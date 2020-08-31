4 перспективных направления для финтех-проектов в телекоме

На стыке финансовых технологий и телекоммуникаций развивается большое количество В2С и В2В-услуг. Пользователям они несут удобство и комфорт, а бизнесу дают возможность развиваться и увеличивать доход.

Сегодня финтех-проекты охватывают все новые и новые сферы, и телеком не стал исключением. Многие поставщики услуг мобильной связи становятся агрегаторами всего, что потребляется с телефона, и трансформируются в операторов сервисов.

Финтех активно входит в нашу повседневную жизнь. Люди находятся в цифровом пространстве почти круглосуточно. Сюда ожидаемо перемещаются не только развлечения и общение, но и рабочие процессы, образование, шопинг. Во всем мире количество пользователей финансовых технологий, по экспертным оценкам, ежегодно увеличивается на 15–20%. В России, согласно исследованию Deloitte, по итогам 2018 года финтех-рынок вырос на 12%, и тенденция роста сохраняется.

Следуя новому технологическому тренду, операторы сотовой связи могут самостоятельно или с помощью профессиональных разработчиков расширять портфель сервисов, которые позволят повысить востребованность услуг, укрепить лояльность постоянных клиентов и завоевать новых, а также разработать актуальные бизнес-модели и найти дополнительные источники получения прибыли.

В настоящее время можно выделить четыре перспективных направления.



1. Интеграция с ОТТ-провайдерами

Люди устают от пластиковых карт и кошельков, стремительная скорость современной жизни требует быстрого принятия решений, в том числе о покупках. Поэтому возможность оплаты со счета мобильного телефона или с привязанной к нему карты очень востребована.

Такую опцию реализовал, в частности, Tele2. Оператор в партнерстве с онлайн-кинотеатром Okko предлагает различные варианты оплаты услуг: с привязанной банковской карты, со счета телефона и даже бонусами. При этом номер служит идентификатором личности, что позволяет провести транзакцию просто и быстро.

Подобные функции можно встроить в любые OTT (over the top) сервисы, которые не зависят от сети оператора и предоставляют доступ к видеоконтенту через интернет без использования инфраструктуры поставщика связи. Телефон при этом будет идентификатором для оплаты сервиса.

Интеграция с оператором позволяет ОТТ-провайдеру предоставлять своим клиентам услугу, которая удобно оплачивается с мобильного телефона, и напрямую монетизировать предлагаемые решения. Оператор, в свою очередь, может тарифицировать передаваемый по сети трафик, встраиваясь в цепочку формирования добавленной стоимости ОТТ-сервиса.

При этом существует достаточно много владельцев смартфонов, которым сложно привязывать банковскую карту к мобильному телефону или по какой-то причине не хочется этого делать. Эти клиенты оценят возможность оплаты непосредственно с мобильного счета.

Первым в России ее еще в 2017 году предоставил своим абонентам «МегаФон» в партнерстве с сетью «Бургер Кинг». Потребитель получал не сервис в интернете, а именно физический продукт: отправлял СМС с заказом, система ресторана его регистрировала, списывала деньги со счета телефона абонента, и человек мог забрать свой обед.



2. Коллаборация операторов с банковскими экосистемами

Практически каждый человек сегодня пользуется финансовыми услугами и сервисами. У банков есть прямой доступ к своим клиентам, скоростные каналы передачи данных, технологическая возможность проводить транзакции с мобильных устройств и непосредственно с номера мобильного счета. В этом плане телекоммуникационная и банковская сферы формируют плотную связь.

Сотовый оператор становится для клиента точкой входа в экосистему, затрагивающую все области его жизни, а номер мобильного телефона — идентификатором личности.

Поставщик услуг связи аккумулирует большие данные и понимает, где абонент живет и работает, как развлекается, какие услуги потребляет, какие страны посещает, на каких сайтах бывает и чем интересуется.





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«Сервис-провайдеры выстраивают партнерства с банками и другими крупными компаниями, агрегируя большие базы данных. И вот оператор уже все знает о потребительской корзине клиента: пользуется ли он каршерингом или ездит на такси, имеет ли недвижимость, делает ли инвестиции в ценные бумаги или берет микрозаймы.

На основании этих данных можно формировать огромное количество точечных предложений и уникальных услуг для абонентов. Например, зная, где клиенты с определенными затратами на связь живут или проводят время, можно понять, что в этом районе стоит открывать рестораны или торговые центры.

Пока это делают не все — кто-то еще не понимает значимости таких адресных продуктов для развития бизнеса, у других пока нет ИТ-инфраструктуры, которая позволила бы создавать и предлагать абоненту дополнительные сервисы, хотя ее несложно организовать», — отмечает генеральный директор Bercut Андрей Богданов.



3. Мобильный скоринг

Большие данные сотовых операторов могут помочь банкам в кредитовании. Проводя оценку платежеспособности клиента, финансовые организации анализируют много параметров: кредитную историю, обязательства по алиментам, задолженности по оплате ЖКХ, автомобильных штрафов и налогов.

Сюда можно включить и мобильный скоринг.

Банк делает запрос оператору связи и с помощью специальной системы в реальном времени получает оценку клиента, основанную на определенной модели. Она может состоять из разных данных: возраст абонента, его пол, затраты на связь, модель телефона, разговоры в роуминге, своевременность оплаты.

Благодаря комплексному анализу банки смогут быстрее принимать решения о выдаче кредитов и при этом снижать свои риски.

Первым на российском рынке в 2014 году услугу скоринга реализовал «МегаФон», МТС это сделал в 2016, Tele2 — в 2017 году. Сбербанк использует мобильный скоринг с сентября 2015 года, позже подключились и другие банки.



4. Создание собственных экосистем

Поставщики мобильной связи строят свои экосистемы, включающие в себя различные сервисы, в том числе банковские. Это позволяет укрепить лояльность абонентов: получив дополнительные привилегии в виде хорошего кешбэка на накопительные или кредитные счета по банковским картам оператора, клиент несколько раз подумает, прежде чем сменить провайдера сотовой связи.

В настоящее время все операторы «большой четверки» выпустили собственные карты в партнерстве с банками или РНКО, привлекая потребителей скидками на услуги мобильной связи и разнообразными бонусами при совершении покупок на определенную сумму. «МегаФон» начал выдачу карт «МегаФон Банк», в которых объединены банковский и мобильный счета. То есть оплата товаров и услуг по факту списывается со счета мобильного телефона.

Существует и противоположный тренд: банки запускают своих собственных виртуальных операторов, формируя удобную экосистему для своих клиентов.

Основные игроки на российском рынке — это «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл». Современные продукты позволяют достаточно быстро с нуля выстроить ИТ-инфраструктуру, необходимую для оказания услуг сотовой связи.

Виртуальный оператор открывает перед банком новые возможности по созданию продуктов, которые обладают дополнительной ценностью и могут служить эффективным инструментом управления лояльностью.



Как достичь максимума

Чтобы быть на волне, необходимо постоянно следить за тенденциями и анализировать запросы потребителей.

Применяйте умные технологии: бизнес-аналитика, интеллектуальное управление взаимоотношениями с партнерами или интернет-трафиком и другие передовые системы становятся важной частью инфраструктуры оператора.

Изучайте современные BSS-решения или ИТ-продукты, которые расширяют функциональность существующего биллинга. Они формируют технологическую базу для сервисов, в том числе создаваемых в коллаборациях с другими компаниями.

Создавайте коллаборации. Сотрудничество с другими компаниями может принести значительную выгоду и оператору, и его партнерам.

Экосистемы, включающие в себя самые разнообразные услуги — это тренд, который уже нельзя игнорировать. Технологии и рынки активно меняются, взыскательность потребителей растет. Сегодня сложно оставаться успешными, предлагая узкий набор стандартных продуктов и услуг.

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