Какой корпоративный дизайн выбрать, чтобы подчеркнуть достижения компании: сквиркл-, гласс- или неоморфизм

Какой дизайн поможет обрести визуальную узнаваемость на рынке? Кристина Завражнева, основатель и генеральный директор агентства корпоративных коммуникаций ReportDesign Agency, рассказывает о популярных направлениях современного дизайна. Они помогут бизнесу выработать уникальный стиль и отстроиться от конкурентов.
Cквирклморфизм
Другое название сквирклморфизма — суперэллипс. Это прямоугольник со скошенными сторонами и углами. Впервые его заметили в цифровом дизайне у компании Apple. Она использует эту форму практических во всех гаджетах: Apple Watch, iPhone, в iOS-приложениях, интерфейсах и иконках программ.
В корпоративном дизайне сквирклморфизм чаще всего встречается в мобильных приложениях. Его легко создать с помощью инструментов сервиса для разработки интерфейсов и прототипирования Figma.
В годовых отчетах компаний сквирклморфизм пока не встречается. Причем как в печатной версии, так и в веб-верстке. Причина — большие временные затраты на адаптацию стиля, сжатые сроки на издание отчета и экономия заказчика на стоимости проекта.
Сквирклморфизм в мобильном приложении «Альфа-Банка»
Сквирклморфизм на сайте Apple
Глассморфизм
Элементы этого графического стиля напоминают прозрачное или матовое стекло. Его функция — вызвать интерес читателей и улучшить восприятие информации.
Глассморфизм эффективно проявляет себя в веб-дизайне. Он хорошо сочетается с другими стилями, а также с элементами интерфейса: панелями навигации, панелями задач и «всплывающими» формами для заполнения и кнопками сайта.
В годовых отчетах глассфморфизм используют компании почти всех секторов. Особенно хорошо он смотрится в отчетах финансового и телекоммуникационного секторов и компаний-застройщиков. Стиль передает такие качества бизнеса как прозрачность, технологичность и открытость потребителю.
Графические элементы глассморфизма представляют ключевые аспекты деятельности компании. Например, стеклянные фигуры в форме продуктов или символов, отображающих отрасль.
Формы могут быть не только прозрачными, но и цветными. Яркие и насыщенные стеклянные объекты хорошо выглядят на светлом фоне: появляется контраст, который придает отчету стильный вид. Если организация предпочитает абстракции, можно использовать стеклянные формы в качестве декоративных элементов.
Стеклянные фигуры глассморфизма часто выглядят неуместно в дизайне документов компаний из сферы ритейла и аграрного сектора. При этом для компаний, у которых нет качественных фотографий в фотобанке, глассморфизм с его 3D-графикой может стать спасением.
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Неоморфизм
Неоморфизм — это сочетание графических элементов и фотографий, преимущественно на светлом фоне. Стиль нужен, чтобы сделать графику более четкой и контрастной, а текст — легко читаемым. Главное его качество — иллюзия физического присутствия графических элементов. Все благодаря теневой технике, за счет которой читателю кажется, что элементы находятся над или под другими элементами.
Стиль интегрируется в документ как фоновое дополнение для любого другого стиля. В качестве подложки для презентаций и инфографики он выделит ключевые показатели компании, добавит визуальный объем и структурирует пространство.
Неоморфизм также используют в сочетании с фотографиями или яркой графикой. Направление подходит компаниям, которые ведут регулярную работу со СМИ, социальными сетями и маркетингом. В его структуру можно легко внедрить как событийные, так и имиджевые фотографии. Ещё одно его преимущество — возможность структурированного объединения совершенно разных направлений бизнеса в единый визуал. Направление прекрасно дополнит отчетность и документы организаций розничной торговли, АПК и химической промышленности.
Не рекомендуем делать неоморфизм основной стилистической линией. Если все элементы отчетности или интерфейса выполнены в этом стиле, исчезает контраст, иерархия и фокус дизайна. А опыт взаимодействия читателей и пользователей с документом или сайтом становится неудобным и тяжелым для восприятия.
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Флэт-дизайн
Флэт-дизайн — это минималистичный подход, который отличается от других стилей универсальностью и удобством использования. Направление подходит для корпоративных коммуникаций всех секторов. Особенно для нефтегазовых, нефтехимических, телекоммуникационных компаний, заготовителей леса и некоммерческих организаций.
Другое название флэт-дизайна — «плоский» дизайн. Описать его можно так: яркие цвета, отсутствие теней и сложных элементов, максимальное упрощение графических объектов и акцент на крупной графике.
Стиль часто встречается в отчетности и корпоративных материалах. Например, в инструкциях, плакатах и кодексах этики. С флэт-дизайном можно легко структурировать информацию и сконцентрировать внимание читателя на главном.
В флэт-дизайн можно встраивать полноформатные фотографии и снимки маленького размера. Поэтому стиль подходит компаниям как с широким, так и с ограниченным фотобанком.
Работать с этим направлением могут даже линейные менеджеры компании, не прибегая к помощи дизайнеров. С «плоским» дизайном можно создавать «легкий» формат PDF-версии отчета при сохранении высокого качества картинки.
В веб-дизайне флэт подходит для создания графики в гаджетах, интуитивно понятных значков и быстрой загрузки сайтов и страниц.
В 2000-е годы Microsoft внедрили флэт-дизайн в пользовательский интерфейс. С тех пор он последовательно набирал популярность, меняясь и приобретая более яркие оттенки, читабельные шрифты, минималистичные фигуры и качественные имиджевые фотографии.
Сегодня мелкая графика упрощается до интуитивно понятной. Большие массивы цветовых блоков дополняются полупрозрачными «плашками». Они позволяют рассмотреть фото под ними, комфортно расположить информацию и разработать смысловую иерархию. Флэт-дизайн уже стал классикой, которая останется с нами навсегда, трансформируясь и совершенствуясь.
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Чек-лист: как выбрать стиль, который выгодно подчеркнет бизнес-достижения
Прежде чем приступить к дизайну документов или отчетности, самостоятельно или с подрядчиком, пройдите несколько этапов подготовки:
- Сформулируйте запрос и определите, для каких людей готовите материал.
- Пропишите потребности ЦА и исследуйте, на что обращает внимание аудитория.
- Подберите стилистические направления с помощью мудбордов и референсов. Важно, чтобы стилистика подходила для вашей сферы бизнеса. Из рассмотренных нами дизайн-направлений советуем придерживаться таких правил их применения:
сквирклморфизм — направление для элегантного и современного дизайна мобильных приложений;
неоморфизм — фоновое дополнение в дизайне презентаций и документов организаций розничной торговли, химической промышленности и АПК;
глассморфизм — направление, подчеркивающее инновационность и транспарентность компаний из финансового и телекоммуникационного секторов, а также компаний-застройщиков;
флэт-дизайн — универсальный помощник для создания корпоративных материалов и отчетности компаний всех секторов.
- Подготовьте несколько макетов и проанализируйте, насколько хорошо сочетается выбранный стиль с контентным наполнением. Попадает ли он в одно «настроение» с темой и содержанием документа. Многие компании пропускают этот этап. Хотя чаще всего именно он избавляет от дополнительной работы и лишних затрат из-за смены стиля в готовом отчете или документе.
- Выделите 1–2 недели для обсуждения готового дизайна внутри команды. Если вы работаете с подрядчиком, то после создания первых макетов протестируйте дизайн на заинтересованных сторонах.
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