Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков

Колонки
Наби Ибатулин
Наби Ибатулин

Руководитель направления мобильной разработки компании Neti

Анастасия Удальцова

Если веб-сайт загружается за секунду, конверсия у него в пять раз выше, чем у сайта, которому нужно десять секунд — к такому выводу пришли аналитики Portent в прошлом году. Эти требования относятся и к мобильным продуктам — в том числе к приложениям.

Но что делать, если скорость приложения высокая, UX/UI-дизайн удобный и интуитивный — а активность пользователей все равно оставляет желать лучшего? Наби Ибатулин, руководитель мобильной разработки в компании Neti, делится рабочими лайфхаками, которые только набирают популярность.

Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков

 

Эмоджи в названии

Эмоджи в брендинге используют нечасто — поскольку магазины приложений (в частности, App Store) этого не одобряют и могут отклонить заявку. Однако если получится пробиться в магазин с таким названием, внимание пользователя гарантировано. 

Другой вариант — не добавлять эмоджи в app titleто, что отображается в магазине приложений, но добавить в display nameто, что отображается на рабочем столе смартфона после скачивания приложения. Например, таким путем пошел сервис такси «Максим».

 

Видеотизеры и проморолики

Видео могут быть обучающими — как туториал Kaspersky Internet Security, или развлекательными — как трейлер NeuroNation. Оба формата рекламируют мобильное приложение и наглядно демонстрируют возможности. 

Их можно размещать в сторах, продвигать в социальных сетях: короткие ролики любят пользователи TikTok, Youtube и «Нельзяграм».

Читайте по теме: Видео для продвижения на российских площадках: специфика и советы по размещению

 

Эмоциональный окрас 

Добавьте реакции на значимые действия пользователя:

  • сменил аватарку — на экране сыплется конфетти,
  • указал номер телефона или почту — вылезает сообщение: «Мы рады, что стали ближе». 

Так, в приложении «Тренировки для дома» играют фанфары после завершения упражнений. А в приложении «Томята Тосуши» корзина начинает улыбаться, когда в нее добавляют товар.

Эмоциональное одобрение помогает закрепить пользовательские привычки и стимулирует клиента и дальше «общаться» с приложением.

 

Доступ без регистрации

Некоторые клиенты хотят сначала попользоваться сервисом, а уже потом решить, нужен ли им личный аккаунт. Не нужно отсекать эту аудиторию — лучше максимально упростить путь к основной ценности продукта. А на регистрацию мотивировать сохранением прогресса или дополнительными фичами. 

Яркий пример тут — 2GIS:

  • Главные функции этого приложения — поиск по адресу и построение маршрутов — доступны без регистрации.
  • А если хочется «запомнить» какую-то точку либо оставить отзыв, придется создать профиль. 

 

Смена профилей одним нажатием

Только в некоторых приложениях-миллионниках вроде «Нельзяграм», Google Chrome или Netflix пользователям легко переключаться между своими профилями. А в большинстве сервисов придется выйти и зайти под новым логином.

Это очень неудобно — особенно если речь идет о рабочих профилях, и понижает лояльность. 

 

Виральность и сторителлинг

Дайте возможность клиенту создавать контент и делиться им.

И речь не только о приложениях социальных сетей, для которых это главная функция — такой функционал уместен и в трекинге настроения, и в инвестиционной платформе.

Так, в приложении «Библия: Дом Израиля» пользователи могут сделать скриншот понравившегося стиха, стилизовать его и опубликовать ссылку. А участники Strava — популярного сервиса для отслеживания активности — записывают свои маршруты, отмечают самочувствие, прикладывают фото и делятся прогрессом. 

Подобная коммуникация повышает вовлеченность и органический охват, а в перспективе формирует комьюнити.

 

Геймификация

Достижения будут удерживать внимание и мотивировать каждого второго пользователя. Это могут быть как мини-игры в духе «пройди тест и получи сертификат» или «покрути колесо желаний», так и почетно-развлекательные звания.

Их предлагают, к примеру, «Тинькофф» и «Вкусвилл». За регулярные покупки пользователи этих приложений награждаются «медалями» по категориям: «Сырный скульптор» и «Молочный гуру» за покупку творога и сыра, «Гуманист» — за переводы в благотворительные фонды. 

 

Библиотека знаний 

Сделайте так, чтобы пользователь не покидал приложение, чтобы погуглить что-то по теме.

Соберите всю важную качественную информацию и преподнесите ее как удобно:

  • в виде мини-курсов,
  • хайлайтов,
  • блога со статьями,
  • видеоинтервью с экспертами.

И пусть материалы будут доступны и офлайн.

 

Что еще?

Определитесь, какую явную боль решает приложение, в чем его эксклюзивность — другими словами, какой функционал пользователь не найдет ни на сайте, ни в социальных сетях компании.

Как вариант, это может быть возможность забронировать товар или виртуальная карта лояльности: пластиковые карты часто забывают, а смартфон практически всегда под рукой. Предлагайте скидку только в приложении, информируйте его пользователей первыми о новых акциях.

Персонализируйте пользовательский опыт. Выявите регулярные действия конкретного клиента и упростите его путь:

  1. предлагайте снова купить любимые продукты,
  2. сохраняйте адреса поездок,
  3. давайте возможность продолжить ввод данных,
  4. запоминайте последние шаги.

Почти 60% пользователей это оценят.

Читайте по теме: Эффективно и необычно: как игровая реклама поможет вам привлечь пользователей

И в конце концов, изучите ваших клиентов — поймите, чего им не хватает. Для этого:

  • Проанализируйте их поведение в приложении, сравните с сайтом

Каким функционалом пользуются чаще, где «спотыкаются», почему скачивают или покидают приложение?

Для такого трекинга подойдут Yandex AppMetrika и Google Firebase Analytics.

  • Опросите лояльную аудиторию

Если пользователь не впервые совершил целевое действие — оставил заявку, построил маршрут, оплатил доставку — задайте ему вопросы. Например, сервис по доставке еды может узнать, достаточно ли понятны описания блюд и удобны ли статусы заказа.

 

И не забывайте переключаться

Некоторые из апдейтов — вроде эмоджи в названии — реально добавить за пару часов и фактически бесплатно.

Для других — вроде геймификации и промороликов — придется детально продумать механику и привлечь дизайнеров, маркетологов и разработчиков, на что могут уйти несколько недель и десятки тысяч рублей.

Но даже если в новый функционал вложены большие ресурсы, его может не оценить целевая аудитория — и понадобится время на доработку.

Поэтому лучше использовать feature toggle — условие в коде, нечто вроде переключателя, чтобы быстро включать и отключать какие-то функции.

Так разработчикам проще протестировать обновления и убедиться в работоспособности приложения, а пользователи не столкнутся с ошибками.

 

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Baidu судится с Apple из-за поддельных ботов Ernie в AppStore
  2. 2 Product Hunt: что это такое?
  3. 3 Какие мобильные приложения будет выгодно делать в 2023 году?
  4. 4 Чек-лист стартапера: что сделать перед разработкой приложения
  5. 5 Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?

ВОЗМОЖНОСТИ

12 апреля 2023

STANKIN VR/AR

14 апреля 2023

Startup Tour 2023 Великий Новгород

14 апреля 2023

«Импульс добра»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Юрист рассказала, как действовать, если расходы физлиц сильно превышают задекларированные доходы

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Истории

Майнинг повышает загрязнение воздуха и стоимость электроэнергии в США — расследование New York Times

Колонки

Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков