Сервисы для нетворкинга. Какой выбрать?

Участники сообщества Heg.ai с наступлением пандемии и карантина много тестировали онлайн-формат встреч и собрали сервисы для количественного расширения круга общения. Результатами поделился его основатель Павел Хегай.

Это бот в Telegram для случайных знакомств внутри определенного сообщества, например Heg.ai, Uskillz и др. Любое коммьюнити может подключиться к сервису и сделать свой Random Coffee на их базе.

Основатели: Костя Шубин, Оля Малюк и Паша Козлов, все трое раньше работали в «Яндексе».

Частота встреч: Один человек в неделю от одного сообщества.

Аудитория: Качество людей определяется выбором сообщества, которое подбирается вам при регистрации на основе ваших интересов.

Коммуникации: Все работает в Telegram.

Стоимость: Разовый взнос за подбор сообщества, который варьируется индивидуально. Участие в мастермайндах (нетворкинг-сессиях) оплачивается отдельно, и стоит 1500 рублей.

Random Coffee в сообществе Heg.ai был запущен в феврале 2020, за это время в нем зарегистрировалось около 740 участников, каждую неделю в знакомствах принимают участие порядка 150 человек.

Евгений Щербак, co-founder и Chief Business Development Officer в 4xxi и Caesar.team

Я провел в Random Coffee 20+ встреч. Мне нравится, что все коммуникации происходят в Telegram. Бывает, что попадаются очень интересные люди, но по качеству все-таки ниже среднего.

Из минусов: нет продолжения общения через платформу. Нет возможности задать интересы, выбрать город откуда хочешь получить нетворк. Все что ты получаешь о другом человеке — просто ссылка на соцсеть. Как итог: нет контекста созвона и общих тем.

Павел Хегай, founder Heg.ai, co-founder LikeVR

Я участвовал в четырех разных сообществах в Random Coffee и провел более 100 встреч. Это уникальный формат знакомства с новыми людьми из разных городов мира. Мне попадались ребята из Голландии, Сингапура, Лос-Анджелеса и разных городов России.

Самое классное, что все люди открыты к общению, регистрируясь в Random Coffee, они готовы рассказать про себя, найти общие точки пересечения и помочь незнакомому человеку. Мы пробовали в Heg.ai даже запустить дейтинг на базе платформы Random Coffee, но он, к сожалению, не взлетел.

Это сервис для международного нетворкинга из Кремниевой Долины. Lunchclub выбирает человека на основе совпадения по интересам и бекграунда по вашему профилю. В 2020 году ребята подняли раунд с оценкой более $100 млн долларов, а лид-инвестором стал американский фонд Andreessen Horowitz.

Основатели: Хейли Лейбсон (Hayley Leibson), Скотт Ву (Scott Wu) и Владимир Новаковский (Vladimir Novakovski), последний — предприниматель с русскими корнями.

Частота встреч: Одно знакомство в неделю.

Аудитория: Международная. Сервис работает только на английском языке, а также можно выбрать географию общения.

Коммуникации: Пара приходит вам на e-mail, и там же продолжается переписка. Lunchclub интегрирован с Google-календарем, который автоматически определяет удобное время для звонка для обеих сторон.

Стоимость: На данный момент — бесплатно.

Влад Коновалов, Founder The Devs

В Lunchclub созванивался пару раз. В отличие от других сервисов, например Uniter, там я нашел очень полезные для меня зарубежные контакты. Функционал в сервисе стандартный: заполняешь форму о себе и потом раз в неделю отвечаешь на опрос: если готов нетворкать, тебе приходит пара и вы договариваетесь о встрече.

Иван Бортников, Co-founder и CMO в YouTravel.me

Lunchclub — это международное сообщество. Я использую его для расширения именно международного нетворка, для помощи с выходом на зарубежные рынки через поиск связей/экспертизы.

В сервисе можно сузить выборку для общения по большому количеству параметров, и тогда мэтчи получаются более релевантными. Временные слоты уже назначены заранее, что экономит время на договоренностях. Единственный минус, что общение идет через email. Все остальное круто.

Это российский аналог сервиса Lunchclub, соответственно, ориентирован на русскоязычную аудиторию.

Основатель: Дмитрий Волощук.

Частота встреч: 1-2 знакомства в неделю, в премиум аккаунте 2+.

Аудитория: Около 50% — это предприниматели (начинающие, с хорошими оборотами, серийные, с проектами на международном рынке); 20% — топ-менеджмент; 30% — эксперты разных отраслей.

Коммуникации: Происходят через e-mail, также недавно появилась интеграция с телеграм-ботом.

Стоимость: Сервис бесплатный, однако для того, чтобы в него попасть нужно иметь приглашение от другого участника в виде кода. У каждого участника есть неограниченное количество таких invite-кодов.

Алексей Красов, бизнес-трекер

Я зашел в сервис еще на ранней стадии его развития, за полгода встретил только двух собеседников, которые совсем не зашли даже на уровне часового разговора. С несколькими сложились прочные партнерские отношения.

В сервисе можно встречаться в оффлайне или созваниваться. Есть система тегов и рейтингов — подбираются максимально релевантные запросу собеседники (в случае, если следуешь правилам и не пропускаешь встречи).

Сергей Гуц, предприниматель, global education leader в HackerU

Uniter — это аналог Random Coffee, только с веб-интерфейсом. Классный плюс в том, что можно видеть анкеты людей, отмечать, с кем бы я хотел общаться. Можно купить себе полный доступ ко всей базе и писать людям неограниченно. Мне не понравилось, что для входа в сервис нужен инвайт-код, а также иногда не работают ссылки на профиль человека.

Это стильное и симпатичное в плане UX-приложение, где можно подбирать себе пару для общения каждые 24 часа. Встречи происходят оффлайн «за завтраком», для этого нужно выбрать город, в котором сейчас находишься. Попасть в сервис можно только через инвайт-код от текущего участника. Количество инвайтов на участника ограничено. Можно также заполнить форму в приложении, чтобы попасть в список ожидания.

Основатели: Елизавета Орешкина, сооснователь и продуктовый дизайнер «Яндекс.Кью», и Этери Санеблидзе, также сооснователь еще в трех стартапах.

Частота встреч: Каждые 24 часа можно запускать поиск нового собеседника.

Аудитория: Интересные люди, в первую очередь за счёт того, что попасть в сервис можно только по индивидуальным инвайтам. Первичная аудитория была приглашена основателями и это отражение их референтной группы.

География: На данный момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Лиссабоне. Планируется запуск в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Берлине.

Коммуникации: В отдельном приложении на iOS (версия для Android пока в разработке).

Стоимость: Есть недельный тариф, он составляет $3,99/неделя. Ежемесячный тариф — $11,99/месяц.

Людмила Усова, finance associate в IT компании

The Breakfast — удивительное приложение с великолепным дизайном, которому я пока не нашла аналога. Исходная цель у него одна: в какую бы страну вы ни отправились, в какой бы город ни приехали, вы сможете открыть телефон, найти любимую иконку и у вас будет неповторимый собеседник, с которым не будет пауз и неловких молчаний.

У меня было больше 30 завтраков, и я могу точно сказать, что все они дали мне невероятные эмоции и впечатления. Я нашла близких подруг и единомышленников. А еще, если вы ценитель гастро-карты своего города, то приложение подскажет, где лучше встретиться со своим соул-мейтом.

Никита Лобанов, co-founder и CEO Horse-Group

The Breakfast использую для расширения нетворка, хотя изначально рассматривал его как более отфильтрованный, очередной конкурент тиндера. Это отдельное, достаточно простое в использовании приложение на iOS с красивым дизайном и адекватной ценой за месяц.

Так как приложение исключительно на английском — публика очень интересная, интеллигентная и осознанная. Интересно выглядит компоновка профайла потенциального собеседника: кратко и лаконично, с интересной формой в плане вопросов. Дамам стоить быть готовым, что в сервисе в основном девушки (но это временно).

Из минусов можно выделить отсутствие версии для Android, топорный чат, ограниченное гео, отсутствие записей или блокнота и отсутствие синхронизации с соцсетями.

Как выбрать свое приложение для нетворкинга?

Определитесь с целями: какой нетворк вы хотите расширять в данный момент — зарубежный или российский?

Для зарубежных контактов лучше всего подойдет Lunchclub. А если вы хотите сходить на оффлайн в другом городе, то используйте The Breakfast, не забудьте проверить, функционирует ли этот сервис в вашем городе.

Решите какое окружение вы хотите видеть вокруг себя? В каком сообществе или с каким уклоном?

Если вы хотите общаться в сфере IT — например, с продакт менеджерами — то ищите нужное сообщество в Random Coffee, а если вам интересны бизнес-тематики и предприниматели, то вам в Uniter.

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