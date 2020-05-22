Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Посткарантинный финтех, магазины без касс и криптовалютный закон, чтобы «всех наказать»: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #121

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Посткарантинный финтех, магазины без касс и криптовалютный закон, чтобы «всех наказать»: финтех-дайджест

Финтех-привет всей честной компании! В последнее время меня часто спрашивают «Ты куда пропал?». Докладываю, я не пропал, я жив-здоров, сижу на даче, работаю удаленно.

Но так получается, что в век биткоина, искусственного интеллекта, больших данных и финтеха ни один сотовый оператор нашей страны не может предоставить стабильную и действительно скоростную связь в 40 км от столицы нашей Родины без плясок с MIMO-антеннами и прочей усиливающей периферии, зато плату берут исправно, ага. 

Впрочем, все это лирика, давайте пробежимся по дайджесту? Что там у нас за новости за последние пару недель, пока меня не было...

  • Управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Сергей Паршиков со страниц FutureBanking рассказывает нам, как удалось трансформировать транзакционный интернет-банк для юридических лиц в дистрибуционную платформу, которая «помогает бизнесу повышать финансовую грамотность» и продавать продукты и сервисы.
  • «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» запустили новую услугу для бизнеса — организацию доставки с оплатой при получении. Наличка или терминал не нужны, можно рассчитаться через свой смартфон, перейдя на форму оплаты по QR-коду или ссылке в смс. 
  • Лавры Amazon, видимо, не дают покоя многим. Вот и VISA, «Азбука вкуса» и Сбербанк начали тестировать магазин без продавцов и касс. «Деньги с карты будет списывать мобильное приложение, а следить за покупателем — система компьютерного зрения».
  • Банк «Точка» запустил бета-версию мобильного сервиса для фрилансеров и ИП без сотрудников — «Точка XS». Все автоматизировано: онлайн-бухгалтерия, автоматические переводы на личную карту, заказ электронных справок и выписок в неограниченном количестве.
  • Как без каких-либо углубленных навыков в программировании сделать для себя приложение, которое будет а) бесплатным, б) полезным (в данном случае — вести учет расходов по фото чеков)? Просто надо проявить смекалку и творческий подход. Читаем у Вастрика!
  • Advapay уверены, что финтех-услуги и банковские сервисы после выхода мира из тотального карантина кардинально изменятся. Чего ждать? Внутрибанковских реформ, роста онлайн-торговли и онлайн-услуг, изменений в регулировании банков и финтеха и еще парочки вещей.
  • В CB Insights пришли к выводу, что в первом квартале 2020 года венчурное финансирование финтех-компаний значительно сократилось на фоне негативных последствий пандемии коронавируса. Логично! Худший результат за четыре года, кстати.
  • The Financial Brand выяснили, как COVID-19 изменил отношение зумеров к деньгам, и даже дали банкам советы по общению с ними: «Настало время сообщить, что вы здесь для них, а не только для предпринимателей или владельцев крупных счетов». Спойлер: советы для тех, кто действительно понимает что такое «лайфстайл банкинг» и готов меняться. 
  • Пока половина жителей Земли сидела на самоизоляции, коронавирус весь апрель диктовал финансовому миру свои правила. Ребята из APIBank рассказывают, что происходит с платежными транзакциями, какой показатель Monzo просел на 36% и кто купил API-платформу, которая оказывала услуги финтехам-конкурентам.
  • Вы же знаете о существовании Google Ventures — инвестиционном подразделении Google, с помощью которого корпорация осуществляет поиск стартапов с целью инвестировать в них. Куда вкладывают? Как развивают портфель? Чего ждать от них в будущем? И почему уже совсем скоро банки могут столкнуться с открытой и жесткой конкуренцией со стороны подобных игроков? Читайте тут.
  • Материалец о том, как пандемия подстегнула большинство российских банков перейти в онлайн. Нет, они и до вируса там были, но а) не все, б) не в том объеме, в) модель продаж пришлось сильно править. Еще бы, кредит сам себя не продаст! 
  • А вы заметили, что стало хайпово говорить о «времени нераскрытых возможностей в эпоху пандемии». Особенно в финтехе и блокчейне. Прям вот с каждым днем снежный ком подобных статей становится все больше. Вот еще одна «в копилку».
  • Ну, и сразу вот это прочтите. На контрасте, так сказать: почему в финтех-секторе в ближайшее время стоит ожидать большую волну слияний, поглощений и приобретений? Спойлер: всему виной кризис, а толстосумы, притаившиеся на время пандемии, уже «расправили плечи».
  • Пока весь мир борется с коронавирусом, VISA оформила заявку на патент обеспеченной фиатом и созданной на «централизованных компьютерах» цифровой валюты. Говорят, что центральным банкам может сильно пригодится. На чем работает? Вариантов два: эфир или hyperledger.
  • Что происходит с законом «О ЦФА»? В принципе, ничего хорошего от него не жду и не ждал, но то, что происходит сейчас, совершеннейший сюр, считаю. Предложения народных избранников заставляют сильно беспокоиться: «Все запретить, всех наказать» — это как вообще? Мы в XXI веке живем, уважаемые! А вы?
  • Бонус: внимательно изучайте условия по вкладам. Детально и дотошно. Времена, когда условия договора писали «мелким шрифтом на 19-й странице снизу» прошли, но каждый день банкстеры придумывают новые способы заработать на нас с вами.  

Спасибо за чтение. Не забудьте поделиться дайджестом с друзьями! Будьте здоровы и приходите еще.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма