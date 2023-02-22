Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии февраля в стартапах

В феврале на HeadHunter представлено более 3,5 тыс. вакансий в стартапах. Вакансии программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в этой сфере — в общей сложности это более 550 вакансий.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — более 470 и Свердловская область — более 120. Зарплатная вилка более 130 предложений начинается от 320 тыс. рублей.
Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий февраля в стартапах:
Backend Developer
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До 10 000 USD до вычета налогов, Москва
Международный стартап «Инвиста» в поисках Senior Backend Developer с релевантным опытом работы не менее четырех лет, высоким уровнем владения английским языком. В обязанности специалиста войдет разработка и поддержание высокопроизводительных и масштабируемых серверных систем.
App growth manager
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От 7 000 USD до вычета налогов, Москва
Стартап Hi, Rockits!, занимающийся развитием мобильных приложений, ищет в команду менеджера по развитию проекта. Среди требований— разговорный английский язык, опыт в области монетизации мобильных приложений. Компания предлагает полностью удаленную работу и гибкий график.
Team Lead
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От 6 000 USD на руки, Санкт-Петербург
Foodtech-стартап NutritionPro приглашает на работу кандидатов на позицию Team Lead. Среди требований опыт работы в IT не менее семи лет, опыт построения CI/CD, успешный опыт внедрения Agile и Scrum. Работодатель предлагает удаленную работу, курсы и конференции за счет компании.
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Senior DevOps Engineer
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От 4 000 до 5 500 USD на руки, Москва
Farel. — стартап, разрабатывающий операционную систему для региональных авиакомпаний, — приглашает в команду опытного Senior DevOps Engineer, который сможет создать целевую инфраструктуру для будущей глобальной платформы, обеспечить бесперебойную доставку и безопасность. Среди требований — релевантный опыт работы не менее четырех лет, знание контейнерных инструментов и технологий оркестровки.
CTO (chief technical officer)
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От 700 000 руб. до вычета налогов, Москва
Компания Epass ищет Chief Technical Officer, которому предстоит выстраивать работу проекта с нуля, набирать команду специалистов, вести переговоры с партнерами и клиентами. Кандидат должен отлично владеть английским языком, иметь подтвержденный опыт работы в крупных компаниях на технических позициях.
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Java-разработчик
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До 590 000 руб. на руки, Москва
Getmatch, стартап, который позволяет крупным B2B-компаниям создавать собственные облачные платформы и масштабировать их, находится в поисках Java-разработчика с опытом работы не менее пяти лет и знанием хотя бы одного из языков программирования Go, Java, Python, C++ или C#. Среди условий — релокация в Италию, конкурентная зарплата и социальный пакет.
Senior iOS developer / team lead
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От 350 000 до 400 000 руб. на руки, Москва
Компания Galileo Labs ищет разработчика, который поможет сделать нативное приложение под iOS с учётом технологии компании. Кандидат должен обладать опытом коммерческой разработки мобильных приложений не менее трех лет, знаниями Swift и iOS SDK, умениями писать чистый код и фокусироваться на результате.
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Senior PHP Developer
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От 330 000 руб. на руки, Москва
Международный стартап Skipp открывает вакансию Senior PHP Developer, которому предстоит развивать проект с нуля. Кандидат должен обладать опытом работы не менее шести лет, знаниями PHP, Laravel, PostgreSQL. Компания предлагает удаленный формат работы.
Senior Full Stack Developer
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От 300 000 до 350 000 руб. на руки, Москва
Компания YouGile открывает вакансию для Senior Full Stack Developer, которому предстоит разрабатывать новые функции для пользователей, участвовать в улучшении архитектуры. Среди требований — опыт работы с TypeScript, React, React-hooks не менее пяти лет, опыт работы с Node.js и Express.
Business Development Manager / Bizdev / Менеджер по развитию бизнеса
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От 300 000 руб. на руки, Москва
Ur-Li, компания, предлагающая бизнесу решения для проверки контрагентов и повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью, приглашает в команду менеджера по развитию бизнеса. Работодатель предлагает возможность удаленной работы, гибкий график и премии по итогам работы.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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