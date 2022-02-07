Маркетплейс Color Museum предлагает покупать цвета как NFT и зарабатывать на их использовании

Можно ли владеть цветом? Команда, разработавшая новый экспериментальный NFT-маркетплейс Color Museum, решила, что это вполне возможно, и уже запустила список ожидания для всех желающих приобрести определенный оттенок. Рассказываем, какую выгоду это может принести и почему площадка быстро завоевала интерес (и крайне скептическое отношение) в сети.

Color Museum предлагает возможность приобрести права на определенный цвет, а затем получать «лицензионные платежи» каждый раз, когда NFT-изображение, использующее его, продается на площадке. Размер суммы, которую получит владелец цвета, зависит от стоимости изображения и доли этого цвета в нем.

«Владейте строительными блоками будущего», — призывает сайт Color Museum.

31-летний Омар Фарук, лидер команды Color Museum, называет эту концепцию «мета NFT». Сейчас команда продает права на 10 тысяч различных оттенков, взятых из sRGB (Standard Red Green Blue) — стандартизированной цветовой сетки, разработанной в 1990-х годах Microsoft и Hewlett-Packard для компьютерного ПО.

Критики считают, что Color Museum представляют собой худшее из концепции Web 3.0 — третьего поколения интернета, предположительно децентрализованного и работающего на блокчейне, в котором каждый элемент, даже цвет, можно превратить в товар.

Фарук, в свою очередь, считает, что Color Museum дает надежду на формирование более общественной формы капитализма, где финансовые выгоды не принадлежат лишь нескольким людям, а более равномерно распределяются по сети. В данном случае, среди 10 тысяч человек.

Как это работает

Фарук рассматривает Color Museum как конкурента OpenSea — доминирующего NFT-маркетплейса, который в последнем раунде финансирования был оценен в $13 млрд.

На OpenSea комиссия за транзакцию в размере 2,5% взимается с продавца. Фарук придумал иную систему.

Комиссия будет делиться поровну между продавцами и покупателями — по 1,25% с каждого.

Команда разработчиков Color Museum получит половину прибыли, а оставшаяся сумма распределится между владельцами цветов с помощью самоисполняющегося смарт-контракта.

Сайт Color Museum приводит пример того, какой доход может приносить цвет. Если NFT-изображение обезьяны Bored Ape продается за 247,1 ETH (примерно $700 тысяч на момент написания материала), то Color Museum взимает комиссию по 1,25% с продавца и покупателя — в сумме $17564.

Фото в тексте: Color Museum

Половину получает команда Color Museum, а оставшиеся $8782 будут разделены между владельцами различных цветов в зависимости от того, какой процент цвета содержат 398161 пикселей изображения. При этом не учитываются восемь оттенков, которые составляют меньше 0,1%.

Если какой-либо из используемых цветов никому не принадлежит, то деньги переходят владельцу следующего ближайшего цвета в пространстве sRGB согласно евклидовой метрике.

По мнению Фарука, система привлечет продавцов, которые, вероятно, будут продавать свои произведения искусства дешевле из-за более низкой комиссии. Но, прежде всего, выиграют владельцы цветов, которые не побоялись вложиться в проект на раннем этапе, особенно если они приобрели популярный оттенок.

«Все должно быть по-честному. Давайте вместе построим лучший OpenSea», — гласит сайт Color Museum.

После покупки оттенку можно дать название и даже добавить описание, поскольку, как говорится на сайте, «каждый цвет индивидуален». Кроме того, цвет можно как продавать на маркетплейсах, в том числе на OpenSea, так и хранить «вечно или до тех пор, пока существует Ethereum».

sRGB содержит 16,7 млн различных цветов, однако Color Museum планирует продать лишь 10 тысяч из них. Как отмечается на сайте, это делает цветовые NFT «в 1,6 тысяч раз более редкими», чем биткоин, а также «в 400 раз более редкими, чем эфир». Причина искусственного дефицита вполне ясна: тем, кто хочет получать прибыль, необходимо действовать уже сейчас, пока не стало слишком поздно.

Что думают пользователи

Фарук сожалеет о том, что не приобрел и не хранил биткоин на раннем этапе, поскольку рассматривал его скорее как метод электронных платежей, а не «цифровое золото». Он признает, что эта «упущенная выгода» отчасти и вдохновила его на запуск криптокомпании.

Изначально Фарук хотел создать NFT-проект на базе Ethereum, но столкнулся с проблемой, так как не умеет «рисовать как другие художники». Он понял, что поскольку в компьютерных программах цвета представлены в виде чисел, то их шестнадцатеричный код можно использовать в качестве идентификационного токена для NFT.

Анонсировав свою концепцию в сети, Фарук столкнулся с резкой критикой. По его словам, это было вызвано «неправильным представлением» о том, что Color Museum пытается установить «повсеместное владение цветом».

Фарук добавляет, что «владеть цветом можно только в определенном контексте», то есть пользователи будут получать прибыль только от продажи и покупки NFT на Color Museum.

В то же время настроение в Discord-канале Color Museum гораздо более оптимистичное, чем в какой-либо другой части интернета. «Люди, которые это понимают, хотят прочитать информацию на сайте самостоятельно и сделать собственные выводы, они приходят», — утверждает Фарук.

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