Запрет на блокировку счета и рост венчурного рынка: финтех-дайджест

Алина Алещенко
Выпуск #146
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. В ней вы найдете публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за минувшую неделю.
Запрет на блокировку счета и рост венчурного рынка: финтех-дайджестАлина Алещенко
Предновогодний финтех-привет, дорогие друзья!
- ЦБ РФ при помощи цифрового рубля хочет решить проблему платежного рабства, а не какие-то другие цели преследует. Мол, с СБП не все так однозначно, а с цифрорублем всё будет проще некуда…
- И там же: «Развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России может помочь стимулирование спроса на инновации со стороны государства и крупных компаний». Это они так определили основные направления развития.
- Теперь банки не имеют права отказаться совершать операции или заблокировать счет без объяснения причин, даже если клиент не смог документально доказать свою добросовестность.
- Первый беспилотный автомобиль «Сбера» от SberAutoTech выехал на улицы Москвы для испытаний в условиях зимы: проверка высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой.
- Как работают Финуслуги, почему пользователям нужно срочно там регистрироваться, а банкам — подключаться? А главное — зачем Мосбиржа все это затеяла? Рассказывают Игорь Алутин, Moex, и Елена Смышляева, ЦФТ.
- Большой материал от Markswebb о пяти улучшениях, которые помогут построить качественный клиентский опыт в банкоматах, с описанием технических сторон их реализации. Причастным будет крайне полезно ознакомиться!
- Льготы, финансовая поддержка, обучение и знания. Вы только что прочли основные плюсы резидентства в Сколково. Узнать детальнее о преимуществах можно по ссылке!
- Кому ИИ-кейсы с доказанной бизнес-эффективностью из библиотеки AI Russia Works? Промышленность, FMCG, e-commerce, сельское хозяйство, ритейл, ИТ, науку — всего 24 отрасли.
- Чего там с платежным бизнесом? В RBK.money знают ответы — сами же на передовой и сражаются. Денис Бурлаков рассказывает: «Банкам — быть. Фокус на обороте, которым часто измеряют финансовый бизнес, не вытеснит другие две функции финансового института — депозитные и кредитные услуги».
- А как дела с голосовыми ботами? Никита Ткачев, YandexCloud, о главных трендах в развитии речевых технологий в 2021 году и о том, что дает бизнесу их кастомизация.
- Кстати, про голосовых помощников! «Тинькофф мобайл» прокачали Олега: теперь можно изменить ему имя, голос, приветствие контактов и т.д. Забавно. Стоит 59 рублей в месяц.
Рисерч
- Большое исследование INC про венчурный рынок РФ в 2020: «Российский венчурный рынок в 2020 году вырос почти в два раза. Объём публичных сделок с участием российских стартапов составил 21,9 млрд руб. (в 2019 году было 11,6 млрд)».
- А теперь читаем отчет РВК и PwC: в 2020 году венчурных сделок почти вдвое меньше, чем в 2019. Но рынок сократился всего на 9%.
- Исследование от Digital Horizon наглядно показывает, как развиваются основные тренды на финансовых рынках Европы и России и дает прогноз по финтеху на 2021.
- WEF опубликовали обзор рынка криптовалют и всей сопутствующей ему инфраструктуры: маркетплейсы, услуги по хранению криптоактивов, обменники и т.д.
Спасибо за чтение, за то, что были с дайджестом и на канале весь этот год. Увидимся уже в 2021! С наступающими праздниками вас, друзья!
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