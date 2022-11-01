Мошенники в Telegram: топ-5 способов обмана

Дмитрий Негодин, менеджер по коммуникациям с паблишерами SocialJet , поделился пятью кейсами мошенничества в Telegram и рассказал, как действовать в таких случаях. Компания проверяет паблишеров и поставщиков, чтобы обе стороны могли быть уверены в безопасности сотрудничества.

С ростом популярности Telegram в мессенджере начали активнее появляться изощренные мошеннические схемы. Буквально за пару кликов можно потерять свой аккаунт и все привязанные к нему каналы. Чтобы обезопасить себя и не попасться на крючок злоумышленников, важно знать, с какими методами обмана можно столкнуться.

Метод 1: Выплаты только через стороннюю платформу

Самый распространенный способ мошенничества.

В чем суть. В личные сообщения пишет человек, представляясь менеджером известного бренда. Он предлагает купить у вас рекламу, возможно, даже не один, а сразу пять постов.

После обсуждения деталей «менеджер» просит зарегистрироваться на платформе, на которой можно получить выплату за все размещения. При этом утверждает, что они как крупная компания работают только через этот «надежный сервис» и никакие другие варианты оплаты им не подходят.

Платформа интегрирована с Telegram, и нужно авторизоваться через мессенджер. После авторизации ваш аккаунт, а потом и канал, который был к нему привязан, переходит в руки мошенника. Личный аккаунт восстановить легко, а вот вернуть канал практически невозможно.

Вывод: не переходить ни по каким ссылкам, которые вам кидают незнакомые люди.

Метод 2: «Покажите детальную статистику аудитории вашего канала»

Этот способ появился сравнительно недавно, но встречается довольно часто.

В чем суть: в личные сообщения стучится потенциальный покупатель, который узнает обычную информацию:

Сколько стоит разместить рекламный пост?

Какие условия размещения?

Когда есть свободные места?

Затем «покупатель» просит показать детальную статистику канала, которую можно получить только при помощи продвинутых версий внешних сервисов аналитики. И присылает ссылки на всем знакомые сервисы, но с дополнительными приставками в названиях:

Вместо Telemetr → Telemetr-Plus Вместо Tgstat → Tgstat Official Вместо Combot → Combot Premium

Любой из предложенных вариантов никак не связан с реальными сервисами. На самом деле все это инструменты для получения доступа к вашему личному аккаунту в Telegram. Любой из псевдосервисов потребует авторизацию через мессенджер, после прохождения которой вы теряете контроль над личным аккаунтом и привязанными к нему каналами.

Вывод: не авторизуйтесь через сервисы, которых вы не знаете, а лучше запомните оригинальные продукты, которым можно доверять.

Метод 3: Скачайте ТЗ или рекламные материалы

Очень старый способ, и не так часто используется, но все еще можно встретить.

В чем суть: мошенник якобы хочет купить рекламу на канале.

Предлагает выбор:

написать пост за дополнительную плату

Мошенник просит скачать ТЗ в виде заархивированного файла — пост нужно написать строго по этому заданию. На запрос прислать текстом содержание файла — категорическое «нет».

разместить готовую публикацию

Злоумышленник пришлет тот же файл, только будет говорить, что там находятся рекламные материалы, картинка и текст: «Скачайте и пришлите мне пост на проверку».

Вне зависимости от выбора исход один и тот же: после скачивания файла в вашей системе появляется мини-программа, которая передает данные от вашего аккаунта мошеннику, который волен делать все что угодно, в том числе заполучить канал в свое пользование.

Вывод: ни при каких обстоятельствах не скачивайте никаких файлов. С вероятностью 99,9% там находится скрипт для получения контроля над вашим аккаунтом.

Метод 4: Фальшивые уведомления

Простой и лаконичный способ обмана, который не требует особых усилий со стороны злоумышленника.

В чем суть. Вам приходит сообщение от «Уведомлений»: «Кто-то зашел в ваш аккаунт. Если вы этого не делали, перейдите по ссылке …»

Несложно догадаться, что после перехода вы теряете личный доступ к Telegram и все, что к нему было привязано.

Вывод: если увидите подобный текст, полученный не от официального бота Telegram — пропускайте сообщение. Это мошенники.

Метод 5: Фейковый гарант сделки

Продажа Telegram-канала — обычное дело. Причины разные: нет времени, денег, сил на развитие. Но всегда возникает вопрос: как безопасно продать? В Telegram, как и на любом рынке купли-продажи, есть люди, которые гарантируют безопасность сделки для покупателя и продавца — гаранты.

Гарант — это человек или сервис, которому доверяет покупатель и продавец.

Читайте также:

Как проверить контрагента? Подборка сервисов

Как не стать жертвой дипфейка — 8 советов для защиты личной и корпоративной репутации

Схема продажи канала всегда одинаковая. Создается чат, в котором находятся продавец, покупатель и гарант. Продавец переводит права на владение канала на гаранта. Покупатель переводит денежные средства на счет продавца. После подтверждения получения денежных средств гарант передает права владения каналом покупателю. После этого сделка считается завершенной.

В чем суть: при создании чата купли-продажи канала добавляется покупатель, продавец и ненастоящий гарант сделки. Последний похож на оригинал: фотография, описание профиля, даже визуально похожий юзернейм — но это фейк. После передачи прав на канал покупатель и гарант покидают чат, и оба контакта блокируют продавца. Ни о каких перечислениях, естественно, речи не идет.

Вывод: на рынке Telegram есть множество известных и проверенных гарантов. Есть специальный Telegram-бот, который может подтвердить его оригинальность. Используйте такой бот, если будете продавать или покупать канал.

Garant Checker — Bot (@TGarantsbot) — инструмент для проверки оригинальности гаранта.

Основные правила для сохранности Telegram-канала

Заведите новый аккаунт по номеру телефона, доступ к которому есть только у вас. Передайте право владения канала на этот аккаунт. Для удобной работы выдайте все права на свой основной аккаунт.

Потерять Telegram-канал может только владелец канала. Поэтому даже если вас смогли провести злоумышленники, они не получат канал, ведь владельцем числится другой аккаунт.

Не переходите ни по каким ссылкам и тем более не скачивайте никаких файлов. Если говорят, что там текст — попросите скинуть сообщение текстом.

При продаже канала проверяйте оригинальность гаранта.

Помните, что безопасность канала — это целиком и полностью ваша ответственность.

Три из пяти описанных способов мошенничества связаны с продажей рекламы в Telegram-каналах. Базовые правила защиты от них мы уже описали, но это не все, что вы можете сделать для безопасности. Чтобы исключить саму возможность обмана во время сделки, пользуйтесь специальными рекламными сервисами.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes