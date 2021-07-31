Как найти хороших педагогов для образовательного проекта?

Светлана Анисимова, руководитель по набору школы-пансиона «Летово», рассказала, как определить действительно высокопрофессионального преподавателя, который сможет дать детям не только глубокие знания, но и мотивировать их на дальнейшее обучение, раскрыть и развить таланты подростка — дать все то, что чаще всего ждут родители, соглашаясь оплачивать зачастую не дешевое обучение.

Рынок частных школ и образовательных проектов для школьников сейчас активно развивается. Одновременно с увеличением количества частных образовательных учреждений все острее встает вопрос найма грамотных специалистов. Хорошие педагоги — не просто уникальные люди, но и залог успеха любого образовательного проекта, и подходить к процедуре их найма надо с максимальным вниманием.

Первыми этапами в процессе рекрутинга должны стать формальные этапы найма: заявка, VCV-интервью с заранее записанными вопросами, собеседование с педагогами профильной кафедры и администрацией. Все эти этапы должны быть четко формализованы. Даже во время проведения открытого урока, который также является одним из необходимых этапов оценки преподавателя, желательно иметь перед собой чек-лист, где будут формализованы важные для вашего образовательного проекта нюансы манеры преподавания и глубины знаний.

Ставьте конкретные задачи

Обязательно ищите преподавателя под конкретные задачи и задавайте очень конкретные вопросы по результатам этих задач, проверяйте эти результаты.

Например, вам нужен человек, который систематически готовит классы к ЕГЭ на высокие баллы. Спросите, какой у него средний балл выпускников. Если человек не может ответить вам на этот вопрос, или называет результаты существенно ниже того уровня, на который вы рассчитываете, значит, скорее всего, он либо никогда не таргетировал такой результат для себя, либо не знает, как конкретно его достичь.

Если нужен олимпиадный тренер, который подготовит к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников, доверять надо только конкретным цифрам: количеству ребят, которые под его наставничеством стали победителями или призерами. Эти результаты легко посмотреть на сайте всероссийских олимпиад школьников.

Результаты учителя — это результаты детей

Результативность учителя всегда можно проверить на сторонних ресурсах. Обратите внимание на достижения детей по выбранному профилю в школах, где преподавал учитель. Неоднократное участие детей в олимпиадах, конкурсах, их награды — это вполне измеримые результаты работы учителя.

В Москве, например, есть уже составленный навигатор за несколько лет. Эти данные помогут вам определить не только достижения учителя, но и уровень детей с которыми он работал.

Ученик как критерий

Есть ряд сложно формализуемых признаков хорошего преподавателя.

Его должны любить дети. Если вы рассматриваете резюме педагога, обязательно поищите и почитайте отзывы о нем в соцсетях или даже найдите способы пообщаться с детьми, которые учились у этого преподавателя. Именно с детьми, а не с их родителями — они намного более честная аудитория. Миллиард формальных регалий не заставят ребенка полюбить учителя, заинтересоваться его предметом, с удовольствием ходить на занятия.

Личность имеет значение

Хороший педагог должен не только уметь найти подход к ученику, но и стать для него реальным авторитетом и наставником — это тоже важный шаг к полноценному вовлечению ребенка в образовательный процесс. И авторитет должен появиться не как следствие авторитарного поведения, а потому что учитель интересен ребенку сам по себе.

Это особенно важно для подростков. Если, например, твой учитель истории ездил на фестиваль Burning man, дети скорее воспримут его как человека, который что-то понимает в жизни, знает много интересного. Очень важно, чтобы дети встречали людей с разнообразным жизненным опытом внутри школы и оценке этого опыта на интервью также следует уделить внимание.

Интерес к работе

Уточните насколько преподаватель на прошлом месте работы был вовлечен во внеклассную деятельность учеников, насколько он в курсе увлечений «своих» детей. Информацию о внутришкольных мероприятиях в большинстве случаев можно найти на сайтах школ.

Если учитель готов после урока с энтузиазмом отвечать на вопросы, объяснять заинтересовавшие ученика подробности, то и во время уроков дети будут слушать его с большим вниманием. У хорошего преподавателя должен быть живой интерес к тому, что он делает. Попробуйте обозначить будущему кандидату нетривиальную задачу, с которой он раньше не сталкивался. Действительно мотивированного и заинтересованного учителя это только увлечет.

Найти и удержать

На сегодняшний день в России лишь 2% от общего количества среднеобразовательных учреждений — частные. Поэтому в частные проекты преподаватели приходят в основном из государственных школ. Всевозможные рейтинги, например рейтинг «500 лучших школ России» очень полезны при формировании преподавательского состава вашего проекта. Опыт работы в отмеченных государственных школах задает определенную планку качеству педагога.

Найти этих преподавателей на распространенных ресурсах по найму кадров практически невозможно. В этом помогут сайты самих школ. Большинство из них сделаны по единому шаблону, и каждая школа обязана опубликовать свой научно-педагогический состав.

В Москве эта информация собрана на едином ресурсе департамента образования и науки города. Придется проявить известную долю изобретательности, чтобы найти контакты. В современном мире хорошо помогают социальные сети.

Понимая ценность хороших педагогов, работодатели уже сейчас предоставляют им достойные условия работы и свободу творчества. Поэтому при найме действительно высококлассных специалистов речь зачастую уже идет не о рекрутинге, а о хедхантинге.

Помимо достойного уровня заработной платы и социального пакета, потенциальному работодателю придется включать в свое предложение дополнительные бонусы, значимые именно в рамках специфики преподавательской деятельности. Это могут быть и дополнительные возможности карьеры — как функции методиста или спикера на мероприятиях, возможности разработок и внедрения авторских программ. Учителей может привлечь возможность работать с отобранными по целому ряду параметров детьми.

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