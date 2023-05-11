Прийти в компанию и прокачаться: советы мидлов, которым удалось быстро вырасти из джунов

Спикеры рассказали о навыках, которые стоит прокачать, чтобы получить оффер, и поделились советами, которые помогут продвинуться в карьере.

Вадим Сабашный, генеральный директор «Ланит-Терком», собрал истории представителей разных специальностей — разработчиков, дизайнеров, бизнес-аналитиков, тестировщиков — о том, как они выросли с позиции джуна до мидл внутри компании.

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Никита Гурьев, frontend-разработчик

О навыках

Когда я попал в компанию в качестве джуна, то уже имел понимание базовых структур в программировании:

знал, как строятся сайты,

немного о верстке и фронтенде.

Помогли и знания из университета (в ИТМО мне дали много разноплановой технической информации — от фронтенда до структур данных и криптографии).

Сейчас на рабочих проектах я пишу фронтенд на фреймворке Angular, но стараюсь расширять экспертизу:

Создаю небольшие пет-проекты на React, Python; Читаю статьи по UX; Изучаю различные практики работы в команде.

Джун, как и мидл-разработчик, тоже создает новый функционал, разбирает баги и выносит идеи по улучшению программ на обсуждение. Дело в том, что эта градация условная, но отличия есть. У мидл-разработчика более сложные интересные задачи, бо́льший объем работ, а главное — больше ответственности.

О первом проекте, который дал хороший старт

Это была крупная медицинская система, где я принимал участие в разработке личного кабинета врачей и других медицинских работников. Вклад в социально значимый проект давал большую мотивацию делать качественный продукт.

Я часто вспоминаю свой первый проект, потому что я попал в «хорошие руки».

Грамотное руководство, индивидуальный подход и хорошее отношение со стороны команды позволили сформировать правильные принципы работы, а участие в крупном проекте обучило вниманию к деталям и структурированности.

Что помогло мне вырасти

Поначалу казалось, что все изучить будет невозможно, поэтому я впитывал все знания, как губка. Для меня было важно понимать не только основы работы, но и картину в целом, другие направления. Поэтому, кроме чтения документации и просмотра курсов, я слушал много подкастов и смотрел интервью. Немаловажной точкой роста стал момент, когда зона ответственности существенно возросла.

Ничто так не прокачивает, как принятие и обсуждение решений о будущем и имеющемся функционале.

Отдельным пунктом могу отметить менторство в студенческих интенсивах нашей компании. Это был очень полезный опыт менеджмента, который позволил взглянуть на разработку с другого ракурса.

Советы начинающим фронтедерам

Учите базу

На первых порах в погоне за желаемой позицией можно упустить много знаний, эти пробелы могут привести к отсутствию прогресса. Раз в день решайте хотя бы по две задачи по программированию, изучайте и перечитывайте теорию.

Спрашивайте себя, что это даст, ничего ли я не сломаю

Как правило, это необходимо для самопроверки написанного кода. Часто бывает, что одна небольшая строчка может привести к большим изменениям всего приложения.

Расширяйте кругозор

Современный мир технологий быстро меняется, а экосистемы продуктов обрастают новыми инструментами. Важно держать руку на пульсе, ведь, возможно, именно вы сможете повысить определенные метрики и вывести продукт на новый уровень.

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Не забывайте отдыхать и переключаться

...если «застряли», пытаясь решить проблему. Небольшие перерывы помогут спасти постоянно напряженные от компьютера глаза.

…и чего делать не стоит

Не нужно браться за всё сразу

Все мы хотим все успеть, но зачастую переоцениваем свои силы. Это может в итоге стать проблемой и принести убытки заказчикам. Не забывайте об ответственности перед другими людьми и важности дедлайнов — нарушая их, мы подставляем всю команду.

Не нужно избегать ответственности

Новый функционал сам себя не напишет, а взявшись, необходимо довести до конца.

Не нужно писать никому не понятный код

Иногда мы хотим показать нестандартность подходов и использовать специфичные конструкции языка и методы. Но код в больших проектах пишут командой, поэтому важно, чтобы каждый участник мог разобраться в написанном.

Ника Талалаева, дизайнер

Figma, UI, типографика: немного о скиллах дизайнера

Будучи джуном, я неплохо:

работала в программе для дизайнеров Figma,

умела собирать UI-киты,

понимала основные принципы дизайна (например, гештальт-принципы, визуальную иерархию),

имела базовое понимание типографики и аналитики — писала use cases, проводила глубинные интервью.

Вся работа начинающего специалиста проходит через ревью старшего дизайнера. На первых этапах не доверяют разработку новых модулей с нуля и в основном дают задачи на обновление старых разделов.

Что важно знать и уметь мидл-дизайнеру

Мидл:

Работает с бо́льшим уровнем неопределенности, Подключается на самых ранних этапах аналитики, Чаще участвует в интервью пользователей, Проводит юзабилити-тестирования, Активно работает с UI-китом, развивая его и следя за актуальностью.

Мидлу очень важно понимать основные принципы верстки и разработки на конкретном проекте в целом — это приходит только с опытом.

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Важно:

делать акцент на бизнес-процессах и задачах, которые должен решать интерфейс, а не только на его эстетике;

уметь презентовать свою работу, обосновывать дизайн-решения, находить компромиссы с разработкой в условиях ограниченных сроков.

Еще важный навык — следить за текстами в интерфейсе, делать их четкими и ясными.

Хороший старт тоже важен, или чему можно научиться на «тренировочном» проекте

Сейчас я работаю на крупном проекте по созданию цифрового двойника, но начинала со студенческих интенсивов — сперва как участник, а затем как ментор.

На них я трудилась над дизайном корпоративной платформы с функциональностью для учета рабочего времени. Проект окунул в командную работу со всеми ее сложностями и особенностями, научил учитывать интересы разных групп пользователей, работать с размытыми требованиями.

Что помогло мне вырасти

Основной способ — однозначно набирать опыт на реальном проекте:

Много коммуницировать с разными частями команды и пользователями напрямую; Видеть проект со всех сторон, учитывать интересы стейкхолдеров, прямых пользователей, команды разработки; Брать на себя больше ответственности относительно принятия дизайн-решений. Уметь отстаивать позицию и видение дизайна, слышать боли пользователей, задавать правильные вопросы.

Особенный момент

Качественный скачок случился, когда я осталась единственным дизайнером на проекте и научилась самостоятельно организовывать свое время, работать над рядом задач параллельно. А еще однажды мы всего с одним аналитиком в паре проектировали с нуля диаграмму Ганта.

Такие огромные и сложные задачи помогают быть экстремально внимательной к деталям.

Это очень важно, особенно на ранних этапах проработки, когда можно спроектировать что-то классное и амбициозное, а потом это разобьется о реальность.

Советы новичкам: смотреть в глаза реальности и идти в практику

Совсем начинающим однозначно советую идти в реальный проект с реальной командой и погружаться в настоящие процессы, сталкиваться с жестокой реальностью, где есть конструктивная критика и человеческий фактор, не останавливаться на создании проектов для Behance «в стол».

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Много общаться со всей командой, критично относиться к своим макетам, слушать обратную связь, не цепляться за свои решения, пробовать разные варианты, быть придирчивыми к деталям. Брать на себя больше ответственности.

Ирина Семенихина, тестировщица

Навыки и опыт

Мое погружение в тестирование началось с того, что я окончила курсы, в которые входила теоретическая и практическая части.

На них узнала о принципах, уровнях и типах тестирования, видах тестовой документации.

Получила представление о процессах разработки, начальные знания об основах SQL и познакомилась с инструментами-помощниками.

На самом первом проекте я изучала язык программирования C#, и это пригодилось в тестировании.

Зная основы, можно предугадать ошибки и придумать наиболее подходящие тесты.

Сейчас список несколько расширился и углубился. При постоянной практике знания превратились в навыки.

Теперь, когда вижу кейс, я сразу понимаю:

какую технику применить при тестировании,

где могут оказаться слабые места,

что стоит проверить в первую очередь, а чем пренебречь.

Что помогло мне вырасти: практика и желание улучшить проект

На мой взгляд, главные отличия мидла от джуна — самостоятельность, осознанность, более высокая скорость и качество работы, погружение в проект.

Росту способствовало много практики и желание сделать проект лучше — свою роль сыграли и студенческие интенсивы компании, в которых я выступала ментором и знакомила студентов с теоретическими основами тестирования — это помогло переосмыслить знания с учетом имеющегося опыта и изучить инструмент, с которым я не работаю на проекте.

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Советы, которые мне помогли

Научиться расставлять приоритеты, не концентрироваться только на внешних проявлениях, а стараться понять причину проблемы.

Помнить об отдыхе — важно

Нельзя заниматься исключительно работой — выгорание может случиться с каждым. И лучше принять профилактические меры, чтобы предотвратить его на ранней стадии.

Анна Шамрикова, бизнес-аналитик

Быстрая прокачка скиллов

Моей первой задачей в компании была расшифровка созвона и бизнес-анализ на его основе. Сначала я писала небольшие ТЗ на изменения в системе, а затем — по проектированию больших модулей. Выросли мои навыки в области коммуникации и презентации результатов анализа.

Со временем я поняла, что к каждому стейкхолдеру нужен свой подход, который можно найти только через практику.

Как?

Надо уточнять и анализировать бизнес-требования, особенно в ситуациях, когда эксперты внезапно меняют позицию; Уметь вносить предложения по оптимизации требований и обосновывать их, отслеживать выполнение (в этом случае я обращалась к команде разработки и актуализировала прогресс).

Проявив себя в самом начале, я довольно быстро освоила и другую сторону работы — и начала участвовать в переписке с заказчиками.

Необходимую базу знаний и скиллов я приобрела на студенческих интенсивах — на работу в компанию я попала после них.

Что изменилось

С течением временем подход к проекту стал более комплексным. Если раньше я отвечала за небольшие модули, то сейчас наблюдаю за процессом сверху и выступаю продакт-оунером своих маленьких модулей.

Я стала точнее понимать задачи и цели, эффективнее коммуницировать с руководством и остальной командой. Осознала, что значит нести ответственность за результаты работы.

Скиллы бизнес-аналитика: мифы и реальность

Список требований к навыкам бизнес-аналитика может варьироваться в зависимости от специфики проекта — но он никогда не фиксированный. Например, часто в вакансии бывает указано знание SQL, нотации моделирования бизнес-процессов (BPMN), но на деле это может вам не пригодиться.

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На своем проекте мой список скиллов сводится к следующим приоритетным:

умение писать ТЗ, понятные и аналитикам, и разработчикам;

документация бизнес-требований;

коммуникация с заказчиками.

Советы новичкам: что делать, чтобы скорее вырасти в бизнес-аналитике

Уметь и не бояться разговаривать, развивать аналитическое и критическое мышление, прокачивать навыки моделирования бизнес-процессов и знание инструментов моделирования.

Пригодится понимание разных методик разработки ПО (Agile, Waterfall) и активная заинтересованность в процессах, которые происходят в ИТ-сфере (нетворкинг, посещение конференций, чтение Telegram-каналов).

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney