Фитнес, косметика и кальянный табак: как устроен бизнес Валерии Чекалиной (Лерчек)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, стала первым блогером-миллионником, против которого в этом году возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Вслед за ней проверки коснулись еще нескольких медийных личностей — Самойлову , Блиновскую и Митрошину — против них возбудили уголовные дела по аналогичной статье.

ФНС намерена проверить еще несколько десятков блогеров и других артистов, а ведомства тем временем готовят нормы регулирования работы блогеров и обсуждают возможность ускорения возбуждения уголовных дел за неуплату налогов.

Мы продолжаем нашу серию статей, где разбираемся, чем известны люди, в отношении которых сейчас проводятся проверки, из чего формируется их доход и какие бизнесы им принадлежат.

Содержание:

Биография Лерчек: кратко

Валерия Чекалина (девичья фамилия — Феопентова), известная как Лерчек, родилась в 1992 году в городе Тольятти. Окончила бакалавриат в Высшей школе бизнеса при МГУ, а в магистратуре изучала бухгалтерский учет. И школу, и вуз девушка закончила с отличием.

Источник: ler_chek

Со своим мужем, бизнесменом Артемом Чекалиным, блогер познакомилась еще во время обучения в университете. На сегодняшний день они находятся в браке 11 лет и воспитывают троих детей.

У блогера Лерчек 10,4 миллиона подписчиков в Instagram*, 976 тысяч в VK и 648 тысяч в Telegram. У ее мужа — 4 миллиона в запрещенной социальной сети.

Основная аудитория Лерчек, как и у Блиновской и Самойловой, — женщины и молодые мамы. Ее страницы в соцсетях посвящены фотографиям с мужем и детьми, а в stories она постоянно транслировала истории из их жизни.

Интересно, что у Артема контент такой же, разве что в нем присутствует больше демонстрации дорогой жизни — черные джипы, миллион алых роз, бриллианты и, конечно, фотографии в джете.

Артем и Лера Чекалины. Источник: @artem_chek в Instagram*

В начале марта супруги стали фигурантами уголовных дел о неуплате налогов на 300 млн рублей и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК), позднее их также обвинили в отмывании денег.

16 марта оба блогера выложили на своих официальных страницах в Instagram* фотографию всей семьи и в подписи попрощались со своей аудиторией, заявив, что «не скоро будут на связи». С того момента у блогеров не выходило ни одного поста, а страница Лерчек стала закрытой — заявки на подписку также перестали приниматься. Артем Чекалин закрывать свою страницу не стал.

Прощальная фотография Лерчек в соцсетях. Источник: ler_chek

В начале мая Савеловский районный суд Москвы арестовал более 311 млн рублей на счетах блогеров.

Бизнесы Лерчек

Свой карьерный путь Валерия Чекалина начинала коммерческим директором в бизнесе мужа ООО «Валар Плюс», который вскоре обанкротился. Вид деятельности организации — складирование, хранение и розничная торговля, зарегистрирован в 2011 году.

Первый миллион, по словам самой Лерчек, ей принес Instagram*. Блогер активно сотрудничала с iHerb и зарабатывала на реферальной программе. Увлечение косметикой и изготовлением «домашних» средств ухода переросло в еще один совместный бизнес супругов Чекалиных.

Letique Cosmetics

В 2018 году они запустили бренд косметики Letique Cosmetics и зарегистрировали ООО «Би Фит». Генеральным директором выступает Чекалин, но доли в компании не имеет — 75% принадлежат его супруге, еще 25% — Вишняку Роману Игоревичу. Выручка компании за 2022 год составила 2,6 млрд рублей с чистой прибылью в 255 миллионов.

Бренд изначально специализировался на уходовых средствах, но сейчас в каталоге представлен чуть ли не весь спектр: декоративная косметика, товары для детей и мужчин, аксессуары, антицеллюлитные средства.

Косметика Letique

Изготавливается косметика на трех разных производствах — два из них находятся в Москве, одно — в Химках. Интересно изучить и организации, которые производят косметику блогера-миллионника.

Например, ООО «Лаборатория «АйКью-Косметик», которая изготавливает линейку средств для горячего обертывания, также производит крем для ног от варикоза.

У ООО «Адванс» специализация еще шире — линия средств для ног, антисептики, средства для постадийной помощи при травмах и несколько брендов уходовой косметики, с которыми подписан договор о неразглашении.

В отличии от скандально известной косметики Самойловой, вокруг Letique не бушевали страсти, а большинство отзывов на продукцию бренда — положительные (если изучить оценки товаров, представленных на маркетплейсах).

Подводка для глаз от Letique

В целом, и по прибыли, и по молчанию глянцевых журналов можно сделать вывод, что бизнес был вполне успешным. Но скандал все-таки вспыхнул, и произошло это в тех же числах, когда было возбуждено уголовное дело. Letique Cosmetics продавал не только косметику, но и франшизу, и купившие ее предприниматели массово начали утверждать, что «обанкротились на этом бизнесе».

Блогеров обвинили в том, что они якобы переманивают клиентов, заставляя их покупать напрямую онлайн и создавая условия, при которых покупателям было невыгодно приобретать продукцию у открывшихся по франшизе «островков» в ТЦ.

Еще один скандал связан с маркетинговым ходом бренда. Чекалины запустили для покупателей Letique «Колесо фортуны» — лотерею, в которой можно было выиграть крупные призы. Многие подписчики специально приобретали косметическую продукцию на большие суммы, чтобы участвовать в розыгрыше. Однако те, кто не получил желанные призы, начали массово перепродавать косметику на «Авито», чтобы вернуть хотя бы часть потраченных средств.

С косметикой связаны еще несколько организаций, в которых Чекалины являются участниками.

ООО «Летикбад» зарегистрирована 21 февраля 2023 года, 100% доля принадлежит ООО «Би Фит».

ООО «Экофлоу» зарегистрирована 14 августа 2020 года, 70% принадлежит Артему Чекалину, 30% — Вишняку. Чистый убыток за 2021 год — 2,6 млн руб.

ООО «Летик мейкап», зарегистрирована 4 августа 2020 года, 70% принадлежит Артему Чекалину, 30% — Вишняку. Выручка за 2022 год — 171,9 млн руб. с чистой прибылью в 78,5 млн руб.

Фитнес-марафон «Идеальное тело»

Примерно в тот же период, в 2018 году, Лерчек серьезно увлеклась спортом и питанием и активно транслировала свое новое увлечение в социальных сетях.

Фитнес-марафон «Идеальное тело» — совместная программа Лерчек и ее мужа — включает в себя подборку ежедневных тренировок, специально составленный план питания, лекции от нутрициолога, трекеры сна, калькулятор калорий и индекса массы тела и даже чек-ап здоровья. На официальной странице блогер обещает солидные результаты: за месяц минус пять килограммов и 10 сантиметров в талии.

Главная страница фитнес-марафона Лерчек

И хотя сами по себе результаты звучат многообещающе, каждый поток марафона блогер разыгрывала еще и суперпризы — гаджеты, миллионные денежные суммы и новые иномарки.

Как рассказала Чекалина в интервью Forbes, с 2020 по 2022 год было разыграно 70-75 машин (стоит оговориться, что тут речь, видимо, идет о всех марафонах блогера), стоимостью от 2 до 6,5 млн рублей. В конце 2021 года Чекалины даже разыграли квартиру за 16 миллионов.

Интересно, что Лерчек не скрывала, что розыгрыши облагаются налогом согласно НК РФ — 35% от суммы полученного приза. Но, как уверяла блогер, если победитель ездил на подаренной машине хотя бы полгода — они помогали уплатить налог.

Последняя из разыгрываемых машин на марафоне

Не забывала Чекалина и про свой другой прибыльный бизнес — бренд косметики. Предпринимательница дарила каждой участнице марафона скраб и обертывание от Letique (стоимость набора составляла примерно 1800 рублей).

Стоимость базового доступа к марафону Лерчек на месяц составляла 2 590 рублей. Продлить доступ в личный кабинет на три месяца можно было за 890 рублей. Последний поток марафона стартовал 30 января 2023 года.

Для продаж марафонов блогеры не регистрировали компанию — договоры заключались на ИП Валерию Чекалину.

Денежный марафон «Новая жизнь»

В 2020 году Лерчек решила не ограничиваться фитнесом и запустила с мужем «Денежный марафон». В сети о нем осталось не так много информации. Цель марафона была простой — дать базовые знания о предпринимательстве (о выборе ниши, бизнес-моделях, маркетинговом продвижении и так далее) и помочь участникам запустить собственный бизнес, проходил он в 2020-2021 годах.

Доступ к нему стоил от четырех до семи тысяч рублей (семь тысяч пользователи отдавали за премиум-пакет с наставником).

Критика не обошла стороной и этот марафон Лерчек — многие прошедшие курс обвиняли блогеров в бесполезности информации, чрезмерной зацикленности на истории именно своего успеха и так далее.

В целом, отзывы на этот денежный марафон разделились — кто-то называл его «откровенным лохотроном» (таких отзывов чуть ли не большая часть), кто-то, наоборот, сердечно благодарил блогеров и делился своей историей успеха.

Сама Чекалина честно заявляла, что «марафон — это не волшебная таблетка», но, по ее мнению, многим людям он помог.

Спортивная одежда

В 2021 году Чекалина зарегистрировала ООО «ЛЭА» и представила своим подписчикам коллекцию спортивной одежды. Речь шла о спортивных комбинезонах.

Почти сразу же разгорелся скандал: блогера обвинили в плагиате другого отечественного бренда, Fluide.fit. Интересно, что сначала Чекалина приобрела комбинезон этого бренда и нахваливала его своим подписчикам. А спустя пять месяцев выпустила похожий образец, заявив, что его разрабатывали ее лучшие дизайнеры.

Лерчек в спортивном костюме

В 2022 году на ООО «ЛЭА» зарегистрировали товарный знак LEFORCE Sport, с классификацией «Производство и дизайн одежды».

9 марта 2023 года ФНС приняла решение по приостановлению операций по счетам компании.

Табак для кальяна и электронные сигареты

В 2021 году супруги Чекалины презентовали собственный бренд табака для кальяна Efir, выпущенный совместно с основателем сети «Мята Lounge» Ильясом Валиуллиным.

ООО «Эфир» также зарегистрировали в 2021 году, доли поровну принадлежали Артему Чекалину и Валиуллину, а в 2022 году 10% получил Станислав Кузьмин — бизнес-партнер Ильяса Валиуллина. На конец 2022 года выручка компании составила 4,1 млн рублей с чистым убытком в 509 тысяч за год.

Ассортимент табака для кальяна Efir. Источник: hookah-voodoo

Несмотря на то, что у самой Лерчек нет доли в организации, продукт продается именно от ее имени. Табак до сих пор можно найти в специализированных онлайн-магазинах. В наличии более 10 вкусов, стоимость одной пачки — 650 рублей.

Также под брендом Efir выходят одноразовые электронные сигареты. Найти их в сети не так просто, но и у этой линейки более 10 вкусов, а стоимость начинается от 500 рублей.

Ассортимент электронных сигарет Efir. Источник: smolus.net

Помимо обвинений партнеров Letique Cosmetics и уголовных дел за неуплату налогов, в этом же марте на супругов подали заявление в СК еще и партнеры по табачному бизнесу. Чекалиных обвиняли в том, что часть поставленной партии табака была бракована, а часть — не пришла вовсе. Общая сумма претензий превысила 18 млн рублей.

Уголовное дело Лерчек

7 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее супруга в связи с неуплатой налогов на сумму 300 млн рублей. Супругам были предъявлены обвинения в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Чекалина получала доход от продажи фитнес-марафонов, а деньги поступали на расчетные счета ИП мужа и других родственников. Тем самым блогер якобы избежала необходимости перехода на общую систему налогообложения. (Напомним, что допустимый лимит доходов для ИП на упрощенной системе налогообложения составляет 150 млн рублей.)

Это было воспринято ФНС как незаконное дробление бизнеса и уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей.

Также супругам Чекалиным были предъявлены обвинения по статье о легализации (отмывании) денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о 130 млн рублей, «добытых преступным путем», на которые блогеры приобрели доллары США.

12 мая Савеловский районный суд Москвы наложил арест на счета ИП Чекалиных, заблокировав 311 млн рублей на каждом.

Суд запретил Чекалиным пользоваться интернетом, а также общаться со свидетелями и предполагаемыми соучастниками дел, по которым они проходят (за исключением близких родственников).

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере может грозить лишение свободы сроком до трех лет, а за легализацию денежных средств в особо крупном размере (свыше 6 млн рублей) — лишение свободы сроком до семи лет.

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