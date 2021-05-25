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Колонки

Голограмма для зрителя: что приходит на смену живым концертам?

Колонки
Кирилл Диденок
Кирилл Диденок

Основатель селебрити-агентства Didenok Team и музыкального издательства DNK Music

Алина Алещенко

Развитие новых технологий вкупе с ограничением на проведение массовых мероприятий, закрытыми границами и не утихающей до сих пор пандемией постепенно меняет ландшафт мировой музыкальной индустрии. О том, какие форматы концертов стали появляться в последнее время и как они сказываются на заработке музыкантов, рассказывает основатель селебрити-агентства DIDENOK TEAM Кирилл Диденок.

Голограмма для зрителя: что приходит на смену живым концертам?

Концерты без солиста

Одним из самых ярких и неожиданных музыкальных реюнионов последних лет стало воссоединение культовой русской постпанк-группы «Кино».

Почти через 30 лет после смерти Виктора Цоя благодаря его сыну Александру старый состав группы (за исключением покойного Григория Гурьянова, которого заменил участник «Симфонического Кино» Олега Шунцова) и Дмитрий Кежватов из «Тараканов!» объединились, чтобы исполнить главные песни «Кино» на концертах.

Но музыканты не стали искать вокалиста, который смог бы исполнить песни Цоя — они оцифровали голос и доработали аранжировки, чтобы приблизить живое исполнение к звучанию старых концертных записей.

С технической точки зрения процесс, по словам Александра Цоя, происходил следующим образом: голос Виктора Цоя с помощью программ для работы с аудиозаписями извлекался из многоканальных записей последних альбомов группы (многокальная запись предполагает, что каждая звуковая дорожка пишется отдельно).

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Из более ранних песен, записанных далеко не на профессиональную студийную аппаратуру, голос изолировался, также он извлекался из акустических записей. Далее в процессе технической работы звуковые дорожки с чистым вокалом чистились, сводились, в результате чего получались готовые вокальные партии, которые можно использовать на концерте.

Работа над оцифровкой вокала и созданием новых аранжировок заняла у музыкантов и технических специалистов больше года, а затраты на нее составили, как говорил Александр, десятки миллионов рублей.

Отдельных расходов потребовало создание видеоряда, под который идут концерты: безусловно, там нет «голографического Цоя», но есть видеоинсталляции, погружающие зрителя в атмосферу группы «Кино» и визуально отсылающие к обложкам альбомов и стилю концертов группы.

За пару дней до концертов в Москве и Петербурге билеты практически раскуплены: если в Москве полный солдаут, то в Питере осталось буквально несколько билетов. К слову, их стоимость велика: от 5000 до 180 000 рублей. На данном этапе понять, смогут ли музыканты и организаторы заработать на концертах, затруднительно — это очень дорогое шоу, финальная стоимость производства которого пока неизвестна.

Камбэки классических групп в измененном составе или обращение к культовой музыке в формате трибьюта — не новый феномен индустрии. Концерты Queen + Adam Lambert, официальное трибьют-шоу ABBA собирают на концертах множество зрителей.

Но по своей специфике новый формат «Кино» ближе, скорее, к виртуальной группе Gorillaz (проект Деймона Албарна), которая даже в рамках живого выступления отправляет на сцену анимационных персонажей.

Почему внутри аудитории все еще существует запрос на камбэки и реюнионы старых групп, когда на YouTube можно найти практически любую старую запись концерта, а многие современные группы делают каверы на классические песни? В случае с тем же Виктором Цоем количество каверов на каждую его песню, особенно самые популярные и известные, превышает количество исполнений во много раз.

Так, в 2015 году в Москве и Санкт-Петербурге состоялся фестиваль MEGAFONLIVE, на котором песни «Кино» исполняли ведущие российские рок-музыканты. Фестиваль собрал сотни тысяч зрителей. Стоит упомянуть и о феноменальной популярности кавера на «Кукушку», который сделала Полина Гагарина для фильма «Битва за Севастополь». 

Дело в ностальгии и тоске по аутентичности: как бы хорошо ни звучали песни Цоя в исполнении Zемфиры или группы «Ю-Питер», поклонники хотят слышать на концертах оригинальное исполнение, пусть даже и не живое, а присутствующее только в записи.

Вряд ли на синтез форматов повлияла пандемия коронавируса и следующие за ней ограничения: каке-либо радикальные изменения в плане количества присутствующих на сцене и за сценой людей в связи с отсутствием солиста не произошли. Впрочем, отрицать влияние COVID-19 на концертную индустрию невозможно.

 

Уход в онлайн

Более популярным, но не менее дешевым форматом выступлений, ставших актуальным в связи с пандемией, стали онлайн-концерты. Практически каждая группа, каждый музыкант дали не один такой концерт весной и летом 2020 года.

Площадки для них предоставляли онлайн-кинотеатры: например, Okko провел целую серию концертов, благодаря которым, по мнению Табриза Шахиди, получил весомые финансовые дивиденды.

Музыкантам же конвертировать появление новых слушателей и зрителей в прибыль вряд ли удалось: проведение онлайн-концерта требует такого же количества специалистов, как и проведение обычного. Настройка интернет-трансляции, звука, съемка концерта требуют дополнительных финансовых вложений. 

Петербургский фестиваль VK Fest в 2020 году также прошел без реальных зрителей: события каждой его сцены транслировалась онлайн в социальной сети «ВКонтакте». По словам организаторов, все выступления собрали около 280 млн просмотров, и, кроме того, благотворительная акция, которую в дни феста запустила соцсеть, помогла собрать 3 млн рублей для благотворительных фондов. 

Складывается впечатление, что онлайн-концерты и фестивали — это оптимальный формат развития концертной индустрии в ближайшие годы: максимально безопасный, приближенный к реальному посещению концерта и позволяющий артистам найти новую аудиторию. На самом деле всё немного сложнее.

С точки зрения коммуникации, которая складывается между исполнителем и аудиторией на традиционном, живом выступлении, онлайн-концерт ощутимо проигрывает: артист не может воочию наблюдать за реакцией слушателей и потому не понимает, что «заходит» аудитории, а что — нет.

Сам поток онлайн-зрителей трудно рассортировать и понять, кто из присоединившихся к трансляции действительно заинтересован в конкретном артисте, а кто смотрит за компанию или фоном. Безусловно, и на обычных концертах бывают зрители, которые попали на мероприятие случайно, но благодаря энергетике музыканта и зала их можно вовлечь в происходящее и сделать более лояльными.

Если говорить о доходах, то, как и было сказано выше, для музыкантов онлайн-концерты невыгодны, так как доходы от них могут оказаться ниже привычных.

Более того, остается непрозрачным ситуация с оплатой «билетов» на такие концерты: если мероприятие транслируется на стриминговой платформе, то просмотр концерта может входить в подписку или же оплачиваться отдельно, а если все происходит в какой-либо соц.сети, то для получения прибыли музыкантам необходимо объявить сбор донатов или, например, устроить аукцион.

В связи с тем, что в России на данный момент не до конца сформировалась привычка платить за контент, с уверенностью заявить, что в ближайшее время будет выстроена бизнес-модель, которая поможет музыкальной индустрии получать прибыль от работы в онлайне, затруднительно.

Еще одним специфическим концертным форматом может стать трансляция записей конкретных концертов отдельных групп и исполнителей в кинотеатрах. В период пандемии кинотеатр может продавать ограниченное количество билетов, делать «шахматную» рассадку и регулировать количество зрителей.

При этом групп, которые имеют в своем архиве качественные концертные записи, которые могут смотреть зрители по всему миру, не так много, а сборы за кинотеатральный прокат этих записей могут быть не слишком большими. Так, шоу Drones World Tour британской группы Muse, которое было в прокате российских кинотеатров, собрало почти $400 тыс. в мировом прокате, из них чуть больше $100 тыс. — в России.

При этом суммарный доход группы за сам «живой» тур составил более $24 млн. Очевидно, что в таком случае запись шоу и его трансляция в кинотеатрах больше напоминает акт благотворительности, нежели способ заработка.

Безусловно, онлайн-концерты, лайв-стримы и другие новые форматы взаимодействия музыкантов и зрителей — это интересные феномены последних полутора лет. Тем не менее, более выигрышным форматом все еще остаются традиционные лайв-выступления, на которых создается уникальный по своей силе и энергетике диалог между артистом и аудиторией.

С точки зрения бизнеса онлайн-форматы выступлений могут приносить дополнительный доход только в том случае, когда у артиста есть возможность выступать оффлайн, поскольку именно продажа билетов на концерты и мерча составляет его доход от профессиональной деятельности (в этом случае не учитывается доход от рекламы). 

Онлайн-концерты, впрочем, довольно выгодны для других игроков рынка: платформ, на которых осуществляется трансляция, операторов связи, а также компаний, которые оказывают услуги видеосъемки.

Получают прибыль и технологические компании, занимающиеся разработкой и развитием VR-технологий: так, в 2020 году МТС предлагал зрителям онлайн-концертов VR-трансляции. Представители платформы Okko, транслировавшей онлайн-концерты весной прошлого года, заявляли, что именно благодаря этому контенту произошел взрывной рост аудитории площадки, что, соответственно, конвертировалось в прибыль. 

Пока индустрия онлайн-концертов не имеет четкого регулирования и внятных финансовых механизмов, говорить о том, что она будет развиваться, слишком рано. По крайней мере, пока офлайн-концерты отвоевывают свое, а на летние фестивали продаются билеты. За прошедший год и зрители, и музыканты соскучились по живому общению, так что традиционные выступления пока будут лидировать.

Фото на обложке и иллюстрации: pixabay.com

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