Что делать, если начальник постоянно беспокоит во внерабочее время

Как выстроить границы в таком случае? И есть ли способы показать, что вы всегда на связи, даже если это не так? Ответы — в пересказе материала Wall Street Journal.

Некоторые руководители думают, что окончание рабочего дня — не повод отложить звонок подчиненному на утро. Другие и вовсе считает показателем продуктивности то, как быстро они получают ответ. Это усложняет жизнь сотрудникам: трудно сосредоточиться на чем-либо, когда в любой момент вас могут прервать.

«Здесь играет роль динамика власти», — рассказывает Кхе Хи, основатель и CEO компании RadReads, предлагающей курсы по продуктивности. Отправляя очередную просьбу, начальник полагает, что он может делать жизнь сотрудника сложнее, если при этом его собственная становится проще.

Иногда руководство и вовсе не задумывается. Когда Хи работал в сфере финансовых услуг, около трети «срочных» сообщений от одного из начальников сводились к следующему: «пришлите мне ссылку на фэнтези-футбол» и «напомните название того ресторана в Нью-Йорке».

Автоматизируйте прием сообщений

Для начала выясните, ожидают ли от вас быстрого ответа. Хи рекомендует распределить сообщения по типам — от рабочих задач до простых размышлений — и спросить у начальника, насколько срочно на них следует отвечать.

Если во всех случаях он хочет, что вы отвечали «как можно скорее», установите фильтр на входящие письма. Хи создал такой на предыдущей работе: он помещал в папку под названием VIP сообщения от двух его руководителей, но только те, в которых он указан в строке «Кому», а не «Копия». Эта папка была единственной во «Входящих», что позволяло легко определять важные запросы.

Если же начальник предпочитает общаться с помощью СМС и звонков, установите определенную мелодию на его номер.

Определите границы

Проблема может быть и в самом сотруднике: мы часто изо всех сил стараемся показать, как усердно работаем и насколько преданы своему делу. Однако, согласно исследованию 2021 года, получатели переоценивают то, как быстро отправители ожидают от них ответа во внерабочее время.

«Другие не судят нас так строго, как мы думаем», — говорит Лаура М. Джурдж, соавтор статьи и доцент Лондонской школы экономики и политических наук. Исследование также показало, что люди, которые получают письма в свободное время, испытывают больший стресс, чем того ожидают отправители.

Постоянно переписываясь с начальником во время ужина, человек подкрепляет идею о том, что с ним можно связываться в любое время, утверждает Нэнси Халперн, консультант по вопросам лидерства, работавшая с такими компаниями, как Novartis AG и Bank of America Corp.

«Возьмите под контроль собственную жизнь», — советует Халперн.

Взгляните на текст: если вы считаете, что он не требует срочного ответа, то сначала закончите трапезу. В противном случае Халперн советует позвонить руководителю и сказать: «Я получил ваше сообщение. Можно перезвонить вам через час, когда я закончу ужинать?».

Так вы показываете, что находитесь на связи и принимаете запросы, но при этом напоминаете, что у вас есть жизнь вне работы.

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Помимо этого, Халперн предлагает отследить закономерности в том, когда вы получаете сообщения и звонки. Возможно, это происходит по пятницам во второй половине дня или после встреч с проблемным клиентом. Свяжитесь с руководителем за несколько часов до этого и сообщите, что готовы решать его приоритетные задачи.

Однажды Брайс Андерсон работал под руководством основателя стартапа, который регулярно присылал ему письма посреди ночи. Андерсона восхищало то, как усердно работает его начальник, поэтому он всегда незамедлительно отправлял ответ.

Спустя примерно год выяснилось, что основатель писал сообщения днем и ставил отложенную отправку на ночь, пытаясь казаться более продуктивным. Открытие поразило Андерсона, и он пообещал избегать подобного в будущем.

Сейчас Андерсон сам владеет компанией и всегда устанавливает на дневные часы отправку сообщений, написанных в позднее время. «Мы — компания, которая заканчивает работать в пять и начинает в девять», — говорит он.

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