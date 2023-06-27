Создаем сайт с помощью нейросетей — от логотипа до конечной верстки

Самое время кастомизировать наш сайт.

Заголовки и описания на сайте также генерирует нейросеть, но мы будем использовать и другие сервисы. Что интересно, интерфейс Durable на английском языке, но текст он может писать и на русском.

Для того чтобы придумать заголовок-слоган, мы протестировали три сервиса генерации текста — и все равно остановили свой выбор на ChatGPT.

Фоновую картинку нам сгенерировал Midjourney по запросу «счастливые собаки и кошки сидят в праздничных колпаках, у них вечеринка, на фоне зеленый газон и праздничные гирлянды».

Фоновое изображение для сайта

После вводной страницы идет раздел «О нас», текст для которого сгенерировал сам Durable. Мы только перевели его на русский язык. Получилось следующее:

«PawtyTime — ведущая компания по организации premium-мероприятий, которая специализируется на создании незабываемых впечатлений для домашних животных. Мы стремимся обеспечить высочайший уровень обслуживания наших клиентов и их пушистых друзей.

В PawtyTime мы верим, что домашние животные — это семья, и стремимся создавать мероприятия, отражающие это чувство».

Затем на сайте размещен отзыв (его тоже генерировал сам сервис):

«PawtyTime устроила грандиозную вечеринку по случаю дня рождения моей малышки! Команда была внимательна к каждой детали и позаботилась о том, чтобы все прошло идеально.

Большое спасибо за то, что сделали этот день незабываемым!

- София, владелица корги Бусинки».

Дополнительное описание деятельности компании мы также оставили за ИИ-инструментами Durable:

«Позвольте нам спланировать идеальное мероприятие для ваших пушистых друзей! Наша команда специализируется на создании уникальных праздников для ваших четвероногих членов семьи. От дней рождений до свадеб, доверьте это нам».

К этому описанию мы сгенерировали еще одну картинку по запросу «Счастливый корги сидит в праздничном галстуке, рядом с ним стоит бокал шампанского».

Дополнительное изображение для сайта