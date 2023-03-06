Как безопасно перевести деньги поставщику в Китай. Нюансы оплаты в 2023

Дарья Зимина, специалист компании по ВЭД с Китаем, поделилась советами, как обезопасить себя при закупке товаров из Поднебесной.

За последний год в ChinaToday заметили: после введения санкций среди китайских поставщиков и менял стало много мошенников. Все потому, что оплатить товар нужно, а способов для этого почти не осталось. Вот и несет доверчивый российский предприниматель свои накопления куда попало, а в результате — ни денег, ни товара.

Содержание:

Основные способы оплаты поставщику

Сейчас способов перевести деньги из России в Китай не так много:

SWIFT

Большинство российских банков отключены SWIFT, а те, что остались, берут немалую комиссию.

Иногда зарубежный банк:

отклоняет перевод;

замораживает деньги на счету;

просит информацию о цели перевода.

Сейчас переводы через SWIFT доступны в «Райффайзенбанк», БКС, «Точке». Сейчас на неплохих условиях (комиссия 120 юаней) переводит и «Тинькофф», но банк уже попал в десятый пакет санкций ЕС, и как это отразится на SWIFT-переводах в Китай — пока неизвестно.

«Золотая Корона»

Сервис быстро и недорого переводит оплату в долларах на китайские UnionPay. Способ не подойдет, если банк вашего поставщика зарегистрирован на территории Гонконга, Макао или Тайваня.

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Paysett

Сервис Paysend осенью прошлого года приостановил переводы из РФ. Немного поменяли название — и международные переводы из России снова работают.

Но в РФ получить деньги через сервис все еще нельзя.

Условия переводов в Китай через Paysett

Карта зарубежного банка

Visa или Mastercard, открытые в казахстанском или узбекском банке, продолжают работать. Чтобы открыть карту, потребуется ИНН и/или вид на жительство. А после — уведомить налоговую об открытии счета.

Предприниматели делятся своими схемами оплаты

Менялы-китайцы. Нормальные работают только с проверенными клиентами, среди остальных много мошенников. Если такой помощник «кинет» — вообще ничего не доказать.

Курс менял

Криптовалюта. Расплатиться криптовалютой напрямую с поставщиком можно далеко не всегда. Обычно ее охотно принимают продавцы майнеров и электроники. Остальные — редко, потому что в Китае крипта под запретом.

Расплатиться криптовалютой напрямую с поставщиком можно далеко не всегда. Обычно ее охотно принимают продавцы майнеров и электроники. Остальные — редко, потому что в Китае крипта под запретом. Через компанию-посредника по работе с Китаем. При таком способе схема следующая:

Вы оплачиваете посреднику товар рублями; Посредник меняет их на юани, а сам переводит деньги поставщику за процент.

Некоторые посредники принимают оплату не только рублями, но и долларами или криптой.

Риски при переводе средств из России в Китай

Часто поставщики просят перевести оплату за товар на карту или через свой сайт. Такая сделка не защищена, поэтому высок риск потерять деньги:

Основные проблемы, которые могут возникнуть, если перевод оплаты поставщику без договора и защиты сделки

Пример из жизни

Предприниматель потерял 500 тыс. рублей, оплатив по счету поставщику. Оказалось, что сотрудник продавца подменил номер счета на документах, получил деньги и скрылся.

Договора нет, страховки нет — доказать что-либо невозможно.

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Как застраховать себя от потери денег

Безопасно перевести деньги в Китай можно одним из способов:

Оплачивать через площадки с защитой сделки;

Заключить договор;

Досконально проверить поставщика на надежность;

Оформить защиту сделки (страховку).

О каждом способе подробнее.

Оплачивайте через площадки с защитой сделки

Защита сделки — это механизм, который обезопасит покупателя от недобросовестных поставщиков и гарантирует их финансовую безопасность.

Работает это так:

Покупатель оплатил товар; Деньги «замораживаются» в системе; Покупатель подтверждает, что товар получил в соответствие с заявленными характеристиками; Поставщик получает деньги.

