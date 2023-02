Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии февраля в стартапах

Backend Developer

Смотреть — тут

До 10 000 USD до вычета налогов, Москва

Международный стартап «Инвиста» в поисках Senior Backend Developer с релевантным опытом работы не менее четырех лет, высоким уровнем владения английским языком. В обязанности специалиста войдет разработка и поддержание высокопроизводительных и масштабируемых серверных систем.

App growth manager

Смотреть — тут

От 7 000 USD до вычета налогов, Москва

Стартап Hi, Rockits!, занимающийся развитием мобильных приложений, ищет в команду менеджера по развитию проекта. Среди требований— разговорный английский язык, опыт в области монетизации мобильных приложений. Компания предлагает полностью удаленную работу и гибкий график.

Team Lead

Смотреть — тут

От 6 000 USD на руки, Санкт-Петербург

Foodtech-стартап NutritionPro приглашает на работу кандидатов на позицию Team Lead. Среди требований опыт работы в IT не менее семи лет, опыт построения CI/CD, успешный опыт внедрения Agile и Scrum. Работодатель предлагает удаленную работу, курсы и конференции за счет компании.

Senior DevOps Engineer

Смотреть — тут

От 4 000 до 5 500 USD на руки, Москва

Farel. — стартап, разрабатывающий операционную систему для региональных авиакомпаний, — приглашает в команду опытного Senior DevOps Engineer, который сможет создать целевую инфраструктуру для будущей глобальной платформы, обеспечить бесперебойную доставку и безопасность. Среди требований — релевантный опыт работы не менее четырех лет, знание контейнерных инструментов и технологий оркестровки.

CTO (chief technical officer)

Смотреть — тут

От 700 000 руб. до вычета налогов, Москва

Компания Epass ищет Chief Technical Officer, которому предстоит выстраивать работу проекта с нуля, набирать команду специалистов, вести переговоры с партнерами и клиентами. Кандидат должен отлично владеть английским языком, иметь подтвержденный опыт работы в крупных компаниях на технических позициях.

Java-разработчик

Смотреть — тут

До 590 000 руб. на руки, Москва

Getmatch, стартап, который позволяет крупным B2B-компаниям создавать собственные облачные платформы и масштабировать их, находится в поисках Java-разработчика с опытом работы не менее пяти лет и знанием хотя бы одного из языков программирования Go, Java, Python, C++ или C#. Среди условий — релокация в Италию, конкурентная зарплата и социальный пакет.

Senior iOS developer / team lead

Смотреть — тут

От 350 000 до 400 000 руб. на руки, Москва

Компания Galileo Labs ищет разработчика, который поможет сделать нативное приложение под iOS с учётом технологии компании. Кандидат должен обладать опытом коммерческой разработки мобильных приложений не менее трех лет, знаниями Swift и iOS SDK, умениями писать чистый код и фокусироваться на результате.

Senior PHP Developer

Смотреть — тут

От 330 000 руб. на руки, Москва

Международный стартап Skipp открывает вакансию Senior PHP Developer, которому предстоит развивать проект с нуля. Кандидат должен обладать опытом работы не менее шести лет, знаниями PHP, Laravel, PostgreSQL. Компания предлагает удаленный формат работы.

Senior Full Stack Developer

Смотреть — тут

От 300 000 до 350 000 руб. на руки, Москва

Компания YouGile открывает вакансию для Senior Full Stack Developer, которому предстоит разрабатывать новые функции для пользователей, участвовать в улучшении архитектуры. Среди требований — опыт работы с TypeScript, React, React-hooks не менее пяти лет, опыт работы с Node.js и Express.

Business Development Manager / Bizdev / Менеджер по развитию бизнеса

Смотреть — тут

От 300 000 руб. на руки, Москва

Ur-Li, компания, предлагающая бизнесу решения для проверки контрагентов и повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью, приглашает в команду менеджера по развитию бизнеса. Работодатель предлагает возможность удаленной работы, гибкий график и премии по итогам работы.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney