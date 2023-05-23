Как словить мэтч с работодателем?

В материале — секреты того, как выбрать подходящую вакансию, составить классное портфолио и получить оффер по результатам собеседования у работодателя мечты.

О том, что ждут работодатели от соискателей, рассказал Михаил Пономаренко, директор по развитию контент-бюро «Ишь, Миш!» . Вместе с партнером Михаилом Салашовым и групп хэдом Сашей Пупыниным он поделился, на что действительно смотрит работодатель на собеседовании. Эксперты дали советы тем, кто хочет попасть на работу мечты.

Какие вопросы и почему задают на собеседованиях? Что надо писать в сопроводительном письме и не стоит упоминать в резюме? И почему лучше не приукрашать свои навыки?

Первое условие мэтча

Соответствие условиям вакансии: совпасть должны хард- и софт скилы, опыт работы, готовность работать в графике 5/2… В общем, читайте условия на хэхэ.ру и честно ответьте себе, действительно ли подходите по всем пунктам.

Например, Алиса — начинающий дизайнер. Она понимает, что ей нужен наставник и обучение, но в одной из фирм есть интересное место ведущего дизайнера с классной зарплатой… Она отправляет резюме в надежде, что ей улыбнется удача. Но на самом деле в лучшем случае ей просто откажут, а в худшем — она потратит время зря, пройдя собеседование и сделав тестовое задание.

Второе условие мэтча

Совпадение картины успеха.

Какими вы видите свои обязанности? Что будет с вашей карьерой через месяц или год? Уверены ли вы, что справитесь с поставленными задачами, или есть какие-то страхи и сомнения? Стремитесь ли быть проактивным и постоянно развивать свои знания и проект, с которым работаете? На эти вопросы не бывает неправильных ответов: говорите то, что думаете.

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Не стесняйтесь задавать вопросы про возможности карьерного роста, уровень зарплаты и наличие кофемашины на кухне — работодатель должен быть готов к тому, что у вас тоже есть свои требования.

Мы всегда даем понять, какой результат работы ожидаем увидеть, и спрашиваем кандидата, к чему стремится он сам.

Например, Степан — хороший копирайтер, который мечтает стать редактором. Но на работе, куда он пришел устраиваться, редакторов нет — и руководство не планирует создавать эту должность. Не получив карьерного роста, спустя несколько месяцев Степан начнет искать новую работу, жалея об упущенном времени.

Третье условие мэтча

Общие ценности. Вы не обязаны шутить как Леша Щербаков или петь как Оля Бузова, чтобы понравиться — в каждой компании свои приоритеты.

Например, в соискателях мы ценим:

Искренний интерес к рекламе и маркетингу.

Насмотренность и стремление быть в профессиональной повестке.

Эрудицию и хорошее чувство юмора.

Желание учиться и развиваться.

Понимание того, как работают соцсети.

Марина — яркая представительница феминистского движения, любительница татуировок и пирсинга на лице. Ей будет неуютно на работе в банке. А вот в нашем контент-бюро и подобных компаниях у нее найдутся пара собеседников для общения за чаем на кухне ;)

Три совета для тех, кто ищет работу

Подбором ребят в у нас в бюро занимается не HR, а групп хэд — человек, который отвечает за распределение проектов, обучение и микроклимат в команде. Он рассказал, на что смотрит во время поиска новичков.

Когда вы отправляете резюме

1. Обязательно напишите сопроводительное письмо. В нем коротко расскажите о себе, своих скилах и почему вам подходит эта вакансия и компания.

Большая ошибка — скопировать стандартное письмо. Среди сотен откликов выделить вас может именно оно — так что не пожалейте времени и найдите креативный подход. При этом помните: в этом случае краткость — однозначно сестра таланта!

2. Не добавляйте в резюме информацию о том, что в 15 лет вы подрабатывали промоутером, а в студенчестве — официантом. Оставьте только релевантный опыт, который покажет вас с профессиональной стороны.

Работодателю неинтересны все перипетии вашей судьбы — ему важно увидеть ваш реальный опыт в сфере, не тратя на поиски нужной информации драгоценное время.

3. Уделите внимание созданию портфолио. В идеале — оформите презентацию или сайт с кейсами, расскажите, что и как делали.

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На собеседовании

1. Главное — честность. Расскажите о себе и своем опыте, что привлекает в компании и вакансии. Если вы решите приукрасить свои достижения, это может отразиться на дальнейшей работе. Так и вы, и компания потеряете время.

2. Будьте пунктуальны. Если поняли, что не сможете присутствовать или опаздываете — предупредите. Проявите ответственность, даже если встреча должна пройти онлайн. Так ваши будущие коллеги смогут спланировать свой день.

Таргетолог Семен понял, что не успевает прийти на собеседование. Раз так, решил уж вовсе не идти — а предупредить постеснялся. А если бы решился позвонить, будущие коллеги предложили бы созвониться с ним по зуму и обсудить все вопросы, пока он стоит в автомобильной пробке.

При выполнении тестового

Встречают по одежке, а провожают — по тестовому заданию. Если вам предложили выполнить тестовое, и вакансия вам действительно интересна, не бойтесь потратить свое время.

SMM-специалист Алина очень хотела получить должность. Поэтому при выполнении тестового она не просто предложила три механики конкурсов, но и объяснила, почему выбрала именно их — и для каких случаев подойдет каждый. А еще аккуратно оформила файл и сохранила форматирование исходного документа.

Идеальное тестовое:

Подготовлено вовремя.

Аккуратно оформлено.

Имеет четкую структуру.

Грамотно написано.

Содержит пояснительную записку, где вы показываете ход своих мыслей.

Важно помнить, что хороши должны быть и оформление, и содержание. Зафиксируйте время, потраченное на выполнение задания, и не уходите в перфекционизм — если приложенные усилия будут несоизмеримы результату, в работе вам придется трудно.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам найти работу мечты. И не забывайте: поиск работы — это путь, и с каждым новым собеседованием ваши навыки самопрезентации растут. А значит, в тот день, когда вы придете в компанию своей мечты, у вас обязательно случится мэтч!

Фото на обложке: Shutterstock / jd8