Как оценить стоимость компании перед продажей?

Как оценить стоимость бизнеса перед продажей, зачем это делать и как повысить оценку компании? Что такое инвестиционная, рыночная, текущая и ликвидационная стоимости? На эти вопросы отвечает инвестор, основатель частной инвестиционной компании SG & Richardson Trading DMCC Шахрам Гасымлы.





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Зачем считать стоимость бизнеса?

Часто стоимость бизнеса считают, если есть планы по продаже, покупке или консолидации двух или более бизнесов. Реже — при ликвидации и банкротстве. Подобная задача может возникнуть перед владельцем или менеджментом и в других целях. Например, если необходимо:

оценить максимальный потенциал компании в рамках планируемого привлечения кредита;

выяснить позиции компании среди конкурентов для разработки долгосрочной стратегии развития;

выяснить наличие оснований для выполнения условных обязательств компании перед менеджментом, например, выплат в рамках опционов, варрантов и т.д.





Поставленные цели предопределяют подход в оценке стоимости компании и методику расчета. В нашем случае цель определена — это продажа.

Подходы в оценке стоимости бизнеса — и как по ним считать

Рассмотрим, по каким показателям оценивают компанию. Если не привязываться к отраслевой специфике, обычно на практике применяются следующие подходы.

Оценка исходя из затраченных на бизнес средств

На первый взгляд, самый очевидный и логичный способ, как оценить компанию перед продажей. Цена компании здесь равна объему понесенных операционных затрат, то есть в нее включается все, что вкладывалось в создание, развитие и функционирование бизнеса до момента принятия решения о продаже.

Но такой подход приемлем, только если компания не практикует серые схемы — или же их доли составляют незначительный объем в операциях компании, поскольку он предполагает не только формальное наличие всей подтверждающей финансовой документации, но и соответствие этих расходов среднеотраслевым цифрам.

При этом способе в расчетах обычно не учитывается стоимость нематериальных активов, таких как идеи, разработки, права на репутацию бренда и т.д.

Оценка по общей стоимости и производительности активов

Этот подход подойдет компании, у которой на балансе крупные материальные активы, такие как средства производства или недвижимость. Если в вопросе формирования ценообразования по средствам производства более весомый фактор будет иметь производительность оборудования, то по недвижимости — ее локация.

Оценка на основе средних рыночных показателей

Подразумевает использование отраслевых мультипликаторов, по которым рассчитывается средняя стоимость бизнеса для той или иной сферы. Например, средняя цена продажи банковской структуры обычно составляет 1,2-1,5 коэффициента его капитала, страховой компании — 1,6-1,7 коэффициента страховых премий за последние и предстоящие пять лет. Для стоматологической клиники это рыночная стоимость оборудования с дисконтом 15-20% — за текущую моральную старость оборудования по сравнению с его новыми рыночными аналогами — плюс ожидаемый денежный поток в предстоящие три года.

Оценка через опыт конкурентов

Поскольку отраслевые мультипликаторы по большей части относятся к инструментам профессионального сообщества финансистов, этот метод можно считать самым простым. В единую базу собирают информацию о продаже аналогичного, близкого по масштабам и качеству, бизнеса, выводят среднюю цифру и применяют дисконт в размере 10-15%.

Запас в размере 10-15% покрывает просчеты в оценке качества компании по части, например, уникальности опыта и привилегированной локации бизнеса конкурентов, влияния известных и непредвиденных внешних факторов.

Оценка исходя из ожидаемого свободного денежного потока в течение обозримого будущего

Этот подход можно считать более «модельным» по сравнению с предыдущими. Здесь, с оглядкой на специфику отрасли, более весомый коэффициент будет иметь срок обозримого будущего — инвестиционного горизонта потенциального покупателя. Именно этот показатель будет определять уровень ставки дисконтирования всех будущих свободных денежных потоков — величины, выраженной в процентах, которая позволяет спрогнозировать ожидаемую стоимость средств в будущем по сравнению с оценкой на данный момент.

После прояснения подходов по оценке бизнеса логично перейти к методикам расчета. Общеизвестны четыре методики, как оценить стоимость компании — это расчет через ликвидационную, инвестиционную, текущую и рыночную стоимость. Если разложить их в порядке возрастания, то это неравенство приобретет следующий вид:





Ликвидационная стоимость < Инвестиционная стоимость < Текущая стоимость < Рыночная стоимость

В зависимости от внешней конъюнктуры рыночная стоимость временно может поменяться местами с текущей, а текущая — с инвестиционной. Идейное противостояние обычно возникает между двумя методиками расчета — инвестиционной и текущей (справедливой) стоимостями.

Многие оценщики порой их отождествляют — так как в обеих методиках применяются одинаковые ставки дисконтирования будущих денежных потоков по бизнесу, что в корне неверно. Как правильно оценить компанию, рассмотрим далее.

Что такое рыночная стоимость компании?

Как оценить стоимость компании для продажи по этому методу? Если исходить из реальной практики, определение рыночной стоимости не требует специфических расчетов, поскольку ее можно сформировать как среднеарифметическое значение сумм, предложенных потенциальными инвесторами за продаваемый бизнес в течение 90 календарных дней, а в некоторых случаях — в течение 180 дней.

Как показывает опыт, подобная методика в большинстве случаев устраивает все заинтересованные стороны.

Что такое инвестиционная стоимость?

Под инвестиционной стоимостью понимается настоящая стоимость всех будущих предполагаемых свободных денежных потоков от бизнеса, дисконтированных по ставке выше, чем ставка по альтернативным возможностям инвестирования — альтернативной ставке дисконтирования или же ставке по упущенной выгоде. При этом дальность будущего равна инвестиционному горизонту каждого инвестора.

Очевидно, что эта ставка у каждого инвестора разная — даже по объектам инвестиций, совпадающих по всем параметрам.

Фото: Unsplash

Приведем простой пример, как оценить компанию для продажи на базе инвестиционной стоимости. Допустим, два не аффилированных между собой инвестора одновременно просматривают покупку одного и того же объекта коммерческой недвижимости (А), который сдается под крупную сеть розничной торговли. На данный момент имеются действующие контракты аренды без права расторжения сроком на семь лет с ежегодными арендными платежами в размере 7 млн рублей, с возможностью продажи объекта в последний год аренды за 93 млн рублей. У одного инвестора есть альтернативная возможность инвестирования в объект (B) по ставке 11% годовых, а у другого — в объект (C) под 12% годовых. У обоих объектов инвестиционные горизонты и риск-параметры максимально совпадают с объектом (A).

Рассчитаем инвестиционную стоимость объекта (A) для каждого из инвесторов по формуле:

Формула дисконтирования

Если, в качестве ставки дисконтирования применить ставку 11,5%, которая на 0,5% выше альтернативной ставки инвестирования в объект (B), то инвестиционная стоимость объекта (A) для первого инвестора равна 72 598 968, 83 руб. Для второго же инвестора при ставке 12,5%, которая на 0,5% выше альтернативной ставки инвестирования в объект (С), инвестиционная стоимость объекта (A) будет равна 69 153 871, 58 руб.

Как видно из приведенного примера, один и тот же объект имеет разную инвестиционную стоимость именно из-за разных альтернативных возможностей инвестирования, которые в дальнейшем составляют основу ставок дисконтирования.

При этом вполне закономерно, что маржа в размере 0,5%, составляющая разницу между ставкой дисконтирования и альтернативной ставкой инвестирования, будет увеличиваться с учетом дополнительных нюансов объекта (A) как компенсация за его локацию, техническое состояние, юридический статус и т.д.

Что такое текущая (справедливая) стоимость?

Это настоящая стоимость всех будущих предполагаемых свободных денежных потоков бизнеса, дисконтированных по средневзвешенной ставке. Дальность этого будущего в данном случае равна не инвестиционному горизонту каждого инвестора, а максимальному полезному жизненному циклу того или иного актива.

При этом средневзвешенная ставка должна рассчитываться из ставок альтернативных публичных и непубличных инструментов, которые максимально отражают характеристики бизнеса, который планируется оценить. Альтернативными публичными инструментами могут послужить:

доходности до погашения (YTM) высокодоходных облигаций или евробондов с невысокими международными кредитными рейтингами;

средняя общая доходность по акциям компаний, котирующихся на публичном организованном рынке, которые являются представителями отрасли, к которой относится оцениваемый бизнес;

средняя общая доходность бумаг на сырьевые товары.





Из непубличных оптимальными инструментами для сравнения могут быть:

ставки долгосрочной аренды коммерческой недвижимости;

ставки краткосрочной аренды торговых точек формата самообслуживания, кеш-энд-керри, павильон, ларек;

ставки долгосрочного лизинга промышленного и текстильного оборудования, и т.д.





Определив перечень альтернативных инструментов, их ставкам необходимо присвоить коэффициент в зависимости от того, насколько тот или иной инструмент по своей характеристике приближен к оцениваемому бизнесу. После того как мы получаем расчетную ставку по каждому инструменту, эти значения суммируются, и в итоге получается средневзвешенная ставка для дальнейшего дисконтирования.

Для примера, как оценить стоимость бизнеса для продажи по методу справедливой стоимости, рассмотрим среднюю кондитерскую мастерскую в Москве со средним чеком 500 руб., средней чистой выручкой 120 тыс. руб. в день, или 43,2 млн руб. в год, и полезным жизненным циклом в 10 лет. Среднеотраслевая ставка доходности на активы в этой нише составляет от 20-27% годовых. Рассчитаем, какова будет текущая (справедливая) стоимость этой кондитерской.

В качестве альтернативных инструментов можно выбрать условные доходности на активы средних российских кондитерских производителей. Для простоты расчетов примем, что масштабы бизнеса нижеуказанных производителей максимально близки к нашей кондитерской мастерской. В связи с этим коэффициенты, применяемые по каждому производителю, будут одинаковыми. На практике, естественно, они могут различаться.

Кондитерские фабрики Доходность на активы* Применяемый коэффициент Расчетная ставка по производителю Кондитерская компания «Князев» 19% 0,125 2,375% Кондитерская фабрика «Натуральные сладости» 23% 0,125 2,875% Кизнерская кондитерская фабрика 27% 0,125 3,375% Кондитерская фабрика «Золотая Русь» 35% 0,125 4,375% Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской 22% 0,125 2,750% Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 17% 0,125 2,125% Кондитерская фабрика «Колос» 27% 0,125 3,375% Кондитерская фабрика «Галан» 28% 0,125 3,500% Итого 24,75%

* Рассчитаны как средневзвешенные доходности на активы за последние 10 лет из публичных источников

Текущая (справедливая) стоимость нашей кондитерской мастерской при дисконтировании среднегодовой чистой выручки в размере 43,2 млн руб. по ставке 24,75% будет равна 155 424 789,19 руб. (формула расчета см. рисунок выше). Важно отметить, что при определении справедливой стоимости ставка дисконтирования для всех заинтересованных инвесторов будет одинакова и не будет различаться — как в случае с инвестиционной стоимостью.

Что такое ликвидационная стоимость?

Это чистая стоимость активов, которую можно выручить при продаже компании. Ее используют в том числе для того, чтобы оценить стоимость капитала компании. При этом все активы бизнеса рассматриваются под углом их превращения в ликвидность в моменте или в самые короткие сроки.

Эти сроки могут отличаться в зависимости от отраслевой специфики, но по стандартам международной финансовой отчетности обычно закладывается от 1 до 30, в исключительных случаях — до 90, календарных дней.

Как повысить стоимость бизнеса перед продажей?

Казалось бы, вопрос — как оценить бизнес для продажи? — требует ответа с финансовыми расчетами, но на самом деле это не так. Как мы определили выше, базовую стоимость бизнеса в основном определяют такие параметры, как объем предполагаемых свободных денежных потоков и исключительное конкурентное преимущество. Стоимость бизнеса можно относительно повысить, если за три года до предполагаемой продажи компании осуществить комбинацию из нескольких несложных управленческих решений:

Если бизнес оформлен на индивидуального предпринимателя, переведите его на баланс юридического лица. Если бизнес формально разведен по разным мелким компаниям, что, к сожалению, часто встречается в России, объедините их на балансе одного юридического лица, если даже в этом есть отрицательный налоговый эффект на текущий момент. Проведите аудит по международным стандартам финансовой отчетности. С учетом нынешних обстоятельств в России в качестве аудиторов можно привлечь представителей из бывшей большой четверки. Максимально снизьте на балансе компании долю дебиторской задолженности, а также долю налоговых и забалансовых обязательств и требований. Поддерживайте операционную маржу бизнеса на среднеотраслевом уровне. Показывайте нисходящую динамику административных расходов, если только повышенные административные расходы не связаны с расширением масштаба бизнеса.





Но несмотря на все действия, конечная цена, которую владелец бизнеса получит за свою компанию, будет результатом переговоров с потенциальным собственником. И зачастую главный вопрос заключается в исключительной конкурентоспособности продаваемой компании. Если покупатель действительно заинтересован в компании, то, скорее всего, согласится с ценой, даже если она превышает предварительную оценку в разы.

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