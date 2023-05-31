5 признаков того, что резюме написано скучно

«Шаблонное» резюме позволяет продемонстрировать опыт и навыки понятным образом. Но если слишком строго следовать этим правилам, оно не привлечет внимания потенциального работодателя. Рассказываем, что делает резюме скучным и как этого избежать.

В нем отсутствуют цифры

В резюме обычно перечисляют обязанности на предыдущих должностях. Однако не стоит ограничиваться словами.

Цифры помогают подчеркнуть достижения и показать, что соискатель понимает, в чем заключается его должность и задачи. Добавьте их в резюме: это на 40% повысит шансы попасть на собеседование. Например, «я повысил производительность в своем отделе на 30%» и «показатель удержания в команде, которой я руководил, был равен 98%».

Включает лишние подробности

Резюме не должно содержать нерелевантную информацию, рассказывает Джанет Шеффер, заместитель директора по вовлечению работодателей Университета Аркадии в Филадельфии. «Чтобы резюме выделялось и привлекало, кандидат должен адаптировать его к каждой вакансии, на которую откликается», — говорит Шеффер.

Некоторые навыки из одной сферы могут пригодиться и в другой, но не допускайте того, чтобы резюме растягивалось более чем на две страницы. Эми Маркум, менеджер по HR-услугам Insperity, рекомендует указывать только самый важный опыт и обязанности, чтобы не потерять интерес рекрутера.

Кроме того, не стоит перечислять все выполненные вами задачи — укажите только основные направления, где вы добились наибольших результатов.

Дублирует сопроводительное письмо

По словам Шерил Хаятт, основательницы Hyatt-Fennell Executive Search, большинство менеджеров по найму сначала просматривают сопроводительное письмо. В нем следует указать, почему вы хотите эту работу и почему подходите для нее.

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Сопроводительное письмо: как написать хороший текст и получить работу мечты

Помимо этого, проявите свою индивидуальность, добавляет Хаятт. «Покажите читателю, как ваши наборы навыков соответствуют тому, что он ищет, и как вы впишитесь в культуру организации», — советует она.

Сопроводительное письмо должно работать в тандеме с резюме, дополняя, а не повторяя его.

Написано в пассивном залоге

Активный залог оживляет текст, поэтому Вики Салеми, эксперт по вопросам карьеры Monster.com, советует использовать его в описании обязанностей. Например, «я руководил командами» и «я управлял рабочими процессами».

Помимо этого, Салеми рекомендует использовать такие прилагательные, как «энергичный», «предприимчивый» и «инициативный».

Ему не хватает взгляда со стороны

Мы можем упускать из виду некоторые из своих достижений и сильных сторон. Поэтому Хаятт советует попросить о помощи кого-то объективного, особенно если вы претендуете на руководящую должность.

Спросите у него, упустили ли вы что-то или же добавили лишнего, а также достаточно ли ясно все изложено. Это также поможет избежать орфографических и грамматических ошибок.

При этом не стоит обращаться к близким людям вроде супруга, родителей и детей — они знают вас достаточно хорошо, и им может быть неудобно указывать на ваши ошибки.

Чтобы адаптировать резюме для каждой вакансии и сделать его интересным, потребуется время. Однако так вас с большей вероятностью будут приглашать на собеседования.

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney