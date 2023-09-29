Когда дробить бизнес — законно? Разбор от юриста

Насколько это опасная практика и действительно ли совершенно незаконная? И что делать компании, которая собирается поделить бизнес, например, перед сделкой? Рассказывает Вера Андрейкина, налоговый консультант и основатель школы «PROналоги».

Последнее время СМИ пестрят заголовками о «громких» уголовных делах в отношении блогеров и инфобизнесменов. Причина — уклонение от уплаты налогов посредством дробления бизнеса.

Дробление бизнеса и с чем его едят

Дробление бизнеса — это искусственное деление одной крупной компании на несколько мелких в целях экономии на налогах. На такие риски часто идут организации, чей годовой доход превышает 200 млн рублей: они автоматически выходят за рамки спецрежима, платят повышенные налоги и лишаются льгот.

Формально дробление не является нарушением законодательства. Но часто контролирующие органы трактуют этот способ как попытку уклонения от налогов и без труда собирают доказательства того, что дробление было целенаправленным.

Важно! Это не значит, что компания априори не имеет права разделиться. Если при дроблении бизнеса предприниматель преследовал деловую цель, а не хотел сэкономить на налогах, то все легально.

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Перед налоговой все как на ладони

Под пристальным вниманием властей находятся все компании, решившие разделиться. Будь то с деловой целью или экономической выгодой — налоговые органы внимательно изучат документацию и вынесут свой вердикт. Предприниматели, которые идут на такой рискованный шаг, должны быть к этому готовы.

Чтобы определить, находится дробление в законодательной плоскости или выходит за ее рамки, налоговики обращают внимание на список потенциально сомнительных факторов:

Ведут ли сомнительные организации совместную работу: привлекают внимание единый документооборот, одинаковые логотипы, вывески, объявления, IP-адреса и др.; Наличие общих ресурсов: сотрудники, офисы, складские помещения, юридические адреса и др.; Связаны ли между собой руководители компаний, учредители, инвесторы или это и вовсе одни и те же люди.

Также вышестоящие органы выделяют организации, решившие разделиться на пороге приближения к максимальной сумме годовой выручки, установленной для применения спецрежима. С исчерпывающим перечнем причин дробления бизнеса из 17 признаков можно ознакомиться в письме ФНС РФ от 11.08.2017 № СА-4-7/15895.

В случае, если так называемое «плохое» дробление будет выявлено, владельцу бизнесов доначислят неуплаченные налоги, включая НДС и дополнительный налог на прибыль — все в рамках общей системы налогообложения. Финальным аккордом в деле о дроблении бизнеса становится штраф в размере 40% от неуплаченных налогов со всех организаций.

Законное дробление бизнеса — как это?

Разделение компании может быть законным при соблюдении факторов:

Образовавшиеся при дроблении организации работают независимо друг от друга; Все компании используют собственные ресурсы, не обмениваются между собой денежными средствами и сотрудниками, ведут раздельный документооборот; Во главе компаний стоят разные люди, без родственных связей и совместного бизнеса.

В некоторых случаях налоговые органы могут ошибочно обвинить компании в незаконном дроблении и проиграть споры. Это возможно, даже если организациями руководят одни и те же лица под единым брендом, и в них работают одни и те же сотрудники.

Налогоплательщик может доказать, что каждая фирма является самостоятельным и независимым от других субъектом, и этого будет достаточно, чтобы выиграть спор.

Также к законному разделению бизнеса можно отнести деловые цели, например, если разделение нужно, чтобы повысить эффективность компании или для предоставления акционеру доли не из общего пакета.

При этом целью деления не должна быть экономия на налогах, а у всех компаний должны быть разные поставщики, покупатели, выгодополучатели — и виды экономической деятельности.

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Как снизить налоговые риски при законном дроблении компании

Для компаний, которым дробления бизнеса не избежать, налоговые консультанты предлагают универсальный перечень советов. Чтобы свести риск претензий к минимуму и отстоять свою позицию в случае судебного разбирательства нужно:

Четко следовать принципу самостоятельности новообразовавшихся компаний

Важно учитывать, что экономический риск в случае разделения распространяется на все организации. Компании должны вести деятельность обособленно друг от друга, не пересекаясь и в вопросах бухгалтерии.

Сформулировать обоснования для дробления

В первую очередь важно объяснить самому себе: «Для чего нужно разделить компанию? К каким результатам это приведет? Есть ли у этого практический смысл?»

Проводить самопроверку на признаки нелегального дробления

Можно ежегодно приглашать сторонних консультантов, которые проведут независимую проверку на предмет недочетов.

Отказаться от дробления, если его цель — экономия на налогах

Это заведомо проигрышный вариант развития событий.

Следить, чтобы выгодополучателями в компаниях были разные люди

Желательно, чтобы руководители организаций не были связаны между собой родственными узами и общим бизнесом.

Разделить поставщиков и покупателей в компаниях

Этот неочевидный нюанс подвергается проверке налоговых органов в первую очередь.

Исключить возможность совпадений

К ним относятся: виды деятельности организаций, персонал, единый документооборот, адреса, номера телефонов и помещений (например, складских).

Эти принципы «правильного» дробления помогут не выходить за рамки законодательства и нивелировать возможные споры с контролирующими органами.

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