NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023

Широкий выбор и удобство возврата в eCommerce уже не удивляет — сейчас в вовлечении пользователей и повышении продаж большую роль играют новые технологии.
Дополненная реальность, ритейл-медиа и голосовой поиск — реалии сегодняшнего дня, которые задают новые векторы развития. Лариса Юстус, коммерческий директор ритейл-медиаагентства Eshopmedia, поделилась прогнозом, что станет трендом в еCom в 2023.
- Драйверы развития eCommerce
- Социальные сети как место для покупок
- Трансформация онлайн-магазинов в ритейл-медиа
- Оплата голосом
- Развитие NFT-технологий
- Технологии дополненной реальности
- Доставка день в день
- Ставка на «зеленую» экономику
- Приоритет мобильной версии
- Развитие омниканальности
Драйверы развития eCommerce
Ими продолжают оставаться крупные маркетплейсы. Amazon занимает 37,8% от всей доли рынка онлайн-продаж в США — по похожему сценарию развивается и российская модель: в июне совокупная доля Wildberries и Ozon превысила ⅔ от всех онлайн-заказов — это на 27% выше, чем в июне 2020.
Параллельно с ростом и расширением каталога крупных игроков можно наблюдать и значительный рост нишевых маркетплейсов.
Все это привлекает лояльную целевую аудиторию:
- профессиональная экспертиза в определенной категории,
- внимание к деталям,
- образованное комьюнити, которое всегда подскажет при выборе товара,
- отточенный сервис,
- оперативная поддержка.
По оценке экспертов, в России есть потенциал для развития минимум 100 подобных площадок. Например, «Детский Мир», «Л'Этуаль» и Inmyroom постепенно начинают переходить на модель маркетплейса.
Социальные сети как место для покупок
В то время как онлайн-шопинг пытается примерить на себя роль развлекательного канала, социальные сети все активнее развивают онлайн-продажи.
Эксперты предполагают, что глобальная индустрия покупок в соцсетях вырастет в три раза быстрее, чем традиционная электронная торговля, и достигнет к 2025 году $1,2 трлн.
В основном такой бурный рост будут обеспечивать поколение Z и миллениалы, а также развитие экосистем бизнеса. Тренд настолько мощный, что на мировом рынке появилась социальная сеть Popseekl (пока вход предоставляется только по инвайтам), специально созданная для продаж и более удобного интернет-шопинга.
В России примерно каждый четвертый пользователь совершал покупки в социальной сети, и количество «адептов» такого шопинга будет только расти.
Трансформация онлайн-магазинов в ритейл-медиа
Западный рынок сейчас переживает настоящий бум ритейл-медиа: рекламы в точках онлайн-продаж — на сайте или в мобильном приложении ритейлеров и маркетплейсов.
Уже сейчас доля ритейл-медиа достигает около 18% от всей digital-рекламы, и эта цифра продолжает расти.
Причины такой популярности очевидны:
- коммуникация с аудиторией непосредственно в точках продаж,
- работа с прямыми данными,
- высокий ROI,
- таргетинг на целевую аудиторию внутри площадки.
Одним из первых игроков российского рынка, который запустил ритейл-медиаплатформу, стал Ozon: его доходы от продажи рекламы составили примерно 15 млрд руб. за девять месяцев 2022 года.
Среди нишевых маркетплейсов пионерами в размещении подобных платформ стали Apteka.ru и «Детский мир».
Оплата голосом
Популярность голосового поиска неуклонно растет: согласно прогнозам, рост мировых продаж, сделанных с помощью голосового помощника, вырастет ориентировочно на 630% и к 2025 году составит $164 млрд.
Мировые гиганты онлайн-ритейла, Amazon и Walmart, уже предлагают своим покупателям полностью автоматизированный процесс покупки: можно не только выбрать, но и оплачивать товар с помощью голоса.
В России такая технология пока что распространяется только на услуги (например, мобильную связь). Однако стремительный рост продаж умных голосовых помощников — в 2022 году спрос вырос примерно на 80% — говорит только об одном: скоро этот барьер будет преодолен.
Развитие NFT-технологий
Пока NFT не слишком широко используется в торговле: в большинстве случаев мы слышим про NFT в связке с креативными индустриями. Однако его потенциал в шопинге действительно впечатляет:
- это прибыль от прямых продаж,
- более глубокое вовлечение покупателей,
- повышение узнаваемости бренда.
Уже сейчас успехи брендов впечатляют.
Например, виртуальные кроссовки Nike были проданы за $134 тыс., Dolce&Gabbana выпустила коллекцию DGFamalyBoxes, которая дает обладателям право доступа на различные мероприятия.
Неплохой способ подарить покупателям чувство избранности.
На российском рынке в сфере торговли пока нет успешных примеров, но уже есть первые кейсы. Например, «Магнит» выпустил свой первый NFT, рассчитывая, что «первые цифровые игрушки будут пользоваться таким же успехом, как и обычные скрепыши».
Технологии дополненной реальности
Одно из главных достоинств AR-технологий — это возможность объединить удобство онлайн-шопинга с качеством офлайн-покупок.
Одним из первых брендов, которые стали использовать дополненную реальность в бизнес-целях, стала Ikea: еще в 2014 году она выпустила каталог, позволяющий покупателям самостоятельно «примерить» мебель в интерьере своей квартиры — и все это не выходя из дома.
С тех пор технологии ушли далеко вперед. Например, бьюти-бренд Charlotte Tilbury представил виртуальную версию своего магазина в 3D-формате. При этом пользователи могли не только там прогуливаться, выбирать продукты, получать рекомендации, присоединяться к live-трансляции, но и приглашать друзей к совместным покупкам, во время которых они могут слышать и даже видеть друг друга.
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Одним словом, покупка вещей с помощью AR стала делом привычным: 9 из 10 человек поколения Z используют эти технологии.
Тренд продолжает набирать обороты: по оценкам экспертов, мировой рост составит около 15,6% в год. Что неудивительно, учитывая, что AR-технологии увеличивают конверсию продаж практически на 94%.
Доставка день в день
Примерно 64% покупателей уточняют сроки доставки перед оплатой покупок в интернете, а 30% (преимущественно миллениалы) отказываются от покупки, если товар не будет привезен в этот же день.
Неудивительно, что по недавнему исследованию, 99% респондентов из 500 онлайн-ритейлеров отметили, что планируют ввести возможность доставки день в день в ближайшие три года.
В мире такой сервис предоставляют пока только 35%, а в России это всего 15% магазинов.
Ставка на «зеленую» экономику
Покупатели хотят не только быстрее и дешевле, но и экологичнее: почти 7% указали отсутствие углеродного следа в качестве одного из основных приоритетов. Это же исследование говорит о том, что многие даже готовы дополнительно оплачивать такую доставку.
Подобная функция уже перестала быть «инвестициями в бренд», и становится вполне конкурентным преимуществом.
Кстати, по другому исследованию, 82% покупателей готовы согласиться на увеличение сроков доставки, если это принесет пользу экологии. Так что в борьбе за лояльность покупателя не обязательно победит самый быстрый.
Приоритет мобильной версии
На мобильные приложения приходится более 71% трафика в мировом eCommerce и чуть больше 63% всех заказов. Есть частные примеры онлайн-ритейлеров, у которых доля mobile в бизнесе достигает 80%, а иногда и 90%.
И означает это только одно: создавая любой тип видео, текстового или визуального контента, необходимо в первую очередь ориентироваться на мобильную версию, и только потом на десктоп.
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Развитие омниканальности
Сегодня многоканальность воспринимается как само собой разумеющееся:
- покупатели легко переключаются между офлайн и онлайн,
- начинают покупки на десктопе и заканчивают в мобильном приложении,
- заказывают доставку домой в обычном магазине и вдохновляются онлайн-акциями на POS-материалах в офлайне.
И хотя еще далеко не все бренды могут обеспечить покупателям бесшовный и безболезненный опыт при переходе из одного канала в другой, самая главная работа еще только предстоит.
Брендам необходимо развивать омниканальность — data-driven стратегию, которая позволит синхронизировать информацию по покупателям во всех точках продаж. Это позволит создать максимально персонализированное предложение во всех каналах коммуникации.
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В сегодняшней ритейл-реальности это одна из главных функций для повышения продаж и лояльности к бренду.
Например, около 49% покупателей отметили большую вероятность повторной покупки в случае персонализированной коммуникации. При этом пока всего лишь 35% компаний утверждают, что им удалось успешно настроить омниканальный подход и предлагать покупателям действительно персонализированные предложения.
Так что все еще только начинается.
Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff
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