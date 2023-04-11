Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков

Но что делать, если скорость приложения высокая, UX/UI-дизайн удобный и интуитивный — а активность пользователей все равно оставляет желать лучшего? Наби Ибатулин, руководитель мобильной разработки в компании Neti , делится рабочими лайфхаками, которые только набирают популярность.

Если веб-сайт загружается за секунду, конверсия у него в пять раз выше, чем у сайта, которому нужно десять секунд — к такому выводу пришли аналитики Portent в прошлом году. Эти требования относятся и к мобильным продуктам — в том числе к приложениям.

Эмоджи в названии

Эмоджи в брендинге используют нечасто — поскольку магазины приложений (в частности, App Store) этого не одобряют и могут отклонить заявку. Однако если получится пробиться в магазин с таким названием, внимание пользователя гарантировано.

Другой вариант — не добавлять эмоджи в app title то, что отображается в магазине приложений, но добавить в display name то, что отображается на рабочем столе смартфона после скачивания приложения. Например, таким путем пошел сервис такси «Максим».

Видеотизеры и проморолики

Видео могут быть обучающими — как туториал Kaspersky Internet Security, или развлекательными — как трейлер NeuroNation. Оба формата рекламируют мобильное приложение и наглядно демонстрируют возможности.

Их можно размещать в сторах, продвигать в социальных сетях: короткие ролики любят пользователи TikTok, Youtube и «Нельзяграм».

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Эмоциональный окрас

Добавьте реакции на значимые действия пользователя:

сменил аватарку — на экране сыплется конфетти,

указал номер телефона или почту — вылезает сообщение: «Мы рады, что стали ближе».

Так, в приложении «Тренировки для дома» играют фанфары после завершения упражнений. А в приложении «Томята Тосуши» корзина начинает улыбаться, когда в нее добавляют товар.

Эмоциональное одобрение помогает закрепить пользовательские привычки и стимулирует клиента и дальше «общаться» с приложением.

Доступ без регистрации

Некоторые клиенты хотят сначала попользоваться сервисом, а уже потом решить, нужен ли им личный аккаунт. Не нужно отсекать эту аудиторию — лучше максимально упростить путь к основной ценности продукта. А на регистрацию мотивировать сохранением прогресса или дополнительными фичами.

Яркий пример тут — 2GIS:

Главные функции этого приложения — поиск по адресу и построение маршрутов — доступны без регистрации.

А если хочется «запомнить» какую-то точку либо оставить отзыв, придется создать профиль.

Смена профилей одним нажатием

Только в некоторых приложениях-миллионниках вроде «Нельзяграм», Google Chrome или Netflix пользователям легко переключаться между своими профилями. А в большинстве сервисов придется выйти и зайти под новым логином.

Это очень неудобно — особенно если речь идет о рабочих профилях, и понижает лояльность.

Виральность и сторителлинг

Дайте возможность клиенту создавать контент и делиться им.

И речь не только о приложениях социальных сетей, для которых это главная функция — такой функционал уместен и в трекинге настроения, и в инвестиционной платформе.

Так, в приложении «Библия: Дом Израиля» пользователи могут сделать скриншот понравившегося стиха, стилизовать его и опубликовать ссылку. А участники Strava — популярного сервиса для отслеживания активности — записывают свои маршруты, отмечают самочувствие, прикладывают фото и делятся прогрессом.

Подобная коммуникация повышает вовлеченность и органический охват, а в перспективе формирует комьюнити.

Геймификация

Достижения будут удерживать внимание и мотивировать каждого второго пользователя. Это могут быть как мини-игры в духе «пройди тест и получи сертификат» или «покрути колесо желаний», так и почетно-развлекательные звания.

Их предлагают, к примеру, «Тинькофф» и «Вкусвилл». За регулярные покупки пользователи этих приложений награждаются «медалями» по категориям: «Сырный скульптор» и «Молочный гуру» за покупку творога и сыра, «Гуманист» — за переводы в благотворительные фонды.

Библиотека знаний

Сделайте так, чтобы пользователь не покидал приложение, чтобы погуглить что-то по теме.

Соберите всю важную качественную информацию и преподнесите ее как удобно:

в виде мини-курсов,

хайлайтов,

блога со статьями,

видеоинтервью с экспертами.

И пусть материалы будут доступны и офлайн.

Что еще?

Определитесь, какую явную боль решает приложение, в чем его эксклюзивность — другими словами, какой функционал пользователь не найдет ни на сайте, ни в социальных сетях компании.

Как вариант, это может быть возможность забронировать товар или виртуальная карта лояльности: пластиковые карты часто забывают, а смартфон практически всегда под рукой. Предлагайте скидку только в приложении, информируйте его пользователей первыми о новых акциях.

Персонализируйте пользовательский опыт. Выявите регулярные действия конкретного клиента и упростите его путь:

предлагайте снова купить любимые продукты, сохраняйте адреса поездок, давайте возможность продолжить ввод данных, запоминайте последние шаги.

Почти 60% пользователей это оценят.

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И в конце концов, изучите ваших клиентов — поймите, чего им не хватает. Для этого:

Проанализируйте их поведение в приложении, сравните с сайтом

Каким функционалом пользуются чаще, где «спотыкаются», почему скачивают или покидают приложение?

Для такого трекинга подойдут Yandex AppMetrika и Google Firebase Analytics.

Опросите лояльную аудиторию

Если пользователь не впервые совершил целевое действие — оставил заявку, построил маршрут, оплатил доставку — задайте ему вопросы. Например, сервис по доставке еды может узнать, достаточно ли понятны описания блюд и удобны ли статусы заказа.

И не забывайте переключаться

Некоторые из апдейтов — вроде эмоджи в названии — реально добавить за пару часов и фактически бесплатно.

Для других — вроде геймификации и промороликов — придется детально продумать механику и привлечь дизайнеров, маркетологов и разработчиков, на что могут уйти несколько недель и десятки тысяч рублей.

Но даже если в новый функционал вложены большие ресурсы, его может не оценить целевая аудитория — и понадобится время на доработку.

Поэтому лучше использовать feature toggle — условие в коде, нечто вроде переключателя, чтобы быстро включать и отключать какие-то функции.

Так разработчикам проще протестировать обновления и убедиться в работоспособности приложения, а пользователи не столкнутся с ошибками.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney