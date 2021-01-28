Геймификация в бизнесе: опыт Duolingo, LinkedIn и Nuffield Health

Геймификация в маркетинге — довольно полезный инструмент, который подходит для многих направлений бизнеса. Однако часто его используют неправильно и считают неэффективным. Рассказываем об успешных стратегиях применения этого приема.

Примерно в 2010-2012 годах ажиотаж в деловых СМИ вокруг геймификации достиг пика. Поверхностное восприятие концепции привело к тому, что многие отвергли ее как очередную маркетинговую причуду. Но на самом деле интерес к геймификации сохраняется, так как количество поисков Google по этой теме оставалось стабильным в течение последних шести лет.

Более того, мировой рынок геймификации в 2014 году оценивался в $960,5 млн, а к 2022 году, как ожидается, вырастет до $22,913 трлн, причем значительная часть этого роста будет обусловлена именно геймификацией маркетинга. Эта тенденция обусловлена повсеместным распространением смартфонов, доступом к большим данным, развитием искусственного интеллекта и игровой культуры по мере того, как молодые поколения начинают работать и приобретают покупательную способность.

Геймификация — это больше, чем выдавать пользователям бесполезные значки за выполнение действий

Несколько лет назад на пике популярности этого тренда на рынке ежедневно появлялись стартапы, которые обещали улучшить взаимодействие с клиентами, добавляя на сайт значки достижений и таблицы лидеров.

Однако это не давало результатов. Поэтому многие сочли, что геймификация — это модная причуда и забыли о ней.

Настоящая геймификация начинается с определения психологических принципов, которые побуждают продолжить игру.

Затем они применяются к маркетинговой стратегии бизнеса.

Только после этого можно решить, какие игровые элементы использовать: значки достижений, боссов или прокачку.

Рассмотрим успешные примеры использования геймификации в бизнесе.

Duolingo, приложение для изучения иностранных языков

Сервису нужно заставить пользователей как можно больше использовать приложение, а потребителям — эффективно и увлекательно изучать языки. Duolingo мог бы сразу открывать доступ ко всем урокам, позволяя пользователю выбирать. Вместо этого упражнения становятся частью игровой среды. Вот что заставляет вновь и вновь запускать приложение.

Выбор сл ожности. При начале новой игры пользователь часто может задать легкий, средний или сложный уровень исходя из опыта и трудностей, которые он хочет преодолеть. Duolingo предлагает аналогичный выбор: при желании простые модули можно пропустить, но сначала нужно пройти тест, чтобы показать, что пользователь справится с повышенной сложностью. Это помогает продвинутым учащимся не заскучать от простых уроков и не отпугнуть новичков, которые могут слишком рано перейти на сложный уровень.

При начале новой игры пользователь часто может задать легкий, средний или сложный уровень исходя из опыта и трудностей, которые он хочет преодолеть. Duolingo предлагает аналогичный выбор: при желании простые модули можно пропустить, но сначала нужно пройти тест, чтобы показать, что пользователь справится с повышенной сложностью. Это помогает продвинутым учащимся не заскучать от простых уроков и не отпугнуть новичков, которые могут слишком рано перейти на сложный уровень. Битвы с боссами. Пользователи Duolingo хотят ощутить чувство выполненного долга по мере того, как они прогрессируют в изучении языка. Для этого Duolingo вводит тесты перед переходом на следующий уровень. Нелья открыть новое упражнение, не победив босса, и это очень приятно. Пользователи чувствуют, что добились прогресса, когда они проходят уроки, справляются с тестом и получают доступ к следующему этапу.

Пользователи Duolingo хотят ощутить чувство выполненного долга по мере того, как они прогрессируют в изучении языка. Для этого Duolingo вводит тесты перед переходом на следующий уровень. Нелья открыть новое упражнение, не победив босса, и это очень приятно. Пользователи чувствуют, что добились прогресса, когда они проходят уроки, справляются с тестом и получают доступ к следующему этапу. Значимые значки достижений. Каждый модуль, который пользователь завершает на Duolingo, сохраняется в виде значка. Это показывает, чему он успел научиться. Duolingo придает этим значкам дополнительное значение: со временем они бледнеют и даже могут исчезнуть, если не практиковать навыки или слова из этого урока.

LinkedIn, социальная сеть для профессионалов

Этому ресурсу нужно, чтобы вим продолжали как можно больше пользоваться и, что важно, заполняли данные профиля. Так реклама и рекомендации трудоустройства будут точнее. LinkedIn может сделать заполнение всех полей обязательным, но это будет препятствием для регистрации новых пользователей. Вот как социальная сеть решает эту проблему.

Оценка заполненности . Это простой визуальный элемент, который показывает, насколько заполнен профиль пользователя. На каждом этапе он получает определенный статус (например, все поля — «Звезда») и узнает, что сделать, чтобы получить следующий (и почему он должен это сделать — чтобы профиль видли больше людей). Кажется, что это банальный прием, но он оказался очень эффективным.

. Это простой визуальный элемент, который показывает, насколько заполнен профиль пользователя. На каждом этапе он получает определенный статус (например, все поля — «Звезда») и узнает, что сделать, чтобы получить следующий (и почему он должен это сделать — чтобы профиль видли больше людей). Кажется, что это банальный прием, но он оказался очень эффективным. Таблицы лидеров по видимости. LinkedIn показывает участникам, насколько они заметны по сравнению с другими. Социальная сеть формирует общий рейтинг, но показывает только тех, кто находится выше и ниже учетной записи пользователя, а также лидера рейтинга.

Nuffield Health, спортивная организация

Компания управляет сетью тренажерных залов и фитнес-центров по всей Великобритании, и ей нужно, чтобы клиенты регулярно посещали зал и продолжали продлевать подписку. В свою очередь, потребители хотят чувствовать мотивацию и видеть свой прогресс в спорте. Вот как этого добивается Nuffield Health.

Релевантность . Приложения позволяет пользователям подключать телефоны непосредственно к тренажерам. Это позволяет им точно отслеживать тренировки и накапливать баллы. Сами по себе баллы бессмысленны, но они помогают получать долгосрочную статистику и увидеть, как упражнения влияют на здоровье. Это позволяет отслеживать и отмечать новые личные рекорды пользователя.

. Приложения позволяет пользователям подключать телефоны непосредственно к тренажерам. Это позволяет им точно отслеживать тренировки и накапливать баллы. Сами по себе баллы бессмысленны, но они помогают получать долгосрочную статистику и увидеть, как упражнения влияют на здоровье. Это позволяет отслеживать и отмечать новые личные рекорды пользователя. Еженедельные задачи. Сервис также показывает еженедельные и ежемесячные задачи. Они могут быть индивидуальными, чтобы побудить подписчика попробовать новое оборудование, или командными, например челлендж по использованию гребного тренажера. В таблице лидеров отмечалось, сколько упражнений сделал каждый участник, сколько было сделано во всем зале, а также статистика среди залов во всей стране. Это был удивительно эффективный способ мотивации.

Многие крупнейшие мировые бренды успешно используют геймификацию, чтобы привлечь своих клиентов — часто это не стоит больших денег и подойдет для организаций любого размера, бюджета и отрасли. Игры помогают сохранять вовлеченность, но нужно относиться к ним серьезно.

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