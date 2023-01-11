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15 терминов из eCommerce и что они значат: подборка

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Дмитрий Коробицын
Дмитрий Коробицын

Генеральный директор компании «Поставщик счастья», Head of B2B2C-платформы inSales

Анастасия Удальцова

«Стартап предоставляет интеграцию с шестью маркетплейсами по схеме FBS», «Минфин предложил установить МРЦ на определенные товары», — читаете эти предложения и не понимаете, о чем речь? 

Дмитрий Коробицын, head of B2B2C-платформы управления онлайн-торговлей inSales, объясняет базовые термины языка eCommerce, которые помогут лучше ориентироваться в профессиональной среде. 

15 терминов из eCommerce и что они значат: подборка

Переход к термину:

  1. Маркетплейс
  2. Селлеры 
  3. Товарная ниша 
  4. Фулфилмент 
  5. Фулфилмент-оператор 
  6. FBO
  7. FBS
  8. DBS
  9. SKU
  10. ПВЗ
  11. Unit-экономика
  12. МРЦ
  13. РРЦ
  14. Санкции маркетплейсов
  15. СТМ

 

Маркетплейс 

Торговая площадка, агрегирующая большое количество товаров, которые продавцы размещают на ней по комиссионному договору.

Маркетплейс используют, чтобы:

  • привлечь трафик,
  • организовать логистику и хранение,
  • решить вопрос с рекламацией.

Продавец же, в свою очередь, ответственен за поставку и качество товаров.

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Маркетплейсы делятся по бизнес-модели:

 

B2B (business-to-business) 

Бизнес продает бизнесу. Например, производители лекарственных препаратов, продающие их аптекам, или тендерные площадки, где одна организация заявляет о потребности в товарах или материалах или услугах, а другая готовит предложение;

 

B2C (business-to-consumer) 

Бизнес продает товар конечному потребителю, обычному человеку, с участием маркетплейса как посредника. По этой схеме работает большинство широко известных маркетплейсов;

 

D2C (distributor to consumer) 

Схема чаще встречается в контексте интернет-магазинов. Она предполагает продажу конечному покупателю без посредников в виде дистрибьюторов и ритейлеров. В России по этой модели, например, работает Dyson. В глобальной практике это Nike и Panasonic.

 

Селлеры 

Производители/оптовые компании/дистрибьюторы/ритейлеры, которые продают на маркетплейсе.

 

Товарная ниша 

Часть рынка с определенным кругом покупателей. 

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Фулфилмент 

Комплекс складских и логистических операций, которые берет на себя маркетплейс или селлер. К таким операциям относятся:

  1. приемка, хранение и упаковка товара,
  2. отгрузка на сортировочном центре,
  3. доставка в ПВЗ,
  4. проверка целости, возврат.

 

Фулфилмент-оператор 

Компания, которая будет заниматься всеми логистическими операциями вместо селлера. В этом случае продукция хранится на специальном складе, и с ней работает профессиональная команда. 

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Селлер передает оператору сведения о заказах, и работники склада занимаются упаковкой, поставкой товара. Это позволяет продавцу сосредоточиться на продвижении и рекламе бренда, выстраивании коммуникации с клиентами.

Маркетплейс может использовать разные логистические модели при работе с селлером. 

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FBO (fulfillment by operator) 

Классическая модель, которую используют большинство маркетплейсов.

При ней площадка хранит товар на своем складе и организует поставку покупателю.

От селлера требуется только следить за качеством и количеством поставляемой продукции.

Преимущество такого способа в том, что маркетплейс может контролировать сток, а значит, у него не будет сбоев при доставке.

 

FBS (fulfillment by seller) 

Модель, при которой товар хранится на складе у продавца, он лишь сообщает площадке о количестве продукции.

После получения заказа он сам занимается упаковкой и отгрузкой товаров в сортировочной центр макректплеса. Далее маркетплейс организует доставку конечному потребителю.

Сложность здесь в том, что продавец должен сам отслеживать поступающие заказы и оперативно передавать всю нужную информацию маркетплейсу через систему.

Плюсы в том что селлер на 100% контролирует свой товар, и может выставить его одновременно на нескольких площадках.

 

DBS (delivery by seller) 

Модель, при которой максимум логистических операций лежит на селлере, и доставку конечному потребителю он организует сам.

Маркетплейсу продавец сообщает, в какие сроки сможет доставит тот или иной товар. Однако это не самая выгодная модель для площадки: она передает контакты потребителя, которого считает своим, продавцу.

 

SKU (stock keeping unit) 

Уникальный код единицы складского учета.

Он позволяет:

  • отслеживать перемещение товара,
  • правильно проводить инвентаризацию,
  • планировать закупки продукции с учетом того, как она продается.

 

ПВЗ ㅡ пункты выдачи заказов

Там потребитель может забрать заказ в любое время (до истечения указанного срока хранения), осмотреть товар перед оплатой, отказаться от него или сделать возврат.

 

Unit-экономика

Один из способов оценивания прибыльности одной товарной единицы (юнита) из категории. Учитываются все постоянные и переменные затраты, связанные с организацией продаж этого товара.

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Чтобы рассчитать прибыльность отдельного товара, нужно вычесть из розничной цены:

  • расходы на упаковку;
  • расходы на логистику;
  • комиссию маркетплейса;
  • расходы на маркировку;
  • налоги;
  • стоимость самого товара ;
  • возможно, 5% от его стоимости на риски, связанные с доставкой (опционально).

 

МРЦ ㅡ минимальная розничная цена

Ниже нее ставить на товар нельзя. Может даже быть подписано соглашение, по которому продавец будет не в праве продавать по цене ниже РРЦ. 

 

РРЦ ㅡ рекомендованная розничная цена

Ее указывает поставщик. Она нужна, чтобы все продавцы конкретного товара от одного поставщика получали прибыль, а конкуренция была честной — иначе продающий по более низкой цене привлечет к себе всех покупателей.

РРЦ играет важную роль в формировании стратегии ценообразования для конкретной товарной категории.

 

Санкции маркетплейсов

Меры, которые принимают площадки по отношению к нарушившим правила продавцам — например, штрафы, блокировка и ограничения доступа.

Как правило, специальные меры применяются:

  • за срыв сроков, отмену заказа,
  • отсутствие сертификации, маркировки (или ее несоответствие нормам),
  • неправильное оформление карточки товара,
  • манипуляции с ценообразованием.

 

СТМ ㅡ собственная торговая марка

Раньше СТМ запускали в основном розничные сети, поскольку они были ближе всего к потребителям, и могли без серьезных вложений достигать хорошей известности бренда у покупателей.

Такие марки есть у многих российских сетей: «Пятерочки», «Магнита», «Ленты», «Ашана» и других.

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В последнее время запуск СТМ стал более распространенным явлением за счет того, что позволяет селлерам отстроиться от коллег по рынку. Да и сами маркетплейсы, владея полной информацией о популярности товаров, практикуют их запуск под своей СТМ.

 

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab

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