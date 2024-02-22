Самые высокооплачиваемые вакансии февраля в стартапах

В февраля 2024 года на hh.ru представлено почти 5 тыс. вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 2300 вакансий в сфере ИТ, свыше 400 вакансий в сфере услуг для бизнеса и более 300 вакансий в финансовом секторе. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва (почти 2 000 вакансий), Санкт-Петербург (почти 500 предложений) и Республика Татарстан (150 вакансий). Зарплатная вилка более чем в 600 вакансиях начинается от 190 тыс. рублей.

Вакансии:

Lead/Senior iOS Developer

Москва, от 300 тыс. до 450 тыс. рублей до вычета налогов

Radium Finance ищет Lead/Senior iOS Developer. От кандидата требуется обширный опыт разработки приложений для iOS, включая владение Swift и Objective-C. Опыт работы с фреймворками iOS: UIKit, Core Data, Core Animation и другими библиотеками. Понимание принципов проектирования пользовательского интерфейса и способность сотрудничать с дизайнерами. Проверенный опыт оптимизации производительности приложений iOS и внедрения лучших практик для повышения быстродействия. Знакомство с инструментами тестирования и фреймворками для iOS: XCTest или сторонние фреймворки тестирования. Опыт работы с инструментами CI/CD и конвейерами для автоматизации процессов тестирования и развёртывания.

Москва, от 450 тыс. до 600 тыс. рублей после вычета налогов

Финтех стартап «Цифровые привычки» ищет Art-director Web, Mobile, UX/UI. От кандидата требуется опыт работы арт-директором/Lead product designer от трёх лет. Опыт в дизайне от пяти лет: разработка дизайна мобильных и веб-продуктов B2C, солидный опыт работы с Figma, Photoshop. Желателен опыт в финтех индустрии и понимание принципов проектирования пользовательских сценариев и интерфейсов, знание гайдлайнов IOS/Android. Знание и практика методологий JTBD, CJM, умение проводить CustDev и создавать дизайн-документацию. Также нужен опыт управления командой продуктовых дизайнеров.

Технический директор

Удалённо, от 350 тыс. рублей после вычета налогов

Mozen ищет технического директора. От кандидата требуется высшее образование, релевантный опыт работы от трёх лет, успешный опыт управления командой и её формирования, умение работать с большим объёмом информации. Также необходимо предлагать и принимать решения. Работник должен иметь высокие коммуникативные навыки, в том числе навыки экологичной обратной связи и работы с конфликтами, выстраивания эффективных отношений в рабочей среде.

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Deputy Chief Financial Officer with Legal Expertise

Удалённо, от 300 тыс. рублей после вычета налогов

Gradient ищет Deputy Chief Financial Officer with Legal Expertise. От кандидата требуется степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учёта, юриспруденции или смежной области. Предпочтительна степень магистра или профессиональная сертификация (например, CPA, CFA или эквивалент). Минимум два года опыта работы в области финансового менеджмента и юридических вопросов, предпочтительно в среде стартапов. Глубокое понимание финансовой отчётности, налогового планирования и корпоративных финансов. Знание правовых требований и лучших практик для стартапов, включая законодательство об интеллектуальной собственности, договорное право и трудовое право. Опыт деловых отношений с компаниями, базирующимися в США. Уровень английского языка C1–C2.

Директор сети продаж

Москва, от 250 тыс. рублей

Система Frilly ищет директора сети продаж. От кандидата требуется высшее образование, успешный опыт построения и внедрения стратегии продаж, систем мотивации при продажах по схеме В2В и В2С. Значимый опыт построения и управления сетью полевых продаж (не менее макрорегиона, желательно — по всей РФ). Развитые навыки и практический опыт набора, адаптации, управления персоналом (100 и более человек), высокая финансовая и ИТ-грамотность. Желателен опыт организации продаж финансовых продуктов (преимущество — кредитные продукты) и/или цифровые продукты (В2В, малый и средний бизнес).

Lead Backend-разработчик

Санкт-Петербург, от 250 тыс. рублей после вычета налогов

Стартап Real Deal ищет Lead Backend-разработчика. От кандидата требуется опыт разработки веб-приложений на Python от трёх лет, опыт работы с микросервисной архитектурой, опыт работы с базами данных (MySQL, PostgreSQL). Опыт работы с Git/GitLab, Agile-методологиями (Scrum, Kanban). Опыт работы с Fast API, умение работать с командой и проводить code review. Умение решать сложные технические задачи, понимание принципов взаимодействия с фронтендом (React JS).

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Москва, от 250 тыс. рублей после вычета

Rizz platform ищет Backend-developer Middle+. От кандидата требуется владение JavaScript/TypeScript, опыт в построении API через GraphQL. Также понимание, как делать крутые серверные приложения. Важны навыки работы с базами данных, опыт в управлении структурой баз данных.

Эксперт информационной безопасности

Москва, до 250 тыс. рублей после вычета налогов

Стартап Upbeat soft ищет эксперта информационной безопасности в продуктовую команду. От кандидата требуется опыт работы от трёх лет, знание основ информационной безопасности, опыт в обеспечении практической кибербезопасности. Также нужен опыт использования средств анализа защищённости, обнаружения и эксплуатации уязвимостей, знание мировых практик и стандартов обеспечения информационной безопасности.

Middle/Senior .NET разработчик (Entity)

Москва, до 320 тыс. рублей после вычета налогов

Стартап «Просебя» ищет Middle/Senior .NET разработчика. От кандидата требуется опыт коммерческой разработки на .NET для middle — от двух лет, для Senior — от трёх лет, знание базы .NET Core/5+ (ООП, типы данных, модель памяти и сборка мусора, LINQ, многопоточность, async await, Entity framework, ASP NET Core), владение SQL/NoSQL (MS SQL Server, Mongo, Redis и т.д). Также нужен опыт разработки микросервисных решений и знакомство с технологиями: XML, JSON, REST, HTTP, gRPC, WS, Swagger.

Финансовый директор

Москва, до 300 тыс. рублей после вычета налогов

Edtech стартап Edpower ищет финансового директора. От кандидата требуется опыт работы от двух лет в компаниях Big 4 (Deloitte, PwC, EY, KPMG/ Kept) или BDO, «Мазар», Grant Thornton, банковском секторе на позициях CFО-1 и аналогичных. Хорошо, если есть опыт бюджетирования и вы владеете английским языком на уровне С1.

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