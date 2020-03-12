Как выжить в агросфере: 5 советов фермерам

Выберите нишу

В агропромышленной сфере большая конкуренция. Поэтому вы не сможете сосуществовать с большими предприятиями, если захотите, к примеру, производить молоко: они вас просто-напросто задавят. Поэтому советую найти свободную нишу и развиваться в этом направлении. Любое ручное производство с уникальным товаром выстрелит быстрее.

К примеру, на нашем базаре можно купить фиолетовый картофель. Его мало кто выращивает в России: в год бывает всего лишь 100 кг, но и такой продукт находит своих почитателей. Такая же ситуация с топинамбуром.

Молодые сыры или сыры с плесенью, которые требуют отдельной камеры, также мало кто делает. Большим агрохолдингам для таких сыров нужно полностью переоборудовать производства, а домашним хозяйствам достаточно лишь маленькой холодильной камеры.

Будьте креативными

Как я уже сказал, в агросфере огромная конкуренция. И как только вы придумаете что-то новое и необычное, за вами подтянется «кастрюльное производство»: например, домохозяйки, которые варят сыр у себя на кухне. Они будут воспринимать это как хобби в дополнение к основной работе, но в информационном пространстве (социальные сети, сайты, форумы) будут фигурировать вместе с вами. Этот факт должен стать для вас дополнительной мотивацией.

Как гласит китайская мудрость, «если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага». Так, многие производства погибают не от конкуренции, а от нежелания развиваться:

вводить новые продукты (такие же нишевые и узконаправленные),

открывать новые методы производства,

расширять свое присутствие.

Хороший пример: главный приз на всероссийском фестивале «Сыр пир мир» получил владелец подмосковной сыроварни «Андреев, Кандыбина и Сыр» Алексей Андреев за свой кабриоль — мягкий козий сыр в форме бублика.



Пользуйтесь услугами юристов

Государство охотно поддерживает малый бизнес и фермеров в частности, выдавая невозвратные субсидии. Но любой бизнес — это, в первую очередь, ворох бумаг, учредительных документов и договоров, а у фермера, особенно в сезон, день расписан по минутам.

Конечно, агрохолдинги с их штатом юристов могут быстро справиться со сбором документов, но конкурировать с ними возможно. Отлично, если у вас будет человек, который проконтролирует процесс сбора и подачи всех нужных бумаг.

Не забывайте про маркетинг

Не стоит сразу настраиваться на всероссийский рынок. Наверняка вы живете рядом с райцентром или небольшим городом: начните рекламировать свою продукцию в региональных газетах, журналах и буклетах а-ля «купи — продай». Выходить в федеральные СМИ на старте нет смысла, а местные издания — отличный канал для продаж.

Даже в небольших городах есть «интеллигенция»: современные люди, которые путешествуют, развиваются и пробуют что-то новое. Именно на них и стоит ориентироваться в первую очередь.

Более того, сейчас много дауншифтеров — тех, кто из мегаполиса переехал в деревню по «зову природы». Они работают удаленно или сдают квартиру в Москве, путешествуют, а в остальное время живут в доме, дышат свежим воздухом и покупают продукты от местных фермеров, чтобы есть самим и отправлять друзьям и родственникам в Москву. Включается сарафанное радио и приходит новый поток клиентов.

Естественно, только на «сарафан» ориентироваться не надо. Важно вести социальные сети и, возможно, сайт. Обязательно сделайте почту для сбора заявок и заглядывайте в нее чаще, чем раз в пять месяцев.

Я знаю ситуацию со связью в деревнях — ее попросту может не быть. Если это так, предупредите заранее на сайте, что ждать ответа от вас можно долго.

Мой совет: если есть возможность, все же выделите час в день на коммуникацию с потенциальными клиентами в соцсетях и мессенджерах. Старайтесь быть на одной волне с городскими жителями.



Масштабируйтесь горизонтально

Я знаю фермеров, которые из нишевых выросли в заметных игроков на рынке. Но будет ошибкой сказать, что они стали конкурентами для крупных компаний. Субсидии, полностью автоматизированное производство, тысячи сотрудников — конкурировать с агрохолдингами невозможно. Прибавьте еще бюджет на рекламу и маркетинг.

Предлагаю пойти по другому пути: в головах потребителей есть мысль, что творог от частной фермы из деревни Гадюкино — самый экологически чистый и полезный во всем мире. Поэтому покупатели могут отдать предпочтение ему, а не творогу от популярного бренда, в составе которого загустители, ароматизаторы и другие «вредные» компоненты.

Выбирайте горизонтальный рост: вы можете создавать несколько узких продуктов и таким образом увеличить свое влияние на рынке. Действуйте креативно, выходите за рамки!

Например, владельцы семейной сыроварни «По-Рижский фермер», чтобы получать полноценное цельное молоко, соответствующее требованиям сыроделия, вырастили собственное стадо коров породы бурая швицкая. На сыроварне изучают специфику европейского сыроделия и производят несколько сортов сыра — в том числе с пряными травами, лепестками шиповника, сушеными томатами, паприкой и шафраном.

Как получить максимум

В фермерской нише, как в любом другом бизнесе, важно сделать продукт, отличный от конкурентов.

Будьте креативными, ищите новые ниши. Будучи единственным игроком, вы сможете привлечь к себе внимание и проще заработаете лояльных потребителей.

Подключайте маркетинг, точечно давайте рекламу на близлежащие города.

Следите за качеством.

Так вы сможете создать коммерчески успешный бизнес.

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