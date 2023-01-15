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Ozon просит у продавца товаров из Китая номер ДТ: где его взять

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Ольга Липченко
Ольга Липченко

Эксперт по таможенному оформлению ChinaToday

Ахмед Садулаев

Если вы возите китайские товары карго для продажи на маркетплейсах, то уже могли столкнуться с проблемой: Ozon начал запрашивать номер таможенной декларации на подобную продукцию.

Что такое номер ДТ / ГДТ и где его взять, рассказывает эксперт по таможенному оформлению ChinaToday Ольга Липченко.

Ozon просит у продавца товаров из Китая номер ДТ: где его взять

 

Мы помогаем российским предпринимателям вести бизнес с Китаем — запускаем производства, находим надежных поставщиков, выкупаем и доставляем товары из Китая.

Только ~10% предпринимателей возят «в белую» (морем, через таможню во Владивостоке), остальные — карго (серая схема через Казахстан). И это не только наша статистика, это тенденция всего рынка.

Но с осени этого года мы стали регулярно получать такие запросы от клиентов, которые возят карго:

Номер ДТ

Ozon просит продавцов добавлять номер ГТД — декларации на товары

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Что такое ГТД

Раньше чтобы привезти товары из Китая, нужно было оформить грузовую таможенную декларацию (ГТД). В 2011 году изменился формат документа и его официальное наименование — теперь он называется декларацией на товары (ДТ). Но большинство по-прежнему называют эту декларацию ГТД, ведь цель осталась прежней: подтвердить законность перемещения товара через таможенную границу.

Номер ДТ 2

Самое ценное в ДТ для предпринимателя — ее номер

Получить ДТ можно только одним способом — ввозить товары из Китая полностью легально, с таможенной очисткой и уплатой налогов.

Важно. Если возить карго, то получить ДТ на товары невозможно.

 

В каких случаях селлеру маркетплейса понадобится номер ДТ

Если ~90% предпринимателей ввозят товары из Китая «в серую», то, соответственно, и продают они их на маркетплейсах без документов. Ни на Wildberries, ни на Ozon, это не запрещено.

Но маркетплейс потребует у вас номер ДТ, если:

  • Продаете категории товаров, с которыми нельзя войти на маркетплейс без деклараций — детские игрушки, первый слой одежды и пр.;
  • Любой ваш товар купит юр. лицо. Им этот номер нужен, чтобы вернуть НДС;
  • Товар продадут в Беларусь или Казахстан.

Сейчас последний пункт особенно важен. Осенью маркетплейсы стали рассылать продавцам уведомления, в которых сообщают о необходимости сдать статформу, на товары, проданные в ЕАЭС. Большинство о ней слышат впервые.

 

Что такое статформа

Постановление Правительства РФ №891 от 19 июня 2020 года обязывает продавцов подавать в ФТС статистическую форму учета. В ней отражаются данные о товарах, которые вывезли из РФ в страны ЕАЭС. Постановление действует уже более двух лет, но активно заговорили о нем лишь несколько месяцев назад.

Просто ранее схема привлечения к ответственности была такая: ФТС за два месяца выявляет нарушение и передает данные в Росстат → Росстат выносит решение. Сейчас у таможенной службы есть один год на выявление нарушения и штраф накладывает она сама, Росстат в процессе не участвует.

По данным из статформ таможня формирует итоги внешней торговли.

Нужно ли сдавать статформу продавцам Wildberries

Wildberries как бы выкупает у вас товар и продает от своего лица, поэтому сам подает всю отчетность. А вам выгружает уведомление о выкупе, которое можно посмотреть в финансовом отчете. Соответственно, если торгуете на WB, о статформе можете пока не беспокоиться.

Номер ДТ 3

Ответ WB по поводу сдачи статформы

Нужно ли сдавать статформу продавцам Ozon

А вот селлерам Ozon сложнее: по агентскому договору они сами несут ответственность за сдачу отчетности при любой схеме работы.

Номер ДТ 4

Ozon объяснил, почему селлеры должны сами сдавать отчет в таможню

Как сдать статформу

Отчетность сдается только электронно на сайте ФТС. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете участника ВЭД с электронной подписью. Оформить ее можно в любом авторизованном центре, но сделать это лучше заранее.

Организации и ИП могут оформить ЭЦП бесплатно через налоговую службу, самозанятые — только платно. Также электронную подпись делают некоторые банки, например, Сбербанк и «Тинькофф».

Важно. Сдавать статформу должны все продавцы — вне зависимости от статуса. Но пока эта возможность есть только у организаций и ИП. Сервис для самозанятых пока в разработки, а местные ФТС разводят руками.

Номер ДТ 5

Пояснения ФТС по поводу сдачи статформы самозанятым

На заполнение и отправку статформы есть 10 рабочих дней следующего месяца.

Пример. В январе 2023 года ваши товары с Ozon доставлены покупателю в Казахстан. Отправить заполненную форму за январь нужно до 14 февраля.

При этом штрафные санкции накладываются если не сдать статформу, сдать позднее или указать недостоверные данные.

Как заполнять все поля статформы, смотрите в шаблоне — так будет нагляднее.

Несколько важных уточнений:

  1. Срок исковой давности по данному правонарушению — 1 год.
  2. В статформу вносится информация обо всех заказах за прошлый месяц, которые отгружены в страны ЕАЭС и имеют статус «Доставлен».
  3. Если вы сдали форму с некорректными данными и сами это заметили, то можно ее аннулировать и прислать новую. Штрафных санкций за замену не будет.
  4. На каждую страну получения заполняется отдельная статформа.
  5. Одна строка — один код ТН ВЭД. Товары с одинаковыми кодами не нужно дублировать, просто укажите их общее количество и стоимость.

На заметку. Не переживайте, если отправленная статформа долгое время находится в статусе «ожидание регистрации», так как датой сдачи отчетности считается день ее отправки, а не принятия таможенной службой.

 

Пришло требование добавить номер ДТ, а его нет

Законно получить номер ДТ можно только если возить товары из Китая «в белую». Первая доставка потребует больше времени, и есть риск получить штраф за несвоевременную сдачу отчетности. Но это лучше, чем сидеть и ждать — «прилетит или не прилетит».

Номер ДТ 6

Как получить номер ДТ

Плюс есть бонус: доставка в белую часто выходит выгоднее карго.

Номер ДТ 7

Статистика стоимости доставки для клиентов ChinaToday

В сети ходят еще два способа избежать штрафа, но они нелегальные, использовать их не рекомендуем. Если проверяющий из ФТС заметит подлог, оштрафует:

  1. Купить чужой номер ДТ на такой же товар.
  2. Указать в поле 15 статформы страну производства «РФ», а графу 20 оставить пустой.

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Чек-лист

  • Сделайте ЭЦП.
  • Позаботьтесь о номере ДТ.
  • Регулярно проверяйте отчеты по заказам и по «Кластеру доставки» отслеживайте страну получателя товара.

Чтобы успешно развивать бизнес на маркетплейсах, а тем более на Ozon — возите «в белую», с растаможкой и оформлением всех документов.

Фото на обложке: Unsplash

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