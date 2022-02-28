Что такое маркетплейсы и как на них продавать?

Маркетплейсы активно развиваются , подписывают соглашения с ФАС и крупнейшими компаниями, претендуют на новые льготы и предоставляют уникальные возможности . Как устроены маркетплейсы, что и как начать продавать на них, какие нюансы должен учесть бизнес на маркетплейсах — рассказываем простыми словами.

Сейчас мало кто не пользуется маркетплейсами — в 2021 году они по России даже обошли поисковики по числу запросов. В пандемию на них оказалось максимально удобно и приобретать, и продавать.

Содержание:

Как устроены?

Маркетплейс — это платформа для электронной торговли продуктами или услугами, которая объединяет различных продавцов и покупателей как посредник. Это своего рода интернет-рынок, где на витринах разложены карточки товаров или услуг.

Маркетплейсы оптимизированы так, чтобы пользователь мог в одном месте быстро найти и выбрать нужный товар среди предложений от разных продавцов. Или, наоборот, смог выставить и продать свой собственный товар.

Богатство и доступность выбора обеспечивают приток покупателей на площадку, что делает ее привлекательнее и для новых продавцов. Работая на эту привлекательность, маркетплейсы централизованно берут на себя и работу по облегчению товарообмена, коммуникации между покупателями и продавцами, обеспечивают нормативно-правовую базу для рынка.

Чтобы начать продавать на маркетплейсах, необходимо заполнить заявку и пройти процедуру регистрации, выбрать модель сотрудничества и сформировать карточки товаров или услуг. Как продавец, вы можете представлять юридическое лицо или ИП. А, например, для Ozon, Wildberries и AliExpress Россия — можно быть и самозанятым.

На некоторых маркетплейсах есть особые требования к продавцам или отдельным товарам: например, необходимы регистрация товарных знаков или разрешения по их использованию от правообладателя.

Маркетплейс или собственный интернет-магазин?

Маркетплейсы — эффективная альтернатива интернет-магазинам.

Наглядный признак их отличия от интернет-магазинов — обычно здесь множество торговцев/поставщиков услуг объединяются на одной платформе, вместо открытия собственных сайтов для торговли.

Аналогично и с товарами: для продажи на маркетплейсах, как правило, представлено целое множество брендов, здесь нет акцента на каком-то конкретном товаре, характерном для интернет-магазинов. Впрочем, существуют и маркетплейсы, ориентированные под определенные товары или услуги, например, как «Яндекс.Такси».

В чем еще отличия: вместо офлайн-аналога интернет-магазина у маркетплейсов — пункты выдачи товаров, где покупатель только забирает покупку. Также маркетплейсы традиционно отличаются более широкими охватами по аудитории и трафику, они часто работают в глобальном режиме, по всему миру.

Размещаясь на маркетплейсе, вы экономите на привлечении покупателей, зато повышаете траты на обслуживание продаж. Например, платите площадке комиссии на товары, тратитесь на складское хранение.

Аргумент предпочесть маркетплейс собственному магазину — простота и избавление своего бизнеса от некоторых обязательных задач. Например, пока вы регистрируетесь как продавец, выкладываете и реализуете товары — маркетплейсы централизованно берут на себя рекламу и привлечение аудитории.

Собственный магазин, тем не менее, может и сегодня составить конкуренцию маркетплейсу, если соблюдать определенные правила: в первую очередь, оптимизировать сайт, серьезно вложиться в маркетинг рынка, предлагать какие-то эксклюзивные возможности.

Виды маркетплейсов

На той или иной площадке продавцами могут быть физлица и компании. По схеме их взаимодействия можно выделить виды маркетплейсов, смотря кто и кому продает:

Человек — человеку. Частные лица ведут сделки друг с другом (Avito, BlaBlaCar).

Частные лица ведут сделки друг с другом (Avito, BlaBlaCar). Бизнес — человеку. Компании предлагают сделки частным лицам (Amazon Booking.com, HeadHunter.ru).

Компании предлагают сделки частным лицам (Amazon Booking.com, HeadHunter.ru). Бизнес — бизнесу. Компании торгуют друг с другом (Alibaba.com, Capterra).

Еще один вариант — разделять маркетплейсы по тому, что продается. То есть, по основным видам предложений, например:

Товарные маркетплейсы. На площадке торгуют разными благами (eBay, Google Play, App Store).

На площадке торгуют разными благами (eBay, Google Play, App Store). Маркетплейсы услуг. Продавцы на площадке предлагают тот или иной сервис (Uber, «Яндекс.Такси», Profi.ru).

Преимущества и недостатки маркетплейсов

Поскольку на маркетплейсах представлено множество поставщиков — здесь шире выбор продуктов и выше их доступность по сравнению с розничной онлайн-торговлей.

На сегодняшний день бурное развитие маркетплейсов обеспечило их общее преимущество — оно в универсальности и многофункциональности. То есть маркетплейсов очень много, они предлагают уникальные фишки, и продавцам легко подобрать для себя оптимальный вариант. Площадка может взять на себя привлечение покупателей и коммуникацию с ними, доставку товаров, массу других задач.

К преимуществам маркетплейсов и одновременно их недостаткам для продавцов относится их глобальный режим работы. Например, сервисные маркетплейсы могут работать так, что местные поставщики услуг не в состоянии конкурировать по цене с иностранными.

Кого-то могут оттолкнуть отдельные расчеты комиссий и порядки регистрации продавцов, стандарты по упаковке и хранению продуктов. Высокая конкуренция часто заставляет платить площадке за дополнительные услуги, а строгие внутренние порядки маркетплейса — платить штрафы.

Среди других недостатков: принудительные скидки и снижение цен на товары, которые традиционно учреждают маркетплейсы. Политика «низкой цены» может приводить к однообразию ассортимента и ущербности маркетинга в целом по маркетплейсу.

И здесь кроется еще один недостаток: негатив в сторону маркетплейса как площадки перенаправляется и непосредственно на продавца. У него есть оборотная сторона: ваш товар начинает прочно ассоциироваться с площадкой, и вы рискуете впасть в зависимость от маркетплейса и его условий, не в силах разорвать сотрудничество.

Другое недоразумение, которое маркетплейсы стараются устранить — сложности с рыночной регуляцией. Соответствующие нормы сейчас в стадии развития. Все еще есть юридические расхождения в них, которые влекут спорные блокировки продавцов или судебные разбирательства между площадками и третьими лицами, курьерскими службами и складами.

Отдельным пунктом — порча или кража товаров. Это неизменный риск, который массово проявляется на маркетплейсах: вещи портятся даже просто из-за множества примерок, а вину вменяют продавцу.

Чем выгоден выбор в пользу маркетплейсов?

Несмотря на свои недостатки, маркетплейсы выгодны для тех продавцов, которые готовы разделить с единой площадкой как свои бизнес-задачи, так и возможный негатив в ее сторону.

Крупные площадки с постоянным трафиком помогают маленьким компаниям найти своего потребителя, что было бы крайне затруднительно или затратно в иных случаях. А маркетплейсы эффективно занимают топ в поиске.

Из других плюсов маркетплейсов в маркетинге — программы лояльности и скидок для партнеров, развитые системы отзывов, сила и репутация самого бренда площадки. Также площадка может усилить технические возможности по аналитике, сбору данных по потребителям и продукции.

Чем больше аудитория — тем больше объемы продаж. Делая выбор в пользу маркетплейса и найдя на выход средства, можно не только повысить продажи, но и с умом подойти к собственным расходам и оптимизировать их. Так, помимо маркетинга и привлечения аудитории, маркетплейсы позволяют сэкономить на содержании собственного сайта, торговой площадки, на кадрах, на транспортировке и логистике.

Отдельным пунктом может стать международная торговля, которую маркетплейс существенно упрощает, особенно вначале, пока вас там никто не знает. Товары получают через них выход на внешние рынки далеко за пределами страны продавца.

Кому стоит размещаться?

Маркетплейсы бывают разного профиля: от универсальных гипермаркетов до отраслевых, финансовых или информационных. Их возможности в сегменте b2b растут год от года.

Но наиболее эффективными они остаются для размещения малого бизнеса — тех компаний и предпринимателей, которым удобнее скинуть с себя необходимые задачи по продвижению торгуемого, хранению и логистике.

Стоит ли размещаться — можно решать, исходя из своей индивидуальной ситуации.

Например, если вам нужно срочно продавать: благодаря маркетплейсу вы сможете получить заказы уже за первую неделю, а не за месяц, как при раскрутке собственного ресурса.

Другой случай — вам трудно реализовать доставку в другие регионы или вы планируете оперативный выход на международный рынок. Здесь весьма помогут ресурсы маркетплейса, которые он уже развернул в другом регионе или за рубежом.

Самые популярные товары на маркетплейсах

Если вы продавец — стоит подобрать товар, на который есть хороший спрос по площадке. И, разумеется, который в вашей подаче не будет сильно уступать по цене и качеству предложениям от других продавцов. Обратите внимание на самые продаваемые товары на маркетплейсах, на позиции в первых местах выдачи, на те предложения, которым присвоены ярлыки типа «хит продаж».

Как еще понять, что можно продавать? Топ продаваемых товаров на маркетплейсах по категориям традиционно таков: гаджеты, игрушки, одежда и обувь, продукты питания, авто- и хозтовары, лекарства, hand-made. Также для примера: за 2021 год маркетплейсы серьезно опередили поисковики в таких категориях, как «кофе» и «подгузники».

В идеале стоит ориентироваться на максимально дешевые товары для сбыта. По сравнению с ними товары премиум-класса или элитные услуги мало востребованы у покупателей маркетплейсов.

Модели сотрудничества для продавцов

Универсальной модели сотрудничества на маркетплейсах нет. Модели сотрудничества маркетплейсов с продавцами можно разделить в зависимости от того, какие задачи берет на себя площадка.

Витрина. При такое схеме маркетплейс только выставляет карточку и дают общую информацию о продукте или услуге. Как только сделка совершена — продавец отвечает за все. Маркетплейс не реализует ни доставку, ни клиентское обслуживание.

Доставка. Продавец доставляет товары на склад маркетплейса, а оттуда площадка сама поставляет их покупателям.

Фулфилмент, или комплексное обслуживание склад + доставка. Продавец просто доставляет товары на склад маркетплейса, а площадка берет на себя и подготовку товаров с упаковкой, и доставку с оплатой, и сервисное обслуживание.

Важно то, что обычно маркетплейсы дают продавцам выбор из сразу нескольких моделей работы и регулярно добавляют новые опции.

Условия и комиссии

Комиссия — это те проценты, которые маркетплейс берет с продавца от осуществленных сделок. На популярных маркетплейсах она обычно составляет 1-20% от стоимости товара и ранжируется в зависимости от его категории.

Также площадка может требовать оплаты дополнительных услуг: упаковка и доставка, расчетно-кассовое обслуживание.

На маркетплейсах задействуется и схема подписки — заранее оплаченного пакета платных услуг. Например, если хедхантинговая платформа предлагает работодателям расширенный доступ к резюме потенциальных кандидатов. Как вариант — оплата за премиальные возможности при бесплатных базовых функциях, например, на биржах фриланса, где оплатившие премиум могут выполнять более дорогие заказы.

Другой вариант платных условий — продавцы платят за размещение товаров и информирование клиентов в объявлениях. В том числе, отдельно заплатить можно за продвижение этих объявлений в наиболее популярных разделах маркетплейса.

Все эти схемы разнятся от площадки к площадке, и, аналогично моделям сотрудничества, часто маркетплейсы используют их в различных комбинациях.

Интересные фишки по условиям для продавцов также зависят от площадки. Так, AliExpress — самый крупный маркетплейс в мире, что важно для международной торговли, недавно открыл в России собственный фулфилмент и активно работает над логистикой. Ozon, старейший маркетплейс в России, сейчас предлагает продавцам открывать и развивать точки выдачи по их франшизе с поддержкой от компании. Wildberries субсидирует предпринимателей за быструю доставку заказов.

Текст: Владислав Рыженков