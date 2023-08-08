Какими должны быть сервисы на стыке цифрового и реального миров в 2023 году: выясняем на примере дизайна интерьера

Связь между виртуальным и физическим мирами продолжает укрепляться. Нейросети и этичный подход помогут вывести на новый уровень сервисы, которые обслуживают задачи на пересечении двух пространств. Кирилл Ростовский, создатель ИИ-технологии для «примерки» отделочных материалов в интерьере, рассказал, какие особенности есть в этой нише продуктов.

Один из процессов, который напрягает многих из нас в реальной жизни, но нравится в цифровой — отделка дома. Подтверждение тому даёт невероятный и многолетний успех игры The Sims. Создание жилья и интерьерные работы 23 года приносят удовольствие 70 миллионам пользователей даже без чит-кода на деньги.

При этом перспектива работы над собственным интерьером скорее напрягает. Опрос Schlesinger Group показал, что 85% домовладельцев считают переделывание жилья большим стрессом, а 59% из них называют планирование одним из самых болезненных этапов.

Дело в том, что в геймплее The Sims ошибка стоит пары лишних кликов. В жизни же нужно попытаться переложить вдохновляющие интерьеры с Pinterest на реалии своей квартиры, а платить за промахи в рендеринге придётся в реальности — нести новые расходы или жить среди затянувшихся работ.

В целом пользовательских задач, которые невозможно полностью решить на экране устройства, много — от обновления гардероба до тренировок или приготовления еды. Однако в каждой из этих сфер есть множество вспомогательных приложений и платформ — которые должны развиваться в соответствии с современными тенденциями продуктов.

Чтобы реализация сервисов на стыке миров было успешной, важно учитывать определённые особенности.

Вовлекающие механики должны вести к результату, а не в эндорфиновую ловушку

Многие приложения устроены так, чтобы пользователи оставались в них как можно дольше. Листали бесконечную ленту, получали всё более и более релевантный контент, делились с друзьями, получали лайки. Эти процессы опираются на простую биохимию мозга — мгновенная награда и лёгкий дофамин даёт ощущение удовлетворения и желание продолжать.

Такой подход может быть оправдан, допустим, в программе для изучения языка — оставаясь в приложении, юзер продолжает получать полезное действие. Однако если для достижения результата нужно в какой-то момент отложить телефон и действовать, «залипательные» механики важно умерить. Этичный и дружелюбный геймплей будет мотивировать завершить взаимодействие и перейти к решению задачи в реальном мире.

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Лучше отказаться от абстрактных игровых элементов и прокачивать реалистичность «ачивок»

Внедрение в практические задачи и сервисы элементов из игр давно показывает себя успешным подходом в разных сферах. Игры вызывают у нас чувство азарта и мотивации, а проведенное играя время ощущается как личная инвестиция, что в конечном итоге влияет на поведение и способствует формированию лояльности.

Шкалы прогресса, игровые монеты и разблокировка уровней — привычные составляющие геймификации продуктов. Однако в таком виде их стоит оставить для полностью цифровых продуктовых историй.

В сервисах на пересечении пространств важна реалистичность: например, возможность пройти мини-тест в приложении для фитнеса и заработать не игровые очки, а скидку на скакалку. Выбрать удачное сочетание материалов в интерьерном сервисе и разблокировать консультацию с дизайнером. Завершить планирование путешествия на Камчатку в тревел-менеджере и получить в подарок дождевик для поездки.

Важно обеспечить максимальный уровень кастомизации

Цифровой процесс, который потом реализуется в реальной жизни, должен быть максимально близким к пользователю.

В программах для дизайна это может быть возможность подбирать отделочные материалы не на абстрактном рендеринге, а в собственном интерьере. Допустим, нейросеть, разработанная в Material Bank, позволяет загружать фотографию комнаты и менять в ней всё от цвета стен и пола до мебели. А отделочные материалы при этом выбираются из ассортимента местных магазинов, а не палитры Pantone.

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В сервисах для фитнеса такой составляющей может стать отправка вовлекающих пушей в кастомные временные промежутки. Допустим, составленные на основе «Google Календаря» пользователя и пиков активности, которые программа вычислила через анализ биоданных со смарт-часов.

А в программе для ИИ-подбора одежды — возможность виртуально «примерить» одежду на собственное тело: с VR-очками или на экране с помощью генеративной нейросети.

...и не обрушить при этом устройство пользователя

Чтобы цифровое окружение в геймифицированном сервисе было кастомным, иммерсивным и интерактивными — почти как живой мир — нужно много ресурсов.

Допустим, технологии 3D-визуализации дают возможность «поместить» пользователей в нужное пространство — будь то интерьер своего же дома, квартира для аренды или курорт — и позволить им перемещаться по пространству, взаимодействовать с предметами. Но такой опыт требует вычислительных мощностей и периферийных устройств.

Поэтому отдельной задачей становится обеспечение хорошей отдачи и скорости.

В этом ключе продакт-менеджеры часто ходят за ответами в сферу гейминга. Одна из технологий, которую можно применять в сервисах — пиксель-стриминг. Он помогает производить вычисления на удаленных серверах и передавать картинку в формате интерактивного видео на устройство пользователя.

Другими словами, современные скорости интернета позволяют использовать устройство как монитор подключенный к мощному компьютеру в дата-центре. Это может быть полезным решением для создания реалистичных интерфейсов в приложениях из разных сфер.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney