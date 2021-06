В чем специфика работы бизнес-аналитика

Содержание:

Кто такой бизнес-аналитик и зачем он нужен компании

Бизнес-аналитик — переводчик с языка бизнеса на язык разработчиков и обратно. И отчасти это правильно. Компании бизнес-аналитик приносит огромную пользу, высвобождая ресурс инженеров. Благодаря бизнес-аналитикам программисты и тестировщики могут сосредоточиться на своих функциях, вместо того, чтобы погрязнуть в переговорах, выясняя, что же бизнесу нужно было на самом деле.

Если мы изобразим компанию как бизнес, ее программное обеспечение и производителя этого программного обеспечения, то бизнес-аналитиков можно расположить на всем протяжении между компанией и вендором. Причем это положение может смещаться как в ту, так и в другую сторону, например:

ближе к бизнесу — те, кто глубоко понимают, как работает бизнес и что приносит компании прибыль, какие тренды есть по линии бизнеса и какие продукты есть у конкурентов;

ближе к разработке — те, кто глубоко понимают устройство программы, архитектуру, существующие интеграции и как программа работает изнутри.

Однако, за многими понятиями в бизнес-анализе уже давно можно заглянуть в настольную книгу бизнес-аналитика Business Analysis Base of Knowledge v3 или BABOK® Guide версия 3. Эта книга дает такое определение бизнес-аналитику: «Бизнес-аналитик — это любой индивид, который выполняет задачи бизнес-анализа, описанные в руководстве BABOK, вне зависимости от его должности и организационной роли».

Что такое бизнес-анализ? Оттуда же мы узнаем, что такое бизнес-анализ: «Бизнес-анализ — это практика создания условий для изменений на предприятии путем определения потребностей и рекомендации решений, которые приносят пользу стейкхолдерам. Бизнес-анализ позволяет предприятию сформулировать потребности и обоснование изменений, а также разработать и описать решения, которые будут полезны».

Говоря простым языком, нам нужно что-то поменять в компании, а бизнес-аналитик помогает определить потребности и выработать решения, чтобы это изменение воплотить в жизнь. И для этого в арсенале настоящего бизнес-аналитика внушительное количество навыков и техник, которые мы в этой статье рассмотрим подробнее.

Отдельно стоит сказать, что аналитика сегодня развивается в нескольких направлениях. Основные из них:

классический бизнес-аналитик, который отлично разбирается в области деятельности бизнеса, и основная его задача — управлять требованиями на изменения, а также документировать их;

аналитик данных, или дата-аналитик, который работает с большими объемами данных, визуализирует их, строит метрики, выявляет зависимости и вырабатывает решения по изменению продукта;

системный аналитик, который глубоко понимает интеграции, архитектуры, часто может прочитать код и журнал ошибок программного обеспечения и формирует требования, которые уже подхватывают разработчики для реализации;

консультант имеет отличные знания и широкий взгляд как в области бизнеса, так и в области информационных технологий, вырабатывает направление и помогает выстраивать стратегию развития программного продукта, а также помогает в цифровой трансформации бизнеса;

аналитик бизнес-процессов, основная задача которого — анализ и модернизация существующих бизнес-процессов компании. Он моделирует бизнес-процессы, определяет места для улучшения и формирует требования по изменениям на всей цепочке бизнес-процесса независимо от организационной структуры предприятия и используемых информационных систем.

Какими навыками должен обладать бизнес-аналитик

Для того, чтобы успешно приносить ценность компаниям, бизнес-аналитику нужно обладать в равной степени уверенными хард- и софт-скиллами.

Из софт-скиллов отличный бизнес-аналитик применяет на практике техники:

управления временем;

построения коммуникации;

ведения переговоров;

бизнес-корреспонденции;

командной работы;

управления конфликтами;

управления стрессом и эффективной бизнес-презентации.

Из хард-скиллов все без исключения бизнес-аналитики должны иметь за плечами следующие навыки:

моделирование бизнес-процессов в нотациях BPMN, EPC, IDEF0, IDEF3. В целом бывает достаточно разбираться глубоко хотя бы в одной из этих нотаций;

моделирование систем в нотации UML, знание основных диаграмм, таких как Use Case, Class Diagram, Activity Diagram, State machine diagram, Sequence diagram, Component Diagram;

знание и понимание классификации требований, умение формулировать требования;

знание техник извлечения требований, их преимуществ и недостатков. Понимание, в какой ситуации какую технику сбора требований применить;

документирование требований, знание таких документов, как BRD, FSD, SRS, знание техник описания требований в виде User Story и Use Case;

знание средств документирования требований. Самым популярным на сегодня является Confluence;

знание жизненного цикла программного обеспечения и основных методологий разработки ПО на базовом уровне. Сейчас Scrum остается наиболее популярной методологией на проектах как российских, так и зарубежных, поэтому Scrum Guide нужно знать обязательно;

знание способов оценки трудоемкости и приоритизации задач;

также очень хорошо для аналитика уметь управлять рисками, правильно и вовремя их идентифицировать, планировать работу с ними и коммуницировать заказчику;

знание принципов MVP и умение правильно декомпозировать задачи, чтобы приносить ценные результаты на ранних стадиях проектов;

прототипирование пользовательских интерфейсов.

Помимо этого часто бизнес-аналитик для успешного проведения изменений должен уметь делать анализ основных стейкхолдеров на проекте, формировать ментальные карты, матрицу ответственности, трассировку требований и иногда даже разрабатывать и согласовывать дорожные карты и планы работ.

Какие обязанности у бизнес-аналитика

Функции бизнес-аналитика могут отличаться от проекта к проекту в зависимости от многих параметров, таких как методология разработки, зрелость команды и выстроенность процессов, наличие владельца продукта, закрепленного за командой, ожидания заказчика, полноты имеющейся информации.

Например, внутри так называемой дискавери-фазы аналитик делает обследование организации, формирует ее модель, изучает существующие системы и выявляет, есть ли необходимость интеграции с ними, тщательно документирует всю полученную информацию, формирует требования на изменения, согласует их со всеми заинтересованными сторонами, приоритезирует требования и оценивает трудозатраты.

Наиболее же часто можно встретить такой список обязанностей аналитика:

выявление и документирование требований;

анализ и моделирование бизнес-процессов;

написание технического задания и другой проектной документации;

формирование критериев приемки и описание изменений;

поддержка команды разработки на всех этапах от начала разработки до выпуска в продуктив;

оценка трудозатрат;

приоритизация задач;

проведение демонстрации продукта клиенту.

По всем функциям бизнес-аналитика главное помнить, что существует внушительное количество теоретической информации в открытых источниках, и для конкретных работ вы, скорее всего, без труда подберете необходимые техники и методы.

Методы сбора требований

В ходе выявления требований аналитик применяет различные техники: интервьюирование, опросные листы, семинары, фокус-группы, анализ документов и открытых источников, мозговые штурмы и многие другие. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки.

Например, с помощью правильно проведенного интервью можно собрать очень много нужной и полезной информации в деталях. Однако, часто изменение функционала затрагивает несколько подразделений и потребуется провести интервью с многими владельцами информации, чтобы получить общую картину.

Этот метод довольно точечный. Опросные листы наоборот помогают получить общую картину быстрее, однако деталей будет недостаточно и ответы будут сильно зависеть от формулировки вопросов.

Остановимся чуть более подробно на самой часто используемой технике сбора требований — интервьюировании.

Интервьюирование

Интервью начинается с определения цели интервью по технике SMART и правильного подбора интервьюируемого. Правильную информацию нужно собирать у правильных людей. Эффективное интервью включает этапы тщательной подготовки к интервью, непосредственно самого интервью и действия после его проведения.

Во время подготовки бизнес-аналитик по максимуму узнает все о предмете, который будет обсуждать, а также будущем собеседнике. Талантливый бизнес-аналитик, скорее всего, попытается выяснить типаж интервьюируемого, чтобы настроиться на его волну и подобрать правильный стиль коммуникации.

Помимо этого на этапе подготовки договариваются о встрече, формируется повестка встречи. Однако самым важным в интервью, и с этим согласятся журналисты, является список вопросов и их последовательность.

Правильно сформированный список вопросов поможет нам получить именно ту ценную информацию, которая снимет много головной боли с разработчиков и тестировщиков. Бизнес-аналитики используют следующие типы вопросов:

открытые вопросы — используются в том случае, когда мы хотим, чтобы собеседник рассказал нам побольше, тема нам недостаточно известна. Минус открытых вопросов в том, что они занимают много времени, а основное преимущество — развернутый ответ. Это вопросы, которые содержат вопросительные слова «что», «какой», «как». Пример вопроса из жизни: «Что ты будешь пить?»;

закрытые вопросы — это вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Применяются, чтобы подтвердить или опровергнуть наши предположения. Преимущество этих вопросов в том, что они экономят много времени. А основной недостаток в том, что собеседник не даст дополнительных деталей, среди которых могут оказаться довольно существенные. Пример вопроса из жизни: «Ты будешь чай?»;

опциональные вопросы (альтернативные) — это вопросы, в которых мы предоставляем интервьюируемому конечный набор опций/вариантов, один из которых он может выбрать. У таких вопросов те же преимущества и недостатки, что и у закрытых. Пример альтернативного вопроса из жизни: «Ты будешь чай или кофе?».

Затем проводится само интервью. Здесь настоятельно рекомендую пройти тренинг по эффективной бизнес-коммуникации. В нем вы узнаете про техники подключения к собеседнику и ведения его, работу с возражениями, техники начала и завершения коммуникации. Если встречаетесь в онлайне, желательно попросить камеры, так вы сможете добавить невербальную коммуникацию.

После интервью подводятся итоги, определяются дальнейшие шаги, фиксируются договоренности и отправляются интервьюируемому на подтверждение. А для себя можете сделать ретроспективу, понять, что шло хорошо, а что можно изменить.

Классификация бизнес-процессов

Для аналитика бизнес-процессов очень важно смоделировать существующий процесс. Важно также понимать, чем бизнес-процесс отличается от проекта. Что он обязательно имеет начало и конец и обязательно повторяется во времени.

Чаще всего аналитики делят бизнес-процессы на As is и To be. As is — это исходный бизнес-процесс в том виде, в каком его встречает аналитик впервые. В дальнейшем этот бизнес-процесс трансформируется с учетом изменений в системах и в работе подразделений заказчика.

Целевой бизнес-процесс называют To be. Может потребоваться несколько циклов изменений, демонстраций, обсуждений и согласований, прежде чем бизнес-процесс превратится в целевой.

Помимо этого классифицировать бизнес-процессы можно по различным признакам, например:

пространство: сквозные, внутрифункциональные, операционные;

назначение: управляющие, основные, вспомогательные;

иерархия целей: бизнес-процессы верхнего уровня, среднего уровня и нижнего уровня;

степень детализации: макропроцессы, субпроцессы, микропроцессы.

Моделирование бизнес-процессов

Когда мы собрали информацию об этапах бизнес-процесса, можно приступать к моделированию. Модель — это упрощенное представление реального процесса. На моделях проще увидеть, что именно происходит, какие этапы можно автоматизировать.

Для заказчика несомненное преимущество составления моделей бизнес-процессов в том, что он сам может увидеть, какие места в бизнес-процессах слабые, а иногда даже определить, от каких этапов можно отказаться или упростить.

Бизнес-процессы, конечно, можно описывать и словами с помощью сценариев использования. Однако, наиболее эффективным способом является визуализация бизнес-процессов, так как изображение проще донести до широкого круга людей.

Нотации моделирования бизнес-процессов

Набор элементов для визуализации бизнес-процессов и правила их расположения называют нотациями. Существует много нотаций для моделирования бизнес-процессов: например, IDEF0 и IDEF3, BPMN, UML, DFD, EPC. Обычно для успешной работы бизнес-аналитиком нужно знать глубоко хотя бы одну из них.

Наиболее распространенной нотацией моделирования бизнес-процессов сегодня остается стандарт BPMN, выпущенный группой OMG (Object management group). При этом стоит помнить, что некоторые бизнес-заказчики могут не знать всего набора элементов нотации BPMN. В этом случае стоит начать с основных элементов: события, действия и шлюзы. В этом виде BPMN-диаграмма напоминает простую блок-схему.

Какими инструментами пользуется бизнес-аналитик

Для бизнес-анализа сегодня существует огромное количество инструментов как с платной лицензией, так и с открытым исходным кодом или условно-бесплатных. Я расскажу о наиболее востребованных, на мой взгляд, применительно к функциям и техникам бизнес-анализа.

Управление требованиями

Для качественного управления требованиями нам крайне важно создавать где-то запросы на изменения под каждое требование, отслеживать статус, документировать и видеть историю изменений, а также ссылаться друг на друга, чтобы избежать дублирования.

Для трекинга требований самым популярным инструментом является JIRA компании Atlassian. Однако, на некоторых проектах можно также встретить Trello, различные реализации канбан-досок и трекинга-задач: например, Basecamp, Redmine, ClickUp, Visual Studio.

Очень важно при выборе трекера задач изучить его гибкость в настройках статусов, дополнительных полей и возможности по приоритизации, эстимации и контролю затраченного времени/журналированию изменений.

Документирование требований в основном сейчас ведут в продукте Confluence от той же Atlassian. Хотя для этих целей может подойти любой wiki-движок или SVN с возможностью управления версиями.

Многие трекеры имеют в своем составе продукты для документирования: например, Visual Studio. Здесь стоит обратить внимание на то, какие средства доступны для форматирования, возможно ли расширение с помощью плагинов для включения и ведения версионности диаграмм и макетов.

Моделирование

Любая диаграмма — это не просто изображение с графическими фигурами. BPMN, UML, EPC, IDEF0 — это все стандарты, в которых соединения между элементами происходят по прописанным законам. Поэтому важно, чтобы инструмент «знал» этот стандарт и не позволял делать связи и добавлять элементы, которых не существует в стандарте.

Например, популярный инструмент рисования диаграмм и макетов Draw.io поддерживает большое количество различных шаблонов, но никак не пресекает ошибки автора. А значит диаграмма может получиться с нарушениями.

Для BPMN наилучшими инструментами будут Bizagi Modeler или Camunda Modeler. Они имеют все необходимые элементы, соответствующие стандарту, просты в использовании и имеют в своем составе функцию валидации диаграмм. Валидация BPMN это проверка на соответствие стандарту.

Для UML подойдет инструмент от Visual Paradigm, IBM Rational Modeler, Eclipse Modeling Tools. На проектах в последнее время получил популярность PlantUML. Этот инструмент позволяет описывать диаграммы текстом, рендерить текст в изображение и обратно. Благодаря чему можно вставлять диаграммы UML прямо в документы с описанием требований.

Стоит отметить, что есть и гиганты моделирования, где модели делаются в виде набора объектов со свойствами. Примечательность таких средств состоит в том, что эти объекты можно переиспользовать, и в итоге выйти на цельную модель системы. Из проприетарных самым известным является Enterprise Architect, а из open source можно воспользоваться продуктом Modelio.

Коммуникации

Для коммуникаций аналитику необходимо освоить несколько инструментов: почта, мессенджеры и групповые чаты, а также средства видеосвязи. Самым популярным почтовым клиентом является Outlook, хотя в последнее время часто можно встретить и решения на базе облачных сервисов, вроде Gmail и «Яндекс 365».

Самые удобные и функциональные мессенджеры с поддержкой групповых чатов сегодня Slack и MS Teams. Для видеосвязи используются также MS Teams, Zoom, Slack, хотя их в целом достаточно много и есть из чего выбрать в зависимости от потребностей проекта.

Прототипирование пользовательских интерфейсов

Самым востребованным инструментом прототипирования сейчас является Figma, в ней делают как низкодетализированные прототипы, так и полноценные макеты. Для небольших проектов также подойдут Balsamiq Mockups, Moqups.com.

Сейчас этот рынок активно растет и некоторые решения позволяют получить в результате работающий прототип с несколькими экранами, что позволяет на ранней стадии до разработки понять насколько заказчику удобно пользоваться, быстро ли он разобрался, как выполнить свои задачи и достигнуть цели, и собрать дополнительные требования.

Общие инструменты

В любых работах аналитика часто используются офисные решения от Microsoft и Google. Это редакторы документов (MS Word, «Google Документы»), редакторы таблиц (MS Excel, «Google Таблицы»), редакторы презентаций (MS Power Point и «Google Презентации»).

Какие карьерные возможности у бизнес-аналитика

В разных компаниях по-разному обстоит дело с карьерным ростом для бизнес-аналитиков. Однако, в большинстве случаев вертикальный рост выглядит примерно так:

Младший бизнес-аналитик. Бизнес-аналитик. Старший бизнес-аналитик. Ведущий бизнес-аналитик. Эксперт, тимлид.

При этом, начиная с позиций старшего бизнес-аналитика и выше, часто коллеги по бизнес-анализу уходят в менеджмент. Благодаря тому, что именно у бизнес-аналитика более широкий взгляд на работу команды, продукта и проекта в целом, из бизнес-аналитиков получаются отличные владельцы продуктов, менеджеры продуктов, скрам-мастера и эджайл-коучи, менеджеры проектов и ресурсные менеджеры — это те менеджеры, которые управляют другими аналитиками и растят из них настоящих достойных командных игроков.

Таким образом, путь аналитика можно изобразить примерно так:

Однако, необязательно карьерное развитие должно быть только вертикальным. Бизнес-аналитики часто погружаются в разные домены, что по своей сути является горизонтальным развитием. Прокачивая свою экспертизу, они повышают свою ценность в компании.

Для примера возьмем аналитика бизнес-процессов. Как уже упоминалось выше, он работает на всем протяжении бизнес-процесса, который может включать несколько разных подразделений с разными задачами. Вот здесь как нельзя кстати пригодится опыт работы в нескольких доменах, к примеру, продажи, управление клиентами, закупки, логистика, медицина, мобильные приложения и так далее.

Согласно исследованию сайта «Хабр Карьера», медианная зарплата аналитиков — 100 тыс. рублей.

Также я хотел бы подчеркнуть преимущества, которые есть у работы аналитиком перед некоторыми другими позициями. Во-первых, разнообразие. У бизнес-аналитика очень широкий набор задач и никогда не бывает однообразия. Это наиболее интересная работа на мой взгляд.

Во-вторых, огромный пласт знаний в самых различных областях. Как я уже говорил, бизнес-аналитик получает широкий взгляд, картину целиком, которую не всегда имеют даже руководители подразделений.

И, в конце концов, это большие перспективы с возможностью роста как в техническую сторону, так и в сторону бизнеса.

Сейчас можно найти много курсов по бизнес-анализу как на платных, так и на бесплатных платформах (например, ИНИТУИТ). Некоторые IT-компании предоставляют бесплатное обучение во внутренних и внешних лабораториях с последующим трудоустройствов. Поэтому стать бизнес-аналитиком сегодня — это не самая сложная задача, главное — твердое желание и нацеленность на результат.