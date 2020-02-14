С завода — в аналитику: «Я поняла, что стабильная психика и финансовая грамотность — это залог любого успеха»

Как быть, если работа по специальности не приносит ни удовлетворенности, ни перспектив роста? Можно продолжать терпеть и надеяться на счастливый случай или взять будущее в свои руки и заняться чем-то новым.

Как я стала инженером-прочнистом

Мало кому удается в 11 классе выбрать будущую профессию со стопроцентным попаданием. Гораздо чаще дети реализуют мечты родителей, полагаются на результаты профориентационных тестов или выбирают на основании лучших оценок по предметам в школе.

Когда девять лет назад я поступала в университет, IT-сфера была «темным лесом» и не пользовалась популярностью.

Перспективные сегодня информационные технологии в тот момент были от меня близко — я выбирала технический вуз, ведь память и математика всегда были моими козырями — но поддавшись харизме декана факультета прикладной механики, я поступила туда. Тогда мне казалось, что такая специальность подойдет мне больше: проектирование требовало обсуждения, а значит, развития навыков общения.

В результате я получила гордое звание «инженер-прочнист», подкрепленное нужными знаниями и регламентированное двумя красными дипломами — намерения были серьезными, поэтому после бакалавриата я отучилась еще и в магистратуре и параллельно на протяжении трех лет отработала на заводах по принципу «чему учился, в том и пригодился».

Называть заводы я не могу, но скажу, что сначала в течение девяти месяцев проработала с самолетами, а затем — чуть больше двух лет — в оборонной сфере.

«Девушка и самолеты» — как много романтики в этой фразе. Но романтика заканчивается там, где начинаются расчеты, а расчеты в механике — повсюду. Будучи инженером-прочнистом, я производила расчет авиационных конструкций на прочность и считала, какую максимальную нагрузку должно выдержать крыло.

Я проектировала схемы, изучала расчетные данные, строила диаграммы, составляла техническую документацию. Частично я занималась аналитикой данных, но тогда еще не знала таких слов: мне давали большие таблицы, из них нужно было вытаскивать данные, собирать их в другие таблицы и делать выводы. Я люблю цифры, поэтому мне нравилось работать с расчетами.

Почему я решила сменить профессию

Все было прекрасно, как на фото в Instagram с фильтрами и ретушью, но в один момент я осознала, что эта работа не поможет заработать на комфортную для меня жизнь.

Когда приходила просить повышения, слышала главный аргумент: «Посиди лет пять, а потом посмотрим». То есть, не «узнай» или «достигни», а прими состояние ждуна. Подобный расклад перечеркивал все мечты и цели молодого специалиста.

Коллектив был хороший: преимущественно это были люди добрые, отзывчивые и открытые, а руководители — мудрые. Но сейчас я понимаю, что жесткий регламент работы на заводе губил всю душевность и уют.

Обязанность приходить строго к 8:00 и ни секундой позже. Не шучу, опоздал — объяснительная.

Запрет на выход с закрытой территории и свободное перемещение.

Запрет на использование интернета.

Никакой поддержки в развитии, любое саморазвитие строго за пределами стен работодателя.

Еда строго по расписанию и каморка вместо кухни.

Подозрения в злом умысле за приход и уход с работы пораньше или попозже. Однажды даже написала объяснительную, почему я приехала на час раньше (в этот день просто не было пробок).

Серый, неудобный, несовременный офис.

Я три раза писала заявление на увольнение, но каждый раз его рвала — было страшно. Однажды бежала утром на работу, и у меня упала сумка. Вещи рассыпались, я начала их судорожно собирать, стараясь успеть строго к 8:00. Закрыла сумку и подумала: «А зачем я бегу? Ради чего я это делаю?» Пришла на работу, написала заявление и сразу отдала. Поняла, что ничего не теряю.

Что меня подтолкнуло к смене профессии?

Финансовая грамотность : математика в коллаборации с реальностью быстро дали понять, что мир на заводе не посмотришь. Я поняла, что стабильная психика и финансовая грамотность — это залог любого успеха.

: математика в коллаборации с реальностью быстро дали понять, что мир на заводе не посмотришь. Я поняла, что стабильная психика и финансовая грамотность — это залог любого успеха. Желание динамики : на заводе стало веять однообразием и унынием.

: на заводе стало веять однообразием и унынием. Необходимость более свободного графика: мне тяжело работать от звонка до звонка. Иногда я могу работать по 12 часов, а бывают моменты, когда не могу никуда идти, и хочется чуть дольше поспать. И вот магия: плюс тридцать минут сна, и ты человек с большой буквы.

Я ни в коем случае не говорю, что работать инженером на заводе — плохо, это уважаемая и очень сложная профессия. Возможно, у меня просто не хватило сил и выдержки, чтобы подождать какое-то время, или мозгов, чтобы освоить новые горизонты.