Как работает защита сделки на торговых площадках

Формально защита сделки действует на всех торговых площадках, входящих в Alibaba Group:

1688,

Alibaba,

Aliexpress,

«Taobao»,

Tmall.

Но реально защита сделки работает только на 1688, «Таобао» и Tmall.

Если переводите деньги поставщику через эти площадки — можете не волноваться, в случае форс-мажора, деньги вернутся назад.

Совет. При совершении покупки на 1688 убедитесь, что у вас в 交易方式 (тип сделки) стоит 担保交易 (защищенная сделка) и оплата товара происходит при помощи сервиса Alipay.

Защищенная сделка на 1688

А еще на 1688 можно выбирать только среди тех поставщиков, которые прошли полную проверку документов. При поиске товара поставьте соответствующий параметр — 深度验商.

Выбирайте поставщиков, которые прошли полную проверку

А вот при оплате через Alibaba не рекомендуем надеяться на защиту сделки — здесь она работает лишь формально:

площадка запускает этот механизм неохотно и за дополнительную плату,

затягивает время,

предлагает решить вопросы с поставщиком самостоятельно.

Покупатель крайне редко получает результат, который его устраивает.

Заключайте договор

Чтобы защитить себя при других способах оплаты — заключите договор купли-продажи. Большинство мошенников откажутся подписать договор, потому что с ним можно пойти в суд.

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В договоре указывается корпоративный счет компании (对公账户) или личный счет собственника (法人账户). Иначе юридически он ничего не значит.

От договора отказываются не только мошенники — заключать договор не всегда получается еще и потому, что:

Счета компании контролирует китайское законодательство, а продавец не хочет искать обходные пути для снятия денег и платить комиссию в 15%. Личные счета тоже отслеживаются. Владелец боится проблем с налоговой, поэтому и отказывается получать оплату на свой счет. Сделка на малую сумму. Поставщик не видит смысла ради нее напрягаться — что-то читать, подписывать, сканировать. Поставщик вообще не понимает, чего вы от него хотите.

Когда поставщик отказывается подписать договор

Проверяйте поставщика на надежность

Еще один обязательный пункт перед отправкой денег, по договору или нет, проверить продавца.

Что проверяем:

Статус поставщика на торговой площадке (если он здесь представлен)

Например, на «Алибабе» хороший показатель — статус «Золотого поставщика», на 1688 — «Бык» или «Супер-фабрика».

Расшифровка значков на 1688

Бизнес-лицензию 营业执照

Обычно она есть в свободном доступе. Если нет — запросите в переписке с продавцом. Убедитесь, что лицензия на ведение коммерческой деятельности действующая и посмотрите точное название компании на китайском языке.

Данные о поставщике на aiqicha.baidu или qcc

У фабрик в графе «сфера деятельности» указано разрешение на производство (生产、制造、制作), перекупов — оптовая торговля (货物和技术进出口).

Наличие судебных исков через creditchina.gov

Информацию о компании в интернете — через китайский поисковик baidu

У нормальной компании всегда что-то будет: свой сайт, страницы на оптовых площадках, реальное местоположение на карте.

Сайт

Если у продавца есть сайт, проверьте его через сервис who.is. Чем раньше зарегистрирован домен, тем лучше. Так вы не рискуете связаться с фирмой-однодневкой.

Если хотите проверить производителя, спросите, когда он сможет принять аудитора на завод. Даже если на самом деле не собираетесь отправлять своего представителя на производство, по ответу сможете определить фальшь.

Оформляйте защиту сделки (страховку)

Если работаете через посредника, то на него можно переложить:

проверку поставщика,

заключение договора,

ответственность за сделку.

В среднем это стоит 2% от суммы сделки. Если поставщик окажется мошенником, то посредник должен будет компенсировать вам всю сумму закупки.

Резюме

Помните, что оплата китайскому поставщику без официального контракта — это риск. Чтобы не остаться без денег и товара, убедитесь в надежности продавца и работайте только по защищенной сделке.

Если все это есть, выбирайте поставщика, которому можно оплатить через 1688, «Таобао» или Tmall. Так вы будете защищены механизмом защиты сделки и сможете вернуть деньги, если что-то пойдет не так.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney