Неудачи как драйвер роста: как обернуть критику в свою пользу

Маргарита Третьякова, директор по работе с персоналом Philips в России и СНГ, рассказала, как искать положительные стороны в любой неприятной ситуации и как правильно реагировать на критику.

Позитивное мышление продлевает жизнь, и это научно доказанный факт — это подтверждает исследование медицинского факультета Гарвардского университета. Однако трудно сохранять хорошее расположение духа, когда на работе постоянно преследуют неурядицы.

Почему мы расстраиваемся из-за неудач

Неудачи на работе, как и в любой другой сфере жизни, могут вызывать самые разные негативные реакции: разочарование, злость, обиду, недоумение, растерянность, огорчение. Поражения всегда расстраивают. Положительные эмоции в связи с ними возникают очень редко, и то после того как человек сможет рационально обдумать ситуацию и сделать правильные выводы.

Появление отрицательных эмоций связано с тем, что, совершив ошибку, человек может поставить под вопрос свои способности и начать сомневаться в реалистичности достижения цели. Некоторые ситуации затрагивают болевые точки человека, сложные неразрешенные внутренние проблемы.

Любой провал бьет по самолюбию, что может заставить некоторых преувеличивать масштаб бедствия.

Кроме того, вероятен эффект беспомощности, когда опускаются руки и предпринимать новые действия совсем не хочется. Отсутствие мотивации не идет на пользу рабочему процессу.

Как же быть, если что-то идет не плану? Метод проб и ошибок — неотъемлемая часть нашего развития и обучения.

Невозможно полностью изолировать себя от неудач, поэтому первое, что необходимо сделать: признать, что ошибки — неизбежная часть жизненного пути и рабочего процесса.

Далее следует изменить свое отношение к неудачам и промахам. И наконец, нужно уметь выделять то, что находится в вашей области влияния и контроля, и сосредотачиваться только на этом. Такой подход поможет не только принимать ошибки, но и адекватно воспринимать критику окружающих.

Неудачи могут работать на вас

Как работать над отношением к своим провалам? Следует внимательно изучить собственные реакции на негативный опыт. Подумайте, что именно заставило вас ответить определенным образом на возникшую ситуацию. Самоанализ хорошо помогает понять себя, свои эмоции, настроение, побуждения, а также разобраться в собственном внутреннем устройстве.

Самосознание лежит в основе эмоционального интеллекта и означает понимание своих сильных и слабых сторон, человека с высоким уровнем самосознания сложно застать врасплох. Эмоциональный интеллект — это наша способность распознавать переживания, желания и намерения других людей и свои собственные, а также управлять своими эмоциями.

Как правило, люди с развитым эмоциональным интеллектом умеют давать объективную и реальную оценку ситуации, что помогает им с дальнейшей интерпретацией.

И хотя стартовая точка у всех разная, хорошая новость в том, что это качество можно развивать. Правда, это требует огромных усилий и практики. И одной из наград за все старания станет способность рассудительно анализировать неудачи и спокойно реагировать на критику.

Как воспринимать обратную связь, если она негативна

Обратная связь, которую мы получаем на работе, может касаться нас напрямую или косвенно, исходить от конкретного человека или от коллектива, являться следствием наших действий, поступать по запросу или по инициативе других людей.

Так или иначе, нам постоянно приходится иметь дело с оценкой наших действий и поведения, а иногда и личных качеств. И полученные нами комментарии не всегда бывают вдохновляющими — любой из нас иногда сталкивается с негативом.

Критика имеет ценность только тогда, когда человек настроен ее получить и способен принять. Навык восприятия критики, как и любой другой обратной связи, можно и нужно развивать в себе.

Есть несколько способов не дать застать себя врасплох:

Во-первых, подготовьтесь к неприятному разговору с руководителем или с коллективом заранее, если у вас есть такая возможность. Постарайтесь сначала самостоятельно здраво оценить ситуацию — это поможет вам сохранить объективность.

Во-вторых, слушая собеседника, научитесь выделять из его слов важное содержание, а не эмоции или субъективную оценку ваших личных качеств. Фокусируйтесь на том, что вы в силах изменить и на что можете повлиять, это — самая ценная часть критики, поскольку ее можно в дальнейшем использовать для работы над собой.

Если вам сложно принимать критику или развивающую обратную связь, попробуйте один очень простой метод — перед встречей возьмите лист бумаги и сформулируйте на нем ответы на следующие вопросы:

Что я думаю относительно работы, результаты которой мы будем обсуждать?

Что я ожидаю услышать от коллеги/руководителя на предстоящей встрече?

Как я думаю, почему я могу услышать именно такую обратную связь?

Подобная рефлексия помогает сформировать собственную точку зрения, которой можно поделиться с собеседниками на встрече, а также позволяет рассмотреть ситуацию с разных сторон в спокойной обстановке, когда ничто и никто не отвлекает.

Во время встречи тоже полезно делать записи, задавать уточняющие вопросы, если что-то непонятно.

Старайтесь не перебивать говорящего и не спорить, если вы не согласны с чем-то из сказанного. Спросите у собеседника, каким он видит решение проблемы, согласуйте с ним взаимные ожидания. После встречи вернитесь к записям: проанализируйте их и подумайте, как добиться лучшего результата и что из услышанного поможет вам в работе над собой.

Также в Philips мы рекомендуем использовать feed-forward, то есть запрашивать обратную связь не по итогам сделанной работы, а до того, как вы к ней приступите. Такой подход позволяет узнавать мнение коллег проактивно, не дожидаясь момента, когда ничего уже нельзя исправить. Например, зная, что вам предстоит совместный проект, спросите коллегу, что, по его мнению, необходимо для успеха.

Выслушивая критику, не теряйте чувство контроля над происходящим — оно имеет эффект, прямо противоположный чувству беспомощности и демотивации. Сделайте для себя выводы, подумайте, как их можно использовать для улучшения качества работы.

Также важно не начинать защищаться — скорее всего, такая реакция вызовет у вас и у собеседника лишь дополнительный набор негативных эмоций, из-за которых вам сложнее будет рассмотреть рациональное зерно. Стремитесь всегда оставаться взрослым рассудительным человеком.

Когда нужно защищаться: ответ на неуместную критику

Важно помнить, что критика — это мнение другого человека, а не истина в последней инстанции. У каждого человека найдется определенное мнение на ваш счет, и это не означает, что вы должны принимать любые комментарии как руководство к действию.

Проанализируйте высказывание собеседника на предмет конструктивности. Если, выслушав его, вы уловили лишь эмоционально окрашенную экспрессивную речь, нужно включать своего собственного внутреннего критика, который сможет трезво дать оценку происходящему.

Не любая критика ценна. Ваш коллега может использовать вас, чтобы «выпустить пар», а его намерение — не помочь вам стать лучше, а выплеснуть собственные отрицательные эмоции. Такой негатив нужно уметь быстро распознавать, чтобы отстаивать личные границы. Если человек критикует не действия, а ваши личные качества, позиция защиты будет уместна.

Мы предлагаем порядок действий для тех, кто сталкивается с негативными эмоциями коллег:

Осознайте, что человек пришел с какой-то проблемой, «болью», и в настоящий момент вы являетесь для него объектом, на который можно ее выплеснуть.

Не спешите делать выводы: возможно, к негативному эффекту привели именно ваши действия. Проясните факты, чтобы понять ситуацию и оценить последствия. Если собеседник проявляет излишнюю эмоциональность, постарайтесь направить разговор в конструктивное русло — скажите, что вы хотите помочь ему разобраться с вопросом и готовы выслушать обратную связь, но хотели бы обсудить все спокойно. Попросите его придерживаться фактов.

Если это сработало — прекрасно! Теперь вы можете сфокусироваться на решении проблемы. Если же поведение собеседника не изменилось и вы продолжаете слышать в свой адрес неконструктивные замечания, самое время остановить разговор, объяснив, что вы открыты к конкретной обратной связи, но не терпите перехода на оскорбления.

Можно поинтересоваться, с какой целью собеседник делится с вами комментариями. Как правило, за неконструктивной критикой не стоит цели решить проблему или предотвратить возникновение ошибок в будущем.

Адекватная самооценка — ключ к здоровой реакции

Умение принимать критику — искусство, которое помогает в жизни и на работе, а здоровая самооценка — катализатор нашего развития. Все мы знаем, что уверенность в себе формируются еще в детстве. Воспитание, семья, культура, отношение родителей и окружающих и многие другие факторы формируют ценности и убеждения человека, через призму которых он потом смотрит на внешний мир и на самого себя.

Заниженная или завышенная самооценка могут стать серьезным ограничителем восприятия неудач и, в частности, критики, поэтому начинать нужно с понимания самого себя.

Самооценка — это способность соотносить свои возможности со сложностью задач. Идеально, если человек верно оценивает себя, но в реальности это не всегда так, поэтому важно работать над собой, стремиться прийти к внутренней гармонии.

Сформировать адекватную самооценку помогут следующие шаги:

Научитесь принимать себя и свой опыт, успехи и неудачи, страхи и желания. На практике это колоссальная работа, которая требует осознанности, терпения, уважения к себе и умения радоваться даже небольшим победам.

Научитесь принимать и других людей такими, какие они есть.

Не стремитесь стать идеальным человеком — это невозможно, а на попытках можно потерять много нервов.

Наслаждайтесь процессом самопознания, а не проставлением «галочек» в списке дел.

Заручитесь поддержкой близкого человека — это может ваш близкий друг, член семьи, наставник или психолог. Не стремитесь сделать все в одиночку.

Постоянно учитесь — нарабатывайте новые нейронные связи, экспериментируйте, ошибайтесь и извлекайте опыт из своих ошибках.

Просите обратную связь.

Не будьте слишком самокритичны: учитесь хвалить и баловать себя.

Как извлечь максимум из критики на работе

Итак, можно выделить несколько составляющих, которые помогут извлечь пользу из критики коллег и руководителей:

Работайте над своим восприятием критики.

Анализируйте обратную связь и делайте выводы, которые будут полезны для вашей дальнейшей работы.

Отталкивайте от себя неконструктивные замечания.

Сформируйте адекватную самооценку.

В большинстве случаев ошибки в работе и критика в ваш адрес не вредят вашему развитию, а дают ему дополнительный толчок. Ведь главное во всем этом — не сами неудачи, а тот опыт и новые знания, которые они несут.

Любые провалы могут обернуться качественными изменениями в вашей жизни и вдохновить не только вас, но и окружающих вас людей.

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