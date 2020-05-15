Как развивать стартап на рынке впечатлений: 4 полезных совета

Александр Гольдин, сооснователь сервиса Ukiyo Experiences , рассказывает, почему фокус потребителей сместился на потребление эмоций и что необходимо стартапу, чтобы конкурировать с такими сильными игроками рынка впечатлений, как Airbnb Experience и Cool Cousin.

Даже во время пандемии, когда перемещения ограничены стенами квартиры, многие из нас вспомнили давно забытые хобби: увлеклись кулинарией и языками, стали выращивать на балконе лимоны и авокадо, а также перешли на онлайн-тренировки.

Тенденции последних лет демонстрируют, что потребители готовы тратить больше на уникальный опыт: урок по вокалу или занятия японским, сплав на каяках или бар-хоппинг.

Перспективы рынка впечатлений

Рынок впечатлений — новый этап развития экономики, пришедший на смену рынку услуг. Он формируется на стыке привычных категорий потребления: отдых, туризм, развлечения, еда, спорт; но в то же время существует как отдельная единица, которая стремительно растет с каждым годом.



В 2018 году доля рынка впечатлений достигла отметки в $13,6 млрд. Прогнозируемый показатель к 2022 году — $19,4 млрд. При таком раскладе рынок вырастет на 37% за пять лет. Предполагается, что в 2030 году на рынок впечатлений будет уходить до $8 трлн.



Затраты на впечатления продолжают увеличиваться год от года. Такой тренд возникает по нескольким причинам. Во-первых, до пандемии стремительно росли расходы на путешествия. Во-вторых, сохраняется пик развития технологий, что позволяет приложениям повысить уровень удовлетворенности и качества жизни человека.



В условиях пандемии COVID-19 рынок впечатлений остается актуальным только в онлайн-формате, однако можно предположить, что после пандемии спрос на путешествия, а также на впечатления не только выровняется, но и вырастет в разы.

Делайте ставку на формат маркетплейса

Рынок впечатлений развивается благодаря маркетплейсам — площадкам, где частные лица продают свои услуги. В таких сервисах уже есть база платежеспособных и заинтересованных клиентов. Так, доля продаж поставщиков на специализированных платформах существенно отличается от набора клиентов при самостоятельном продвижении.



Маркетплейсы дают пользователям дополнительную ценность и затрагивают потребности высокого порядка: помогают развиваться, создают новые социальные связи, предоставляют возможность для самореализации и дополнительного заработка. Каждая площадка индустрии имеет свои плюсы и минусы, но все они индивидуальны и ориентированы на разные направления, что позволяет новому бизнесу найти и занять свою нишу, а среди потока людей — выделить отдельную целевую аудиторию.

Лидеры среди маркетплейсов — Airbnb Experience, Show Around и Cool Cousin. Все компании работают на мировом рынке, но их основные продавцы сосредоточены в определенных странах. Например, у Show Around самое большое число туров (более 6 тысяч) предлагает Египет, в то время как на Россию приходится только тысяча.

Show Around объединяет местных жителей, которые организуют персональные экскурсии по нетуристическим местам бесплатно или за невысокую плату. Cool Cousin дает возможность выбрать гида с похожими интересами. Отличаются приложения тем, что в Cool Cousin можно изучить личный гид продавца перед экскурсией, а Show Around предполагает поиск человека, а не программы.



Airbnb существенно отличается от конкурентов фокусом на конкретное развлечение и, в первую очередь, на кулинарию. По данным на 2017 год, она была наиболее востребованным сегментом: 29% всех заказов приходились именно на фуд-впечатления.





Ориентируйтесь на миллениалов

Ключевой драйвер роста рынка впечатлений — миллениалы. Это объясняется тем, что с каждым годом доля работоспособного населения среди поколения Y растет, а впечатления для них — главная ценность. 78% миллениалов предпочитают тратить деньги на запоминающиеся моменты, а не материальные вещи, поскольку только впечатления по-настоящему индивидуальны.



Поколение Y характеризуется рядом особенностей, которые напрямую связаны с продажей впечатлений:

Жажда нового опыта. 82% миллениалов минимум раз в год посещают фестивали, концерты, вечеринки или спортивные мероприятия.

82% миллениалов минимум раз в год посещают фестивали, концерты, вечеринки или спортивные мероприятия. Синдром упущенной выгоды. 69% миллениалов боятся пропустить интересные возможности и важный опыт.

69% миллениалов боятся пропустить интересные возможности и важный опыт. Потребность в трансформации. 69% отмечают, что новые впечатления помогают развивать коммуникативные навыки и заводить друзей по всему миру.

Миллениалы сами трансформируют рынок под свои нужды. Они моментально распространяют обратную связь через социальные сети или окружение. Это влияет не только на спрос, но и на наполнение услуг. Продавец, который в режиме реального времени получает отзыв, может быстро видоизменить и адаптировать свое предложение под конкретную аудиторию.



К тому же, миллениалы часто сами становятся по другую сторону баррикад: переходят из статуса потребителя в статус продавца. У поколения Y ярко выражена потребность в личном росте. Часть из них удовлетворяют ее тем, что экспериментируют и пробуют новое. Другая же часть осознает, что дальнейшее развитие возможно только через обучение людей и предлагают поделиться накопленным опытом — дают уроки английского или танцев, проводят экскурсии по своему городу или мастер-классы по оформлению профиля в Instagram.





Сфокусируйтесь на трендах: экологичность, саморазвитие, уникальность

Если рассматривать сегмент путешествий в целом, он составляет только 20–25% потенциала рынка впечатлений. Помимо него есть спорт и хобби. Все эти сегменты активно растут и меняются. В туристических услугах набирают популярность узкие направления: пользователь ищет не обзорную экскурсию, а, например, поездку в заброшенный город.

Не последнюю роль в таком развитии индустрии играют социальные сети. Офлайн-впечатления имеют две основные цели: выход на время из активной виртуальной жизни и возврат к ней с возможностью поделиться новым эксклюзивным опытом.

Поколение Y первым столкнулось с неблагоприятной экономической ситуацией такого масштаба: кризис, недостаток рабочих мест и постоянные изменения на рынке труда ставят их в более тяжелое положение, чем все предшествующие поколения. Именно по этой причине развивается экономика совместного потребления и появляется тенденция к аренде, а не покупке.



Так, если раньше благосостояние измерялось личным имуществом, то теперь уровень жизни соотносится с качеством впечатлений и опыта. Кроме того, развлечения становятся более экологичными. Например, в 2019 году модным трендом среди европейской молодежи стал отказ от авиаперелетов из-за того, что они загрязняют атмосферу, и стали популярны новые способы совместных путешествий, такие как поездки на BlaBlaCar. Также вырос спрос на исследование страны и новый опыт в своем городе.

В целом, экотуризм является одной из главных тенденций: это и выбор «зеленых» отелей, и непосредственное общение с природой. Набирают популярность глэмпинги и отдых как трансформация — например, йога-туры.





Используйте IT для обеспечения комфорта

На рынке впечатлений большая роль отводится технологиям. Пользователям они позволяют без лишних денежных и временных затрат искать интересные предложения, а стартапам — собирать необходимую информацию, чтобы сделать выбор пользователя проще и быстрее, а следовательно иметь постоянный приток людей.

8 из 10 человек готовы платить больше за хороший потребительский опыт, а 94% клиентов продолжают использовать платформу при удовлетворенности от полученного сервиса.

Искусственный интеллект создает вокруг клиента отдельную экосистему: площадки выдают предложения, которые основываются на его истории покупок и интересах. Геотаргетинг позволяет пользователю в режиме реального времени находить максимально близкое и доступное ему впечатление, чтобы сэкономить время на дорогу, или составить оптимальный маршрут, не прибегая к дополнительным сервисам.



Задача бизнеса — сделать пребывание потребителя на сайте или в приложении максимально комфортным, а также предложить то, чего нет на конкурентных платформах. Необходимо поймать и сохранить внимание клиента, не допускать избыточного выбора, персонализировать приложение, включить человека в систему и обеспечить хороший потребительский опыт.



Поколение Y страдает от недостатка времени и, соответственно, исключительно ценит этот ресурс: простая обратная связь, комфортная навигация, объединенные в сегменты предложения, видео- и аудио-описания позволяют покупателю сделать выбор, не покидая приложение для поиска дополнительной информации. А эстетика и простота использования напрямую влияют на приверженность пользователей и будущий спрос.

Тренд на впечатления и уникальный опыт прочно установлен. Условия роста потребления на рынке сохраняют положительную динамику. Главное — чувствовать аудиторию и следовать за ее потребностями.





Как получить максимум

Подготовьтесь к всплеску спроса после пандемии.

Вирус рано или поздно отступит окончательно и, получив разрешение на свободу передвижения, люди станут наверстывать упущенное: посещать «живые» мастер-классы, подбирать экскурсии в разных уголках планеты и бронировать индивидуальные занятия по йоге.



До этого момента вам нужно пополнить количество предложений по впечатлениям, чтобы удовлетворить спрос, и убедиться, что площадка технически готова к запуску. Самый перспективный формат — маркетплейс.

Учитывайте нужды поколения Y.

Они ваши основные пользователи и поставщики услуг. Цель миллениалов — находиться в урагане событий, чтобы избежать FOMO (fear of missing out), и развивать свой нетворк. С первым поможет справиться разнообразие впечатлений в рамках вашего сервиса, а со вторым — коммьюнити вокруг бренда.



Придумайте, как пользователи смогут общаться между собой. Не забудьте про тренды: саморазвитие, экологичность, уникальный опыт.

Сделайте ставку на комфорт пользователя (и новые технологии).

Впечатления, которые выпадают в ленте пользователя, должны быть подобраны с учетом его интересов и геолокации. Общение с потенциальным экскурсоводом или преподавателем иностранного языка — в привычном формате: звонок, аудио, текст. Регистрация на вашей площадке — в пару кликов. Обеспечьте пользователю приятный user experience.





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