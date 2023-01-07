Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023

Колонки
Лариса Юстус
Лариса Юстус

Коммерческий директор Eshopmedia

Анастасия Удальцова

Широкий выбор и удобство возврата в eCommerce уже не удивляет — сейчас в вовлечении пользователей и повышении продаж большую роль играют новые технологии.

Дополненная реальность, ритейл-медиа и голосовой поиск — реалии сегодняшнего дня, которые задают новые векторы развития. Лариса Юстус, коммерческий директор ритейл-медиаагентства Eshopmedia, поделилась прогнозом, что станет трендом в еCom в 2023.

NFT, ритейл-медиа и голосовой поиск: 10 трендов eCommerce в 2023
Тренды:
  1. Драйверы развития eCommerce
  2. Социальные сети как место для покупок
  3. Трансформация онлайн-магазинов в ритейл-медиа
  4. Оплата голосом
  5. Развитие NFT-технологий
  6. Технологии дополненной реальности
  7. Доставка день в день
  8. Ставка на «зеленую» экономику
  9. Приоритет мобильной версии
  10. Развитие омниканальности

 

Драйверы развития eCommerce

Ими продолжают оставаться крупные маркетплейсы. Amazon занимает 37,8% от всей доли рынка онлайн-продаж в США — по похожему сценарию развивается и российская модель: в июне совокупная доля Wildberries и Ozon превысила ⅔ от всех онлайн-заказов — это на 27% выше, чем в июне 2020.

Параллельно с ростом и расширением каталога крупных игроков можно наблюдать и значительный рост нишевых маркетплейсов.

Все это привлекает лояльную целевую аудиторию:

  • профессиональная экспертиза в определенной категории,
  • внимание к деталям,
  • образованное комьюнити, которое всегда подскажет при выборе товара,
  • отточенный сервис,
  • оперативная поддержка.
По оценке экспертов, в России есть потенциал для развития минимум 100 подобных площадок. Например, «Детский Мир», «Л'Этуаль» и Inmyroom постепенно начинают переходить на модель маркетплейса. 

 

Социальные сети как место для покупок

В то время как онлайн-шопинг пытается примерить на себя роль развлекательного каналапо данным Mediascope, онлайн-шопинг входит в топ-5 онлайн-активностей, социальные сети все активнее развивают онлайн-продажи.

Эксперты предполагают, что глобальная индустрия покупок в соцсетях вырастет в три раза быстрее, чем традиционная электронная торговля, и достигнет к 2025 году $1,2 трлн.

В основном такой бурный рост будут обеспечивать поколение Z и миллениалы, а также развитие экосистем бизнеса. Тренд настолько мощный, что на мировом рынке появилась социальная сеть Popseekl (пока вход предоставляется только по инвайтам), специально созданная для продаж и более удобного интернет-шопинга.

В России примерно каждый четвертый пользователь совершал покупки в социальной сети, и количество «адептов» такого шопинга будет только расти

 

Трансформация онлайн-магазинов в ритейл-медиа 

Западный рынок сейчас переживает настоящий бум ритейл-медиа: рекламы в точках онлайн-продаж — на сайте или в мобильном приложении ритейлеров и маркетплейсов.

Уже сейчас доля ритейл-медиа достигает около 18% от всей digital-рекламы, и эта цифра продолжает расти.

Причины такой популярности очевидны:

  1. коммуникация с аудиторией непосредственно в точках продаж,
  2. работа с прямыми данными,
  3. высокий ROI,
  4. таргетинг на целевую аудиторию внутри площадки. 

Одним из первых игроков российского рынка, который запустил ритейл-медиаплатформу, стал Ozon: его доходы от продажи рекламы составили примерно 15 млрд руб. за девять месяцев 2022 года.

Среди нишевых маркетплейсов пионерами в размещении подобных платформ стали Apteka.ru и «Детский мир». 

 

Оплата голосом 

Популярность голосового поиска неуклонно растет: согласно прогнозам, рост мировых продаж, сделанных с помощью голосового помощника, вырастет ориентировочно на 630% и к 2025 году составит $164 млрд.

Мировые гиганты онлайн-ритейла, Amazon и Walmart, уже предлагают своим покупателям полностью автоматизированный процесс покупки: можно не только выбрать, но и оплачивать товар с помощью голоса.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

В России такая технология пока что распространяется только на услуги (например, мобильную связь). Однако стремительный рост продаж умных голосовых помощников — в 2022 году спрос вырос примерно на 80% — говорит только об одном: скоро этот барьер будет преодолен. 

 

Развитие NFT-технологий 

Пока NFT не слишком широко используется в торговле: в большинстве случаев мы слышим про NFT в связке с креативными индустриями. Однако его потенциал в шопинге действительно впечатляет:

  • это прибыль от прямых продаж,
  • более глубокое вовлечение покупателей,
  • повышение узнаваемости бренда.

Уже сейчас успехи брендов впечатляют.

Например, виртуальные кроссовки Nike были проданы за $134 тыс., Dolce&Gabbana выпустила коллекцию DGFamalyBoxes, которая дает обладателям право доступа на различные мероприятия.

Неплохой способ подарить покупателям чувство избранности.

На российском рынке в сфере торговли пока нет успешных примеров, но уже есть первые кейсы. Например, «Магнит» выпустил свой первый NFT, рассчитывая, что «первые цифровые игрушки будут пользоваться таким же успехом, как и обычные скрепыши».

 

Технологии дополненной реальности 

Одно из главных достоинств AR-технологий — это возможность объединить удобство онлайн-шопинга с качеством офлайн-покупок.

Одним из первых брендов, которые стали использовать дополненную реальность в бизнес-целях, стала Ikea: еще в 2014 году она выпустила каталог, позволяющий покупателям самостоятельно «примерить» мебель в интерьере своей квартиры — и все это не выходя из дома.

С тех пор технологии ушли далеко вперед. Например, бьюти-бренд Charlotte Tilbury представил виртуальную версию своего магазина в 3D-формате. При этом пользователи могли не только там прогуливаться, выбирать продукты, получать рекомендации, присоединяться к live-трансляции, но и приглашать друзей к совместным покупкам, во время которых они могут слышать и даже видеть друг друга.

Читайте по теме: Помощник в продажах: как AR-технологии помогают брендам увеличить доход

Одним словом, покупка вещей с помощью AR стала делом привычным: 9 из 10 человек поколения Z используют эти технологии.

Тренд продолжает набирать обороты: по оценкам экспертов, мировой рост составит около 15,6% в год. Что неудивительно, учитывая, что AR-технологии увеличивают конверсию продаж практически на 94%. 

 

Доставка день в день 

Примерно 64% покупателей уточняют сроки доставки перед оплатой покупок в интернете, а 30% (преимущественно миллениалы) отказываются от покупки, если товар не будет привезен в этот же день. 

Неудивительно, что по недавнему исследованию, 99% респондентов из 500 онлайн-ритейлеров отметили, что планируют ввести возможность доставки день в день в ближайшие три года. 

В мире такой сервис предоставляют пока только 35%, а в России это всего 15% магазинов. 

 

Ставка на «зеленую» экономику

Покупатели хотят не только быстрее и дешевле, но и экологичнее: почти 7% указали отсутствие углеродного следа в качестве одного из основных приоритетов. Это же исследование говорит о том, что многиепреимущественно это аудитория 18-24 даже готовы дополнительно оплачивать такую доставку.

Подобная функция уже перестала быть «инвестициями в бренд», и становится вполне конкурентным преимуществом. 

Кстати, по другому исследованию, 82% покупателей готовы согласиться на увеличение сроков доставки, если это принесет пользу экологии. Так что в борьбе за лояльность покупателя не обязательно победит самый быстрый. 

 

Приоритет мобильной версии 

На мобильные приложения приходится более 71% трафика в мировом eCommerce и чуть больше 63% всех заказов. Есть частные примеры онлайн-ритейлеров, у которых доля mobile в бизнесе достигает 80%, а иногда и 90%.

И означает это только одно: создавая любой тип видео, текстового или визуального контента, необходимо в первую очередь ориентироваться на мобильную версию, и только потом на десктоп. 

Читайте также: 7 трендов мобильной разработки в 2023 году

 

Развитие омниканальности

Сегодня многоканальность воспринимается как само собой разумеющееся:

  • покупатели легко переключаются между офлайн и онлайн,
  • начинают покупки на десктопе и заканчивают в мобильном приложении,
  • заказывают доставку домой в обычном магазине и вдохновляются онлайн-акциями на POS-материалах в офлайне.

И хотя еще далеко не все бренды могут обеспечить покупателям бесшовный и безболезненный опыт при переходе из одного канала в другой, самая главная работа еще только предстоит.

Брендам необходимо развивать омниканальность — data-driven стратегию, которая позволит синхронизировать информацию по покупателям во всех точках продаж. Это позволит создать максимально персонализированное предложение во всех каналах коммуникации.

Читайте также: 10 вопросов, ответы на которые помогут встать на путь data-driven компании

В сегодняшней ритейл-реальности это одна из главных функций для повышения продаж и лояльности к бренду.

Например, около 49% покупателей отметили большую вероятность повторной покупки в случае персонализированной коммуникации. При этом пока всего лишь 35% компаний утверждают, что им удалось успешно настроить омниканальный подход и предлагать покупателям действительно персонализированные предложения.

Так что все еще только начинается. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На форуме People Investor представят лучшие проекты в области ESG и корпоративной социальной ответственности
  2. 2 Посмотри на меня: на какие проблемы в ESG стоит обратить внимание российскому бизнесу
  3. 3 Премия «Управление изменениями. Визионеры» продлила срок приема заявок
  4. 4 На конференции «Форум Доноров» обсудят развитие человеческого капитала и ESG в новых условиях
  5. 5 ESG-стратегия за 10 шагов: план с адаптацией под российский опыт
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