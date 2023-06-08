Как создать конкурентоспособный товар для маркетплейсов с помощью китайских поставщиков

Дарья Зимина, специалист по ВЭД с Китаем ChinaToday, рассказала о трех способах, чтобы договориться о производстве в Китае и не прогадать.

Большинство товаров на маркетплейсах представлено в огромных количествах. 99% моделей повторяются десятки-сотни-тысячи раз. Казалось бы, в таких условиях только и останется, что конкурировать по цене и иметь минимальную прибыль. Но это не совсем так. Сделать так, чтобы товар заметили, возможно — и в этом поможет Китай.

Способ 1. Запустить в Китае производство под своим брендом

Здесь просто: нанесли свой лого на товар или упаковку — получили уникальный товар. Можно заказать в Китае готовый продукт, а брендировать его уже в России, но это будет дольше и дороже. А если брендирование делает китайская фабрика, вы уже получаете товар, готовый к продаже.

Разница в цене будет составлять примерно 1-4 юаня в зависимости от товара, размера, сложности и варианта исполнения логотипа. На изготовление партии брендированного товара уйдет 15-25 дней.

Зато преимущества ощутимы:

легче выпускать и продвигать новые продукты за счет узнаваемости бренда;

помогает выделиться среди конкурентов;

повышает лояльность клиентов, стимулирует на повторные покупки;

появляется дополнительная ценность товара.

Если вы хотите заказать продукцию из Китая под своим брендом, заранее разработайте логотип. Чем раньше отправите лого производителю, тем быстрее он выпустит партию.

Совет. Фабрики просят отправить логотип в формате Ai. Пропишите это требование в ТЗ для дизайнера.

Способы брендирования

Глобально есть два варианта брендирования: размещение логотипа на продукте или на упаковке.

На продукте ↓

1. Печать

Чернильная, лазерная или трафаретная. Минималка (MOQ) — от 100-500 штук, цена — от 0,2 до 1 юаня/штука.

Печатный лого — самый популярный вариант брендирования

2. Наклейка, вкладыш

Все дополнения из бумаги китайские фабрики заказывают на отдельных заводах: завод упаковки, типография. Поэтому при таком способе брендирования минималка будет от 1000 штук и более. Зато цена обычно не превышает одного юаня. Есть фабрики, которые печатают вкладыши бесплатно.

Фабрика добавляет к каждой салфетке печатный вкладыш с брендом заказчика и информацией на русском языке

3. Вшивной логотип

Минималка обычно самая большая — от 2-5 тыс. штук. Потому что фабрика не сможет использовать готовый товар со склада, ей придется запускать станки специально под вас, чтобы вышить лого.

Вшивной лого используется на одежде, текстиле

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4. Бирки

Печать бирок производитель тоже заказывает в типографии. Поэтому MOQ — от 1000 шт. Сделать и пришить одну бирку стоит в среднем 4 юаня.

Совет. Если такая минималка для вас слишком большая, не спешите отказываться от идеи. Поставщики часто идут навстречу: вы оплачиваете нужное количество бирок, а фабрика хранит их и расходует постепенно на ваши заказы.

В техзадании поставщику прописывайте подробно каждое требование

5. Фирменная упаковка

Нанести логотип на розничную упаковку — часто самый дешевый и оптимальный вариант. Средняя минималка — от 1 тыс. штук, цена — до 4 юаней.

Если заказываете от 2,5-3 тыс. штук, попробуйте договориться с фабрикой на бесплатное брендирование упаковки.

Совет. Запросите у поставщика исходники упаковки ( 设计稿), так будет проще подготовить файл нового дизайна упаковки с вашим логотипом.

Предприниматель производит в Китае эпиляторы и брендирует весь комплект:

прибор,

упаковку,

тканевый футляр для хранения

Способ 2. Сделать лучше, чем у конкурентов, — OEM-производство в Китае

OEM-производство — это когда китайская фабрика делает товар по готовому шаблону, но с незначительными изменениями. Конкуренты продают черные сумки — вы станете продавать красные, у них крышка на банке пластиковая, а у вас будет стальная.

На выходе вы получаете продукт с нужными характеристиками под своим логотипом.

Основные способы изменить товар:

исправить недостатки, брак;

дополнить комплектацию;

повысить качество продукции;

добавить дополнительные опции.

Пример

Предприниматель запустил в Китае OEM-производство накладных ресниц. Теперь он продает ресницы такой длины и пышности, которых нет ни у одного конкурента.

Как понять, что нужно изменить в товаре

Самый простой способ — тестировать и обращать внимание на отзывы покупателей. Обратная связь пользователей поможет узнать слабые стороны товара и найти идеи для улучшения.

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В отзывах пишут, что не хватает цветов — расширьте линейку, просят сделать рисунок побольше — добавьте это требование в техзадание фабрике.

Пример

Покупатель написал в отзывах, что в рюкзаке не хватает внутреннего кармана. Предприниматель попросил фабрику делать такой карман. Причем закупочная цена товара осталась прежней.

Пришить доп. карман — это OEM-производство

Способ 3. Создать товар с уникальными характеристиками — ODM-производство

ODM — это контрактное производство, при котором китайская фабрика производит товар по вашим наработкам:

техническое задание,

чертежи,

макеты.

На выходе получается уникальный продукт под вашей торговой маркой.

Пример

Предприниматель продавал гирлянды-занавесы, но заметил, что у большинства конкурентов товар однотипный, со схожими недочетами. Подготовил техзадание для фабрики, запустил ODM-производство и теперь продает уникальный товар.

Пример техзадания на производство для китайской фабрики

Этапы ODM-производства

Минус ODM в сравнении с OEM — долгий выпуск.

Нужно подготовить и согласовать ТЗ; Настроить производство; Сделать образцы.

ODM-товары создавать сложнее, поэтому и цена будет выше. Но, как показывает практика, все это окупается, ведь на выходе получаете эксклюзив.

Если вы уже знаете, что хотите производить в Китае и просчитали unit-экономику, закладывайте на производство первой партии три-четыре месяца ↓

Процесс ODM-производства занимает в среднем три месяца

В помощь:

Как объяснить китайскому поставщику, какой именно товар вам нужен

До того как внести 30% предоплаты за производство именно столько обычно просят китайские поставщики, отправьте на фабрику:

Подробное техзадание (ТЗ) на китайском языке; 3D-модель товара с разных ракурсов; Фотографии в формате так плохо, а так хорошо; Свой логотип в векторном формате Ai и отметкой, где именно его расположить.

Идеально — заключить с фабрикой договор, где прописать каждую характеристику нужного товара.

Но на практике далеко не все фабрики готовы к бумажной волоките.

Они хотят поскорее обсудить условия, сделать продукт и получить оплату. Но даже в этом случае добивайтесь от производителя обсуждения каждого параметра отдельно, чтобы хотя бы в переписке у вас остались доказательства.

Пример

Предприниматель заказывал в Китае производство новогодних шаров. Подготовил для поставщика техническое задание и 3D-макет, где были указаны размеры шара и пожелания к товару. Но производитель понял задачу по-своему — фигурка оказалась больше и не влезла в шар.

Переделывал за свой счет, потому что были пруфы, где он соглашается с требованиями.

Образец поставщик переделывал за свой счет.

Слова-помощники для подготовки ТЗ поставщику:

Логотип Logo Штрихкод 条码 Бирка 吊牌 Вшитая бирка 标签 Подвесная бирка 吊牌 Бирка, которую можно мыть 洗标 吊牌 Исходники 设计稿 Сублимационная печать (когда нужно перенести картинку на материал) 热转印 Деколь (переводной рисунок) 贴烤花 Как на фото 如图 Под заказ 订货

Производство по образцу

Если у вас строгие пожелания по качеству готового продукта — не всегда поможет даже подробное ТЗ, фотографии и видео. Тогда проблема решается пересылкой образцов товара из России в Китай.

Так фабрика увидит товар вживую и точно скажет, готова ли она реализовать вашу задумку.

Пример

Предприниматель потерял семь месяцев, пытаясь запустить производство премиальных футляров для украшений. Получил то, что нужно, только когда отправил образец на китайскую фабрику.

Пересылка образцов в Китай помогает получить нужный результат

Резюме

Закупить готовую оптовую партию у китайского поставщика — проще и быстрее. Но продавать брендированный товар или производить свой продукт по OEM или ODM — значит получить конкурентные преимущества.

Так вы:

Займете свою долю рынка; Сможете предложить покупателю эксклюзив; Повысите спрос и узнаваемость бренда.

Это нелегкий путь. Но когда процесс выйдет на поток, когда у вас появятся довольные покупатели, вы поймете, насколько приятно осознавать: «Да это же сделал я!».

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney