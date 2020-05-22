Посткарантинный финтех, магазины без касс и криптовалютный закон, чтобы «всех наказать»: финтех-дайджест

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Финтех-привет всей честной компании! В последнее время меня часто спрашивают «Ты куда пропал?». Докладываю, я не пропал, я жив-здоров, сижу на даче, работаю удаленно.

Но так получается, что в век биткоина, искусственного интеллекта, больших данных и финтеха ни один сотовый оператор нашей страны не может предоставить стабильную и действительно скоростную связь в 40 км от столицы нашей Родины без плясок с MIMO-антеннами и прочей усиливающей периферии, зато плату берут исправно, ага.

Впрочем, все это лирика, давайте пробежимся по дайджесту? Что там у нас за новости за последние пару недель, пока меня не было...

Управляющий директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Сергей Паршиков со страниц FutureBanking рассказывает нам, как удалось трансформировать транзакционный интернет-банк для юридических лиц в дистрибуционную платформу, которая «помогает бизнесу повышать финансовую грамотность» и продавать продукты и сервисы.

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» запустили новую услугу для бизнеса — организацию доставки с оплатой при получении. Наличка или терминал не нужны, можно рассчитаться через свой смартфон, перейдя на форму оплаты по QR-коду или ссылке в смс.

Лавры Amazon, видимо, не дают покоя многим. Вот и VISA, «Азбука вкуса» и Сбербанк начали тестировать магазин без продавцов и касс. «Деньги с карты будет списывать мобильное приложение, а следить за покупателем — система компьютерного зрения».

Банк «Точка» запустил бета-версию мобильного сервиса для фрилансеров и ИП без сотрудников — «Точка XS». Все автоматизировано: онлайн-бухгалтерия, автоматические переводы на личную карту, заказ электронных справок и выписок в неограниченном количестве.

Как без каких-либо углубленных навыков в программировании сделать для себя приложение, которое будет а) бесплатным, б) полезным (в данном случае — вести учет расходов по фото чеков)? Просто надо проявить смекалку и творческий подход. Читаем у Вастрика!

Advapay уверены, что финтех-услуги и банковские сервисы после выхода мира из тотального карантина кардинально изменятся. Чего ждать? Внутрибанковских реформ, роста онлайн-торговли и онлайн-услуг, изменений в регулировании банков и финтеха и еще парочки вещей.

В CB Insights пришли к выводу, что в первом квартале 2020 года венчурное финансирование финтех-компаний значительно сократилось на фоне негативных последствий пандемии коронавируса. Логично! Худший результат за четыре года, кстати.

The Financial Brand выяснили, как COVID-19 изменил отношение зумеров к деньгам, и даже дали банкам советы по общению с ними: «Настало время сообщить, что вы здесь для них, а не только для предпринимателей или владельцев крупных счетов». Спойлер: советы для тех, кто действительно понимает что такое «лайфстайл банкинг» и готов меняться.

Пока половина жителей Земли сидела на самоизоляции, коронавирус весь апрель диктовал финансовому миру свои правила. Ребята из APIBank рассказывают, что происходит с платежными транзакциями, какой показатель Monzo просел на 36% и кто купил API-платформу, которая оказывала услуги финтехам-конкурентам.

Вы же знаете о существовании Google Ventures — инвестиционном подразделении Google, с помощью которого корпорация осуществляет поиск стартапов с целью инвестировать в них. Куда вкладывают? Как развивают портфель? Чего ждать от них в будущем? И почему уже совсем скоро банки могут столкнуться с открытой и жесткой конкуренцией со стороны подобных игроков? Читайте тут.

Материалец о том, как пандемия подстегнула большинство российских банков перейти в онлайн. Нет, они и до вируса там были, но а) не все, б) не в том объеме, в) модель продаж пришлось сильно править. Еще бы, кредит сам себя не продаст!

А вы заметили, что стало хайпово говорить о «времени нераскрытых возможностей в эпоху пандемии». Особенно в финтехе и блокчейне. Прям вот с каждым днем снежный ком подобных статей становится все больше. Вот еще одна «в копилку».

Ну, и сразу вот это прочтите. На контрасте, так сказать: почему в финтех-секторе в ближайшее время стоит ожидать большую волну слияний, поглощений и приобретений? Спойлер: всему виной кризис, а толстосумы, притаившиеся на время пандемии, уже «расправили плечи».

Пока весь мир борется с коронавирусом, VISA оформила заявку на патент обеспеченной фиатом и созданной на «централизованных компьютерах» цифровой валюты. Говорят, что центральным банкам может сильно пригодится. На чем работает? Вариантов два: эфир или hyperledger.

Что происходит с законом «О ЦФА»? В принципе, ничего хорошего от него не жду и не ждал, но то, что происходит сейчас, совершеннейший сюр, считаю. Предложения народных избранников заставляют сильно беспокоиться: «Все запретить, всех наказать» — это как вообще? Мы в XXI веке живем, уважаемые! А вы?

Бонус: внимательно изучайте условия по вкладам. Детально и дотошно. Времена, когда условия договора писали «мелким шрифтом на 19-й странице снизу» прошли, но каждый день банкстеры придумывают новые способы заработать на нас с вами.

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