Как я становилась бизнес-аналитиком

Когда люди меняют профессию, они часто сталкиваются с непониманием близких: зачем было столько лет учиться, чтобы пойти по другому пути.

Мне повезло: с восемнадцати лет мама не ставила ограничений относительно моих решений. Хочешь — будь инженером, аналитиком или даже балериной, главное — здоровой и счастливой. Только важно понимать, что и ответственность за поступки всегда будет на тебе.

Как говорила Фаина Раневская, «умный знает, как выпутаться из трудного положения, а мудрый в него никогда не попадет». Я поняла, что быть мудрой в 25 лет еще рано, а Google может компенсировать блондинке только часть ума.

Я стала искать, кем можно работать с моими навыками, и увидела, что порог входа в IT сегодня весьма низкий. Особенно если ты готов быть дешевой рабочей силой и обладаешь хорошими soft skills. У меня были знакомые в IT-сфере, но кодинг меня не вдохновлял. Сначала я решила попробовать стать тестировщиком, но после месяца самоистязания прекратила — осознала, что не смогу, не мое это.

Также я стала много ходить со знакомыми разработчиками по митапам и конференциям и однажды узнала про аналитиков, а потом увидела рекламу бесплатных курсов «Нетологии» — так наконец-то состоялась моя встреча c IT. Благодаря природному любопытству я начала изучать уйму неведомых слов, училась с нуля, но теперь мои глаза действительно горели.

Мир IT — это особая, очень интересная вселенная, а бизнес-аналитик — это технический специалист с хорошо подвешенным языком, да и к тому же отчасти руководитель. Бинго, беру!

Четыре месяца я погружалась в основы бизнес-анализа и информатики: изучала основы объектно-ориентированного программирования, базовые алгоритмы, синтаксис языка программирования, базы данных и SQL, училась пользоваться справочником по стандартным библиотекам.

Благодаря учебе я также освоила Excel. Оказалось, что в руках мастера — это огненная пушка, которая ускоряет анализ данных в десятки раз.

Конечно, были и сложности: иногда важные понятия просто не приживались в голове, непросто давался SQL, особенно когда пошли сложные запросы. С этим справлялась сама: читала много дополнительной литературы.

Я училась параллельно с новой работой и для преподавателей была студентом-двоечником. Здесь я впервые в своей жизни получила «двойку», а из-за пропуска всех сроков осталась без официального документа об окончании курса. Но для меня главным были не регалии на бумаге, а знания в голове.

Думаю, упорство, логика и общение — мои главные козыри. Я поняла, что и в учебе, и в работе важно формулировать правильные вопросы, записывать все, чтобы рассказчик не тратил время на повторение, а если что-то осталось неясным — гуглить.

Как я нашла новую работу

Еще до обучения я ушла с завода в никуда. Не рекомендую такой путь — это слишком нервно. Каждый день ходила на одно-два собеседования, были и отказы, и офферы, которые не цепляли, но я не унывала, ведь это тоже результат. А через месяц я нашла работу в бизнес-аналитике.

Я не верю тем, кто говорит, что в Москве сложно найти работу. Может, работу по душе найти и непросто, но пока не попробуешь — не узнаешь. Надо откинуть страх и стучаться в двери, если тебе это нужно.

После ухода с завода я решила провести личное исследование: изучала вакансии на hh.ru, смотрела, как должно быть составлено резюме, как нужно говорить и подавать себя. Это помогло мне подвести весь предыдущий опыт максимально под аналитику, выделить свои сильные качества и навыки. Во время учебы в университете я работала в деканате и даже опыт общения со студентами преподнесла как общение с заказчиками.

Конечно, работа аналитиком в самом начале была безумно сложной. Я знала только базовые вещи, которые изучила сама, и первые два года не расставалась с блокнотом: в бизнесе всегда много нюансов, их невозможно знать досконально.

Как любой живой человек, во времена завалов я периодически устаю и выгораю. Но моя страсть к этой профессии помогает справиться с усталостью довольно быстро.

Плюс ко всему, технологии в моей сфере меняются со стремительностью скоростного поезда. Я постоянно что-то изучаю, и это меня радует. Мозг учится составлять алгоритмы, решать конкретные задачи, и это позитивно влияет и на мое личностное развитие, и на карьеру.

Советы новичкам

Не существует ничего невозможного, поэтому не бойтесь идти против мнения окружающих и собственных ограничений. Главное — пробовать, пробовать и пробовать. Здесь как в спорте: ребенка сначала отдают в разные секции, затем смотрят, нравится ли ему, и так находят самое подходящее.

Когда работа уже найдена, всегда нужно проводить внутренний анализ: чем ты занимаешься, то ли делаешь, и смотреть на свою работу взглядом рынка. Сегодня трансформируются сферы и профессии, поэтому профессиональное развитие не должно завершаться получением диплома о высшем образовании в университете.

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