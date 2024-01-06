Какой корпоративный дизайн выбрать, чтобы подчеркнуть достижения компании: сквиркл-, гласс- или неоморфизм

Другое название сквирклморфизма — суперэллипс. Это прямоугольник со скошенными сторонами и углами. Впервые его заметили в цифровом дизайне у компании Apple. Она использует эту форму практических во всех гаджетах: Apple Watch, iPhone, в iOS-приложениях, интерфейсах и иконках программ.





В корпоративном дизайне сквирклморфизм чаще всего встречается в мобильных приложениях. Его легко создать с помощью инструментов сервиса для разработки интерфейсов и прототипирования Figma.

В годовых отчетах компаний сквирклморфизм пока не встречается. Причем как в печатной версии, так и в веб-верстке. Причина — большие временные затраты на адаптацию стиля, сжатые сроки на издание отчета и экономия заказчика на стоимости проекта.

Сквирклморфизм в мобильном приложении «Альфа-Банка»

Сквирклморфизм на сайте Apple

Глассморфизм

Элементы этого графического стиля напоминают прозрачное или матовое стекло. Его функция — вызвать интерес читателей и улучшить восприятие информации.

Глассморфизм эффективно проявляет себя в веб-дизайне. Он хорошо сочетается с другими стилями, а также с элементами интерфейса: панелями навигации, панелями задач и «всплывающими» формами для заполнения и кнопками сайта.

В годовых отчетах глассфморфизм используют компании почти всех секторов. Особенно хорошо он смотрится в отчетах финансового и телекоммуникационного секторов и компаний-застройщиков. Стиль передает такие качества бизнеса как прозрачность, технологичность и открытость потребителю.

Графические элементы глассморфизма представляют ключевые аспекты деятельности компании. Например, стеклянные фигуры в форме продуктов или символов, отображающих отрасль.

Формы могут быть не только прозрачными, но и цветными. Яркие и насыщенные стеклянные объекты хорошо выглядят на светлом фоне: появляется контраст, который придает отчету стильный вид. Если организация предпочитает абстракции, можно использовать стеклянные формы в качестве декоративных элементов.

Стеклянные фигуры глассморфизма часто выглядят неуместно в дизайне документов компаний из сферы ритейла и аграрного сектора. При этом для компаний, у которых нет качественных фотографий в фотобанке, глассморфизм с его 3D-графикой может стать спасением.