Как и где искать работу в ОАЭ? Гайд

Есть мнение, что в ОАЭ проще релоцироваться на позицию с хорошими условиями, чем найти высокооплачиваемую работу на месте с нуля. Особенно сложно трудоустроиться удаленно из другой страны. Однако даже такая трудная задача решаема, если к ней правильно подойти и запастись терпением, считает Анастасия Архипова, автор гайда по переезду в Дубай, директор по продажам агентства Top Capital Real Estate. Она поделилась советами, которые помогут найти работу в ОАЭ дистанционно.

Главный совет: начинайте искать работу удаленно, чтобы по прилету у вас уже были назначены собеседования. Отметьте в резюме, что вы уже физически находитесь в ОАЭ и укажите местный номер телефона (удаленно можно купить электронную e-sim).

Лучшие способы для поиска работы в ОАЭ

Личные знакомства

В Дубае очень развит нетворкинг, и не только среди русскоязычного комьюнити. Попадая в страну, вы очень быстро начинаете обрастать разными связями, и часто в поиске работы помогают новые знакомства. Главное — не стесняться говорить о том, что вы находитесь в поиске. Иногда мне пишут в директ с вопросами о вакансиях незнакомые люди, и я всегда стараюсь помогать, если могу.

Однажды я даже смогла устроить на стажировку сына своих клиентов, который решил приезжать в Эмираты на лето и практиковать английский язык. В Дубае все очень вежливые и дружелюбные. Кажется, что все здесь верят в «бумеранг добра» и пытаются помочь друг другу. Даже в аэропорту совершенно незнакомые люди предлагали мне отправить им свое резюме, когда узнали, что я только переехала в Дубай и ищу работу.

Большой плюс для соискателя — активность и знание языков. Мне предлагали вакансии в разных компаниях, когда рекрутеры или руководители понимали, что мой уровень знания английского и русского языка высокий. С учетом того, какое количество людей сейчас переехало в Дубай, это безусловное преимущество.

LinkedIn

В Дубае развит LinkedIn и, по мнению большинства моих трудоустроенных знакомых в Эмиратах, именно эта социальная сеть — лучший ресурс для поиска работы в ОАЭ для иностранцев. Важно правильно заполнить профиль и поставить соответствующие настройки геолокации, чтобы рекрутеры могли найти вас по региону.

После — подписаться на максимально широкую выборку компаний в регионе и откликаться на все вакансии. Для увеличения шансов рассматривайте позиции на один-два уровня ниже текущей. Кроме того, часто срабатывает, когда вы пишете кому-то из компании, в которую хотите устроиться.

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Сайты с вакансиями и порталы компаний

В Дубае есть сайты-аналоги hh.ru, где местные компании размещают объявления о вакансиях.

Кстати, на том самом hh.ru иногда появляются вакансии в ОАЭ, когда работодатели прицельно ищут кандидатов из России. Их легко найти в поиске через фильтр по региону.

Аналогичные порталы в ОАЭ:

Gulftalent.com — ведущий онлайн-портал по подбору персонала на Ближнем Востоке.

Naukrigulf.com — один из ведущих ресурсов, где можно найти вакансии на любой вкус и по всей территории ОАЭ.

Dubizzle.com — ведущий сайт объявлений для пользователей в ОАЭ.

Bayt.com — еще один популярный сайт по поиску работы.

Большинство крупных компаний в ОАЭ имеют свои порталы, где публикуют актуальные вакансии и собирают анкеты соискателей. Несмотря на то, что анкеты на таких порталах обычно очень объемные, не стоит пренебрегать этой возможностью, ведь один раз правильно заполнив форму на сайте работодателя, вы попадаете в его базу и сможете получать рассылки об актуальных вакансиях.

Взгляд соискателя. Федор Бондар, Sr. Application engineer, Fluid Codes

В Москве я всегда трудился по специальности, и мне не сложно было находить работу: можно сказать, что она меня сама шла мне в руки. Я никогда не ходил на большое количество собеседований, мне помогал опыт в определенной сфере. А в Дубае в самом начале у меня практически не было откликов. Собственно, кроме как от одной компании, где я и стал работать.

Искал я на сайтах Glassdoor, LinkedIn, Monster. А нашел в итоге в «Гугле» по своему профилю.

Что я сделал: во-первых, указал свои реальные навыки; во-вторых, откликался даже на те вакансии, на которые не подходил полностью, потому что на местных агрегаторах никто не откликался.

Я расписал все как есть, следуя советам из интернета по поводу того, как именно написать резюме, на какие стороны лучше акцентировать внимание, а на какие нет. Меня собеседовал технический директор и HR-специалист. Задавали простые вопросы по специальности и выясняли общие сведения вроде тех, когда я могу выйти и какую хочу зарплату.

Поиск через рекрутера

Многие компании в Эмиратах прибегают к помощи рекрутинговых агентств для поиска кандидатов, поэтому вам очень повезет, если вы попадете в базу к хорошему агентству.

Самые лучшие в ОАЭ:

https://hoyamalrecruitment.com

https://lincolnaim.com

Взгляд рекрутера. Анастасия Жукова, HR бизнес-партнёр, WRF

Если вы решились на переезд и ищете возможности трудоустройства в Дубае, будет не лишним учитывать некоторые специфические особенности местного процесса найма и поиска работы. В общем и целом процесс поиска подходящей должности не особо отличается от уже знакомого вам в России. И, конечно, нужно запастись терпением, поскольку это может занять время.

Незаменимыми помощником станут всевозможные онлайн-ресурсы, местные базы поиска работы и LinkedIn. В Дубае очень большой выбор кадров, но все же приходится потратить много времени на рисеч, чтобы подобрать подходящего кандидата, а после следует уже привычный этап собеседований.

Собеседование чаще всего назначают в течение последующих 2 дней, обсуждают детали и нюансы, после отбирают на следующий этап собеседований с непосредственным руководителем. В зависимости от позиции, потенциальный сотрудник пробуется в должности в течение нескольких дней. Как правило, от момента собеседований до предложения работы проходит неделя.

Важный момент: при отправке оффера необходимо учитывать местное законодательство. Часто в договоре и в оффере работодатель прописывает всевозможные риски, условия труда и т. д., а силу имеет только государственный трудовой договор от Министерства труда Дубая. Важно, чтобы все контракты были составлены правильно, чтобы не было пунктов, идущих вразрез с законом Дубая.

После подписания оффера или внутреннего контракта следует этап оформления трудовой визы на 1, 2 или 3 года (как и длительность контракта ) и принятие сотрудника в свой штат на спонсорство компании.

Ресуры, на которых мы размещаем вакансии: LinkedIn, Indeed, Coconut jobs, Gulf talent, Bayton jobs, Monster gulf, Naukrigulf.

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Каналы с вакансиями в Telegram

В Дубае развит поиск по различным Telegram-каналам. В том числе есть специализированные, где публикуют только вакансии. Особенно это популярно среди стартапов, открытых русскими бизнесменами. В большинстве своем в таких каналах ищут риэлторов, специалистов ресторанной сферы, туризма и бьюти-индустрии.

Google здесь размещать вакансии не будет, но изредка попадаются интересные позиции для менеджеров среднего звена, например, в IT-стартапы.

Лучшие каналы с вакансиями:

https://t.me/jobs_in_dubai

https://t.me/job_in_dubai

https://t.me/dubai_hotel_jobs

https://t.me/jobs_part_time

https://t.me/mnogovacansii

Один из самых главных навыков для соискателя — знание языков. Хороший английский язык просто — необходимое требование, если вы хотите получить высокооплачиваемую работу в хорошей компании в Эмиратах. Знание арабского языка нужно далеко не везде, но, безусловно, будет большим преимуществом, особенно сыграет вам на руку при переговорах с арабами.

Кроме того, преимуществом будет опыт работы за границей в международной команде. Идеально, если у вас уже будет хоть небольшой, но опыт работы в Эмиратах.

Когда я откликалась на позицию в маркетинге одной компании, мне ответили, что несмотря на мой предыдущий опыт в маркетинге международной компании в России, без опыта и кейсов в Эмиратах меня не смогут взять на такую позицию. Но готовы были взять на вакансию в Sales с перспективой дальнейшего продвижения.

Если вы хотите попробовать себя в сфере недвижимости, огромным преимуществом будет наличие местных прав и личного автомобиля.

После переезда большого количества русских в прошлом году конкуренция на рынке труда возросла. Поэтому очень сложно искать работу удаленно. Так что, как я уже упоминала, лучше сразу указывать в сопроводительном письме, что вы уже физически находитесь в ОАЭ и готовы приехать на собеседование «завтра».

Дубай — это скопление самых целеустремленных, богатых и успешных людей в мире. Если вы работаете в Дубае, значит, вы хорошо зарабатываете, здесь слишком дорогой уровень жизни. Именно поэтому большая часть представителей среднего класса — это люди, готовые работать очень много для достижения своих целей.

Целеустремленность, гибкость, скорость, многозадачность, умение работать под давлением — вот качества успешного кандидата, который хочет найти работу в ОАЭ. Восток — дело тонкое, поэтому один из важных навыков — умение вести переговоры и выторговывать лучшие условия.

Чтобы в процессе переезда было легко ориентироваться в вопросах оформления визы или поиска страховки, всю полезную информацию для релокантов я собрала в этом гиде.

Фото на обложке: Shutterstock / Katiekk