Рынок EdTech после коронавируса — итоги кризиса

Общее ощущение по всем сегментам: взрывного роста, о котором все мечтали, не произошло. Что-то растет, что-то — падает. Кризис не стимулировал интерес ни к онлайн-образованию, ни к новым технологиям обучения. Люди остались людьми, и вместо изучения маркетинга с гарантированным трудоустройством потребляют ролики на YouTube и сериалы на Netflix. А так как платежеспособный спрос продолжает сокращаться, то затягиваем пояса как минимум на год. Думаю, что в следующем сентябре мы увидим слабые ростки надежды на восстановление.

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