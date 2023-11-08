Дизайн-концепция мобильного или web-проекта: любовь с первого взгляда

Чтобы попадать в ожидания клиентов с точки зрения дизайна проекта, в разработке есть этап дизайн-концепции. Павел Красавцев, CEO & founder digital-агентства iBRUSH, разобрался, что это такое, какую задачу она решает и как правильно представить проект заказчику.

Зачем нужна дизайн-концепция

Дизайн-концепция — это этап проектирования и дизайна, в рамках которого выбирается UI-стиль будущего проекта.

Стиль может быть любым в зависимости от трендов или персонального восприятия клиента.

Конечно, существуют и ограничения, но по большей части у дизайнера есть свобода действий: можно выбрать шрифт с засечками или без, плашки скругленные или квадратные, фон темный или светлый.

Задача дизайн-концепции — на примере одной-двух ключевых страниц продемонстрировать заказчику будущий стиль проекта и согласовать субъективные моменты. Это позволяет сэкономить силы, время, нервы и деньги — как клиента, так и дизайнеров.

При этом отдельно стоит создавать концепт для мобильной версии. Если сделать дизайн-концепцию полностью под десктоп и потом переделывать под мобайл, может получиться компромиссное решение — здесь что-то не влезло, там не поместилось.

Кроме того, работа должна быть не только качественной, но и рентабельной. Дизайн часто делается в формате fix price: надо нарисовать форму и потратить на нее 2 часа, но не 200.

Поэтому студия разработки стремится к тому, чтобы концепция понравилась клиенту с первого раза и не пришлось делать вторую и последующие.

С каждой новой версией компания начинает работать себе в убыток, а у дизайнеров пропадает мотивация. Худший сценарий — когда хорошие концепции клиента не устраивают, дизайнер опускает руки и начинает исполнять пожелания заказчика. И так как клиент не специалист, итог получается не очень хорошим.

Но здесь важно понимать, что клиент может не принять концепцию с первого раза не только потому, что он много хочет, но и потому, что студия допустила ряд ошибок.

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От чего зависит успех дизайн-концепции

Во многом успех зависит от предварительных этапов: удастся ли попасть в ожидания клиента? Чем больше разрыв между ожиданиями и предложенной концепцией, тем сложнее ее будет согласовывать.

Этап 1. Общаемся с клиентом. Такое общение позволяет определить цели, задачи, приоритеты и ограничения проекта. Также клиент может озвучить свои пожелания — по стилю или настроению.

Общаемся с клиентом. Такое общение позволяет определить цели, задачи, приоритеты и ограничения проекта. Также клиент может озвучить свои пожелания — по стилю или настроению. Этап 2. Создаем прототип. Прототип — это черно-белая версия будущего дизайна, которая представляет собой готовую структуру проекта. Ключевая задача прототипа — расставить акценты, определить логику, последовательность блоков и смыслов.

Важно, чтобы прототип не был похож на итоговый дизайн — это достаточно частая ошибка. Дизайнеры начинают дизайнить еще на этапе прототипа: двигают отступы, до пикселя выверяют размеры.

Клиент видит прототип, он ему нравится, а на этапе дизайн-концепции принципиально ничего не меняется — она сохраняет структуру и логику прототипа, но уже в цвете. Из-за этого ожидания могут разойтись.

Этап 3. Подбираем референсы. На этом этапе нужно выяснить, есть ли у клиента сайты, которые ему нравятся. Если нет, нужно самостоятельно собрать референсы и сделать мудборд. При этом важно уметь читать между строк и разбираться, что конкретно вызывает у заказчика ту или иную эмоцию — мелкий шрифт в шапке или тонкие линии в карточках товаров.

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Как защищать дизайн-концепцию: три секретных приема

Клиенты часто спрашивают, сколько будет концепций. Мы всегда настраиваем на то, что концепция будет одна. Объясняем это так: если над проектом работает один дизайнер, он не сможет сделать две хорошие концепции.

Он сделает одну хорошую, а вторую — компромиссную. Душу в оба проекта он вложить не сможет, потому что это история про творчество.

Если вы прошли все предварительные этапы, то вероятность того, что концепция не понравится, сводится к минимуму. А чтобы отстоять свое решение уже на этапе защиты, пригодятся такие приемы.

Показываем фрагмент интерфейса. Если у вас хорошие отношения с клиентом, можно использовать прием «Смотрим кусок». Он заключается в следующем.

У вас есть дизайн-концепция 2-3 экранов: главная страница, карточка товара, мобильная версия. Она уже почти готова, через пару дней вы будете показывать ее клиенту. Откройте эту концепцию на ноутбуке, сделайте так, чтобы помещался один экран, и сфотографируйте монитор на смартфон.

Таким образом самый выигрышный фрагмент концепции оказывается помещен в реальную среду и в контексте смотрится совсем по-другому. Затем отправьте фото клиенту со словами: «Все пока показать не могу, но посмотрите, что получается».

Здесь вы уже начинаете работать с ожиданиями: когда клиент увидит этот фрагмент в ансамбле всего дизайна, скорее всего, концепция ему понравится.

Этот прием хорошо применять, когда согласования сложные или когда вы заранее не уверены в результате. Это некая лакмусовая бумажка — если клиент доволен тем, что он увидел на фрагменте, на презентации будет успех. Если нет — у вас еще есть несколько дней, чтобы все переделать.

Создаем две концепции. Этот прием немного противоречит правилу про один вариант дизайна, он называется «Слабая + сильная концепции». Его можно использовать, если в первом раунде согласования концепция не понравилась.

Мы говорим клиенту, что будем делать одну концепцию, но на самом деле делаем две. Одну делает джун, а вторую — опытный дизайнер, оба учитывают предыдущие замечания клиента.

На презентации сначала показываем слабую работу — она не должна быть ужасной, просто заметно слабее. А затем показываем сильную концепцию и работаем на контрасте.

Собираем быструю обратную связь. В процессе презентации важно все проговаривать — почему такая шапка, почему такое меню, почему здесь нет иконок. То есть заранее отвечать на все возможные вопросы, чтобы показать клиенту, что вы реально работали.

Часто заказчику кажется, что труда недостаточно, они начинают трудиться за вас и выдвигать невероятные гипотезы. Когда вы проговорите каждый блок, клиент поймет, что вы уже обо всем подумали.

Когда проведете презентацию, попросите клиента дать быструю обратную связь. Если он скажет, что его все устраивает, то позже уже не сможет «переобуться».

Например, когда пообщается с коллегами и им что-то не понравится. Это важный прием, который помогает фиксировать эмоцию в моменте.

Если вы использовали все эти приемы, а концепция клиенту все равно не нравится, нужно отталкиваться от происходящего. Если вообще все не подходит, значит, клиент общается деструктивно и с ним нужно переходить к предметному разбирательству.

Выясните, что конкретно ему не нравится — может, вы и правда где-то ошиблись. Вовлекайте клиента: есть такие заказчики, которые не могут принять работу, если сами в ней не поучаствовали. Когда такой клиент внесет в концепцию свою лепту, в следующем раунде все будет согласовано.

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Вредные советы: как сделать так, чтобы концепцию точно не приняли

Забудьте про мудборды и прототипы. Мудборды и прототипы формируют ожидания от будущей дизайн-концепции — а это упрощает работу и согласования.

Не защищайте концепцию, просто отправьте ее на почту. Когда вы оставляете клиента наедине с макетом, он успевает пройти несколько стадий — от отрицания до принятия.

Обычно до принятия дело не доходит, потому что ему ничего не объяснили.

Даже если концепция в целом понравилась, но остались непонятные моменты, позже может появиться отторжение. Или ваше письмо попадет к человеку в неподходящий момент, и он будет решать судьбу проекта в плохом настроении. Поэтому важно презентовать дизайн-концепцию лично.

Показывайте незаконченный вариант. Если вы презентуете концепцию на онлайн- или офлайн-встрече, вы можете показывать страницы в Figma, этого будет достаточно.

Но потом клиенту надо будет что-то отправить, потому что после презентации требуется время на осмысление. Есть два основных способа упаковать концепцию:

Сделать PDF-файл и в нем поэтапно показать интерфейсы.

Создать короткое моушн-видео с анимацией, оно будет восприниматься более профессионально.

Запомнить

Последовательный подход к созданию дизайна выгоден обеим сторонам:

Клиент получает качественную работу в срок и может приступать к следующим этапам разработки.

У подрядчика появляется отличная работа в портфолио, сохраняется рентабельность, а главное — доверие клиента.

Проводите предварительную работу и используйте секретные приемы презентации — тогда вы согласуете концепцию с первого раза и быстрее перейдете к новому классному проекту.

Фото на обложке: Pla2na/Shutterstock