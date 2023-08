3 совета, чтобы достичь более здорового баланса между работой и личной жизнью

Свои идеи Уоллес изложила в книге The Portfolio Life: How to Future-Proof Your Career, Avoid Burnout, and Build a Life Bigger than Your Business Card («Портфель жизни: как обеспечить будущее своей карьере, избежать выгорания и построить жизнь, которая не ограничивается визитной карточкой»).

Она заметила, насколько отличается мышление у ее коллег-миллениалов, которые достигли совершеннолетия во время рецессии, пандемии и связанной с ней нестабильностью, а также роста расходов на обучение, жилье и детей. Это поколение не следует выбранному курсу, а стремится найти счастье, поскольку ничто не гарантировано.

«Логика такая: если я никогда не смогу добиться этой стабильности, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть счастливым сейчас», — объясняет Уоллес.

Именно это изменение мышления вдохновило ее написать книгу, которая включает тематические и научные исследования, а также мемуары.

Уоллес предлагает менеджерам, в том числе начинающим, систему, которая включает три принципа. Она позволит достичь лучшего баланса между работой и личной жизнью, а также реализовать себя в постоянно меняющихся условиях.

Человек — это не только его работа

Настала эпоха переосмысления. Уоллес рекомендует не определять себя через работу, даже если вы считаете ее частью личного бренда или трудитесь на одном месте долгое время. Чем больше вы привязаны к одной должности, тем сложнее будет найти новую в случае увольнения.

«Старшие поколения ощутят это наиболее остро: нет смысла приравнивать личность к профессии, поскольку лояльность компании не означает, что вас не уволят», — говорит Уоллес.

По ее словам, так сложнее увидеть другие варианты: человеку будет не хватать гибкости, чтобы пойти в другом направлении и перенести свои навыки. Более того, если долгое время определять себя по своей профессии, то именно так вас будет видеть рынок.

Это важно и для менеджеров, которые могут уделять слишком много внимания профессиональной квалификации. Вместо этого лучше мыслить творчески и оставаться открытым для новых кандидатов и навыков.

Диверсификация — ключевой фактор

Не стоит инвестировать все деньги в акции одной компании — точно так же, как и вкладывать все надежды, мечты и амбиции на своего работодателя.

Как утверждает Уоллес, это означает, что нужно располагать доступом к множеству навыков, сетей контактов, отраслей и вариантов, а, возможно, и нескольким источникам дохода.

С управленческой точки зрения диверсификация означает готовность к тому, чтобы перераспределить кадры в случае потрясений, например появления новой технологии или конкурента. Менеджерам нужно быть гибкими.

«У вас не будет запаса гибкости, если удерживать людей только на тех должностях, которые они занимают. Вместо этого вам следует подумать о расширении их навыков и ротациях. Позвольте людям пробовать что-то новое и интересное для них, не связанное с их основными обязанностями, — говорит Уоллес.

«Тогда у вас будет и вовлеченность сотрудников, и уже налаженный процесс, чтобы мыслить гибко с точки зрения перераспределения кадров в случае серьезных потрясений», — добавляет она.

Регулярная ребалансировка

Хороший портфель состоит из акций и облигаций в зависимости от текущей финансовой ситуации его владельца. То же самое относится и к работе: у всех разные потребности в разное время, и это важно признавать. На некоторых этапах жизни мы работаем меньше из-за семейных обязательств. В других периоды — берем на себя более сложные задачи. Карьера может быть изменчивой, как и жизнь.

«Мы должны позволить специалистам с большими амбициями иметь такие главы жизни, которые требуют перераспределения их времени, талантов и амбиций, — говорит Уоллес. — И когда эти главы заканчиваются, нужно разрешать им вернуться в это высоко амбициозное состояние, а не наказывать людей за то, что они заводят детей, нуждаются в творческом отпуске или ухаживают за пожилыми родственниками».

По ее словам, в таких случаях вполне нормально устроиться на «достаточно хорошую» работу, которая не требует полной вовлеченности, и это следует признать даже самым требовательным менеджерам.

«Работа может быть лишь одним из способов удовлетворить свои потребности», — говорит Уоллес.

По ее словам, менеджерам следует принять идею о том, что, помимо работы, у сотрудников могут быть и другие дела, например семейные обязанности, хобби и подработки, и это не мешает им отлично справляться со своими обязанностями. Если руководство это признает, повышается удовлетворенность персонала, а также стабильность базы сотрудников.

Менеджеры: покажите на своем примере

Уоллес рекомендует менеджерам продемонстрировать все три принципа на своем примере: «Станьте изменением, которое хотите увидеть. Покажите, кем вы являетесь за пределами офиса и что еще имеет значение».

Уоллес понимает: это может быть слишком серьезным изменением во взглядах для тех, кто предпочитает лояльность и стабильность. Но точно так же, как мудрые инвесторы знают, как пережить турбулентность на фондовом рынке, гибкие работники справляются с потрясениями, инвестируя в первую очередь в себя.

«В этом состоянии постоянных изменений невероятно освобождает то, что нам дается пространство, чтобы расти, переизобретать себя, встречать жизнь такой, какая она есть, а не прогнозировать в 18, 22 или даже 30 лет, кем мы будем в 70 лет», — говорит она.

