Запрет на блокировку счета и рост венчурного рынка: финтех-дайджест

Предновогодний финтех-привет, дорогие друзья!

ЦБ РФ при помощи цифрового рубля хочет решить проблему платежного рабства, а не какие-то другие цели преследует. Мол, с СБП не все так однозначно, а с цифрорублем всё будет проще некуда…

И там же: «Развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России может помочь стимулирование спроса на инновации со стороны государства и крупных компаний». Это они так определили основные направления развития.

Теперь банки не имеют права отказаться совершать операции или заблокировать счет без объяснения причин, даже если клиент не смог документально доказать свою добросовестность.

Первый беспилотный автомобиль «Сбера» от SberAutoTech выехал на улицы Москвы для испытаний в условиях зимы: проверка высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой.

Как работают Финуслуги, почему пользователям нужно срочно там регистрироваться, а банкам — подключаться? А главное — зачем Мосбиржа все это затеяла? Рассказывают Игорь Алутин, Moex, и Елена Смышляева, ЦФТ.

Большой материал от Markswebb о пяти улучшениях, которые помогут построить качественный клиентский опыт в банкоматах, с описанием технических сторон их реализации. Причастным будет крайне полезно ознакомиться!

Льготы, финансовая поддержка, обучение и знания. Вы только что прочли основные плюсы резидентства в Сколково. Узнать детальнее о преимуществах можно по ссылке!



Кому ИИ-кейсы с доказанной бизнес-эффективностью из библиотеки AI Russia Works? Промышленность, FMCG, e-commerce, сельское хозяйство, ритейл, ИТ, науку — всего 24 отрасли.

Чего там с платежным бизнесом? В RBK.money знают ответы — сами же на передовой и сражаются. Денис Бурлаков рассказывает: «Банкам — быть. Фокус на обороте, которым часто измеряют финансовый бизнес, не вытеснит другие две функции финансового института — депозитные и кредитные услуги».

А как дела с голосовыми ботами? Никита Ткачев, YandexCloud, о главных трендах в развитии речевых технологий в 2021 году и о том, что дает бизнесу их кастомизация.

Кстати, про голосовых помощников! «Тинькофф мобайл» прокачали Олега: теперь можно изменить ему имя, голос, приветствие контактов и т.д. Забавно. Стоит 59 рублей в месяц.

Рисерч

Большое исследование INC про венчурный рынок РФ в 2020: «Российский венчурный рынок в 2020 году вырос почти в два раза. Объём публичных сделок с участием российских стартапов составил 21,9 млрд руб. (в 2019 году было 11,6 млрд)».

А теперь читаем отчет РВК и PwC: в 2020 году венчурных сделок почти вдвое меньше, чем в 2019. Но рынок сократился всего на 9%.

Исследование от Digital Horizon наглядно показывает, как развиваются основные тренды на финансовых рынках Европы и России и дает прогноз по финтеху на 2021.

WEF опубликовали обзор рынка криптовалют и всей сопутствующей ему инфраструктуры: маркетплейсы, услуги по хранению криптоактивов, обменники и т.д.

Спасибо за чтение, за то, что были с дайджестом и на канале весь этот год. Увидимся уже в 2021! С наступающими праздниками вас, друзья!