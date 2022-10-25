7 шагов, как выбрать нишу для торговли на Wildberries и не потерять деньги

Правильный выбор ниши на маркетплейсе поможет начать торговлю эффективно, грамотно развивать ее и не потерять деньги. Максим Гральник, сооснователь IT-сервиса аналитики продаж на маркетплейсах MarketGuru, рассказал про главные ошибки и описал алгоритм действий, который поможет подобрать нишу правильно.
Что такое товарная ниша
Ниши — это определенные группы товаров, которые можно разделить по свойствам: ориентированность на конкретную целевую аудиторию, сезонность. Ниши бывают широкие и узкие, трендовые, геозависимые.
Для примера — несколько самых популярных ниш на Wildberries, разделенных по назначению товаров:
- товары для дома: кухни, ванной комнаты, спальни, гостиной,
- одежда, обувь,
- товары для детей,
- товары для животных,
- электроника,
- товары 18+.
3 ошибки, из-за которых продавец теряет деньги при неправильном выборе ниши
Опишу несколько основных ошибок, которые может совершить продавец при неудачном заходе в нишу.
Ошибка №1: Мало товара + мало денег + высокая конкуренция
Продавец заходит в высококонкурентную нишу с небольшим количеством товара, денег на раскачку товара нет.
Чтобы алгоритмы Wildberries заметили вас и подтянули вверх, нужны очень высокие показатели и бюджеты на продвижение. В высококонкурентной нише это сделать сложно: в топе на маркетплейсе висят карточки с огромными выручками и оборотом. Чтобы опередить их, нужны деньги на рекламу и высокие обороты — то есть много товара.
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Какие могут быть последствия неудачного захода в высококонкурентную нишу:
- Не получится продвинуться органически и продаваться из-за высокой конкуренции.
- Не будет достаточно ресурсов для раскачки карточки: реклама в таких нишах дороже.
- Не получится оперативно закупить вторую партию, если товар быстро раскупят, а денег нет. За время, пока вы организуете новую партию и ничего не продаете, рейтинг карточки упадет, и надо будет организовывать продвижение заново.
Поэтому нишу нужно выбирать под свой бюджет: если денег мало — выбирать нишу попроще.
Ошибка №2: Неизвестный бренд товара + высокая конкуренция
Продавец заходит в нишу, где есть топовые продавцы: девять из десяти покупок совершаются у этих продавцов, остальные распределяются между всеми остальными.
Например, вы заходите в нишу, где зарабатывают небольшое количество продавцов: топ-30 делают хорошие показатели, а остальные карточки продаются плохо. Топы могут зарабатывать хорошо по разным причинам:
- Торговля брендовым товаром: они продаются хорошо за счет того, что покупатели их уже знают, дополнительная презентация и описание ценности не нужны.
- Демпинг, то есть продажа по искусственно заниженным ценам. Топы могут себе позволить это за счет огромного количества поставок и, следовательно, более низкой цены закупа.
Ошибка №3: Сезонный или трендовый товар + несвоевременный заход в нишу
Например, ниши со спадающим трендом или сезонными товарами.
Что происходит дальше:
продавец заходит в нишу → спрос на товары падает → товар не продается → непроданных товаров становится много → приходится занижать цену.
Алгоритм правильного выбора ниши: 7 шагов
Чтобы выбрать нишу удачно и не потерять деньги, нужно следовать алгоритму:
- считаем первоначальный капитал →
- анализируем финансовые показатели →
- выбираем товар →
- проверяем сезонность и трендовость →
- определяем, какие документы нужны для продажи →
- ищем поставщика →
- рассчитываем экономическую модель.
Рассмотрим каждый пункт подробнее.
1. Считаем, сколько денег потратим от начального капитала
Если стартовый капитал небольшой, и других инвестиций нет, лучше выбрать нишу с небольшим объемом рынка — например, 400–800 тыс. рублей. Его можно определить по максимальным выручкам у топовых карточек: топ-15, топ-20 при помощи сервисов аналитики.
Если выручки небольшие, зайти в бизнес с небольшим стартовым капиталом можно.
Если объем выручки — миллионы, зайти с небольшой суммой будет сложно: слишком высокая конкуренция и необходимость крупных вложений. Такие ниши надо рассматривать с капиталом от миллиона рублей.
2. Анализируем финансовые показатели
Здесь нужно тщательно анализировать показатели в нишах, запросы покупателей и конкурентов. Эти данные помогут составить объективную картину рынка в определенной нише.
- Проанализировать финансовые показатели в нишах
Для более точных результатов рекомендую смотреть на финансовые показатели даже не в нишах, а по конкретным ключевым запросам, так как алгоритм Wildberries сейчас выстраивает поисковую выдачу по релевантности. Если товар имеет отношение к конкретному поисковому запросу, значит, он будет показываться. И там уже будет выстраивается приоритет, какой товар будет показываться выше.
Например, если вы хотите продавать зеленые платья в горошек, нужно анализировать не все платья, а именно зеленые и в горошек, потому что именно те, кто ищет и просматривают подобный товар — ваши потенциальные клиенты.
- Проанализировать потенциал дохода
Увидеть максимум, который можно заработать на продаже товаров определенной категории можно по топовым карточкам.
- Проанализировать равномерность распределения выручки
Если выручка распределяется равномерно — то есть у топовых карточек одинаковые выручки — скорее всего, продавцы, которые не в топе-30, зарабатывают здесь не больше 50–100 тысяч рублей.
Ниши, где есть такая резкая граница между топами и не топами, лучше не выбрать.
Исключение — если ваш товар — известный бренд, или вы можете позволить себе крупные объемы.
- Проанализировать наличие упущенной выручки
Это сумма, которую продавец «недозаработал» из-за повышенного спроса на его товар: товар раскупили, а новую партию продавец привезти не успел. Если такое встречается у одного продавца, можно не обращаться на это внимание. Но если ситуация встречается у многих продавцов по конкретному запросу — значит, сейчас на товар есть повышенный спрос.
- Проанализировать конкурентов
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При анализе карточек конкурентов полезно посмотреть:
- На какие склады они отгружаются: чем больше складов, тем больше охват. Желательно присутствовать на тех же самых складах, где есть они, в идеале — на большем количестве.
- Как заполнены карточки: описание, фотографии.
- Какие в карточках есть ключевые слова, их качество, количество, основные и дополнительные категории.
- Какие отзывы покупатели пишут о товарах конкурентов. Особенно полезно читать негативные отзывы, чтобы не допустить этого в своих товарах.
- Какие вопросы больше всего задают про товары. Эту информацию можно использовать при описании характеристик.
Если описание товаров подробно и есть ответы на потенциальные вопросы, гостю проще принять решение о покупке. Это значит, ваш товар вероятнее купят прямо сейчас, а не отложат в корзину.
С помощью сервиса «Wildberries Партнеры» можно оценить заполнение, характеристики, текст, фотографии в карточках и склады отгрузки конкурентов. Более точные данные — в сервисах аналитики.
3. Выбираем товар
В нише, которую мы выбрали после анализа финансовых показателей, выделяем конкретные модели товаров, которые нам подходят. Типа товаров два:
- Товары, которые уже представлены на Wildberries. В этом случае все риски прогнозируемы, видно спрос. Гарантия результата при правильных расчетах весьма велика.
- Товары, которых еще нет на маркетплейсе.
Плюсы такой торговли — можно ставить любую цену в соответствии с качеством, не ориентируясь на конкурентов. Соответственно, у таких товаров более высокая маржа, можно заработать больше. Минусы — потенциальная невостребованность или, наоборот, повышенный спрос.
При выборе второй модели можно сначала привезти тестовую партию — примерно 500 единиц товара, а затем закупать объемы побольше. При этом обязательно следить, чтобы не было разрыва по остаткам, чтобы между тестом и подвозом основной партии не было выхода в ноль по товарным остаткам. Такие ситуации портят статистику карточки.
4. Проверяем сезонность и трендовость
Эти характеристики можно проверить с помощью бесплатных сервисов Google Trends и «Яндекс Wordstat» либо с помощью платных сервисов аналитики. Сервисы показывают статистику по запросам за последние два года, и можно четко проследить, когда и на какие товары спрос растет, а когда — падает.
Если товар сезонный, нужно заходить не в начале сезона, а, например, за месяц — и раскачивать карточку к началу сезона. К появлению повышенного спроса карточка уже должна быть на хороших позициях. Так больше людей захотят этот товар, охват будет больше, и в совокупности это даст хороший результат.
5. Определяем необходимые документы
- Документы для оформления статуса продавца:
- Самозанятость: подойдет только тем продавцам, которые продают хендмейд-товары.
- ИП и ООО: подойдет продавцам, которые занимаются перепродажей товаров. Нужно помнить, что ИП, которые работают на патентной системе налогообложения, торговать на маркеплейсах нельзя.
- Разрешительная документация на товар
Для большинства товаров, которые продаются на Wildberries, это отказное письмо, но для некоторых категорий товаров нужны сертификат качества или декларация соответствия. Перечень таких товаров есть в законе.
Товар можно бесплатно проверить на сайтах компаний, которые занимаются изготовлением разрешительных документов.
Документы нужно подготовить до начала торговли: продавец обязан предоставить их по запросу покупателя. За отсутствие разрешительной документации продавца могут оштрафовать и Wildberries, и Роспотребнадзор.
6. Ищем поставщика
Где искать:
- в своем или соседнем городе;
- в интернете, чтобы выбрать онлайн-поставщика в другом городе.
- в агрегаторах вроде optlist.ru или поставщики.ру. Через них можно найти перекупов из Китая или производителя из России.
Можно работать и с иностранными товарами.
Например, Китай: выбирать его поставщиком выгодно, так как товары, как правило, дешевле,чем в России. В Китае есть площадка для поставщиков «1688». Она для внутреннего китайского рынка, но на ней много компаний из России, который зарегистрировали в Китае юрлицо. Модель отлажена: они закупают товар там и перенаправляют его на свое юрлицо в России.
7. Рассчитываем экономическую модель
Для этого нужно выделить ценовой диапазон, в котором продается ваш товар: он может быть низкий, средний и высокий. По каждому из них — разные выручки. Как правило, дешевые товары приносят больше денег.
Когда вы определитесь с ценовым диапазоном, будет понятно, под какой ценовой сегмент подстраиваться, и от этих цифр можно будет считать юнит-экономику: стоимость товаров в закупе и расчет финансов.
На что нужны деньги на начальном этапе: закуп товара, изготовление документов, логистика, плата за хранение и иногда — за приемку на Wildberries или за хранение на складах, фото, упаковка, реклама и комиссия Wildberries.
Рекомендую выбирать товары с маржинальностью от 30%. Если по расчетам маржа получается ниже 30% — закупать товар не стоит.
Чек-лист: как выбрать товары, которые могут увеличить оборот
Проверьте выбранный товар по пунктам, чтобы убедиться, что он хорошо продается, и соблюсти все условия для его успешной реализации.
- Часто ли покупают аналогичный товар у конкурентов?
- Возвращают ли этот товар, если да — насколько часто?
- Можно ли устранить причину, из-за которой происходит возвраты?
- У данного товара стабильный, трендовый или сезонный спрос?
- Всегда ли ваш склад вовремя пополняется?
- Адекватная и конкурентная ли у вас цена?
Фото на обложке: Unsplash / Bench Accounting
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