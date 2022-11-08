4 аспекта, на которые смотрят при найме junior-дизайнера: что учесть перед собеседованием?

Дизайнеры часто уделяют собеседованиям меньше внимания, поскольку фокусируются только на портфолио — и такая тактика иногда может приводить к провалу. О том, как пройти интервью на позицию джуниор-дизайнера, рассказывает Татьяна Ермолаева, арт-директор, сооснователь проекта «Орнамика».
Отталкиваясь от портфолио и CV, нужно понять:
- что важно продемонстрировать на собеседовании дизайнеру,
- чего нет в его портфолио, чтобы получить оффер.
На этапе собеседования портфолио уже видели — значит, по техническим и «вкусовым» параметрам match с работодателем уже произошел.
Но кроме этого есть и другие стороны дизайн-работы:
- умение учиться и принимать фидбек,
- умение разговаривать и слышать команду,
- логическое и критическое мышления.
Если обобщать, то на собеседовании смотрят: на самопрезентацию, софт-скиллы, culture fit, презентацию проектов (логическое и критическое мышление).
Самопрезентация: как подготовить рассказ о себе
Обычно структура презентации на собеседовании примерно такая: первые пять минут занимает рассказ о себе с фокусом на опыт и основные достижения, дальше — по 5–15 минут на проект из портфолио (при этом в рассказ лучше включать не больше трех проектов).
Сценарии собеседования в компаниях могут сильно отличаются, поэтому лучше уточнять у нанимающего менеджера или знакомых сотрудников, как будет строится интервью. Но рассказ о себе есть везде.
Весь сторителлинг должен доносить интервьюерам простую мысль — ваш опыт привел вас именно сюда неслучайно, и навыки и знания точно будут полезны компании.
Если вы джун, сфокусируйтесь на достижениях ваших pet projects — это всегда здорово, потому что рассказывает об интересах человека и его мотивации. Похоже на side project, но side project часто значит что-то «вне основной работы», а pet project может быть сделан на работе по своей инициативе.
Можно включить в рассказ учебные проекты — так вы подчеркнете инициативность и уровень ответственности, который брали на себя.
Продумайте заранее, какие темы и задачи будут более близки и понятны вашему интервьюеру. Это как сопроводительное письмо — под каждую вакансию нужно делать уникальную презентацию себя с фокусом на то, что будет интересно конкретной компании или команде. Ищите подсказки в описании должности и деятельности компании. Лучше просто прописать такое интро с готовыми формулировками перед интервью.
Как демонстрировать софт-скиллы без использования клише
Софт-скиллы — один из самых важных критериев для найма человека на джуниор-позицию.
Что относится к софт-скиллам:
- гибкость,
- умение учиться,
- умение выразить себя и слышать других,
- эмоциональный интеллект
Для джуниор специалиста как раз важно показать готовность меняться и развиваться.
Загвоздка заключается в том, что софт-скиллы не так то просто показать на 40-минутной встрече. Еще хуже просто декларировать их наличие — «я коммуникабельный и люблю работать в команде». Такие слова просто воспринимаются всеми как клише.
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Эстетика и общение: что должен знать начинающий дизайнер интерьеров
Лучше показать софт-скиллы в дружелюбном нетоксичном общении с интервьюером. Возможно, стоит поддержать небольшой small talk. Это особенно помогает немного разрядить обстановку, если вы нервничаете.
Демонстрировать софт-скиллы можно, перечисляя свои действия и достижения. Вы прошли дополнительные курсы по Cinema 4D и моушн дизайну и самостоятельно изучили азы CSS/HTML — это уже показывает вас как инициативного и любящего учиться. Вы работали в команде со стейкхолдерами и смогли учесть все их пожелания в проекте — здорово, подчеркните это в презентации проекта.
Culture fit и cultural add
Во время интервью не только вас оценивают — вы тоже смотрите на компанию и ее представителей.
Culture fit — довольно размытый и сложно описываемый критерий, насколько вы разделяете миссию компании и ее неформальные ценности. Возможно, вы ищете гибкую структуру и прямое общение с фаундерами — тогда большая корпорация может не совсем подходить.
Собеседование и подготовка помогут вам понять, подходите ли вы компании, а она — вам.
Когда я готовилась к собеседованию в институт «Стрелка», я узнала, кто создал их айдентику, глубже познакомилась с работами арт-директора Анны Кулачек и книгами, которые издавала «Strelka Press». Мне нравились ценности «Стрелки», так что на интервью я чувствовала себя гораздо уверенней — этот критерий значим и для джуниор-специалистов, потому что чем раньше вы поймете, что вам подходит и чего вы хотите в вашей карьере — тем лучше.
Но есть и обратная сторона culture fit — этот критерий позволяет им отсеивать кандидатов, потому что сам по себе этот пункт субъективен. Полезно привносить новую оптику в устоявшиеся практики — поэтому много говорят еще и о cultural add как способе разнообразить пул сотрудников.
Презентация проектов
Это центральная часть дизайн-собеседования. Даже в вашем портфолио несколько небольших кейсов, скорее всего, вы успеете рассказать о двух-четырех проектах — особенно если интервью будет проходить в формате беседы (лучший вариант).
Часто задают вопрос — рассказать о самом значимом или любимом проекте. Обязательно нужно объяснить, почему вы выбрали именно его.
Главное, в рассказе показать ход вашей мысли — неважно, для большого это клиента или маленького или это вообще концепт-проект без клиента — покажите, что вы делаете дизайн не в вакууме.
Показывая айдентику или брендинг, расскажите:
- какие цели решались этим дизайном,
- какой образ нужно было создать y целевой аудитории клиента,
- покажите исследование, которое вы провели для клиента — анализ конкурентов или небольшой trend report,
- расскажите об ограничениях, с которыми столкнулись,
- не забудьте упомянуть, что было достигнуто за счет визуальной системы (пункты про консистентность бренда, его голос и узнаваемость в соцсетях).
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Рассказывая о UX-проекте или продуктовом дизайне, начните с фидбека пользователей или вводных стейкхолдеров:
- покажите недостатки существующего дизайна (до-после),
- опишите, какие проблемы были в приоритете и почему,
- расскажите, какие решения отбросили.
А если подкрепите презентацию цифрами и аналитикой, точно получите дополнительный плюс.
Будьте готовы ответить на вопрос, что стоит за визуальным и интерактивным решениями.
Если кроме общих слов о клиенте и задаче сказать нечего, и вы в тишине прокручиваете слайды — стоит сделать фокус на презентации и отрепетировать ее. В идеале вы должны знать наизусть флоу и с каждой репетицией улучшать структуру и формулировки, убирая ненужные слайды.
Для подготовки к интервью есть специальные сервисы (например, Presentum.one) — в основном на английском. Как альтернатива — можно просить друзей или коллег послушать вас и задать вопросы.
Фото на обложке: Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV
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