Главные стартапы последнего десятилетия: чему они нас научили

2010-е изменили венчурный бизнес: выросла популярность смартфонов, электронной коммерции и шеринговых сервисов, но в то же время технологический мир сотрясла череда скандалов. Издание Business Insider поговорило с пятью венчурными инвесторами и узнало, какие стартапы последнего десятилетия они считают главными и чему у них можно научиться.

Uber, Theranos и WeWork показали опасность «поклонения основателям» и стремления к росту любой ценой

Трэвис Каланик из Uber, Элизабет Холмс из Theranos и Адам Ньюман из WeWork — они считались харизматичными предпринимателями-визионерами, которые стремятся изменить мир, но в итоге все трое покинули компании со скандалом.

Когда Холмс ушла из компании в 2018 году, столкнувшись с уголовным преследованием, «все в венчурной индустрии усомнились в своей осмотрительности», сказала глава Revolution Кристин Гюнтер. Ее саму это заставило задуматься, насколько хорошо она выполняет роль члена совета директоров.

«С учетом того, что в течение пары лет горячие сделки продвигались очень быстро, и люди получали финансирование на основе двух слайдов в PowerPoint, стало еще важнее говорить: "Эй, хорошо, это горячая сделка, но я буду скучать по ней, потому что она не стоит того, чтобы срезать углы"», — добавила Гюнтер.

Каланика тоже пострадал за срезание углов. В 2017 году инвесторы организовали его отставку, когда публичный имидж Uber резко ухудшился. Когда-то это была компания, в которую хотел вложиться каждый инвестор, а теперь критики обвиняли ее в харассменте и обходе законов, а также говорили, что во всем этом виноват Каланик.

Ньюман, эксцентричный основатель WeWork, покинул должность CEO в начале этого года: неудачная попытка провести IPO подняла на поверхность информацию о конфликте интересов, неумелом менеджменте и его странном поведении.

Все три компании олицетворяли собой одержимую ориентацию Кремниевой долины на рост и восхваление амбициозных основателей, которые часто игнорировали претензии к проблемному поведению и сомнительным бизнес-практикам.

Jet.com, Dollar Shave Club, Glossier, Warby Parker и Casper одними из немногих успешно выстроили прямые отношения с клиентами

Широкое распространение социальных сетей и цифровой рекламы дало компаниям новые каналы связи с целевой аудиторией и помогло создать direct-to-consumer бренды. Ану Дуггал, партнер-основательница Female Founders Fund, отметила, что соцсети «позволили брендам напрямую общаться с потребителями и влиять этому на актуальный дизайн продукта». По ее мнению, с этим особенно хорошо справляются такие компании, как Warby Parker и Glossier.

Дженни Лефкорт, генеральный партнер Freestyle и член-учредитель All Raise, добавила, что еще одна причина успешности этих стартапов заключается в том, что они создали «аутентичное сообщество» из клиентов.

«Возможно, вы идете в Glossier, потому что вам нравится макияж, и вы начинаете говорить с сообществом об этом, но, прежде чем вы это осознаете, вы станете друзьями и будете делиться советами о путешествиях», — сказала Лефкорт.

Поначалу эти бренды не выглядели надежными активами, но их значимость показал Walmart, купив интернет-магазин Jet.com. Гюнтер считает, что эта сделка «показала путь экзита для некоторых из этих direct-to-consumer компаний».

Stitch Fix, Rent The Runway и Away показали инвесторам перспективу женских компаний в отрасли, которой крайне не хватает разнообразия

Не секрет, что венчурные фонды и, как следствие, финансируемые ими компании, страдают от недостатка разнообразия. Недавний опрос RateMyInvestor обнаружил, что типичная команда основателей выглядит так: два белых мужчины, получившие образование в американском университете и живущие в Кремниевой долине.

Однако за последнее десятилетие, когда несколько бизнесов под женским управлением достигли многомиллиардных оценок, а Катрина Лэйк из Stitch Fix стала самой молодой женщиной-фаундером, сделавшей компанию публичной, инвесторы наконец-то заметили этот дисбаланс.

«Венчурные инвесторы умеют замечать повторяющиеся ситуации. Увидев, как женщины ведут компании от запуска к IPO и достигают невероятного успеха, они начали призывать других венчурных инвесторов — будь то мужчины или женщины — изменить мнение о том, как выглядит успех», — сказала Лефкорт.

Shopify, Atlassian и Waze доказали, что рынки за пределами Кремниевой долины набирают обороты

Опрос RateMyInvestor также показал, что у венчурных фондов есть сильный географический уклон: почти половину всех инвестиций за последние пять лет получили стартапы из Кремниевой долины. Но в последние годы несколько компаний выявили потенциал других рынков, особенно за пределами США.

«Отличные компании и отличные инновации за пределами США были всегда», — отметила Виктория Трейгер, генеральный партнер и управляющий директор Felicis Ventures. Но до Shopify, по ее словам, «существовало убеждение, что стартапы с поддержкой венчурных инвесторов за пределами США совершают экзиты раньше».

Канадская Shopify известна своей ролью в расширении возможностей малого и среднего бизнеса. Эллиот Робинсон, партнер в Bessemer Venture Partners, которая инвестировала в Shopify, подчеркнула, что создание ecommerce-инструментов и «многочисленных источников доходов от действительно большой пользовательской базы, действительно изменило представление людей о SaaS».

Atlassian, разработчик корпоративного программного обеспечения из Сиднея, также обозначил место Австралии на карте венчурного бизнеса. «Я просто вижу количество выходцев из [Atlassian], которые находятся в этой экосистеме», — сказала Трейгер, отметив, что сотрудники таких инновационных компаний, как Shopify и Atlassian, часто открывают собственные стартапы.

Израиль также стал очагом предпринимательской деятельности. Он дал миру такие имена, как Waze (ее купил Google ), а в 2018 году 61 компания из этой страны совершила экзиты со средним размером сделки в $81 млн.

В таких городах США, как Чикаго, Сиэтл, Денвер, Портленд, Атланта и Вашингтон, округ Колумбия, также наблюдается значительный рост инвестиций и стартапов.

Stripe, Square, Lending Club, SoFi и Robinhood перевернули индустрию финансовых услуг с ног на голову

В прошлом десятилетии финтех стал еще одним сектором, в котором произошли крупные изменения и появилась плеяда новых компаний, достигших огромных оценок. Стартапы воспользовались появлением смартфонов, цифрового банкинга и машинного обучения, чтобы привлечь больше потребителей в финансовую систему, и обратили внимание на то, как люди тратят, зарабатывают и обменивают деньги.

В частности, Stripe and Square изменили подход бизнеса к получению денег, Lending Club и SoFi взяли на себя обязанности в сфере персонального кредитования, а Robinhood переизобрел ежедневное инвестирование.

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