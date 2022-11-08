4 аспекта, на которые смотрят при найме junior-дизайнера: что учесть перед собеседованием?

Дизайнеры часто уделяют собеседованиям меньше внимания, поскольку фокусируются только на портфолио — и такая тактика иногда может приводить к провалу. О том, как пройти интервью на позицию джуниор-дизайнера, рассказывает Татьяна Ермолаева, арт-директор, сооснователь проекта «Орнамика».

Отталкиваясь от портфолио и CV, нужно понять:

что важно продемонстрировать на собеседовании дизайнеру,

чего нет в его портфолио, чтобы получить оффер.

На этапе собеседования портфолио уже видели — значит, по техническим и «вкусовым» параметрам match с работодателем уже произошел.

Но кроме этого есть и другие стороны дизайн-работы:

умение учиться и принимать фидбек,

умение разговаривать и слышать команду,

логическое и критическое мышления.

Если обобщать, то на собеседовании смотрят: на самопрезентацию, софт-скиллы, culture fit, презентацию проектов (логическое и критическое мышление).

Самопрезентация: как подготовить рассказ о себе

Обычно структура презентации на собеседовании примерно такая: первые пять минут занимает рассказ о себе с фокусом на опыт и основные достижения, дальше — по 5–15 минут на проект из портфолио (при этом в рассказ лучше включать не больше трех проектов).

Сценарии собеседования в компаниях могут сильно отличаются, поэтому лучше уточнять у нанимающего менеджера или знакомых сотрудников, как будет строится интервью. Но рассказ о себе есть везде.

Весь сторителлинг должен доносить интервьюерам простую мысль — ваш опыт привел вас именно сюда неслучайно, и навыки и знания точно будут полезны компании.

Если вы джун, сфокусируйтесь на достижениях ваших pet projects проект, который делается из интереса к теме в свободное время как способ исследовать новую область или углубиться во что-то конкретное — это всегда здорово, потому что рассказывает об интересах человека и его мотивации. Похоже на side project, но side project часто значит что-то «вне основной работы», а pet project может быть сделан на работе по своей инициативе.

Можно включить в рассказ учебные проекты — так вы подчеркнете инициативность и уровень ответственности, который брали на себя.

Продумайте заранее, какие темы и задачи будут более близки и понятны вашему интервьюеру. Это как сопроводительное письмо — под каждую вакансию нужно делать уникальную презентацию себя с фокусом на то, что будет интересно конкретной компании или команде. Ищите подсказки в описании должности и деятельности компании. Лучше просто прописать такое интро с готовыми формулировками перед интервью.

Как демонстрировать софт-скиллы без использования клише

Софт-скиллы — один из самых важных критериев для найма человека на джуниор-позицию.

Что относится к софт-скиллам:

гибкость,

умение учиться,

умение выразить себя и слышать других,

эмоциональный интеллект

Для джуниор специалиста как раз важно показать готовность меняться и развиваться.

Загвоздка заключается в том, что софт-скиллы не так то просто показать на 40-минутной встрече. Еще хуже просто декларировать их наличие — «я коммуникабельный и люблю работать в команде». Такие слова просто воспринимаются всеми как клише.

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Эстетика и общение: что должен знать начинающий дизайнер интерьеров

Лучше показать софт-скиллы в дружелюбном нетоксичном общении с интервьюером. Возможно, стоит поддержать небольшой small talk. Это особенно помогает немного разрядить обстановку, если вы нервничаете.

Демонстрировать софт-скиллы можно, перечисляя свои действия и достижения. Вы прошли дополнительные курсы по Cinema 4D и моушн дизайну и самостоятельно изучили азы CSS/HTML — это уже показывает вас как инициативного и любящего учиться. Вы работали в команде со стейкхолдерами и смогли учесть все их пожелания в проекте — здорово, подчеркните это в презентации проекта.

Culture fit и cultural add

Во время интервью не только вас оценивают — вы тоже смотрите на компанию и ее представителей.

Culture fit — довольно размытый и сложно описываемый критерий, насколько вы разделяете миссию компании и ее неформальные ценности. Возможно, вы ищете гибкую структуру и прямое общение с фаундерами — тогда большая корпорация может не совсем подходить.

Собеседование и подготовка помогут вам понять, подходите ли вы компании, а она — вам.

Когда я готовилась к собеседованию в институт «Стрелка», я узнала, кто создал их айдентику, глубже познакомилась с работами арт-директора Анны Кулачек и книгами, которые издавала «Strelka Press». Мне нравились ценности «Стрелки», так что на интервью я чувствовала себя гораздо уверенней — этот критерий значим и для джуниор-специалистов, потому что чем раньше вы поймете, что вам подходит и чего вы хотите в вашей карьере — тем лучше.

Но есть и обратная сторона culture fit — этот критерий позволяет им отсеивать кандидатов, потому что сам по себе этот пункт субъективен. Полезно привносить новую оптику в устоявшиеся практики — поэтому много говорят еще и о cultural add как способе разнообразить пул сотрудников.

Презентация проектов

Это центральная часть дизайн-собеседования. Даже в вашем портфолио несколько небольших кейсов, скорее всего, вы успеете рассказать о двух-четырех проектах — особенно если интервью будет проходить в формате беседы (лучший вариант).

Часто задают вопрос — рассказать о самом значимом или любимом проекте. Обязательно нужно объяснить, почему вы выбрали именно его.

Главное, в рассказе показать ход вашей мысли — неважно, для большого это клиента или маленького или это вообще концепт-проект без клиента — покажите, что вы делаете дизайн не в вакууме.

Показывая айдентику или брендинг, расскажите:

какие цели решались этим дизайном,

какой образ нужно было создать y целевой аудитории клиента,

покажите исследование, которое вы провели для клиента — анализ конкурентов или небольшой trend report,

расскажите об ограничениях, с которыми столкнулись,

не забудьте упомянуть, что было достигнуто за счет визуальной системы (пункты про консистентность бренда, его голос и узнаваемость в соцсетях).

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Рассказывая о UX-проекте или продуктовом дизайне, начните с фидбека пользователей или вводных стейкхолдеров:

покажите недостатки существующего дизайна (до-после),

опишите, какие проблемы были в приоритете и почему,

расскажите, какие решения отбросили.

А если подкрепите презентацию цифрами и аналитикой, точно получите дополнительный плюс.

Будьте готовы ответить на вопрос, что стоит за визуальным и интерактивным решениями.

Если кроме общих слов о клиенте и задаче сказать нечего, и вы в тишине прокручиваете слайды — стоит сделать фокус на презентации и отрепетировать ее. В идеале вы должны знать наизусть флоу и с каждой репетицией улучшать структуру и формулировки, убирая ненужные слайды.

Для подготовки к интервью есть специальные сервисы (например, Presentum.one) — в основном на английском. Как альтернатива — можно просить друзей или коллег послушать вас и задать вопросы.

Фото на обложке: Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV