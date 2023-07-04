Самолетом, поездом, автомобилем: как оптимизировать бизнес на перепродаже товаров из Азии

Впрочем, логистика — как раз один из способов оптимизировать затраты и улучшить экономику бизнеса на азиатских товарах. О подводных камнях и способах их обойти рассказала Снежана Дьяченко, директор по продажам логистической компании R7Logistics & Supplies.

По данным исследования , проведенного в конце 2022 года, бизнес на маркетплейсах — чаще всего выбор начинающих предпринимателей: для 80% бизнесменов это первый опыт в продажах как таковых, для 72% — в онлайн-торговле. Кажется, это бизнес мечты: привози дешевый товар из стран Азии, продавай его с разумной наценкой — и ты в плюсе. На деле жесткая конкуренция, отсутствие опыта и логистические сложности ставят под сомнение успех.

Этапы большого пути

Запуск бизнеса на продаже товаров из Китая и других стран Азии включает несколько сложных этапов. В первую очередь необходимо изучить рынок и определиться с группой товаров, с которой вы будете работать.

Затем — посчитать экономику: помимо собственно стоимости товара на фабрике или азиатском маркетплейсе, учитывайте курсовую разницу, таможенные пошлины (они отличаются для разных групп товаров), стоимость логистики по России, хранения груза на складе, пока товар продается, даже закупку товара с маркетплейса своими силами (многим продавцам приходится прибегать к такой хитрости, чтобы поднять свои товары в топ продаж на маркетплейсе).

Стоит ли овчинка выделки?

Если да, то нужно определиться с наиболее эффективным каналом сбыта товара — будь то маркетплейс или собственный интернет-магазин, офлайн-точка или соцсети и т. д. Кроме того, нужно решить, будете ли вы искать товар самостоятельно либо через агента или посредника, как будет осуществляться доставка товара, кто займется таможенным оформлением.

На каждой составляющей «бизнеса с Китаем» можно как сэкономить, так и прогореть.

Где заказывать: фабрика или маркетплейс?

Существует три способа закупки товаров в Китае и других азиатских странах:

Можно найти компанию, обладающую достаточным опытом и экспертизой для осуществления всего процесса «под ключ»: она будет искать товары, закупать их, выполнять доставку автотранспортом, авиатранспортом или морскими контейнерами, заниматься таможенным оформлением.

Можно нанять частного эксперта, проживающего в стране, откуда вы планируете возить товар: он будет от вашего имени искать продукцию, проверять ее качество, договариваться об итоговой цене. Этот частный эксперт также может порекомендовать проверенную логистическую компанию. Но есть риск, что этот посредник возьмет аванс за товар и просто исчезнет.

Третий вариант — самостоятельно искать товары на китайских сайтах (Alibaba, Taobao, Tmall, JD). Там можно заказать товары для личного пользования стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг, доставляемые перевозчиками или пересылаемые в международных почтовых отправлениях. Это неплохой способ сэкономить на таможенных пошлинах и заказать на проверку товара на предмет качества и соответствия данным на сайте. Если товар не оправдал ожиданий, его часто можно вернуть за счет продавца.

Кстати, Китай — не единственный рынок, откуда имеет смысл заказывать товары для последующей перепродажи на российских маркетплейсах: по стоимости рабочей силы с ним активно конкурируют Тайланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, где также открывается все больше и больше фабрик.

Однако качество китайских производителей пока выше, Поднебесная уступает лидерство лишь по отдельным категориям товаров: так, косметический лидер сейчас — Корея, по производству одежды в лидеры рвутся Филиппины и Вьетнам. Но пока объемы заказов из КНР намного выше, и оптимизировать логистику на сборных грузах все-таки проще из Китая, чем из других азиатских стран.

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Как сэкономить на логистике: сборные грузы

После пандемии 2020-2021 годов, когда транспортное сообщение с Китаем и другими странами Азии было затруднено, логистическая отрасль быстро восстановилась, но тут в 2022 году вмешались геополитические причины, авиабортов стало меньше, логистика усложнилась и выросла в цене, бизнес начал искать способы сэкономить.

Среди предпринимателей, заказывающих товары не крупным оптом, а небольшими партиями, например, в 20 кг, повысился спрос на «совместные отправки» — сборные грузы, когда несколько небольших закупок объединяются в общую отправку весом около 10 тонн.

Это выгоднее, чем платить за целый контейнер, — сборные грузы позволяют снизить стоимость логистики до 10 раз. Транспортировка сборных грузов может осуществляться как авиацией, так и морскими путями, железнодорожными или автомобильными.

Сборные грузы иногда путают с карго-доставкой, но есть существенные отличия. Карго-доставка позволяет перевозить небольшие грузы весом от 20-30 кг в одном контейнере с другими грузами для других заказчиков (электротовары, предметы интерьера, автозапчасти, одежда, обувь и др). Но на карго-грузы обычно не оформляются необходимые таможенные документы, по российскому законодательству это фактически контрабанда.

Тогда как сборные грузы — «белый», легальный инструмент логистики.

Минус сборных грузов в том, что покупатель никак не влияет на сроки доставки: приходится ждать, пока будет собран общий груз. Но сроки поступления товара можно прогнозировать, отслеживая свой груз по трек-номеру. Авиадоставка и автотранспортная логистика занимают до двух недель, железнодорожная и водная — от месяца до трех.

Однако скорость и стоимость доставки — не единственный критерий при выборе способа транспортировки грузов из Азии: важнее соблюдать условия перевозки конкретных товаров. Так, если одежда и обувь спокойно переживают доставку автотранспортом, то для электроники необходимо выбирать более бережный и быстрый способ доставки, такой как авиатранспорт.

При планировании бизнес-процессов важно учитывать и сроки доставки уже внутри России. Около 80% сборных грузов из Азии доставляются в Москву, и уже оттуда российскими транспортными компаниями в другие регионы.

Это удешевляет логистику, но увеличивает сроки доставки. Во Владивосток или Иркутск грузы доставляются напрямую, но это выгодно только при заказе больших оптовых объемов.

Страховка и таможня: легкомыслие дорого обойдется

У сборных грузов есть редко встречающийся, но все же возможный риск: если помимо вашего легального груза в сборе оказались запрещенные товары, на таможне арестуют весь груз целиком.

Чтобы не лишиться и денег, и товара, не пренебрегайте страховкой. Ее можно оформить как через страховую компанию, так и через логистическую компанию, специализирующуюся на доставке грузов из Азии; внимательно изучите условия договора, поскольку не все случаи считаются страховыми — например, порча груза из-за неправильной упаковки.

Она пригодится и в том случае, если ваш товар повредится при транспортировке или потеряется. Страховать груз нужно на ту сумму, за которую вы приобрели товар. По законодательству транспортные и логистические компании не обязаны страховать перевозимый груз — это ответственность покупателя-бизнесмена.

Еще один аспект, усложняющий работу на маркетплейсах для начинающих бизнесменов, — таможенное оформление и сертификация товаров из Азии. Чаще всего запрос сертификатов и оформление таможенных деклараций — ответственность самого покупателя, но некоторые логистические компании оказывают и эти услуги.

Иногда для растаможки азиатских товаров нужно специально подготовить сертификат и декларацию соответствия — например, на новый косметический продукт, который никогда ранее не ввозился в Россию. Это может взять на себя логистическая компания — за определенное вознаграждение. Оформление всех документов занимает до полутора месяцев, а стоимость зависит от категории продукции.

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К оформлению документов нужно относиться максимально серьезно. В нашей практике был прецедент: однажды утром на склад, где хранился наш груз, приехали сотрудники Управления по борьбе с контрабандой. Как выяснилось, они проводили рейд по десяткам складов, связанных с агентами международных перевозок, искали контрафактный алкоголь.

На «нашем» складе контрафакта не оказалось, но внимание сотрудников привлекли привезенные нами майнеры. Наш сотрудник предоставил все авианакладные, инвойсы, транспортные накладные CMR, подтверждающие контракт на перевозку груза между поставщиком, покупателем и транспортной компанией, дал возможность осмотреть все коробки.

Вечером того же дня мы уже смогли продолжать работать в штатном режиме. Если бы майнеры были привезены карго-доставкой, все оборудование было бы конфисковано.

Гипотетически нелегальный ввоз товаров из Китая и стран Азии возможен, но риски — и для российских предпринимателей, и для конечных покупателей, — слишком высоки.

По данным Федеральной таможенной службы, только с начала февраля текущего года был выявлен ввоз контрабанды на сумму свыше 4,6 млрд рублей — по факту нарушений возбуждено 3240 дел об административных правонарушениях и 5 уголовных дел. Систему контроля за ввозом товаров пока нельзя назвать безупречной, но она ужесточается и усиливается с каждым годом.

По сравнению с периодом пандемии, сейчас игроки логистической отрасли отмечают существенный рост объемов перевозок из Китая и стран азии. Только за первые четыре месяца 2023 года товарооборот России и Китая вырос более чем на 41%.

Появилось больше предложений по авиаперевозкам, железнодорожным и контейнерным перевозкам, их стоимость демонстрирует тенденцию к снижению.

Поэтому в 2023 году продажа азиатских товаров вновь может стать «бизнесом мечты», если следовать некоторым правилам:

тщательно сравнивать цены от фабрик и от трейдеров;

оптимизировать логистику;

контролировать наличие сертификатов на товары, таможенное оформление и страхование груза (или отдать эти вопросы на аутсорс);

не браться сразу за крупные партии, опытным путем определить свои реальные объемы продаж;

добиваться скидки на всех этапах: от агента — на услуги поиска товара, от поставщика или фабрики — на сам товар, от логистической компании — на транспортировку;

прислушиваться к «сарафанному радио» при выборе производителя, посредника и логистической компании.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, Россия ждет расширения авиасообщения с Китаем и появления дополнительных транспортных направлений. Так что бизнес на товарах из Азии может стать выгоднее и проще.

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