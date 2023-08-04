Какие правила соблюдать бизнесу при заказе логотипа у дизайнера?

Логотип — это узнаваемый знак, который позволяет выделить бизнес среди других на рынке. Компании давно знают, что относиться к его разработке нужно серьёзно. Но как правильно получить права на готовую работу и зарегистрировать логотип, чтобы защитить свой товарный знак, если его начнёт использовать конкурент или дизайнер захочет продать его повторно? Ведь правомерно пользоваться логотипом может только тот, кто его зарегистрировал. Об этом рассказывает генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

Проверка на уникальность

Когда бизнес получит готовый логотип от дизайнера, его необходимо проверить на возможность зарегистрировать как товарный знак в Роспатенте. Главное — это его уникальность.

Для начала логотип можно проверить в поисковиках по изображению. Не должно быть таких же или похожих картинок. Но это лишь поверхностное исследование.

Далее можно самостоятельно проверить лого в открытых реестрах ФИПС, а можно заплатить за экспертизу специалистам. Они тщательно проверят логотип на уникальность по всем возможным базам. Это сэкономит время, а также даст гарантию, что логотип не украден.

Уточню, если в логотипе используется шрифт (чаще всего это так), стоит узнать у дизайнера, где он его взял. Если шрифт не бесплатный или не созданный для вас, то для его использования требуется лицензия. Про ее наличие нужно спросить у дизайнера, чтобы избежать проблем при регистрации.

Передача прав

После проверки логотипа нужно организовать передачу прав на него, так как изначально изображение принадлежит дизайнеру или агентству, в котором он работает. Право авторства остаётся у создателя навсегда, а вот исключительные права передаются заказчику.

Осуществить передачу прав можно двумя способами.

1. Договор авторского заказа или подряда

Документ заключается при создании логотипа под требования бизнеса. В договоре нужно обязательно закрепить условие про переход исключительных прав заказчику, а также возможность регистрации лого как товарного знака после передачи и проверки.

Стоит учесть, что договор авторского заказа заключается с физлицами (фрилансерами). При сотрудничестве с юрлицом нужно заключать договор подряда.

2. Договор отчуждения исключительных прав

Документ заключается с дизайнером или агентством при передаче логотипа заказчику. В договоре закрепляется, что с момента подписания использовать логотип в коммерческих целях может только заказчик.

И договор авторского заказа или подряда, и договор отчуждения исключительных прав — популярные варианты, но они требуют внимательного составления документов. В идеале нужно, чтобы готовый экземпляр перед подписанием проверил юрист. Тогда бизнесмен будет уверен, что теперь может распоряжаться логотипом.

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Логотип и бренд — в чем разница?

В ином случае могут возникнуть проблемы. Приведу пример: одна маленькая кофейня заказала логотип у дизайнера. Владельца бизнеса все устроило, он принял работу и стал использовать изображение. Но почему-то передачу исключительных прав стороны не оформили. Бизнесмен беспечно про это забыл, а дизайнер решил не напоминать.

В итоге через полгода дизайнер ещё раз продал этот логотип, изменив лишь название. Владелец первой кофейни увидел это и возмутился. Он обратился к юристу, однако выяснилось, что запретить другой кофейне использовать лого он не может, ведь исключительные права ему не принадлежат.

Регистрация логотипа

Для того, чтобы избежать таких же проблем, как у владельца кофейни, заказчик должен закрепить свои права на логотип через регистрацию его как товарного знака в Роспатенте. Эта процедура позволит бизнесу распоряжаться логотипом и защищать его.

Регистрация лого потребует определённых шагов.

1. Сбор документов

Необходимо подготовить заявление о госрегистрации логотипа как товарного знака; сам логотип и его описание; перечень товаров или услуг по классам Международной классификации, для которых будет использоваться логотип. Кроме того, нужно заранее оплатить пошлину за экспертизу логотипа.

Все формы и подробные условия есть на сайте Роспатента: здесь и здесь.

2. Подача документов

Все собранные документы можно сдать онлайн: через сайт ФИПС или через ЕПГУ.

3. Оплата пошлины

Если логотип прошёл экспертизу и заявку приняли, можно оплачивать пошлины. За регистрацию товарного знака — 16 тысяч рублей + по 1 тысяче за каждый класс Международной классификации товаров и услуг. Оплачивается также пошлина за выдачу свидетельства — 2 тысячи рублей.



4. Получение свидетельства

В среднем регистрация занимает несколько месяцев. На руки бизнесмен получает свидетельство, которое закрепляет, что логотип стал товарным знаком.

Регистрация логотипа позволит бизнесу использовать его для своих продуктов, а также запрещать использовать его (или аналоги) другим. При нарушении прав правообладатель сможет обратиться в суд и доказать свою правоту.

Так, отсутствие регистрации логотипа навредило изданию «Оскольский курьер». Часть редакции этой газеты уволилась. Работники начали выпускать свою газету под названием «Старооскольский курьер». Однако логотип нового издания практически полностью совпадал с логотипом старой газеты «Оскольский курьер».

Дело дошло до суда. Но в результате разбирательств победу одержала новая редакция, так как её владелец успел зарегистрировать свои права на товарный знак. А вот редакция газеты «Оскольский курьер» за все время своей работы этого так и не сделала.

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Кратко: необходимые шаги

Проверить логотип на уникальность можно в поисковиках по изображению. После этого стоит самостоятельно проверить логотип в открытых реестрах ФИПС или заплатить за проверку специалистам.

Если в логотипе используется шрифт, важно узнать у дизайнера, где он его взял. Если шрифт не создавался специально для заказчика или взят не из бесплатной библиотеки, то для его использования требуется лицензия.

После проверки логотипа нужно организовать передачу прав на него. Есть два способа.

Договор авторского заказа или подряда. Договор отчуждения исключительных прав.

Заказчик должен закрепить свои права на логотип через регистрацию его как товарного знака в Роспатенте.

Регистрация логотипа позволит бизнесу использовать его для своих продуктов, а также запрещать использовать его (или аналоги) другим. При нарушении прав правообладатель сможет обратиться в суд и доказать свою правоту.

Фото на обложке: Shutterstock / Pixel-Shot