которое кандидат может одновременно отправить в несколько компаний, сопроводительное письмо он пишет под конкретного работодателя.
Лидер подбора в адресном найме в «Точке» Елена Заусова отмечает, что почти 90% кандидатов, откликаясь на вакансию через электронную почту, присылают сопроводительное письмо. При этом, отмечает она, чаще всего такое письмо пишут представители «креативных» профессий (копирайтеры, редакторы, продюсеры и так далее). Представители IT-сферы пишут такое письмо реже.
Чем сопроводительное письмо отличается от резюме
Резюме – это выжимка вашего профессионального опыта и навыков. А сопроводительное письмо – дополнительная информация, позволяющая подчеркнуть навыки, мотивацию, а также сделать отклик более персонализированным.
Как правило, сопроводительное письмо — необязательный элемент коммуникации с работодателем, хотя бывают случаи, когда работодатель сразу запрашивает его при отклике на вакансию.
В каких случаях нужно сопроводительное письмо
Письмо поможет вам выделиться среди других кандидатов в глазах нанимающего менеджера ли рекрутера. Оно позволяет рассказать, почему именно вас должен рассмотреть работодатель.
Также сопроводительное письмо можно использовать в качестве инструмента дополнительного информирования о вашем опыте, мотивации и прочим факторам, которые вы по каким-либо причинам не внесли в резюме.
Особо рекомендую использовать сопроводительное письмо в следующих случаях:
- Вы — новичок в сфере и у вас пока нет нужного опыта для вакансии, которая вас заинтересовала. В этом случае в письме нужно объяснить, почему вы считаете, что справитесь с данной должностью. Также не будет лишним указать, какие материалы вы изучили по нужной тематике.
- Вы заранее знаете, что вам подходит только определенный формат работы, например — удаленный. Эту информацию важно отразить в вашем сопроводительном письме. Это позволит рекрутеру и нанимающему менеджеру сразу оценить, насколько они готовы предложить вам такие условия.
- Вы понимаете, что у вас есть релевантный для этой должности опыт, но не можете рассказать об этом в резюме из-за NDA (соглашения о неразглашении). В сопроводительном письме вы можете обозначить, что проект, над которым вы работали ранее, очень похож по специфике на вакантную должность (естественно, в рамках NDA).
- Вы откликаетесь на вакансию в зарубежную компанию или в тексте вакансии есть запрос на получение сопроводительного письма.
- Вы откликаетесь через электронную почту, а не через агрегатор вакансий. В таком случае сопроводительное письмо обязательно, так как оно мотивирует рекрутера ознакомиться с вашим резюме.
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Как правильно написать сопроводительное письмо
- По объёму сопроводительное письмо должно быть не более пяти небольших абзацев. Важное правило такого письма – это полнота содержания и ёмкость повествования.
- Начать сопроводительное письмо лучше всего нейтрально: с приветствия и обозначения заинтересованности в вакансии. Например: «Добрый день/Здравствуйте. Меня зовут Елена, заинтересовала вакансия тестировщика».
- Стиль написания письма лучше адаптировать к принятому в компании стилю общения. Подходящую интонацию можно понять, изучив исходящие коммуникации от компании, а также стиль самой вакансии. Если она написана простым языком, без канцеляризмов и клише — вы смело можете писать письмо в неформальном стиле.
- Если вы не уверены, какой tone of voice будет уместен в письме, то можно придерживаться нейтрального стиля. Но в любом случае рекомендую избегать излишней официальности и некорректных выражений, таких как «Доброго времени суток». Обязательно проверяйте письмо на грамотность и согласованность текста. В этом вам могут помочь специальные ресурсы.
- Содержание письма должно соответствовать вакансии, на которую вы претендуете. Оно обязательно должно быть адресным, так как шаблоны легко распознаются.
- Внимательно прочитайте требования к кандидату и, отталкиваясь от них, напишите факты, которые выделяют вас среди других соискателей. Например, «Каждый месяц я стабильно перевыполняю план продаж на 110%». Также не будет лишней и краткая выжимка ваших навыков (более пяти лет работы в сфере EDtech).
- Рекомендую в письме обозначить мотивацию, почему вы хотите работать именно на этой должности и конкретно в этой компании. Здесь важно не переборщить с объёмом текста. Для этой части письма достаточно выделить буквально один абзац в 3-4 предложения.
- Хорошим завершением письма будет стандартное «С уважением, фамилия имя, номер для связи», но также можно добавить фразу «Буду благодарен(на) за обратную связь».
Как адаптировать письмо к конкретной вакансии и работодателю
Во-первых, тщательно изучите вакансию. Если какие-то из требуемых навыков не описаны в вашем резюме, то стоит рассказать о них в СП. Во-вторых, изучите информацию о компании, которая есть в открытом доступе: какие у бренда ценности, какие он выпускает продукты. Обязательно отметьте в СП, что вы ознакомились с работой компании.
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Чего нельзя допускать в сопроводительном письме
- Чего точно не стоит делать – это негативить,манипулировать потенциальным работодателем, переходить границы делового общения. Например, точно нельзя говорить, что «На рынке не осталось нормальных работодателей, кроме вас», «Ответьте мне, если не хотите упустить ценного специалиста».
- Не стоит писать сопроводительное-пустышку — «хочу работать в приятном коллективе, возьмите меня». Всё это оттолкнет вашего потенциального работодателя.
- Важно помнить, что ваша задача — вызвать интерес у рекрутера и увеличить шансы на получение желаемой должности. Проявление негативных эмоций или использование манипулятивных методов может создать невыгодное впечатление о вашей профессиональности и этике работы. Поэтому рекомендую избегать таких подходов, чтобы сохранить хорошую репутацию.
- В различных компаниях сопроводительное письмо будет оцениваться как «привлекательное и запоминающиеся» по-разному. Кто-то будет рад ссылке на инстаграм ваших котиков, а кто-то посчитает это неуместным.
- Однако ссылка на портфолио и дипломы от пройденных курсов по специальности будет высоко оценена.
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Фото на обложке: Unsplash
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18 июля 2023