NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023

Дополненная реальность, ритейл-медиа и голосовой поиск — реалии сегодняшнего дня, которые задают новые векторы развития. Лариса Юстус, коммерческий директор ритейл-медиаагентства Eshopmedia , поделилась прогнозом, что станет трендом в еCom в 2023.

Широкий выбор и удобство возврата в eCommerce уже не удивляет — сейчас в вовлечении пользователей и повышении продаж большую роль играют новые технологии.

Драйверы развития eCommerce

Ими продолжают оставаться крупные маркетплейсы. Amazon занимает 37,8% от всей доли рынка онлайн-продаж в США — по похожему сценарию развивается и российская модель: в июне совокупная доля Wildberries и Ozon превысила ⅔ от всех онлайн-заказов — это на 27% выше, чем в июне 2020.

Параллельно с ростом и расширением каталога крупных игроков можно наблюдать и значительный рост нишевых маркетплейсов.

Все это привлекает лояльную целевую аудиторию:

профессиональная экспертиза в определенной категории,

внимание к деталям,

образованное комьюнити, которое всегда подскажет при выборе товара,

отточенный сервис,

оперативная поддержка.

По оценке экспертов, в России есть потенциал для развития. Например, «Детский Мир», «Л'Этуаль» и Inmyroom постепенно начинают переходить на модель маркетплейса.

Социальные сети как место для покупок

В то время как онлайн-шопинг пытается примерить на себя роль развлекательного канала по данным Mediascope, онлайн-шопинг входит в топ-5 онлайн-активностей, социальные сети все активнее развивают онлайн-продажи.

Эксперты предполагают, что глобальная индустрия покупок в соцсетях вырастет в три раза быстрее, чем традиционная электронная торговля, и достигнет к 2025 году $1,2 трлн.

В основном такой бурный рост будут обеспечивать поколение Z и миллениалы, а также развитие экосистем бизнеса. Тренд настолько мощный, что на мировом рынке появилась социальная сеть Popseekl (пока вход предоставляется только по инвайтам), специально созданная для продаж и более удобного интернет-шопинга.

В России примерно каждый четвертый пользователь совершал покупки в социальной сети, и количество «адептов» такого шопинга будет только расти.

Трансформация онлайн-магазинов в ритейл-медиа

Западный рынок сейчас переживает настоящий бум ритейл-медиа: рекламы в точках онлайн-продаж — на сайте или в мобильном приложении ритейлеров и маркетплейсов.

Уже сейчас доля ритейл-медиа достигает около 18% от всей digital-рекламы, и эта цифра продолжает расти.

Причины такой популярности очевидны:

коммуникация с аудиторией непосредственно в точках продаж, работа с прямыми данными, высокий ROI, таргетинг на целевую аудиторию внутри площадки.

Одним из первых игроков российского рынка, который запустил ритейл-медиаплатформу, стал Ozon: его доходы от продажи рекламы составили примерно 15 млрд руб. за девять месяцев 2022 года.

Среди нишевых маркетплейсов пионерами в размещении подобных платформ стали Apteka.ru и «Детский мир».

Оплата голосом

Популярность голосового поиска неуклонно растет: согласно прогнозам, рост мировых продаж, сделанных с помощью голосового помощника, вырастет ориентировочно на 630% и к 2025 году составит $164 млрд.

Мировые гиганты онлайн-ритейла, Amazon и Walmart, уже предлагают своим покупателям полностью автоматизированный процесс покупки: можно не только выбрать, но и оплачивать товар с помощью голоса.

В России такая технология пока что распространяется только на услуги (например, мобильную связь). Однако стремительный рост продаж умных голосовых помощников — в 2022 году спрос вырос примерно на 80% — говорит только об одном: скоро этот барьер будет преодолен.

Развитие NFT-технологий

Пока NFT не слишком широко используется в торговле: в большинстве случаев мы слышим про NFT в связке с креативными индустриями. Однако его потенциал в шопинге действительно впечатляет:

это прибыль от прямых продаж,

более глубокое вовлечение покупателей,

повышение узнаваемости бренда.

Уже сейчас успехи брендов впечатляют.

Например, виртуальные кроссовки Nike были проданы за $134 тыс., Dolce&Gabbana выпустила коллекцию DGFamalyBoxes, которая дает обладателям право доступа на различные мероприятия.

Неплохой способ подарить покупателям чувство избранности.

На российском рынке в сфере торговли пока нет успешных примеров, но уже есть первые кейсы. Например, «Магнит» выпустил свой первый NFT, рассчитывая, что «первые цифровые игрушки будут пользоваться таким же успехом, как и обычные скрепыши».

Технологии дополненной реальности

Одно из главных достоинств AR-технологий — это возможность объединить удобство онлайн-шопинга с качеством офлайн-покупок.

Одним из первых брендов, которые стали использовать дополненную реальность в бизнес-целях, стала Ikea: еще в 2014 году она выпустила каталог, позволяющий покупателям самостоятельно «примерить» мебель в интерьере своей квартиры — и все это не выходя из дома.

С тех пор технологии ушли далеко вперед. Например, бьюти-бренд Charlotte Tilbury представил виртуальную версию своего магазина в 3D-формате. При этом пользователи могли не только там прогуливаться, выбирать продукты, получать рекомендации, присоединяться к live-трансляции, но и приглашать друзей к совместным покупкам, во время которых они могут слышать и даже видеть друг друга.

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Одним словом, покупка вещей с помощью AR стала делом привычным: 9 из 10 человек поколения Z используют эти технологии.

Тренд продолжает набирать обороты: по оценкам экспертов, мировой рост составит около 15,6% в год. Что неудивительно, учитывая, что AR-технологии увеличивают конверсию продаж практически на 94%.

Доставка день в день

Примерно 64% покупателей уточняют сроки доставки перед оплатой покупок в интернете, а 30% (преимущественно миллениалы) отказываются от покупки, если товар не будет привезен в этот же день.

Неудивительно, что по недавнему исследованию, 99% респондентов из 500 онлайн-ритейлеров отметили, что планируют ввести возможность доставки день в день в ближайшие три года.

В мире такой сервис предоставляют пока только 35%, а в России это всего 15% магазинов.

Ставка на «зеленую» экономику

Покупатели хотят не только быстрее и дешевле, но и экологичнее: почти 7% указали отсутствие углеродного следа в качестве одного из основных приоритетов. Это же исследование говорит о том, что многие преимущественно это аудитория 18-24 даже готовы дополнительно оплачивать такую доставку.

Подобная функция уже перестала быть «инвестициями в бренд», и становится вполне конкурентным преимуществом.

Кстати, по другому исследованию, 82% покупателей готовы согласиться на увеличение сроков доставки, если это принесет пользу экологии. Так что в борьбе за лояльность покупателя не обязательно победит самый быстрый.

Приоритет мобильной версии

На мобильные приложения приходится более 71% трафика в мировом eCommerce и чуть больше 63% всех заказов. Есть частные примеры онлайн-ритейлеров, у которых доля mobile в бизнесе достигает 80%, а иногда и 90%.

И означает это только одно: создавая любой тип видео, текстового или визуального контента, необходимо в первую очередь ориентироваться на мобильную версию, и только потом на десктоп.

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Развитие омниканальности

Сегодня многоканальность воспринимается как само собой разумеющееся:

покупатели легко переключаются между офлайн и онлайн,

начинают покупки на десктопе и заканчивают в мобильном приложении,

заказывают доставку домой в обычном магазине и вдохновляются онлайн-акциями на POS-материалах в офлайне.

И хотя еще далеко не все бренды могут обеспечить покупателям бесшовный и безболезненный опыт при переходе из одного канала в другой, самая главная работа еще только предстоит.

Брендам необходимо развивать омниканальность — data-driven стратегию, которая позволит синхронизировать информацию по покупателям во всех точках продаж. Это позволит создать максимально персонализированное предложение во всех каналах коммуникации.

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В сегодняшней ритейл-реальности это одна из главных функций для повышения продаж и лояльности к бренду.

Например, около 49% покупателей отметили большую вероятность повторной покупки в случае персонализированной коммуникации. При этом пока всего лишь 35% компаний утверждают, что им удалось успешно настроить омниканальный подход и предлагать покупателям действительно персонализированные предложения.

Так что все еще только начинается.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff