Колонки
Рынок EdTech после коронавируса — итоги кризиса
Колонки
Мария Передок
Дмитрий Волошин, основатель онлайн-школы OTUS, поделился у себя в фейсбуке мнением, что стало с рынком EdTech после пандемии коронавируса, и подвёл итоги в отрасли. Публикуем материал полностью.
Рынок EdTech после коронавируса — итоги кризисаДмитрий Волошин
- Детское дополнительное образование. Ни то, ни се. Те, кто перешел весной и летом в онлайн, не получили существенных дивидендов. Сумасшедшие мамаши, составлявшие основную целевую аудиторию этого сегмента, внезапно сократили спрос, сфокусировавшись, возможно, на тревогах по поводу второй волны. Наверное, что-то проснется ближе к ноябрю, но там уже и Новый год. В общем, сегмент весьма чистится, с рынка уходят даже достаточно крупные франшизы.
- Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. Сложная история. Сместившийся отпуск взрослых сдвинул сезон почти на один месяц. Это больно, потому что бюджеты считались с учетом того, что в сентябре уже будут продажи. Те, кто имел запас прочности и не запаниковал, должны получить выручку в октябре и наверстать упущенное в ноябре. В целом сегмент быстро растет и ковидная история на нем сказалась, скорее, наиболее положительно.
- Языковые школы. Вот уж где все прет. Сидящие дома взрослые и дети кинулись учить языки. Основной мотив языкового обучения — смочь сказать за границей «ту батл оф водка, плиииз» внезапно трансформировался. Учить языки стали «по фану», «чтобы размять мозг» и «а что еще делать-то?». Низкая стоимость услуги, фактически, комодитизация сектора, по ощущениям увеличили трафик раза в полтора. На выручке это тоже сказалось положительно.
- Дополнительное обучение взрослых, hard skills. Тут вроде бы все отскочило. Был тяжелый май-июль, все сначала кинулись получать новые профессии на волне страхов о будущих сокращениях. Потом, когда сокращения не случились, все бросились повышать квалификацию. Причем если в мае немного разморозили бюджеты на обучение компании, то потом летом они их почти не тратили, и платили физики. Сейчас в этом секторе начинается высокий сезон, и прогнозы на четвертый квартал скорее оптимистичные. Сентябрь закрылся хорошо.
- Дополнительное обучение взрослых, soft skills. Все сложно. Переход в онлайн не взлетел от слова совсем. Ожидаемо выяснилось, что обучение софтам требует прямого контакта и весьма существенных эмоциональных усилий с двух сторон. Через экран оно не работает, но основной заказчик — компании и корпорации, в силу инертности еще что-то покупает онлайн. Если сейчас опять все закроют — большей части сегмента придет хана. Нет, не пропадут, перебьются онлайн-конференциями и жизнеутверждающими фоточками в соцсетях. Но ковидокризис этот сегмент откинул лет на пять. И это еще не предел.
- Образовательные платформы и технологии. Была турбулентная весна. Было дохлое лето. Осень встретила холодно. Вроде бы все рапортуют о росте спроса. Но это не совсем верно. Выросла суета. Клиенты с вытаращенными глазами обращаются и пропадают. Резко выросла стоимость продажи просто за счет отработки большего количества непродуктивных контактов. Но впереди сезон «слива денег», так что будет смотреть оптимистично. Следующий год в целом для этого сегмента кажется неплохим в силу низкой базы этого.
- Создание контента и методический консалтинг. Сегмент потихоньку схлопывается. Стоимость создания курса снижается, а консолидации под крупным игроком не происходит. Еще бы, очень мало денег, особо никому не интересно. Летом сегмент продержался на государственных деньгах, сейчас, под Новый год, пошел традиционный поток заказов. Самый депрессивный сегмент на рынке EdTech немного оживает, но это как сезонная спячка наоборот. Уже в марте, после закрытия контрактов, все вернется на круги своя.
Общее ощущение по всем сегментам: взрывного роста, о котором все мечтали, не произошло. Что-то растет, что-то — падает. Кризис не стимулировал интерес ни к онлайн-образованию, ни к новым технологиям обучения. Люди остались людьми, и вместо изучения маркетинга с гарантированным трудоустройством потребляют ролики на YouTube и сериалы на Netflix. А так как платежеспособный спрос продолжает сокращаться, то затягиваем пояса как минимум на год. Думаю, что в следующем сентябре мы увидим слабые ростки надежды на восстановление.
Фото на обложке: Unsplash
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