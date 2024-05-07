Фотоворонка как инструмент борьбы с конкуренцией на маркетплейсах

С 11 марта Wildberries ввёл новые правила оформления фотографий карточек товаров. Теперь на них запрещается наносить текст, который не имеет отношения к самому товару, то есть любой маркетинговый текст. Выделиться среди других продавцов стало ещё сложнее. Захватывать внимание покупателей поможет фотоворонка. Юлия Дáда, дизайнер и основатель бренда Dada Moccs, рассказала, как повысить продажи и отстроиться от конкурентов с помощью этого инструмента.
Почему фотоворонка эффективна
Открытие на основе опыта: если выставить кадры в определенной последовательности и по определенным правилам, это приносит бóльший финансовый результат, чем случайные кадры в случайной последовательности. Расскажу, почему фотоворонка эффективна:
- Это бесплатный метод, который поможет выделить товар в ленте выдачи, обойти конкурентов и окупить рекламу.
- Фотоворонка — универсальный инструмент. Она одинаково эффективно работает на разных площадках: маркетплейсах, интернет-магазинах, каталогах. Фотоворонка — это бизнес-инструмент. Он позволяет создавать визуал, с помощью которого внутрь карточки упакован маркетинг. Такой контент позволяет говорить с клиентом на языке изображений и управлять продажами.
- Метод фотоворонки — это формула сверхпродающего визуала. Она не опирается на показатели «красиво» или «некрасиво», «нравится» или «не нравится», а показывает эффективность продающего визуала в цифрах.
В марте 2024 года я работала с владельцами разных компаний и решила посмотреть на общие проблемы через призму визуала. Это были компании с оборотом 150 тыс. рублей до 400 млн в месяц. Компании, существующие на рынке несколько месяцев, и те, что работают десятилетиями. Независимо от масштаба бизнеса, собственники сталкиваются с одинаковыми проблемами:
- не могут выделиться среди аналогичных товаров на маркетплейсе и «растворяются» среди конкурентов;
- не понимают, как можно системно управлять продажами с помощью визуала;
- забывают о том, что визуал — это не конечная цель, а инструмент маркетинга;
- не знают, какие фото для их товара являются продающими, а какие — просто чтобы «было».
Как построить воронку продаж на маркетплейсе
На маркетплейсе для продавца есть две ключевые точки, на которые можно влиять с помощью визуала при продажах: обложка и внутренние слайды.
Точки влияния на продажи. Источник: иллюстрация автора
Задача обложки — захватить внимание потенциального клиента в ленте выдачи и привлечь покупателя в воронку. На этом шаге мы конкурируем за внимание покупателя с другими продавцами.
Задача внутренних слайдов — провести клиента по нашей воронке продаж от точки А до точки Б. На втором шаге мы продаем, так как внутри карточки конкуренции уже нет и внимание клиента полностью наше.
На маркетплейсе воронку продаж построить сложнее, чем на другой площадке. Например, в собственном онлайн-магазине. Потому что у селлеров для этого недостаточно инструментов: меньше возможностей для аналитики, и сам сайт отредактировать нельзя. Но сделать воронку всё же можно.
Как выглядит воронка на маркетплейсе:
- покупатель увидел товар;
- зашёл в карточку и изучил её;
- добавил товар в корзину;
- оформил заказ;
- выкупил.
Конверсии на этапах воронки на маркетплейсе. Источник: иллюстрация автора
На границе между каждым из этих пунктов измеряется конверсия — отношение числа посетителей сайта, выполнивших какое-либо действие, к общему числу посетителей сайта в процентах. На первые три конверсии можно повлиять с помощью визуала. Это я и называю фотоворонкой.
Как влиять на конверсию на каждом этапе воронки
Первая конверсия
Первая конверсия — CTR или коэффициент кликабельности, который показывает отношение пользователей, увидевших карточку товара, к тем, кто кликнул по ней. На это действие влияют: обложка карточки товара, название товара, цена, скидка, участвует ли товар в акции, рейтинг продавца.
Задача изображения на этом этапе — выделить товар в ленте выдачи, захватить внимание покупателя и вызвать у него желание провалиться внутрь карточки. Чтобы CTR был максимально возможным, нужно вынести самую «жирную» боль клиентов на обложку и показать с помощью фото, как вы её закрываете.
