Оплата лицом и тренды грядущего года: финтех-дайджест

Алина Алещенко
Выпуск #145
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. В ней вы найдете публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за минувшую неделю.
Оплата лицом и тренды грядущего года: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатели!
- С мест сообщают, что в 2020 году Россия заняла второе место в мире по числу пользователей платёжной системы Apple Pay. Впереди только США, а Туманный альбион на 3-м месте.
- Отчет Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ механизмов венчурного и прямого инвестирования, осуществляемого с использованием средств федерального бюджета»? Спойлер: Объем венчурных инвестиций в России в 43 раза меньше, чем в странах ОЭСР!
- Ура! Сбер таки выпустили USB-токены с ЭЦП для macOS. Теперь можно подтверждать операции в интернет-банке СберБизнес с компьютеров Apple!
- В сеть кафе Prime теперь можно ходить хоть голым, простите! (Лучше, конечно, так не делать). Сбер и Visa запустили там оплату по биометрии: гости смогут оплачивать заказы, выбрав на кассе оплату по биометрии лица и посмотрев в камеру сканирующего устройства.
- Мобильный банк стал сервисом. Как ему теперь стать бизнесом — привлекать, удерживать и монетизировать пользователей? У Markswebb вышел новый Mobile Banking Rank. В лидерах: Альфа, Тиньков и Хоум Кредит.
- Невидимый банк — это больше чем просто мобильное приложение, где можно в один клик заказать дебетовую карту, перевести деньги или оплатить счета по QR-коду. И что же это?
- Альфа-Банк запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду. Для покупателя сервис бесплатный. А для продавца он в разы дешевле услуг эквайринга.
- Крупный ретейлеры тоже хотят получить свой «кусочек пирога»: «Магнит» совместно с группой ВТБ запустил платёжный сервис Magnit Pay, который позволит оплачивать покупки в любом магазине. Но и это еще не всё! В планах компании создать суперапп с сервисами заказа еды, такси и билетов.
- 13 советов для начинающих биткоин-инвесторов: на начальном этапе можно допустить массу ошибок, которая способна привести не только к потере капитала, но и отбить желание инвестора работать с новым классом активов. Правда, курс биткоина сейчас такой, что стоит подумать — становиться начинающим инвестором или нет.
Безопасность
- Банк России перечислил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников. В предновогоднее время они становятся активнее, будьте бдительны!
- Десяточка прогнозов в кибербезопасностина 2021 год. Будьте начеку, нас ждет углубленное использование ИИ в атаках, более серьезные шифровальщики, а в связис с пандемией под прицел попадает огромное число удаленных сотрудников.
- Юлия Данилова, Deiteriy, рассказывает о том, как защитить свой бизнес от компрометации карточных данных и что делать, если утечка все же произошла: «Основой защиты данных платежных карт является постоянная бдительность и мониторинг».
Тренды
- РБК Тренды опросили крупнейшие банки и разобрались, для чего кредитные организации используют биометрию клиентов и надо ли ее сдавать, особенно в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.
- «Деньги вперед» делится трендами финтеха на 2021 год: анализ данных, open banking, инвестиции в один клик, рассрочка и т.д.
Большое спасибо за уделенное время. Делитесь дайджестом с друзьями и приходите еще!
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