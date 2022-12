7 трендов мобильной разработки в 2023 году

Кроссплатформенные мобильные приложения

Кроссплатформенная мобильная разработка остается оптимальным подходом к созданию многофункциональных мобильных приложений сразу для нескольких ОС. Она оптимизирует время работы команды и бюджет на разработку.

На текущий момент насчитывается более 40 фреймворков и языков программирования, которые поддерживают кроссплатформенную разработку. Наиболее популярный из фреймворков — Flutter.

В этом году Flutter получил несколько важных обновлений — теперь он полностью поддерживает все платформы, поддерживает складные устройства. Flutter-приложения на iOS поддерживают 120 Гц, как и нативные. Улучшилась производительность, декодирование изображений, обработка ошибок и многое другое.

С помощью Flutter были разработаны приложения компаний Alibaba Group, eBay, Tencent, и Toyota и многих других мировых брендов.

На российском рынке и финтех, и ритейл, и банковские приложения пишут на Flutter. Например, в высоконагруженном приложении сети «Дикси» более 8 млн пользователей, которые взаимодействуют с приложением каждый день.

PWA

PWA (прогрессивные веб-приложения) — это технология в веб-разработке, которая визуально и функционально преобразует сайт в мобильное приложение в браузере. Такие приложения могут работать на разных устройствах в любом из распространенных браузеров.

Исследования показывают, что PWA имеют на 36% более высокий коэффициент конверсии, чем мобильная версия сайта. Среди преимуществ можно выделить скорость разработки и экономию бюджета, но есть и минусы — PWA не сможет полностью заменить многофункциональное приложение из-за ряда недостатков, ограниченного доступа к аппаратным компонентам устройства, большого энергопотребления и других.

PWA может стать экспресс-решением для тех, кто хочет быстро выпустить версию продукта для удобного пользования на мобильных устройствах, например, взамен удаленных приложений в сторах.

Stories

Сторис продолжают переходить из социальных сетей в приложения бизнеса. Они превращает мобильное приложение в площадку, где можно не только совершать покупки, но и взаимодействовать с контентом. Сторис создают эмоциональную связь с пользователем, влияют на его лояльность; повышают конверсию, наращивают экранное время, увеличивают продолжительность одной сессии.

Мобильное приложение «Золотого яблока» приносит более 80% выручки eCommerce. При обновлении мобильного приложения была использована концепция магазина как блога (как в запрещенной соцсети с фотографиями). Один из главных элементов — сторис о продуктах: при нажатии на них можно перейти к карточке товара.

Сторис также доступны в приложении Ozon — «Моменты». Основные форматы моментов — видео, фото и прямые эфиры для взаимодействия продавцов с аудиторией. Лента обновлений привносит в маркетплейс элемент социальной сети, где рекомендательные системы подсказывают пользователю, что купить.

В конце ноября 2022 года аналог сторис — шоты — запустили в тестовом режиме в приложении «Яндекс Маркета». Шоты — бесконечная лента коротких видео от продавцов площадки. Шоты были запущены, чтобы увеличить вовлеченность пользователей сервиса, а также нарастить долю выкупленных заказов.

Пользователи могут ставить лайки, комментировать и подписываться на шоты от магазинов, переходить из видео в карточку товара для дальнейшего оформления заказа.

Искусственный интеллект в мобильных приложениях

Искусственный интеллект и машинное обучение преобладают во всей технологической индустрии. Разработки на их основе позволяют компаниям создавать чат-ботов, голосовых ассистентов, виртуальные примерочные, а также автоматизировать маркетинг с помощью умного анализа действий пользователя и выстраивать еще более персонализированные коммуникации с клиентом.

По данным Gartner, к 2023 году 40% инфраструктурных и операционных групп начнут применять автоматизацию с использованием технологий искусственного интеллекта для увеличения производительности ИТ. Наиболее активно сегодня ИИ используется в приложениях eCommerce, mobile banking, SportTech, travel.

В мобильных приложениях банков, eCommerce и телекоме самая распространенная разработка на основе ИИ — это чат-боты. Персонализированный B2C чат можно разработать основе ML (Machine Learning), NLP и обучения нейронных сетей. Лучшим технологическим решением для банков стал чат-бот Олег от «Тинькофф». В диалоге с Олегом есть много разнообразных UX и UI-решений, например, всплывающие подсказки, баннеры, кнопки.

В SportTech есть примеры приложений, которые не просто интегрировали ИИ для оптимизации работы, а разработали киллер-фичу на его основе. Например, мобильное приложение idChess c помощью технологий ИИ и компьютерного зрения позволяет оцифровывать шахматные партии, сыгранные на настоящей доске, записывать их на смартфон в виде шахматной диаграммы в форматах png, gif.

Интегрировав ИИ в мобильное приложение, можно повысить эффективность маркетинга. Искусственный интеллект позволяет проводить автоматизацию взаимодействия B2C с помощью голосовой или текстовой связи и кроссплатформенной коммуникации, анализировать действия пользователя в приложении, прогнозировать потребности рынка, сокращать время на рутинные задачи.

Геймификация

Геймификация повышает ценность мобильного приложения в глазах пользователя. Кроме того, этот инструмент способен влиять на поведение клиента. Геймификация мотивирует пользователя чаще возвращаться в приложение, совершать покупки, приглашать друзей, выполнять различные задания и получать за них вознаграждение.

Большая аудитория использует смартфон для игр и общения, чем для шопинга. Геймификация, например, в eCommerce может привлечь новых пользователей. Большое преимущество мобильных приложений перед веб-версиями, кроме прочих, — это возможность его легкого превращения в игру.

Онлайн-магазин Farfetch сделал коллаборацию с fashion-игрой Drest. В игре нужно было создать образ для модели из каталога, а также выполнять задания, укладываясь в определенный бюджет, делиться образами. После создания виртуального образа пользователи смогли приобрести аналогичные товары на Farfetch.

Чтобы затраты на геймификацию повлияли не только на вовлеченность пользователей, но и на монетарные метрики, необходимо задать цель. Что бизнес получит по итогу пользовательской игры? Если геймификация создана только для того, чтобы «быть в тренде» — бизнес не сможет на ней заработать.

Сервисы на основе местоположения (LBS)

Сервисы на основе местоположения (LBS) обеспечивают динамичный пользовательский опыт и меняют способы взаимодействия клиентов с бизнесом.

Сегодня данные о местоположении являются важными для многих сервисов. Они позволяют отслеживать места, которые посетил пользователь, и использовать эти ресурсы в аналитических целях; проводить маркетинговые акции на основе геолокации; предлагать дополнительные услуги (доставка и т. п.) LBS предоставляют доступ к актуальным данным и позволяют компаниям получать информацию о своих клиентах.

Мгновенные приложения для Android

Количество мобильных приложений в сторах продолжает увеличиваться, что создает все большую конкуренцию за место в смартфоне пользователя. На этом фоне компания Google представила свои приложения Android Instant Apps.

С помощью Android Instant Apps пользователи могут загружать только самые необходимые части приложения, получая доступ к остальному контенту мгновенно через URL-адрес. Разработчики могут легко превратить свои основные приложения в мгновенные без необходимости создавать отдельные.

Особенно актуальной технология может стать для сфер ритейла, доставки и такси, где часть пользователей сразу удаляет приложение после завершения целевого действия.



Удачные кейсы интеграции мгновенного приложения показали видеохостинг Vimeo, торговая платформа JET и газета The New York Times. После запуска мгновенных приложениий средняя продолжительность сеанса на Vimeo увеличилась на 130%, коэффициент конверсии клиентов на Jet поднялся на 27%, а кроссворды New York Times показали удвоенное количество сеансов на пользователя.

На собственном опыте в мобильной разработке мы наблюдаем за развитием или исчезновением тех или иных трендов. Сначала к инновациям относятся скептически, как, например, к появлению сторис в «Нельзяграме» в 2016 году. А со временем их перенимают и заимствуют друг у друга.

Так, сегодня истории и их аналоги используются в ритейле, финтехе и других сферах. А толчком для развития того или иного тренда может стать кризис.

Фото на обложке: Shutterstock / Chaosamran_Studio