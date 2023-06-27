Создаем сайт с помощью нейросетей — от логотипа до конечной верстки

RB.RU выпустило множество подборок нейросетей, которые можно использовать в дизайне, при написании текста, для генерации картинок и тому подобного. В этой статье мы проведем эксперимент и попробуем с нуля создать сайт, используя только инструменты с ИИ.
Темой для нашего сайта станет страница event-агентства, которое организует праздники для домашних питомцев. Каждый шаг мы будем подробно описывать и в конце поделимся итогами и готовой версткой.
Оглавление:
- Первый этап: узнаем как делать сайты
- Второй этап: придумываем название компании
- Третий этап: создаем логотип
- Четвертый этап: создаем сайт
- Пятый этап: финальный результат и резюме
Первый этап: узнаем, как делать сайты
Используемые инструменты: ChatGPT
Возможные аналоги: Bard, Caktus.AI, YandexGPT
Начнем, конечно же, с ChatGPT, чтобы узнать, как вообще создаются сайты.
Мы спросили нейросеть «Как создать свой сайт?» и получили следующие шаги:
- Определите цели вашего сайта.
- Выберите доменное имя.
- Выберите хостинг.
- Выберите платформу управления контентом.
- Выберите тему или шаблон.
- Создайте содержимое.
- Настройте функциональность.
Инструкция от ChatGPT
Целью нашего сайта станет информационная страница, которая будет рассказывать о компании и ее услугах.
Второй этап: придумываем название компании и доменное имя
Используемые инструменты: RenderForest, Rytr
Аналоги: ChatGPT, RoboGPT, Genlogo, PlayName
Теперь перейдем к выбору доменного имени и, в целом, выбору имени компании. Для этого используем RenderForest — ИИ-генератор бизнес-названий. Все, что нам нужно сделать, — описать компанию одним предложением.
Сервис не только придумывает названия, но и сразу интегрирует их в логотип. По описанию «Event-студия, которая организует праздники для домашних животных» RenderForest предложил следующие наименования:
- «Клыкастая вечеринка»,
- «Пушистые торжества»,
- «Лапки в руки»,
- «Зверопати»,
- «Хвостайф»,
- «Мур-мур пати»,
- «Хвостовыеигры»,
- Tails&Tassels (хвосты и кисточки),
- «Пушистый balagan».
Сервис сгенерировал более 20 названий с логотипами и продолжил генерировать их при скролле.
Сгенерированные логотипы
В целом названия получились неплохие, но есть вопросы к шрифту логотипов. Посмотрим, что нам предложит другая нейросеть для копирайтеров — Rytr. Она выдает названия только на английском языке. Из интересных вариантов: PawtyTime, Meow Magic и Pawzible.
В лидеры вышли PawtyTime, «Пушистый balagan» и «Клыкастая вечеринка». После редакционного голосования мы все-таки остановили свой выбор на PawtyTime (игра слов от PartyTime — «время вечеринки» и paw — «лапа»).
Третий этап: создаем логотип
Используемые инструменты: Looka, LogoAI
Аналоги: TurboLogo, RenderForest, Genlogo, Wix, Canva, Logomaster.AI
Теперь создадим для нашей компании логотип.
Для начала протестируем сервис Looka, который сгенерирует логотип и поместит его на разнообразный мерч. Нужно заполнить название бренда, выбрать отрасль, примеры понравившихся логотипов, цветовую гамму и, по желанию, добавить слоган (который мы пока не придумали, так что эту часть пропустим).
Вот что у нас получилось:
Примеры логотипов
В целом результат работы оставляет желать лучшего — многие логотипы банально не подходят под указанную тематику и выглядят скорее как лого какой-нибудь инвестиционной или нефтяной компании.
Неудачные логотипы
Стоимость одного логотипа в Looka — $20.
Также мы попробовали LogoAI. Здесь стоимость скачивания одного логотипа равна $29, но с задачей он справился получше. Остановимся на этом варианте.
Финальная версия логотипа
Четвертый этап: создаем сайт
Используемые инструменты: Durable, Midjourney, ChatGPT, Rytr, Gerwin.AI
Аналоги: Leia, Wix ADI, Stunning, Jimdo
Сегодня существует уже немало конструкторов, которые с помощью нейросетей соберут готовый сайт за считанные минуты, достаточно лишь ответить на несколько вопросов о своем бизнесе.
Платформой, которую мы протестируем, станет Durable. Из всех изученных нами вариантов (перечислены в аналогах), Durable наиболее интуитивно понятен, а начать работу с сайтом можно бесплатно. Обратите внимание, что сервис недоступен пользователям на территории России.
Чтобы нейросеть сгенерировала сайт, нужно всего лишь выбрать направление бизнеса и указать название компании. Готовый проект представляет собой скролящуюся ленту с вводным разделом, фотогалереей, описанием возможностей/услуг компании и окном обратной связи. Если результат не понравился, можно воспользоваться кнопкой повторной генерации.
Первая версия сайта
Первая версия нам не очень понравилась, зато вторая оказалась намного лучше, особенно в плане текста.
Самое время кастомизировать наш сайт.
Заголовки и описания на сайте также генерирует нейросеть, но мы будем использовать и другие сервисы. Что интересно, интерфейс Durable на английском языке, но текст он может писать и на русском.
Для того чтобы придумать заголовок-слоган, мы протестировали три сервиса генерации текста — и все равно остановили свой выбор на ChatGPT.
Фоновую картинку нам сгенерировал Midjourney по запросу «счастливые собаки и кошки сидят в праздничных колпаках, у них вечеринка, на фоне зеленый газон и праздничные гирлянды».
Фоновое изображение для сайта
После вводной страницы идет раздел «О нас», текст для которого сгенерировал сам Durable. Мы только перевели его на русский язык. Получилось следующее:
«PawtyTime — ведущая компания по организации premium-мероприятий, которая специализируется на создании незабываемых впечатлений для домашних животных. Мы стремимся обеспечить высочайший уровень обслуживания наших клиентов и их пушистых друзей.
В PawtyTime мы верим, что домашние животные — это семья, и стремимся создавать мероприятия, отражающие это чувство».
Затем на сайте размещен отзыв (его тоже генерировал сам сервис):
«PawtyTime устроила грандиозную вечеринку по случаю дня рождения моей малышки! Команда была внимательна к каждой детали и позаботилась о том, чтобы все прошло идеально.
Большое спасибо за то, что сделали этот день незабываемым!
- София, владелица корги Бусинки».
Дополнительное описание деятельности компании мы также оставили за ИИ-инструментами Durable:
«Позвольте нам спланировать идеальное мероприятие для ваших пушистых друзей! Наша команда специализируется на создании уникальных праздников для ваших четвероногих членов семьи. От дней рождений до свадеб, доверьте это нам».
К этому описанию мы сгенерировали еще одну картинку по запросу «Счастливый корги сидит в праздничном галстуке, рядом с ним стоит бокал шампанского».
Дополнительное изображение для сайта
Следующий раздел — описание услуг. Список того, чем может заниматься event-студия праздников для домашних животных, нам написал ChatGPT. Вот что получилось:
- Вечеринки для животных,
- Фотосессии для животных,
- Дни красоты и спа (груминг),
- Праздничные корзины и подарки,
- Обучающие мероприятия (тренинги для владельцев),
- Индивидуальные праздничные мероприятия.
Остановимся на пунктах 2, 4 и 6.
Такое описание для вечеринок придумал Gerwin AI:
«Мы приедем к вам домой и проведем полный веселья день, который заставит вашего питомца вилять хвостом и чувствовать себя по-королевски. От йоги для щенков и костюмированных парадов для котят до танцевальных конкурсов для собак и соревнований по ловле кошек — вариантов развлечений для пушистых малышей бесконечное множество. Мы не забываем и о людях: в наши праздничные пакеты входят вкусные закуски и праздничные украшения, так что все получат удовольствие! Так чего же вы ждете? Давайте вилять вместе с pawtytime — ведь нет ничего лучше, чем качественное время, проведенное между домашними любимцами».
Описание слишком длинное, поэтому мы его сократили:
«От йоги для щенков до костюмированных парадов для котят — вариантов развлечений для пушистых малышей бесконечное множество. Мы не забываем и о людях: в наши праздничные пакеты входят лакомства и праздничные украшения, так что все получат удовольствие!»
Картинка от Midjourney по запросу «Реалистичный рыжий котенок в праздничной шляпе сидит за столом для пикника»:
Описание для раздела фотосессий придумывал Rytr. Вот что получилось:
«Кто сказал, что только люди могут быть звездами фотографий? Ваш питомец тоже заслуживает внимания и лучших портретов! Закажите фотосессию для вашего пушистого друга и получите незабываемые фотографии, которые станут настоящими сокровищами для всей семьи».
Изображение, сгенерированное MidJourney для раздела
Для работы над последним разделом про лакомства и подарки мы опять подключили ChatGPT. Здесь пришлось немного помучаться, но конечный результат получился такой:
«Подарки и угощения для домашних животных от нашей компании, включающие в себя разнообразные лакомства, игрушки, стильные аксессуары и уютные спальные места, станут отличным дополнением к любому празднику, добавляя радость и веселье в праздничную обстановку, подчеркивая вашу заботу и любовь к вашим питомцам, и доставляемые удобно прямо к вашей двери!»
По итогу на сайте получились следующие разделы:
- Вводная страница,
- «О нас»,
- Отзыв,
- «Наши услуги»,
- Еще одна страница с призывом к действию,
- Форма обратной связи.
Пятый этап: конечный результат и резюме
Делимся результатом.
Финальная версия сайта
На наш взгляд, результат получился неплохим. Рассмотрим основные плюсы и минусы Durable.
Плюсы:
- Работать над сайтом можно начать бесплатно, нет никаких пробных периодов и тому подобного.
- Интерфейс максимально понятен и прост в использовании.
- Есть 11 базовых шаблонов блоков под разные типы задач, в том числе фотогалерея, месторасположение и поле для контактов.
- Сама нейросеть генерирует качественный и релевантный текст.
Недостатки:
- Невозможно кастомизировать шрифты и даже цвет текста — он либо черный, либо белый.
- Менять размер блоков нельзя — даже на нашем примере видно, что это довольно критично и выглядит «топорно».
- Предусмотрен только один формат сайта, где он расположен на одной странице — нет возможности создать несколько страниц.
- Не хватает некоторых типов блоков, например, раздела с отзывами.
Подписка на Durable на один месяц обойдется пользователю от $12 до $20. При этом в нее включены не только управление и редактирование самого сайта, но и CRM-система, маркетинговые инструменты, настройка онлайн-счетов и SEO-оптимизация.
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