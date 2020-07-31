Правила follow-up’а: как не упустить полезное знакомство

Сегодня он уверен, что на нетворкинг нужно смотреть с позиции возврата инвестиций. Вы ведь уже потратили на человека время, верно? Не девальвируйте эти усилия, иначе через пару дней о вас забудут, а через полгода — не вспомнят.

За пять лет Дмитрий вместе с командой крупнейшего белорусского интернет-медиа tut.by проехал более 250 км в погоне за интересными историями и пообщался с тысячами людей из самых разных сфер.

Что вы делаете после знакомства с полезным вам человеком? Пишете, приглашаете на кофе или годами молчите, пока не понадобится помощь? Предприниматель и автор курса по нетворкингу Дмитрий Рожков убежден, что для эффективного общения нужен follow-up — повторный контакт.

Shutterstock / Rawpixel.com





Что такое follow-up

Это короткое письмо (или сообщение, или звонок), которое мы отправляем после знакомства. Оно нужно, чтобы напомнить о себе и сделать шаг к дальнейшему общению. Я также называю это искусством повторного контакта.



«Но я не хочу навязываться!»

«Я не хочу навязываться», «Я могу быть неинтересен», «Он меня не вспомнит», «Я не знаю, что сказать» — это лишь негативные установки.

Собеседник со своей стороны боится того же.

«Если ему интересно, он сам мне напишет» — еще одна частая мысль. Не напишет, потому что думает так же! Не бойтесь сделать первый шаг, если вам действительно нужно это знакомство.



К кому стоит обращаться

Ранжируйте follow-up’ы относительно своих задач. Если вы участвовали в мероприятии в поисках партнеров/маркетологов/клиентов — сначала связывайтесь именно с ними.



Какой способ общения выбрать

Использовать тот канал общения, который удобен для вас? Звучит логично. Но это ошибка. Уточните заранее, как удобнее общаться тому, с кем вы познакомились. Одни люди не переносят голосовые сообщения, другие не отвечают на звонки с незнакомых номеров, а третьи общаются исключительно через почту.

Спросите сразу: «Как вам удобно контактировать? Созвониться, связаться через социальные сети, мессенджеры?».

Хорошей практикой будет пообещать некую услугу в продолжение знакомства.

Предложите новому знакомому выслать фото с события, где вы были, скинуть ссылку на книгу или фильм, который обсуждали. Так у вас появится весомый повод вскоре объявиться снова.

А вообще я замечаю, что позитивнее всего люди реагируют на предложение встречи на чашечку кофе или обед в удобном для них месте, занимающей не более часа.





Shutterstock / Yulia Grigoryeva



Как подготовить follow-up

Люди нашей культуры не привыкли к этому коммуникативному ритуалу. Поэтому особенно важно сделать это ненавязчиво и корректно. Отталкивайтесь от того, что ваша задача — выйти с человеком на связь в следующий раз. Вы ведь для этого искали полезное знакомство, верно?

Вот базовые принципы:

Сделайте это в ближайшие сутки. Иначе велика вероятность, что вас уже не вспомнят.

Если вы делаете первые шаги, скорее всего, вам это нужнее. Объясните, почему от встречи с вами новый знакомый скорее выиграет. Никто не хочет тратить свое время впустую.



Часто меня ужасно «фоллоуапят» после выступлений: «Короче, Дима, привет, ты выступал на ивенте, где я был, ты классный чувак. Пошли попьем кофе, у меня есть пару вопросов, хочу твой совет» или «Дима, я был на твоем выступлении. У тебя крутой опыт. Хочу, чтобы ты поделился со мной лично».



И? Как видите, собеседники не донесли мне интерес и выгоды от дальнейшей встречи с ними.



Но однажды я выступал с закрытым тренингом в бизнес-клубе, и один из участников задал мне вопрос из зала о моих хобби. Он запомнил, что мне нравится картинг, и спустя несколько дней позвал бесплатно поучаствовать в турнире. Конечно же, я нашел время!

Если это было место, где знакомств много (например, конференция, вечеринка), постарайтесь дать больше фактов о вашем знакомстве, которые позволят вас вспомнить.



Представляйтесь не «Дмитрий со вчерашней конференции», а «Дмитрий с конференции X. Общались на тему Y возле входа в кофейню Z. Кстати, десерты у них действительно шикарные».

Отметьте, что, на ваш взгляд, могло вас объединять в общении: курьезная ситуация, смешная шутка или момент.

Поблагодарите за знакомство, время, общение.

Предложите что-то. Что предлагать, если пока нечего? Например, подружиться в соцсетях! «Давайте добавим друг друга в друзья и будем оставаться на связи. А если вдруг вам понадобится помощь в сфере IT или интернет-маркетинга, смело можете ко мне обращаться».

Покажу на примере:





Приветствие → Отсылка к месту знакомства и теме разговора → Предложение темы для последующего общения → Указание на пользу → Прямой вопрос



Что делать, если новый знакомый выше по статусу

Запомните простой принцип, по которому живут люди высокого социального статуса: step by step. Пока не решен первый вопрос, они не приступят к обсуждению второго. У них нет физической возможности вести диалоги о многих вещах сразу.

Это значит, что сначала вы обсуждаете один вопрос, выполняете договоренности по нему — и затем предлагаете следующий шаг.

Сравните:

«Александр, добрый день! Материалы по проекту я уже подготавливаю и скоро вам вышлю. А также я хотел бы вам предложить дополнительно обсудить мою новую идею. Что скажете?»;

«Александр, здравствуйте! Как и обещал, я выполнил все наши договоренности, и теперь мы можем перейти к обсуждению следующего вопроса».

В первом случае собеседник еще не выполнил предыдущее обещание и уже навязывает новое предложение. Но кто на это согласится, если неизвестен финал первой задачи? Во втором случае собеседник выполняет свои договоренности и делает следующий шаг к сотрудничеству.



Follow-up готов! Что дальше?

Можно сделать еще кое-что, чтобы вас замечали и охотнее соглашались встретиться или пообщаться.

Лайкайте, комментируйте посты нового знакомого, мелькайте в ленте соцсетей. Этот прием я использовал в общении с топ-менеджером крупной IT-компании, чтобы схантить его в качестве спикера на мой курс.

Станьте интересны новому знакомому онлайн. Привлекайте его внимание полезным, интересным и релевантным контентом.

Не стесняйтесь писать комплименты в личных сообщениях, если люди этого заслуживают.



Как достичь максимума

Follow-up — лишь малая часть нетворкинга. Чтобы не провалить знакомство, вам нужно ввести еще много привычек — например, привычку отдавать, интересоваться окружением и многое другое. Это тема для отдельного разговора. А пока можете закрепить материал, который только что прочли.

Свяжитесь с людьми, с которыми познакомились за прошедшую неделю или даже месяц (если вы начинающий нетворкер), и

поблагодарите за уделенное время;

напомните, чем можете быть полезны;

предложите встречу или звонок;

сделайте эту встречу выгодной для обоих;

продолжайте держать связь с новым знакомым.

Фото на обложке: Shutterstock / ESB Professional