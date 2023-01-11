15 терминов из eCommerce и что они значат: подборка

Дмитрий Коробицын, head of B2B2C-платформы управления онлайн-торговлей inSales , объясняет базовые термины языка eCommerce, которые помогут лучше ориентироваться в профессиональной среде.

«Стартап предоставляет интеграцию с шестью маркетплейсами по схеме FBS », «Минфин предложил установить МРЦ на определенные товары», — читаете эти предложения и не понимаете, о чем речь?

Переход к термину:

Маркетплейс

Торговая площадка, агрегирующая большое количество товаров, которые продавцы размещают на ней по комиссионному договору.

Маркетплейс используют, чтобы:

привлечь трафик,

организовать логистику и хранение,

решить вопрос с рекламацией.

Продавец же, в свою очередь, ответственен за поставку и качество товаров.

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Маркетплейсы делятся по бизнес-модели:

B2B (business-to-business)

Бизнес продает бизнесу. Например, производители лекарственных препаратов, продающие их аптекам, или тендерные площадки, где одна организация заявляет о потребности в товарах или материалах или услугах, а другая готовит предложение;

B2C (business-to-consumer)

Бизнес продает товар конечному потребителю, обычному человеку, с участием маркетплейса как посредника. По этой схеме работает большинство широко известных маркетплейсов;

D2C (distributor to consumer)

Схема чаще встречается в контексте интернет-магазинов. Она предполагает продажу конечному покупателю без посредников в виде дистрибьюторов и ритейлеров. В России по этой модели, например, работает Dyson. В глобальной практике это Nike и Panasonic.

Селлеры

Производители/оптовые компании/дистрибьюторы/ритейлеры, которые продают на маркетплейсе.

Они выставляют карточки товаров на платформе,

устанавливают розничные цены,

извлекают выгоду из продаж.

Товарная ниша

Часть рынка с определенным кругом покупателей.

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Фулфилмент

Комплекс складских и логистических операций, которые берет на себя маркетплейс или селлер. К таким операциям относятся:

приемка, хранение и упаковка товара, отгрузка на сортировочном центре, доставка в ПВЗ, проверка целости, возврат.

Компания, которая будет заниматься всеми логистическими операциями вместо селлера. В этом случае продукция хранится на специальном складе, и с ней работает профессиональная команда.

Селлер передает оператору сведения о заказах, и работники склада занимаются упаковкой, поставкой товара. Это позволяет продавцу сосредоточиться на продвижении и рекламе бренда, выстраивании коммуникации с клиентами.

Маркетплейс может использовать разные логистические модели при работе с селлером.

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FBO (fulfillment by operator)

Классическая модель, которую используют большинство маркетплейсов.

При ней площадка хранит товар на своем складе и организует поставку покупателю.

От селлера требуется только следить за качеством и количеством поставляемой продукции.

Преимущество такого способа в том, что маркетплейс может контролировать сток, а значит, у него не будет сбоев при доставке.

FBS (fulfillment by seller)

Модель, при которой товар хранится на складе у продавца, он лишь сообщает площадке о количестве продукции.

После получения заказа он сам занимается упаковкой и отгрузкой товаров в сортировочной центр макректплеса. Далее маркетплейс организует доставку конечному потребителю.

Сложность здесь в том, что продавец должен сам отслеживать поступающие заказы и оперативно передавать всю нужную информацию маркетплейсу через систему.

Плюсы в том что селлер на 100% контролирует свой товар, и может выставить его одновременно на нескольких площадках.

DBS (delivery by seller)

Модель, при которой максимум логистических операций лежит на селлере, и доставку конечному потребителю он организует сам.

Маркетплейсу продавец сообщает, в какие сроки сможет доставит тот или иной товар. Однако это не самая выгодная модель для площадки: она передает контакты потребителя, которого считает своим, продавцу.

SKU (stock keeping unit)

Уникальный код единицы складского учета.

Он позволяет:

отслеживать перемещение товара,

правильно проводить инвентаризацию,

планировать закупки продукции с учетом того, как она продается.

ПВЗ ㅡ пункты выдачи заказов

Там потребитель может забрать заказ в любое время (до истечения указанного срока хранения), осмотреть товар перед оплатой, отказаться от него или сделать возврат.

Один из способов оценивания прибыльности одной товарной единицы (юнита) из категории. Учитываются все постоянные и переменные затраты, связанные с организацией продаж этого товара.

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Чтобы рассчитать прибыльность отдельного товара, нужно вычесть из розничной цены:

расходы на упаковку;

расходы на логистику;

комиссию маркетплейса;

расходы на маркировку;

налоги;

стоимость самого товара ;

возможно, 5% от его стоимости на риски, связанные с доставкой (опционально).

МРЦ ㅡ минимальная розничная цена

Ниже нее ставить на товар нельзя. Может даже быть подписано соглашение, по которому продавец будет не в праве продавать по цене ниже РРЦ.

РРЦ ㅡ рекомендованная розничная цена

Ее указывает поставщик. Она нужна, чтобы все продавцы конкретного товара от одного поставщика получали прибыль, а конкуренция была честной — иначе продающий по более низкой цене привлечет к себе всех покупателей.

РРЦ играет важную роль в формировании стратегии ценообразования для конкретной товарной категории.

Санкции маркетплейсов

Меры, которые принимают площадки по отношению к нарушившим правила продавцам — например, штрафы, блокировка и ограничения доступа.

Как правило, специальные меры применяются:

за срыв сроков, отмену заказа,

отсутствие сертификации, маркировки (или ее несоответствие нормам),

неправильное оформление карточки товара,

манипуляции с ценообразованием.

СТМ ㅡ собственная торговая марка

Раньше СТМ запускали в основном розничные сети, поскольку они были ближе всего к потребителям, и могли без серьезных вложений достигать хорошей известности бренда у покупателей.

Такие марки есть у многих российских сетей: «Пятерочки», «Магнита», «Ленты», «Ашана» и других.

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В последнее время запуск СТМ стал более распространенным явлением за счет того, что позволяет селлерам отстроиться от коллег по рынку. Да и сами маркетплейсы, владея полной информацией о популярности товаров, практикуют их запуск под своей СТМ.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab