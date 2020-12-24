«Я больше разрушитель, чем творец». Как инженер путей сообщения нашёл себя в тестировании ПО

Тестировщик из «Робокассы» Денис Скворцов рассказывает, как ради IT оставил путь быстрого роста в «РЖД», как в свободное время осваивал новую профессию с нуля, проходил собеседования в обеденный перерыв и отвечал на самые неожиданные вопросы работодателей.

Самый спокойный и надёжный путь развития в профессии — когда изучаешь новое и можешь применить это в компании, где работаешь. Но если эволюционный сценарий разбивается о реальность, для дальнейшего прогресса приходится идти ва-банк. Сегодняшняя история — для тех, кто не хочет обманывать себя и решается на перемены.

Как я шёл в инженеры и попал в десант

Я живу в Железнодорожном — сейчас это район Балашихи, а до 2015 года был отдельный город. После девятого класса четыре весёлых года учился в колледже на железнодорожника. Родители были только за — у них сохранилось советское представление о том, что «на железной дороге без работы не останешься». Дальше захотелось повысить квалификацию — я поступил в РУТ «МИИТ» на специальность «инженер путей сообщения», проучился до первой сессии, и меня забрали в армию.

Отсрочка от армии дается всего раз, и если «потратить» её на учёбу в колледже, в университет попадёшь только после службы.

Военно-призывная комиссия едва не запихнула меня в железнодорожные войска — по специальности, — но я очень рад, что в итоге попал в ВДВ связистом. Таким образом, начало гражданской карьеры откладывалось.

Как я искал себя и нашёл «РЖД»

После армии я восстановился в университете, но надо было уже работать, так что устроился в «РЖД» помощником машиниста электропоезда. Всего через три месяца понял, что эта романтика не для меня, и уволился. Попробовал себя в продажах, затем — электромонтёром в депо метрополитена. Тут дело пошло гораздо лучше. Всего через четыре месяца сдал экзамен на повышение разряда, а ещё через три — получил должность электромеханика. Воодушевлённый быстрым ростом, я был в целом доволен работой.

Ещё четыре месяца — и я уже помощник мастера смены. Но постепенно работа в депо начинала тяготить: хотелось трудиться в чистоте и сидеть за своим столом.

Чтобы сменить обстановку, ушёл заниматься организацией закупок в компанию, которая перевозила нерудные материалы железнодорожными вагонами. Через полгода меня пригласили в конструкторское бюро филиала «РЖД». Можно подумать, что это была судьба. Первый год на новом месте я работал технологом, а потом ещё полгода инженером. Так я трудоустроился по специальности до окончания вуза.

Чтобы создать для себя карьерные перспективы и стать более ценным специалистом, я захотел дополнительно изучать информационные технологии. Тут и началось самое интересное.

Как я готовил IT-проект для железной дороги

В то время «РЖД» проводила внутренний молодёжный конкурс проектов «Новое звено». Я предложил проект мобильного приложения, которое позволяло бы компании и пассажирам с помощью геолокации следить за движением пригородных поездов.

По сути, я задумал сервис мобильных карт — железнодорожный аналог «Яндекс.Транспорта». Такое приложение помогло бы равномерно распределять пассажиропоток на вокзалах и платформах в часы критической нагрузки. Путешественники видели бы, где их поезд, и могли точнее планировать время поездок. Готов ли состав к посадке пассажиров, должен был показывать индикатор «Двери открыты» в пользовательском интерфейсе.

Начиналось всё неплохо: прошёл отборочные этапы, но в четвертьфинале вдруг сообщили, что мой проект уже в разработке у одного из департаментов компании и будет запущен в эксплуатацию примерно через год. После этого желание генерировать идеи для компании и дальше развиваться в железнодорожной отрасли у меня пропало окончательно.

Поворот к мечте — и снова учёба

Дополнительный импульс к смене направления и места работы я получил, когда посмотрел фильм Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира / Russian Silicon Valley». Я чётко понял, что хочу в IT, и задумался, какая именно специальность в этой области могла бы мне подойти. Чтобы лучше ориентироваться в обилии вариантов, стал смотреть бесплатные вебинары о конкретных направлениях. В итоге выбрал тестирование: по своим внутренним ощущениям. Я больше разрушитель, нежели творец.

Погружаться в новую профессию решил через курсы. Друг посоветовал мне GeekBrains — он учился там на бизнес-аналитика и ещё до выпуска трудоустроился. Теперь, когда я и сам уже работаю по специальности, могу дать совет тем, кто решил менять направление и хочет быстрее прокачаться.

Прежде всего окружите себя источниками знаний по профессии — заодно проверите мотивацию. Если в свободное время интересно читать техническую литературу, просматривать блоги и обучающие видео по теме, значит, вы на своём пути.

Вас должно занимать всё, что происходит в вашей предметной области. При таком подходе учёба на курсах будет продуктивной.

Мало пробежать глазами методичку и сделать обязательные задания — надо браться за книги из списка рекомендуемых. Лично мне нравится YouTube-канал «IT-Борода» — там есть контент для зрителей с разным уровнем подготовки: от совсем начинающих до специалистов.

Скажу честно, совмещать занятия с работой — тяжело. Несколько раз я делал перерывы в обучении, в какой-то момент даже хотел всё бросить, но потом собрал волю в кулак. Даже в таком полезном деле, как обучение, важно уметь вовремя остановиться и отдохнуть, чтобы не выгореть.

Самое ценное, что дала учёба на курсах, — это понимание процесса тестирования. Мне особенно запомнилась стажировка, во время которой мы работали над реальным проектом для компании Test IT.

Как я попробовал быть тимлидом на стажировке

Нам поручили тестировать одну из версий продукта TMS Test IT. Это система управления тестированием: она позволяет составлять тест-кейсы, держать перед глазами тест-планы и результаты тестовых прогонов. Конечная цель — улучшение качества ПО.

В команде было десять человек, мы работали по методологии SCRUM.

За время стажировки:

Составляли тестовую документацию: чек-листы и тест-кейсы под требования заказчика.

тестовую документацию: чек-листы и тест-кейсы под требования заказчика. Применяли техники тест-дизайна.

техники тест-дизайна. Проводили функциональное, нефункциональное, регрессионное, повторное, кроссбраузерное тестирование.

функциональное, нефункциональное, регрессионное, повторное, кроссбраузерное тестирование. Готовили отчётность по тестам.

отчётность по тестам. Собирали идеи в интеллект-карты с помощью приложения XMind и вносили предложения по улучшению продукта.

Ещё мы успели поработать с API проекта в Postman, научились устанавливать Docker и развёртывать на нём несколько версий продукта. Мы освоили таск-трекинговую систему Jira. На курсах и в период стажировки я познакомился со множеством инструментов, связанных с тестированием и с работой над проектом вообще.

Позиция тимлида в том проекте помогла мне получить опыт в решении организационных и стратегических вопросов. Я распределял задачи, разъяснял команде непонятные моменты, проверял баг-репорты, занимался аналитикой. Я продумывал, на что повлияет добавление в продукт той или иной функции, предлагал, какие тесты стоит включить в регрессию.

Курировал нашу стажировку преподаватель Александр Павлов. Он разбирал с нами интересные случаи из реальной жизни тестировщика, показывал, как решать основные проблемы, с которыми можно столкнуться в работе. Ещё у нас были наставники. Это люди, которые сами когда-то прошли тот же курс, а потом взялись помогать советами и подсказками следующему поколению студентов.

Как я искал работу: в обед — собеседование

Искать вакансию тестировщика я начал ещё до окончания курсов. Главным критерием была заработная плата — не каждый у нас в стране готов уйти на позицию с меньшим окладом в такое тяжёлое время. Мне было важно, чтобы даже начальный уровень заработка после смены профессии не слишком просел.

Прежде чем получить работу в тестировании, прошёл около двадцати собеседований. Мне отказывали компании, которые ждали кандидатов с большим опытом, а где-то меня самого не устраивали условия. За время поисков выполнил десятки совершенно непохожих друг на друга тестовых заданий. В одной компании меня попросили рассказать, как я буду проводить нагрузочное тестирование лифта. Казалось бы, причем тут вакансия тестировщика ПО? Но, на самом деле, методики тестирования лифтов и программного обеспечения во многом совпадают.

Успешное собеседование, которое привело меня в «Робокассу», я проходил по Skype — в обеденный перерыв на предыдущем месте работы. Мне предложили протестировать веб-интерфейс личного кабинета клиента. Я нашёл пару багов, потом обнаружил ещё и SQL-инъекцию в одном из полей, и этого оказалось достаточно.

Чем я занимаюсь сейчас

Robokassa — это агрегатор инструментов для онлайн-платежей. Проще говоря, система, которая позволяет удалённо оплачивать товары и услуги практически всеми известными способами: с помощью банковских карт, интернет-банкинга, терминалов, электронных кошельков, со счёта мобильного телефона, с использованием карт рассрочки «Халва» и систем Apple Pay, Google Pay. В общей сложности покупателям доступны более сорока способов.

В компании я занимаюсь ручным тестированием: разрабатываю и поддерживаю тестовые сценарии, пишу тест-кейсы, контролирую прогон тестов, ищу и локализую ошибки. Приятно работать со специалистами, которые в нужный момент готовы прийти на помощь, что-то подсказать. У нас дружный сплоченный коллектив.

Я составил для себя план профессионального развития. В ближайшее время буду прокачивать навыки по нескольким направлениям:

Тестирование безопасности.

Конфигурационное тестирование.

Тестирование локализации.

Есть и другие вещи, которые хочется охватить, но в приоритете у меня тестирование безопасности, потому что в дальнейшем я бы хотел стать пентестером — специалистом, который испытывает защиту компьютерных сетей и систем от внешнего проникновения.

Фото в тексте: архив героя материала