Всё это очевидно, но маркетплейсы завалены однотипными малоинформативными фото. Часто для того, чтобы обложка карточки стала более продающей, не надо делать новые фотографии, а достаточно поработать с деталями. Можно назвать это «скорой помощью» для карточки.
Карточка товара на маркетплейсе: «до» и «после» редактирования. Источник: иллюстрация автора
Дано: обычное фото с визуалом «как у всех» на WB.
Что сделали:
- поработали в графическом редакторе, и картинка стала выглядеть дороже;
- изменили цвет топа, чтобы подчеркнуть главное для ЦА — посадку модели на фигуре;
- провели работу с мета-сообщениями и изменили сезонность фото;
- добавили ботинки — изображение стало соответствовать сезону.
Итог: получили рост продаж в 3,8 раз: с 6 до 23 штук в сутки, с 216 тыс. рублей в месяц до 1,3 млн рублей в месяц. Более «дорогой» визуал позволил увеличить цену товара.
Вторая конверсия
Вторая конверсия — это конверсия из карточки в корзину. На этапе, когда наш потенциальный клиент провалился внутрь карточки товара, мы используем фотоворонку. Грубая ошибка, которая сильно снижает активность клиента — использовать в карточке всего одно фото или ряд почти одинаковых фотографий. Это значит, что воронка продаж в такой карточке обрывается в самом начале.
На этапе второй конверсии продавец с помощью разных типов продающих фото аргументирует в пользу выбора товара, демонстрирует его со всех сторон, показывает материал, размеры, товар в интерьере, варианты использования. Работает с эмоциями клиента и закрывает все его боли и возражения.
Я постоянно анализирую разные ниши на маркетплейсах и нахожу подтверждение того, что грамотный визуал способен увеличить конверсию в продажу в несколько раз. Визуал — это упаковка для маркетинга, а не конечная цель.
Бренд амуниции и аксессуаров для питомцев. Источник: Ozon
На примере выше каждая фотография рассказывает клиентам новую информацию о продукте, создает эмоцию в tone of voice бренда и иллюстрирует сообщения бренда. На карточках присутствует текст. Однако новое правило от WB гласит: «Запрещается наносить текст, который не имеет отношения к самому товару».
Противоречит визуал этому запрету? В данном случае нет: текст не содержит непроверенной информации или заголовков типа «хит» или «топ». Он относится к самому товару. Здесь нет лишних стикеров, которые могут вводить клиентов в заблуждение.
Если посмотреть на цифры, то аналитика показывает, что этот бренд продает в среднем в 5-50 раз больше, чем его конкуренты с аналогичным товаром.
Аналитика продаж. Источник: открытые данные c Ozon и MPstats
При этом у конкурентов тоже есть оформленный визуал внутри карточки, но он не продаёт. Фотоворонка — это путь клиента, который мы как бренд изучили и заложили внутрь карточки. Задача фотографий и маркетинговых сообщений — продвигать клиента от точки А в точку Б и закрывать возражения.
Важно, что продавцу не нужно убеждать клиента купить. Фото — это простое доказательство всех тезисов, которые обычно указаны в описании товара или на инфографике.
Третья конверсия
Давайте представим ситуацию: нам нужно выбрать шлейку для собаки, и мы уже изучили много карточек и добавили в избранное несколько товаров. Наш выбор сузился до 2–3 штук. Что влияет на выбор покупателя в корзине? Сейчас мы опустим цену, акцию и т.д. Пока нас интересует только визуал.
Какие аспекты влияют на покупателя:
- Эмоциональные триггеры: чувства, которые возникали у клиента, когда он просматривал карточки. Узнавал ли он себя? Свою собаку? Было ли ему просто определить размер? Возникали ответы раньше, чем вопросы?
- Социальные триггеры: например, статусность товара. Инстаграмная ли это шлейка? Достаточно ли дорогие материалы? Не будет ли стыдно на встрече с подругами в кафе? Модный ли цвет, дизайн?
- Личные предпочтения: сюда тоже относятся цвет и дизайн товара. А точнее, насколько качественно была проделана работа по передаче цвета изделия и его преимуществ с помощью фото.
Фотоворонка — единственный инструмент, чтобы показать покупателю товар так, будто он трогает и видит его живьем. Сделать это можно, используя кадры, снятые по определённым правилам и расположенные в определенной последовательности.
Пример базовой фотоворонки
Каждому товару нужна своя фотоворонка. Она полностью зависит от данных, которые бренд получает в результате маркетингового исследования. Эта воронка прописывается заранее, до создания продающих кадров фотографом.
Вот пример самой базовой фотоворонки на маркетплейсе. Источник: иллюстрация автора
Такие изображения должны быть в карточке независимо от маркетинговой составляющей, потому что клиенты любят разглядывать детали, которых они не увидели на главной фотографии. И нужно дать им эту возможность.
Ваша фотоворонка может отличаться от стандартной: она всегда зависит от продукта, целевой аудитории, идеи подачи, позиционирования и tone-of-voice бренда.
Здесь важна работа со смыслами: продавец должен так показать товар, чтобы клиент правильно увидел все его особенности и понял, насколько он близок ему по ценностям и соответствует ожиданиям по физическим характеристикам. В противном случае, какими бы красивыми ни были фото, они не будут продавать.
Пример фотоворонки на практике
Первый кадр будет размещен на обложке карточки. Он показывает товар целиком, и у клиента уже складывается представление о его форме.
Второй кадр раскрывает дополнительную информацию о товаре. Показан вид сверху, а также есть триггер на бренд и на деталь на пятке.
Третий кадр — детали крупным планом. Тут видно и материал, и качество пошива. Все это соотносится с болями целевой аудитории, которые выявляются при маркетинговом анализе.
Четвёртый кадр. Фото помогает понять масштаб изделия и рассказывает о его мягкости и потенциальном комфорте для детских ножек, а также закрывает возражение, что замшевая подошва — это что-то грубое и жесткое.
Пятый кадр. Фото с упаковкой. Тут добавлены вшитые метасообщения. Кадр отвечает положительно на вопрос: «А можно в подарок?».
Кадры на покупателях. Задача кадров с детьми — показать изделие в действии. И закрыть возражение о том, что обувь подходит только для грудничков. Мы показываем, что подходит многим детям: с рождения и до 3–4 лет. Всё зависит только от размера ноги.
Кадр, показывающий вариации. Иначе — ассортимент. Комплекты рассказывают об эстетике бренда и помогают расширять средний чек.
Что нужно знать, чтобы создать продающий визуал
Чтобы создать сверхпродающий визуал или грамотно составить техническое задание для фотографа и дизайнера, нельзя пропускать следующие этапы:
- Составить точный портрет ЦА с помощью глубинных интервью. Общаться нужно не только с лояльными клиентами, но и с теми, кто не купил или оставил плохой отзыв. Они как раз и являются самым ценным сегментом для исследования. Список вопросов и tone-of-voice подбирается индивидуально. Чем больше кастдевов, тем точнее понимание аудитории и выше конверсия в продажу.
- Проанализировать конкурентов. Но не для того, чтобы скопировать, а чтобы найти понимание: среди чего выбирает клиент. Понимая общую картину и зная товар и ЦА, качественно и эффективно отстроиться от конкурентов.
- Сделать смысловую распаковку. Удобно использовать для этого матрицу позиционирования — таблицу, в которой нужно соотнести по определенным категориям продукт и целевую аудиторию через призму визуала. Например, слишком дорогой визуал вызовет «опасение» и непонимание у людей, которым нужно подешевле. Триггеры должны соответствовать ЦА. Матрица позиционирования — это диагностическая карта продукта. На выходе получаем отстройку бренда от конкурентов и понимаем, что и как бренд продаёт. Эту аналитику мы упаковываем с помощью визуала.
Продающую фотоворонку можно выстроить абсолютно для любого товара. Важно понимать, что есть товары, для продажи которых достаточно 2–4 фото, а есть товары, воронка продаж которых будет состоять из 10–12 слайдов. Цель фотоворонки — продажа без слов.
Фото на обложке: Freepik
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