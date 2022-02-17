Как Ozon прокачивает пункты выдачи своих франчайзи

Привлечение клиентов в новый пункт — основная задача партнера после открытия точки. Чтобы о пункте узнало как можно больше покупателей, Ozon бесплатно оказывает маркетинговую поддержку каждому новому открытию. Мы поговорили с директором по региональному маркетингу Ozon Вероникой Новоселовой и узнали, что именно делает компания для поддержки своих франчайзи и какие маркетинговые инструменты наиболее эффективны.

Покупая товары онлайн, большинство людей предпочитают забирать посылки самостоятельно. Так, согласно исследованию Data Insight, в 2021 году 82% онлайн-заказов было доставлено в пункты выдачи и постаматы. А чтобы обеспечить каждого клиента пунктом в шаговой доступности, Ozon предлагает предпринимателям открывать точки по франшизе и развивать их при комплексной поддержке от компании.

Маркетинговая поддержка пунктов выдачи Ozon строится на нескольких уровнях. Сначала на этапе ремонта компания за символическую стоимость (1 рубль) предоставляет каждому партнеру основные промоматериалы:

наружную вывеску;

световые таблички с режимом работы;

униформу для сотрудников пункта;

фирменные пакеты (далее они регулярно доставляются в пункт выдачи);

комплект базового брендинга «Ozon Старт».

А после открытия точки Ozon помогает с привлечением клиентов в новый пункт — об этом расскажем подробнее.

Комплексная маркетинговая поддержка — бесплатно для каждого пункта

Качественное продвижение — один из ключевых факторов, влияющих на успех пункта выдачи. С помощью рекламы партнер может привлечь клиентов, чтобы они оформляли заказы именно в его точке: так увеличится количество выданных посылок, а соответственно и доход.

Стратегии продвижения отличаются в зависимости от региона и размера населенного пункта. Например, в некоторых маленьких городах онлайн-покупки еще не популярны. Поэтому пункт выдачи становится «лицом» маркетплейса — сотрудники знакомят посетителей с Ozon, рассказывают о сайте и приложении, а потом предлагают забрать заказ рядом с домом в пункте выдачи. Жителям больших городов же достаточно крупного билборда с адресом точки, чтобы быстро привлечь клиентов в новый пункт.

«Неважно, где предприниматель решает открыть пункт выдачи, мы поддерживаем все точки — от Калининграда до Дальнего Востока. В каждом регионе у Ozon выделена команда маркетологов, которая помогает обеспечить маркетинговое продвижение с учетом местной специфики. Наша основная задача — сделать так, чтобы как можно больше клиентов оформляли свои заказы в пункты и становились постоянными клиентами для них», — рассказывает Вероника Новоселова.

Вскоре после открытия подключаются SMS-рассылка и push-уведомления — так Ozon сообщает клиентам о том, что поблизости открылся новый пункт. Партнер Ozon Марина Селезнева из Тамбова отмечает, что рассылка — один из наиболее действенных инструментов для продвижения пунктов.

Марина Селезнева, партнер Ozon

На опыте своих 12 пунктов могу сказать, что push-уведомления и SMS-рассылка эффективно привлекают новых клиентов. Push-уведомления работают на тех, кто активно использует приложение Ozon. А SMS — это универсальный канал связи с клиентами разных возрастов: даже если у них нет доступа к интернету на смартфоне, они узнают об открытии нового пункта и проявляют интерес к покупкам на маркетплейсе.

Далее команда маркетинга анализирует местоположение пункта, конкурентную среду, особенности региона, трафиковые потоки. На основе этих данных они разрабатывают комплексную маркетинговую стратегию, куда включают наиболее релевантные каналы для продвижения. Это могут быть:

билборды и пиллары в локациях с высоким трафиком;

indoor-реклама в метро, лифтах и бизнес-центрах;

рассылки и продвижение в соцсетях;

реклама на радио и в газетах;

любые другие каналы продвижения, которые эффективны для локации.

«Мы изучаем все доступные для пункта каналы, ищем рекламный инвентарь и внедряем самые эффективные инструменты продвижения. Такая маркетинговая поддержка уникальна для рынка — ведь мы продвигаем все пункты абсолютно бесплатно для самих франчайзи», — делится Вероника.

Рекламное размещение длится один месяц, однако партнеры получают поддержку отдела маркетинга Ozon на протяжении всей работы пункта. Франчайзи может в любое время обратиться за помощью к менеджеру по региональному маркетингу и проконсультироваться по поводу рекламных инструментов.

Продвижение пунктов в поселках vs. городах-миллионниках

Выбор способов продвижения во многом зависит от региона и наличия рекламного инвентаря в конкретном населенном пункте. Так, в небольших городах может не быть билбордов, пилларов и прочих популярных рекламных конструкций. В таких локациях маркетологи ищут другие инструменты, которые бы вызвали отклик у местной аудитории, среди них:

объявления в подъездах или в лифтах жилых домов;

реклама на радио и в газетах;

посты и таргет в локальных чатах и соцсетях.

Один из самых эффектных вариантов продвижения в поселках — организация праздника в честь открытия пункта. Такой инструмент маркетологи Ozon использовали для пункта Владислава Изокайтиса в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области.

Владислав Изокайтис, партнер Ozon

Открытие первого пункта выдачи в Кольцово стало настоящим событием для жителей поселка. Команда Ozon организовала праздник: украсили пункт, пригласили ведущих, устроили розыгрыш призов и подготовили угощения. Для детей были особенные развлечения — аниматоры и аквагрим. Открытие запомнилось жителям: после него многие из посетителей стали нашими постоянными клиентами.

В городах-миллионниках рекламного инвентаря достаточно, однако есть другие нюансы: высокая конкуренция между пунктами выдачи и низкая плотность населения в центральных районах. Многие просто не знают о том, что рядом работает пункт выдачи, и проходят мимо.

В этом случае необходимо подключать сразу несколько инструментов, например:

рассылку для клиентов Ozon;

билборды или пиллары с указанием адреса пункта;

онлайн-рекламу;

листовки.

Такие инструменты внедрили в продвижение пункта Руслана Анисимова в центре Казани. Маркетологи установили пиллар на автобусной остановке с адресом пункта и проконсультировали Руслана по поводу запуска таргетированной рекламы.

Руслан Анисимов, партнер Ozon

Для продвижения я использую таргетинг в Instagram — самостоятельно разобрался в рекламном кабинете на Facebook, настроил его на людей, проживающих и работающих в ближайшем районе. Совместно с основными маркетинговыми инструментами от Ozon это дает крутой результат. Количество посылок и новых клиентов заметно увеличивается.

Сервис, расположение пункта и продвижение — основные факторы, которые влияют на успешность точки. Чтобы партнеры быстрее достигали высоких результатов, компания оказывает им разностороннюю поддержку: от дизайн-проекта на этапе ремонта до маркетингового продвижения. Ведь именно комплексный подход к развитию пункта приведет к увеличению его оборотов.

Получить подробную информацию о том, как стать партнером Ozon, можно на сайте. А новости о пунктах выдачи Ozon читайте в телеграм-канале «Ozon и партнеры: live news».